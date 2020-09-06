Брифинг Минздрава по ситуации с коронавирусом. ВИДЕО
Министерство здравоохранения проинформировало о количестве заболевших, а также мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине.
Цензор.НЕТ предлагает трансляцию брифинга.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може їх всіх ізолювати у таких спеціальних установах і лікувати там їх тіло і душу!?
Сегодня вызывала скорую отцу- температура 39, кт все в норме, сейчас капают химию от рака , болеть никак нельзя. Приехала старенькая бабушка- одна! С двумя огромными чемоданами! Маска видавшая ещё 12 Марта, драненький халат- вот и вся защита врача от короновируса. Реформаторам медицины желаю лечиться только в наших больницах( не ведомственных), получать минимальную зп чтоб прочувствовали всю прелесть своих реформ.
https://censor.net/ru/comments/locate/3217737/019214bf-d255-72bb-af1c-f0a4379650c7
"Эти средства, а также сотни миллионов, щедро пожертвованные частными американскими компаниями, подчеркивают важнейшую роль, которую играют США в реагировании на вспышку заболевания", - заявил государственный секретарь Майк Помпео 7 февраля, объявляя о пакете помощи.
Агентство США по международному развитию (USAID) 2 марта объявило о выделении 37 миллионов долларов 25 странам, пораженных COVID-19 или находящихся под угрозой распространения вируса. Финансовые средства будут направлены на оптимизацию работы лабораторий, обмен информацией о риске, а также распределение средств защиты, таких как маски, перчатки и защитные костюмы.
И никого до сих пор не посадили