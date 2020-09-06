Найманці РФ обстріляли позиції ООС у Красногорівці: поранено українського воїна, який усував наслідки пожежі, - пресцентр
Командування Об'єднаних сил повідомляє, що 6 вересня 2020 року на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, і здійснили прицільний обстріл українських позицій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.
"Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Красногорівка. Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу й евакуювали в лікувальний заклад.
Така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ налаштовані на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл ще раз доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягти миру.
Об'єднані сили дають ще одну можливість так званим "ДНР" і "ЛНР" виконати вимоги дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню, які були визначені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Інакше під час наступного обстрілу українських позицій Об'єднані сили дадуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів", - йдеться в повідомленні.
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-Чому ви не виступаєте з протестами, мітингами після того, як Пушилін видав наказ, що завтра о 7-00 він розпочне масовий обстріл непідконтрольної йому української території і бомбардування військ ЗСУ? Ви з цим згідні?
-Тоді нікому і нічого жалітися, коли під вогнем ЗСУ у відповідь загинуть і мирні люди в ЛуГандонії!!!
_Пам'ятаю - в 2014 році ви натовпами масово мітингували і горлопанили - "Путін ввєді".. рукоплескали, коли, вбивали, різали і топили патріотів України. А тепер що, заціпило, тобто ви схвалюєте , бо не чините опору завтрашнім агресивним і кровопролитним крокам Орди і його маріонетки Пушиліна?
-Якщо вас не влаштовує перемир'я, якщо ви згідні, щоб і далі масово вбивали Українців в Україні , то завтра реально відчуєте на власній шкурі, що таке "отвєтка"! Тоді - не жалійтеся на когось, окрім як на самих себе!
-І мене не дивує, що ЗЕ не виступив з такою заявою, бо його позиція вже давно і однозначео окреслена словами: - "А какая разніца?"
-А ЗСУ слід реально відбити подальше бажання сепарам до авантюр! Якщо ж такого кроку зі сторони ЗСУ не станеться, то в ЗЕ слід відбити НАЗАВЖДИ бажання й надалі грати роль президента, бо Україна -не цирк і не 95-й квартал. А війне - не шоу!!
-Чого ж ще хоче ЗЕлений придурок, домагаючись знову зустрітися з ПУ в очікуваному ним "нормандському форматі" ? Для чого? Щоб ще раз заглянути в очі ПУ? Щоб ще раз переконатися, що "Путін хоче миру"? Чи, щоб висловити "свою стурбованість"? Так бруд плям не боїться...
А в якості кого ЗЕ буде в "нормандсткій четвірці" - "Шісткою"?Шостий президент - банальна "шістка"!
-Терпимість до неприйнятного - основний девіз раба грошей, раба духу. Так роль ГоловКОмВерха не грають... А можливо так грали в 95-кварталі, а він й досі не вийшов з написаних йому ролей...? Так почитай хоча б єврейську мудрість: "Ти мусиш вбити ворога, який вдерся в твою хату"! Бо нині тобі набагато ближча роль єврейського царя -поца Лейби (Льоні) , яку ти грав в "триста єврейців"(див. в коментарях)
- Що ж ... Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!-
А, прочитал "дают еще одну возможность...." тьфу
зеленые дебилы
Нет веры клоунам.https://censor.net/ru/n3217845
или опять бл* без ансамбля...не считается? или опять неросою...
Хотя, да... это унизительно... если еврей вдруг стал христианином и решил подставить левую щеку, получив по правой, пускай эта зеленская мразь крестик покажет...
https://censor.net/ru/n3217845https://censor.net/ru/n3217845
...
Команующий Кравенко - звиздобол?
и это ещё не нарушения перемирия, потому что не убили?