Наемники РФ обстреляли позиции ООС в Красногоровке: ранен украинский воин, устранявший последствия пожара, - пресс-центр
Командование Объединенных сил сообщает, что 6 сентября 2020 г. на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой, и осуществили прицельный обстрел украинских позиций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.
"Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.
Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ВФ РФ целенаправлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 г. Сегодняшний обстрел еще раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира.
Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены Трехсторонней контактной группой 22 июля 2020 г., придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств",- говорится в сообщении.
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-Чому ви не виступаєте з протестами, мітингами після того, як Пушилін видав наказ, що завтра о 7-00 він розпочне масовий обстріл непідконтрольної йому української території і бомбардування військ ЗСУ? Ви з цим згідні?
-Тоді нікому і нічого жалітися, коли під вогнем ЗСУ у відповідь загинуть і мирні люди в ЛуГандонії!!!
_Пам'ятаю - в 2014 році ви натовпами масово мітингували і горлопанили - "Путін ввєді".. рукоплескали, коли, вбивали, різали і топили патріотів України. А тепер що, заціпило, тобто ви схвалюєте , бо не чините опору завтрашнім агресивним і кровопролитним крокам Орди і його маріонетки Пушиліна?
-Якщо вас не влаштовує перемир'я, якщо ви згідні, щоб і далі масово вбивали Українців в Україні , то завтра реально відчуєте на власній шкурі, що таке "отвєтка"! Тоді - не жалійтеся на когось, окрім як на самих себе!
-І мене не дивує, що ЗЕ не виступив з такою заявою, бо його позиція вже давно і однозначео окреслена словами: - "А какая разніца?"
-А ЗСУ слід реально відбити подальше бажання сепарам до авантюр! Якщо ж такого кроку зі сторони ЗСУ не станеться, то в ЗЕ слід відбити НАЗАВЖДИ бажання й надалі грати роль президента, бо Україна -не цирк і не 95-й квартал. А війне - не шоу!!
-Чого ж ще хоче ЗЕлений придурок, домагаючись знову зустрітися з ПУ в очікуваному ним "нормандському форматі" ? Для чого? Щоб ще раз заглянути в очі ПУ? Щоб ще раз переконатися, що "Путін хоче миру"? Чи, щоб висловити "свою стурбованість"? Так бруд плям не боїться...
А в якості кого ЗЕ буде в "нормандсткій четвірці" - "Шісткою"?Шостий президент - банальна "шістка"!
-Терпимість до неприйнятного - основний девіз раба грошей, раба духу. Так роль ГоловКОмВерха не грають... А можливо так грали в 95-кварталі, а він й досі не вийшов з написаних йому ролей...? Так почитай хоча б єврейську мудрість: "Ти мусиш вбити ворога, який вдерся в твою хату"! Бо нині тобі набагато ближча роль єврейського царя -поца Лейби (Льоні) , яку ти грав в "триста єврейців"(див. в коментарях)
- Що ж ... Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!-
А, прочитал "дают еще одну возможность...." тьфу
зеленые дебилы
Нет веры клоунам.https://censor.net/ru/n3217845
или опять бл* без ансамбля...не считается? или опять неросою...
Хотя, да... это унизительно... если еврей вдруг стал христианином и решил подставить левую щеку, получив по правой, пускай эта зеленская мразь крестик покажет...
https://censor.net/ru/n3217845https://censor.net/ru/n3217845
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Команующий Кравенко - звиздобол?
и это ещё не нарушения перемирия, потому что не убили?