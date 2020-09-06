Наемники РФ обстреляли позиции ООС в Красногоровке: ранен украинский воин, устранявший последствия пожара, - пресс-центр

Командование Объединенных сил сообщает, что 6 сентября 2020 г. на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, и осуществили прицельный обстрел украинских позиций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

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Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ целенаправлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 г. Сегодняшний обстрел еще раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира.

Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 г., придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств",- говорится в сообщении.