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Кабмин (13505) лекарства (1198) закупки (691)

Правительство утвердило перечень организаций для закупки лекарств за средства госбюджета-2020

Правительство утвердило перечень организаций для закупки лекарств за средства госбюджета-2020

Кабинет Министров 7 сентября утвердил перечень специализированных организаций, которые будут закупать лекарственные средства и медизделия за средства госбюджета 2020 года.

Как сообщил в Facebook представитель правительства в парламенте Василий Мокан, такое решение Кабмин принял на внеочередном заседании в понедельник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, утверждение перечня специализированных организаций необходимо для заключения Министерству здравоохранения договоров по закупке товаров (лекарственных средств, медицинских изделий) и услуг, связанных с их закупкой.

Кроме того, Кабмин внес изменения в Порядок реализации программы государственных гарантий (ПМГ) в 2020 году, утвердив механизм осуществления доплат к зарплатам медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медпомощь больным острым респираторным заболеванием COVID-19.

Таким образом, Кабмин урегулировал механизм доплат врачам на общую сумму 5,95 млрд грн.

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Топ комментарии
+4
Мафія досягла мети - забрала закупівлі ліків у міжнародних організацій! Тепер будуть купляти ліки в 50 разів дорожче!
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07.09.2020 12:50
+2
я вот одного не могу понять, на куя нам министерство, которое не может сделать закупки напрямую? На куя нам обсуживать орду министорв и тех кто при министрах? Нет им нужно создать "свои" фирмы прилипалы к бюджетным средствам.. заэпали вы падлоюки!
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07.09.2020 13:05
+2
Опубликуйте список "счастливчиков" и кто их продвигал в этот список. Фирма Степанова в списке?
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07.09.2020 13:16
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А врачам ли доплаты ? Ой ли?..
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07.09.2020 12:47 Ответить
Мафія досягла мети - забрала закупівлі ліків у міжнародних організацій! Тепер будуть купляти ліки в 50 разів дорожче!
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07.09.2020 12:50 Ответить
теперь пошло самое интересное - распил и воровство бюджетных денег под вывеской борьбы с мифическим короновирусом...
Главное запугать стадо несуществующей угрозой а потом стричь это обезумившее и зашуганное стадо
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07.09.2020 12:48 Ответить
а скажи ты случайно зябликов не ешь?
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07.09.2020 12:51 Ответить
С паршивой овцы, золотое руно.
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07.09.2020 12:50 Ответить
я вот одного не могу понять, на куя нам министерство, которое не может сделать закупки напрямую? На куя нам обсуживать орду министорв и тех кто при министрах? Нет им нужно создать "свои" фирмы прилипалы к бюджетным средствам.. заэпали вы падлоюки!
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07.09.2020 13:05 Ответить
Согласна на все 500%! Я покупаю отцу каждые две недели шприц, помпу за 1230 грн- цена в институте рака, в интернете этот набор стоит 560 грн! Фторурацил За 2200- в аптеках это стоит 1300-1700! Писулька от фоп, погуглила его, он пасётся на госсзакупках со времён богатыревой..... мля, реформы! И Попробуй у них НЕ купить, деваться некуда- покупаю. Насмотрелась такого, что волосы дыбом, нет денег- сдохни. Считаю, что врачам зп нафиг не нужны, уж пусть меня простят. Мрази в медицине, мрази в моз, впрочем везде в госструктурах
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07.09.2020 14:26 Ответить
та да.. клятву гиппократа пора бі уже и отменить.. один черт пустышка для них, врачей, и ввести клятву дъяволу - это будет ближе к ним... да и з/п врачам сколько не давай, как и чиновникам, один черт им мало будет.. что ему, врачу, депутату, чиновнику, зарплата в 5000 долларов за месяц , когда они иной раз в день в разы больше имеют.. падлюки одним словом! Гореть им всем в аду!
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07.09.2020 14:34 Ответить
Опубликуйте список "счастливчиков" и кто их продвигал в этот список. Фирма Степанова в списке?
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07.09.2020 13:16 Ответить
Дайте угадаю, фирмы жены Степанова не обижены?
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07.09.2020 13:42 Ответить
 
 