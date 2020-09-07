Правительство утвердило перечень организаций для закупки лекарств за средства госбюджета-2020

Кабинет Министров 7 сентября утвердил перечень специализированных организаций, которые будут закупать лекарственные средства и медизделия за средства госбюджета 2020 года.

Как сообщил в Facebook представитель правительства в парламенте Василий Мокан, такое решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, утверждение перечня специализированных организаций необходимо для заключения Министерству здравоохранения договоров по закупке товаров (лекарственных средств, медицинских изделий) и услуг, связанных с их закупкой.

Кроме того, Кабмин внес изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий (ПМГ) в 2020 году, утвердив механизм осуществления доплат к зарплатам медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медпомощь больным острым респираторным заболеванием COVID-19.

Таким образом, Кабмин урегулировал механизм доплат врачам на общую сумму 5,95 млрд грн.

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