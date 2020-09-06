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Новини Відео Коронавірус і карантин
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Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я інформує про кількість хворих, а також заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію брифінгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецькій області за добу виявили 151 новий випадок COVID-19, кількість померлих від початку пандемії наближається до 300, - ОДА

карантин (18172) МОЗ (5393) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Цікаво, а скільки членів СН перехворіло коронкою?
Може їх всіх ізолювати у таких спеціальних установах і лікувати там їх тіло і душу!?
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06.09.2020 10:20 Відповісти
Ми зробили все щоб пофесійні жебраки заразили одразу і весь Київ в вагонах метрополітену. Нам ваше здоров'я не потрібно. Головне це надприбудки фармкорпорацій!
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06.09.2020 10:27 Відповісти
Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4734 https://censor.net/ru/user/207582

Сегодня вызывала скорую отцу- температура 39, кт все в норме, сейчас капают химию от рака , болеть никак нельзя. Приехала старенькая бабушка- одна! С двумя огромными чемоданами! Маска видавшая ещё 12 Марта, драненький халат- вот и вся защита врача от короновируса. Реформаторам медицины желаю лечиться только в наших больницах( не ведомственных), получать минимальную зп чтоб прочувствовали всю прелесть своих реформ.
https://censor.net/ru/comments/locate/3217737/019214bf-d255-72bb-af1c-f0a4379650c7
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06.09.2020 10:54 Відповісти
А как за рубежом одеты врачи ?

Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом - Цензор.НЕТ 1946
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06.09.2020 10:57 Відповісти
США, объявив о выделении более 100 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом COVID-19 в других странах, продемонстрировали руководящую роль страны в международных усилиях по профилактике инфекционных заболеваний.
"Эти средства, а также сотни миллионов, щедро пожертвованные частными американскими компаниями, подчеркивают важнейшую роль, которую играют США в реагировании на вспышку заболевания", - заявил государственный секретарь Майк Помпео 7 февраля, объявляя о пакете помощи.
Агентство США по международному развитию (USAID) 2 марта объявило о выделении 37 миллионов долларов 25 странам, пораженных COVID-19 или находящихся под угрозой распространения вируса. Финансовые средства будут направлены на оптимизацию работы лабораторий, обмен информацией о риске, а также распределение средств защиты, таких как маски, перчатки и защитные костюмы.
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06.09.2020 10:59 Відповісти
А В ЭТО ВРЕМЯ КРАДУЦКИЙ С ГОП КОМПАНИЕЙ 95 квартала опустошали ГОСРЕЗЕРВ
И никого до сих пор не посадили
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06.09.2020 11:00 Відповісти
Дебильный ВОЗ не может определиться, где и когда нужно носить маски, а наши папуасы его цитируют, когда все развитые страны послали ВОЗ подальше. Ну если не одевать маски на улице, то зачем они вообще? Без маски идите сразу на кладбище и не мучайте себя и других.
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06.09.2020 11:09 Відповісти
А зачем маска на улице? Собрать на нее бациллы и задохнуться?
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06.09.2020 11:59 Відповісти
 
 