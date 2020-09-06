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Новини Агресія Росії проти України Пожежі в Україні
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Найманці РФ обстріляли позиції ООС у Красногорівці: поранено українського воїна, який усував наслідки пожежі, - пресцентр

Найманці РФ обстріляли позиції ООС у Красногорівці: поранено українського воїна, який усував наслідки пожежі, - пресцентр

Командування Об'єднаних сил повідомляє, що 6 вересня 2020 року на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, і здійснили прицільний обстріл українських позицій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці  у фейсбуці.

"Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Красногорівка. Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу й евакуювали в лікувальний заклад.

Читайте також: Два воїни, які зникли під час гасіння пожежі в зоні ООС, підірвалися на мінному полі, - командування Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ налаштовані на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл ще раз доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягти миру.

Об'єднані сили дають ще одну можливість так званим "ДНР" і "ЛНР" виконати вимоги дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню, які були визначені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Інакше під час наступного обстрілу українських позицій Об'єднані сили дадуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів", - йдеться в повідомленні.

Найманці РФ обстріляли позиції ООС у Красногорівці: поранено українського воїна, який усував наслідки пожежі, - пресцентр 01

Автор: 

обстріл (28392) пожежа (4320) найманці рф (2053) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+34
Все 73% избирателей уже поняли, что означает поговорка ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА?
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06.09.2020 15:48
+28
Не дійде, невиліковно.
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06.09.2020 15:49
+28
Так а ответка где?
А, прочитал "дают еще одну возможность...." тьфу
зеленые дебилы
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06.09.2020 15:52
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Все 73% избирателей уже поняли, что означает поговорка ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА?
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06.09.2020 15:48 Відповісти
Не дійде, невиліковно.
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06.09.2020 15:49 Відповісти
тем хуже для тебя
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06.09.2020 15:56 Відповісти
А хіба для багатьох з них красти то погано?
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06.09.2020 15:50 Відповісти
Браво! 👏👏👏👏👏
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06.09.2020 16:17 Відповісти
они поняли чем ? той извилиной, которая у них в кишечнике ? не говори глупостей !
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06.09.2020 16:03 Відповісти
Окреме запитання до жителів ОРДЛО:

-Чому ви не виступаєте з протестами, мітингами після того, як Пушилін видав наказ, що завтра о 7-00 він розпочне масовий обстріл непідконтрольної йому української території і бомбардування військ ЗСУ? Ви з цим згідні?

-Тоді нікому і нічого жалітися, коли під вогнем ЗСУ у відповідь загинуть і мирні люди в ЛуГандонії!!!

_Пам'ятаю - в 2014 році ви натовпами масово мітингували і горлопанили - "Путін ввєді".. рукоплескали, коли, вбивали, різали і топили патріотів України. А тепер що, заціпило, тобто ви схвалюєте , бо не чините опору завтрашнім агресивним і кровопролитним крокам Орди і його маріонетки Пушиліна?

-Якщо вас не влаштовує перемир'я, якщо ви згідні, щоб і далі масово вбивали Українців в Україні , то завтра реально відчуєте на власній шкурі, що таке "отвєтка"! Тоді - не жалійтеся на когось, окрім як на самих себе!

-І мене не дивує, що ЗЕ не виступив з такою заявою, бо його позиція вже давно і однозначео окреслена словами: - "А какая разніца?"

-А ЗСУ слід реально відбити подальше бажання сепарам до авантюр! Якщо ж такого кроку зі сторони ЗСУ не станеться, то в ЗЕ слід відбити НАЗАВЖДИ бажання й надалі грати роль президента, бо Україна -не цирк і не 95-й квартал. А війне - не шоу!!
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06.09.2020 17:45 Відповісти
- Зеленський "занепокоєний" заявою ватажка бойовиків ОРДО Дениса Пушиліна про те, що у понеділок, 7 вересня, збройні формування так званої "міліції" відкриють вогонь по українських позиціях

-Чого ж ще хоче ЗЕлений придурок, домагаючись знову зустрітися з ПУ в очікуваному ним "нормандському форматі" ? Для чого? Щоб ще раз заглянути в очі ПУ? Щоб ще раз переконатися, що "Путін хоче миру"? Чи, щоб висловити "свою стурбованість"? Так бруд плям не боїться...

А в якості кого ЗЕ буде в "нормандсткій четвірці" - "Шісткою"?Шостий президент - банальна "шістка"!

-Терпимість до неприйнятного - основний девіз раба грошей, раба духу. Так роль ГоловКОмВерха не грають... А можливо так грали в 95-кварталі, а він й досі не вийшов з написаних йому ролей...? Так почитай хоча б єврейську мудрість: "Ти мусиш вбити ворога, який вдерся в твою хату"! Бо нині тобі набагато ближча роль єврейського царя -поца Лейби (Льоні) , яку ти грав в "триста єврейців"(див. в коментарях)

- Що ж ... Дурень ніколи не порозумнішає, а ворог повинен бути як мінімум - нейтралізований, а максимум - знищений!-
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06.09.2020 18:10 Відповісти
🤢🤡💩🐀🐏🐐🐑 предателям , «какая разница «? Сейчас карлик-порношут , ножкой , как топнет , глазками , как зыркнет , обвинит украинскую сторону,как так посмели не все хотелки гебни исполнить?
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06.09.2020 17:15 Відповісти
Схоже всі втрати тепер будуть списувати на "устрание пожара".
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06.09.2020 15:48 Відповісти
Та на що завгодно, лише не на війну.
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06.09.2020 16:19 Відповісти
Это сейчас...а зимой из за падения снега и сосулек..
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06.09.2020 16:33 Відповісти
вувузєла зробить вигляд, що нічого не сталося? А чи не пора виділити з фронту посилену ротну групу й заарештувати зрадників на Банковій?
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06.09.2020 17:06 Відповісти
Давно пора , похоже всех запугали и купили ,как со сливом «убийц-вагнеровце»
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06.09.2020 17:17 Відповісти
значит будет бытовая травма
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06.09.2020 17:18 Відповісти
Дякую Найвеличнішому Народному Президенту Зеленському за стійкий, виплаканий, усталений Мир.
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06.09.2020 15:49 Відповісти
Який проіснував декілька днів!!!
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06.09.2020 15:52 Відповісти
навіть не днів...годин (хіба шо в купі..вони і дадуть ті, як Ви кажете - дні тиші)
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06.09.2020 15:56 Відповісти
Мабуть всю 95 підворотню разом з сім"ями кинули ставити тобі лайки
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06.09.2020 17:50 Відповісти
Що ти маєш про найвеличнішого дипломата в світі? Він єдиний вивів Україну у світові лідери... правда лише по кількості відосиків від презедента xD
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06.09.2020 18:32 Відповісти
ЗеЛя подонок!ну что перестал стрелять?!?!
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06.09.2020 15:49 Відповісти
Ві і не починав. І далі не збирається. Дає ворогові ще один шанс безкарно вбити наших.
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06.09.2020 16:20 Відповісти
Зедибилы договорились с рашадаунами о прекращении огня
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06.09.2020 15:52 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції ООС у Красногорівці: поранено українського воїна, який усував наслідки пожежі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3679
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06.09.2020 16:46 Відповісти
Так а ответка где?
А, прочитал "дают еще одну возможность...." тьфу
зеленые дебилы
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06.09.2020 15:52 Відповісти
последнее предупреждение
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06.09.2020 15:57 Відповісти
ну да, предупреждаю, если догоните, всех отп***зжу...
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06.09.2020 16:23 Відповісти
В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор
Нет веры клоунам.https://censor.net/ru/n3217845
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06.09.2020 15:54 Відповісти
Уже не клоунам ( проехали мразь на мразе) ,а предателям генералам , подставляющих солдат , как мишень в тире
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06.09.2020 17:30 Відповісти
Це бойове поранення, чи ще ні? Троє воїнів, загиблих при тушіння пожежі спровокованої кацапами, це бойові втрати, чи ні?
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06.09.2020 15:56 Відповісти
Знову спишуть на небойові втрати і зелена пліснява буде гундіти - з часу перемир'я нікого не вбито. Тьфу..
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06.09.2020 16:17 Відповісти
Посмотрел в глаза Путлера и увидел Мир....Отравленый Навальный и оккупация втихаря Белоруси...вместе с Тараканом..
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06.09.2020 15:58 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції ООС у Красногорівці: поранено українського воїна, який усував наслідки пожежі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9612
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06.09.2020 16:31 Відповісти
Кучманоид вовремя смылся , старый 🦊,а два старых подонка кравчук и фокин задницу рвут на фашистский знак ,по сценарию иуд - зельцмана ,мертвечука и их обслуги дерьмака
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06.09.2020 17:34 Відповісти
Наемники РФ обстреляли позиции ООС в Красногоровке: ранен украинский воин, устранявший последствия пожара, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 4770
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06.09.2020 15:58 Відповісти
Что скажет презедент этой стороны?
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06.09.2020 15:59 Відповісти
а это жеж уже прицельный? (ну раз есть раненный боец)
или опять бл* без ансамбля...не считается? или опять неросою...
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06.09.2020 15:59 Відповісти
Военным запретили воевать, враги на передовой и враги в тылу, 73% взяли нашу армию в окружение, какой позор!
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06.09.2020 15:59 Відповісти
а ты сопли жуешь
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06.09.2020 16:00 Відповісти
Згинь...
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06.09.2020 16:07 Відповісти
не в позоре дело... речь о безопасности... сейчас там бегают чины, брылями трясут, за эполеты держатся, чтобы ни встрела, ни движения, ведь бубочка стрелять запретил. А бубочка, он же бывалый, он же в кино и не сцене, он же наполеона сыграл, а если надо, то и самого Сунь-цзы облицедеет...
Хотя, да... это унизительно... если еврей вдруг стал христианином и решил подставить левую щеку, получив по правой, пускай эта зеленская мразь крестик покажет...
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06.09.2020 16:33 Відповісти
Да хватит намекать про 73% из которых не мало просто тупых и бедных вообще назло голосовавших, потому что Пётр поспешил и был слишком самоуверен, не обратив должного внимания, что страна довольно и даже очень разношёрстная ,в том числе в плане религии , то если бы так уж было,что эти 73% враги и про российские ,они бы порохоботов совместно с *********** просто порвали бы в мотлах , порохоботам не следует обретать и делать врагами эти 73% , без них со своими 10-15% они ничего не сделают и Федина их не спасёт , тем более что у последних куча предателей и других врагов типа опзж и юлькины их кинут как всегда плюс куча не определившихся , страна уже в говне с 91 года из за разногласий между регионами ,ещё лет 30 надо, что бы выбраться из говна и объединить люд при таком раскладе , это намёк про украинского Виталия Портникова,которого уважают многие умные и продвинутые граждане свободной Украины, как говорится украинцам слава, а хохлам рабство,это по аналогии еврей человек -жид( или хасид) тварь и тому подобное
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06.09.2020 16:36 Відповісти
"Объединенные силы дают еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" ,В противном случае, при следующем обстреле украинских позиций Объединенные силы окажут адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств. "
https://censor.net/ru/n3217845https://censor.net/ru/n3217845
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06.09.2020 16:00 Відповісти
Треш.
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06.09.2020 16:02 Відповісти
Наемники РФ обстреляли позиции ООС в Красногоровке: ранен украинский воин, устранявший последствия пожара, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8638

...
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06.09.2020 16:00 Відповісти
Конец перемирия. Надо отдать должное, оно продолжалось дольше, чем предыдущие.
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06.09.2020 16:01 Відповісти
Дольше лиш потому что наши ВСУ не отвечали на обстрелы лаптеногих.
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06.09.2020 16:36 Відповісти
Боевых потерь не было, вот и не отвечали. Как только появились убитые и раненые - сразу пошла ответка. Так говорят.
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07.09.2020 00:41 Відповісти
Чергове останнє китайське попередження.
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06.09.2020 16:02 Відповісти
Не зовсім, вже є новина про нашу відповідь.
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07.09.2020 00:42 Відповісти
завтра чиПушыло будет бомбить в 4 часа утра
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06.09.2020 16:03 Відповісти
В ответ насыпали ?
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06.09.2020 16:05 Відповісти
Насипали. Цілу обойму останніх попереджень.
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06.09.2020 16:28 Відповісти
Это плешивый Хмырь мстит за пролет над территорией Украины и Крыма американских бомбардировщиков и самолетов разведчиков
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06.09.2020 16:06 Відповісти
Это был просто "эмоциональный" выстрел, а те погибли не от рук оккупантов, а просто трагическая случайность, при исполнении...Чума зеленая найдет отговорки....
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06.09.2020 16:09 Відповісти
Похоже на 101-е китайское предупреждение. После более 600 "неприцельных" обстрелов, наконец то в кого то попали, трудно теперь сказать, что стреляли неприцельно. Но мы все равно отвечать не будем во имя мира во всем мире. Теперь подождем до понедельника когда урки гахнут из всех орудий - это опять будет "нарушением тишины" или "неприцельный огонь"? Или шМеньдель очередной раз поменяет памперы нашему главнокомандцющему и на этом все и закончится?
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06.09.2020 16:10 Відповісти
Наемники РФ обстреляли позиции ООС в Красногоровке: ранен украинский воин, устранявший последствия пожара, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6467
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06.09.2020 16:11 Відповісти
Свою военную доктрину "надо просто перестать стрелять" будущий главком-терпила откровенно огласил еще до выборов. Удивляться нечему.
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06.09.2020 16:24 Відповісти
"Потерпевший терпила"- еще одно наименование в книгу рекордов!
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06.09.2020 18:35 Відповісти
Заява командування ООС звучить, як 1200 китайське попередження противнику.
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06.09.2020 16:33 Відповісти
Последнее китайское предупреждение от клоуна!
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06.09.2020 16:35 Відповісти
Вава, е.ть ты лох!!! Сцыкло оманский.
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06.09.2020 16:35 Відповісти
Зе скот не надав наказу вогонь у відповідь на обстріл українців,бо там же його малоросси.
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06.09.2020 16:39 Відповісти
Тварям зелёным даётся последняя возможность опомниться.
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06.09.2020 16:43 Відповісти
Зебиле время запостить видосик и дать тойстороне 24 часа прекратить огонь или иначе будет звонок Пуйлу и ты все расскажеш ему какая та сторона нехорошая ведь мира хотят все и тыже должен в декабре закончить войну а так из графика выбьешся стопудово с таким розкладом событий
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06.09.2020 16:46 Відповісти
С времени " всестороннего прекращения огня" с прописанными там кучей требований, включая запрет на проведение разведки, даже воздушной совершено более 900 нарушений так называемой " той стороной", включая и обстрелы украинских позиций. Сначала власть в лице ее "глашатаев" рассказывали что просто не все командиры бандформирований видимо получили указания и поэтому на местах еще случаются эксцессы , потом еще что то.. , потом вообще перестали как то объяснять происходящее.. Нарушения же повторялись с завидным постоянством, украинская сторона не отвечала ( в общем утиралась)... хотя это называли словом " не провоцировала" или не отвечала на провокации. Потом дошло до того что шестерка из МММ Пушилин ( назначенный РФ на должность завклубом Днрс) начал угрожать Украине обстрелом и уничтожением наших позиций в ближайшие дни, а мы по этому поводу собираем "переговорочную группу" ( вместо того что бы передать ему что его ждет первая же осина и пеньковая веревка.. хотя конечно его быстрее уберут собственные кураторы). Все просто шло к тому что когда то все равно окажутся раненные или убитые с нашей стороны.. Ну вот дождались.. И что в итоге. Мы опять рассказываем что украинская сторона "дает еще одну возможность" 921 по счету что бы выполнять подписанные договоренности.. Да вы что блин.. издеваетесь.Вы этим не себя унижаете, вы унижаете Украину как государство, армию и народ. Позор.Ну сколько можно терпеть этот беспредел. ( а все потому что сразу же после первого же нарушения, ну ладно после 5 -10 нужно было объявлять ОБСЕ и ЕС что в связи с систематическими нарушениями договоренностей со стороны РФ и сил ее контролируемыми, договореннось теряет свою силу. Неужели даже современная история не чему не научила. У нас были Будапештские договоренности, у нас был Большой договор между РФ и Украиной.. в конце концов у нас был Минск( поле которого они захватили Дебальцево и ряд других районов) Вспоминайте чаще Бисмарка и его слова о том что стоит договоренности подписанные Россией.
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06.09.2020 16:47 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції ООС у Красногорівці: поранено українського воїна, який усував наслідки пожежі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7007
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06.09.2020 16:53 Відповісти
Найманці РФ обстріляли позиції ООС у Красногорівці: поранено українського воїна, який усував наслідки пожежі, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2776
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06.09.2020 17:04 Відповісти
плесень недоделанная, устали от войны?
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06.09.2020 17:10 Відповісти
Сдается мне что и те двое погибших погибли от обстрелов, а не от подрыва на неустановленной мине. Короче доперемиривались. С другой стороны с какого х**** солдаты а не пожарные тушили пожар.
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06.09.2020 17:14 Відповісти
Помнится Ющенко участвовал в тушении пожара ... Понятное дело зеленая навозная муха зе-зе зассала принять личное участие в тушении пожара .
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06.09.2020 18:00 Відповісти
Зеленский потребовал от командующего ООС Кравченко отвести подразделения 503-го батальона морской пехоты под Шумами с передовой позиции. Хроника (обновление) - https://twitter.com/tZEinform tZE inform ... Отводи сразу под Киев.
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06.09.2020 17:33 Відповісти
Це вже просто здипець. Пора відрядити з фронту тактичну батальйонну групу для арешту зрадників на Банковій.
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06.09.2020 17:50 Відповісти
Точно,такая команда поступила,но почему только до Киева?Шмаркля готова и до границы,до Львова отдать,лишь бы в офшоры капало.
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06.09.2020 18:38 Відповісти
После 19:00 ЗЕленый штаб отчитается, что на Донбассе сегодня была тишина.
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06.09.2020 17:41 Відповісти
Зеленский гнида, все жервы и раненные на его совести!
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06.09.2020 17:58 Відповісти
Лишнюю медальку от х.йла получит зато .
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06.09.2020 18:01 Відповісти
А как же заявление "ответим всеми силами и средствами"?
Команующий Кравенко - звиздобол?
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06.09.2020 18:28 Відповісти
Никто не задумьівался , почему сорвать перемирие пьітаются именно российские марионетки ? Начнут ВСУ отвечать на провокационньіе обстрельі , и мьі возвращаемся в период 15-18гг, в бесперспективную окопную войну , а про Нормандский формат и давление на Кремль можно забьіть . РФ єто устраивает , но не Украину.
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06.09.2020 18:32 Відповісти
Так что,отступать или погибать,без права давать ответку?
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06.09.2020 18:39 Відповісти
**** ты
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06.09.2020 20:10 Відповісти
какое давление на кремль, чем зеля давит кремль, отступлением?
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06.09.2020 20:49 Відповісти
это как раз кремль давит на зелю срывом зелиного перемирия
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06.09.2020 20:51 Відповісти
**** ты, https://censor.net/ru/user/89148
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06.09.2020 20:11 Відповісти
и что ля, какая разница, все равно без реакции и последствий
и это ещё не нарушения перемирия, потому что не убили?
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06.09.2020 20:48 Відповісти
Не существует руководства ОРДЛО, есть Кремль и ФСБ, так, что это намеренное сглаживание углов ради пиар-перемирия Зеленского. Это партнер ЗЕро путин, а следовательно и он сам убивают наших солдат, роssия, а не "та сторона".
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06.09.2020 20:55 Відповісти
Деморализация ЗСУ в результате этого "пиар-перемирия" с использованием загранотрядов, приведет к полному и всеобъемлющему поражению по всей линии фронта и в будущем станет проблемой для существования свободной Украины. Мы отступаем и сдаем свою землю врагу, людоедский характер которого не осознает нынешние стратеги-самоучки и которые, что то увидели в его глазах, кроме желания уничтожить свободную Украину. Так или иначе Путин добьется своего, благодаря преступной непрофессиональной власти Зеленского.
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06.09.2020 21:03 Відповісти
Так что,отступать или погибать,без права давать ответку?
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07.09.2020 11:35 Відповісти
 
 