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Новини Агресія Росії проти України Пожежі в Україні
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Два воїни, які зникли під час гасіння пожежі в зоні ООС, підірвалися на мінному полі, - командування Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Два воїни, які зникли під час гасіння пожежі в зоні ООС, підірвалися на мінному полі, - командування Оперативно-тактичного угруповання

Двоє військовослужбовців, відрізаних полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника.

Про це повідомляє в фейсбуці Оперативно-тактичне угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Командування ОТУ "Схід" повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Командування ОТУ "Схід" висловлює щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів", - йдеться в повідомленні.

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Два воїни, які зникли під час гасіння пожежі в зоні ООС, підірвалися на мінному полі, - командування Оперативно-тактичного угруповання Схід 01

вибух (4446) пожежа (4320) смерть (6746) Донбас (22355) військовослужбовці (4739) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+37
Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 6228
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06.09.2020 15:38
+29
Не верю!
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06.09.2020 15:36
+26
и никто не слышал звука подрыва на мине???
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06.09.2020 15:41
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Не верю!
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06.09.2020 15:36 Відповісти
и никто не слышал звука подрыва на мине???
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06.09.2020 15:41 Відповісти
никто, за исключением "командования ОТГ "Восток"
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06.09.2020 15:45 Відповісти
Первыми услышали в офисе президента.
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06.09.2020 15:56 Відповісти
Вочевидь то міни з глушниками.
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06.09.2020 16:46 Відповісти
или с ..берушами (затычками в ушах) для чинуш преЗЕдентских
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06.09.2020 16:53 Відповісти
А может их подорвали?
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06.09.2020 15:38 Відповісти
Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 6228
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06.09.2020 15:38 Відповісти
Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 7189

...
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06.09.2020 15:40 Відповісти
и в догонку визги с офиса - потерь нет!
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06.09.2020 15:45 Відповісти
Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 1330
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06.09.2020 15:50 Відповісти
Двое воинов, пропавших во время тушения пожара в зоне ООС, подорвались на минном поле, - командование Оперативно-тактической группировки "Восток" - Цензор.НЕТ 9784
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06.09.2020 15:50 Відповісти
Какие только отмазки не придумывает штаб в угоду клоуну, чтобы скрыть боевые потери...
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06.09.2020 16:02 Відповісти
Я надеюсь настанет время когда за такие события будет трибунал, и виновные понесут наказание. И бубочка за гос измену тоже ответит.
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06.09.2020 17:38 Відповісти
Опять скажут, что ещё один мирный день без боевых потерь. Минное поле противника на украинской земле - это же не война, это всеобъемлющее, или как его там, перемирие. Вечная память.
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06.09.2020 16:04 Відповісти
Зате не стріляють...
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06.09.2020 16:06 Відповісти
Очередная чушь из ОП.
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06.09.2020 16:08 Відповісти
Уже не знают,что брехать. А обнюхавшийся клован завтра скажет что погибших на фронте нет уже месяц.
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06.09.2020 16:39 Відповісти
Президент Зеленский сцыкливая баба и тряпка. Более слабого президента в Украине не было. Это даже хуже овоща.
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06.09.2020 16:40 Відповісти
Да уж. Если даже взрыва никто не слышал то хорошо охраняю линию фронта. Там вообще кто то ее охраняет или пьяный сторож остался перемирие охранять?
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06.09.2020 17:10 Відповісти
кто сказал что не было слышна взрыва?
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06.09.2020 20:05 Відповісти
Ну все, почалось, панеслась.... Мир на Донбасі ні +уйлу ані оркам з ОРДЛО абсолютно не потрібен. Війна, розруха, хаос це їхня суть, спосіб життя. Згадайте історію московії, рос.імперії, совка, нео.рахи - постійні конфлікти та війни, і не на своїй території (2 світова частково). У себе срач розруха - але захищають міфічних "руских" в чужині. Якщо на рашці так добре і повне щастя для "рускага_чилавека", то якого біса ці "руские" не повертаються на "родину", а псують життя іншим мирним народам ?
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06.09.2020 17:14 Відповісти
зелю ****** в расход
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06.09.2020 18:46 Відповісти
Отправили на смерть и долго прислушивались к звуку разрыва, но его не было.
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06.09.2020 19:27 Відповісти
Гибель Владимира Рудика вызывает много вопросов. О ней долго не сообщали,
потом когда журналисты раскопали информацию, касающуюся его гибели
https://espreso.tv/news/2020/08/23/na_fronti_polig_starshyy_leytenant_z_ternopilschyny,

где не указаны причины по которым он погиб, стали говорить, что он погиб от не острожного обращения с оружием!, в такое верится с трудом. Тем более учитывая случай Ярослава Журавля, которого оставили на четыре дня ,истекать кровью, в серой зоне,
ради пиар-перемирия Зеленского (что Зе пообещал Путину, что бы тот согласился на это перемирие?), можно сделать вывод, что у командования ООС нет моральных преград, что бы не врать нам о боевых потерях.
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06.09.2020 21:17 Відповісти
Два воїни, які зникли під час гасіння пожежі в зоні ООС, підірвалися на мінному полі, - командування Оперативно-тактичного угруповання "Схід" - Цензор.НЕТ 2347
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07.09.2020 00:28 Відповісти
вы фсё врётиии.
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07.09.2020 05:43 Відповісти
 
 