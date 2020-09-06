Найманці РФ обстріляли позиції ООС у Красногорівці: поранено українського воїна, який усував наслідки пожежі, - пресцентр

Командування Об'єднаних сил повідомляє, що 6 вересня 2020 року на 42-й день повного і всеосяжного режиму припинення вогню збройні формування Російської Федерації порушили домовленості, досягнуті Тристоронньою контактною групою, і здійснили прицільний обстріл українських позицій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"Ворог нахабно відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета, випустивши при цьому три черги ВОГ-17 по підрозділу Об'єднаних сил у районі населеного пункту Красногорівка. Унаслідок обстрілу зазнав поранення військовослужбовець Збройних сил України, який усував наслідки пожежі на позиції. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу й евакуювали в лікувальний заклад.

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Така зухвалість противника свідчить про те, що ЗФ РФ налаштовані на зрив домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Сьогоднішній обстріл ще раз доводить, що так зване керівництво ОРДЛО не має на меті досягти миру.

Об'єднані сили дають ще одну можливість так званим "ДНР" і "ЛНР" виконати вимоги дотримуватися повного і всеосяжного режиму припинення вогню, які були визначені Тристоронньою контактною групою 22 липня 2020 року. Інакше під час наступного обстрілу українських позицій Об'єднані сили дадуть адекватну відсіч противнику з усіх наявних сил і засобів", - йдеться в повідомленні.