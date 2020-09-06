Два воїни, які зникли під час гасіння пожежі в зоні ООС, підірвалися на мінному полі, - командування Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Двоє військовослужбовців, відрізаних полум'ям під час гасіння пожежі під Верхньоторецьким, підірвалися на мінному полі противника.

Про це повідомляє в фейсбуці Оперативно-тактичне угруповання "Схід", передає Цензор.НЕТ.

"Командування ОТУ "Схід" повідомляє, що під час евакуації особового складу, обходячи осередок вогню в "сірій зоні", двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника. Як повідомлялося раніше, бійці були відрізані полум’ям від решти особового складу поблизу Верхньоторецького. Командування ОТУ "Схід" висловлює щирі та глибокі співчуття сім’ям загиблих воїнів", - йдеться в повідомленні.

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