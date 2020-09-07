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Кабмін (13940) ліки (1277) закупівлі (3206)

Уряд затвердив перелік організацій для закупівлі ліків за кошти держбюджету-2020

Уряд затвердив перелік організацій для закупівлі ліків за кошти держбюджету-2020

Кабінет Міністрів 7 вересня затвердив перелік спеціалізованих організацій, які будуть закуповувати лікарські засоби і медвироби за кошти держбюджету 2020 року.

Як повідомив в Facebook представник уряду в парламенті Василь Мокан, таке рішення Кабмін ухвалив на позачерговому засіданні в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, затвердження переліку спеціалізованих організацій необхідно для укладення Міністерству охорони здоров'я договорів щодо закупівлі товарів (лікарських засобів, медичних виробів) і послуг, пов'язаних з їх закупівлею.

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Крім того, Кабмін вніс зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій (ПМГ) в 2020 році, затвердивши механізм здійснення доплат до зарплат медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостре респіраторне захворювання COVID-19.

Таким чином, Кабмін врегулював механізм доплат лікарям на загальну суму 5,95 млрд грн.

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Топ коментарі
+4
Мафія досягла мети - забрала закупівлі ліків у міжнародних організацій! Тепер будуть купляти ліки в 50 разів дорожче!
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07.09.2020 12:50
+2
я вот одного не могу понять, на куя нам министерство, которое не может сделать закупки напрямую? На куя нам обсуживать орду министорв и тех кто при министрах? Нет им нужно создать "свои" фирмы прилипалы к бюджетным средствам.. заэпали вы падлоюки!
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07.09.2020 13:05
+2
Опубликуйте список "счастливчиков" и кто их продвигал в этот список. Фирма Степанова в списке?
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07.09.2020 13:16
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А врачам ли доплаты ? Ой ли?..
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07.09.2020 12:47 Відповісти
Мафія досягла мети - забрала закупівлі ліків у міжнародних організацій! Тепер будуть купляти ліки в 50 разів дорожче!
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07.09.2020 12:50 Відповісти
теперь пошло самое интересное - распил и воровство бюджетных денег под вывеской борьбы с мифическим короновирусом...
Главное запугать стадо несуществующей угрозой а потом стричь это обезумившее и зашуганное стадо
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07.09.2020 12:48 Відповісти
а скажи ты случайно зябликов не ешь?
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07.09.2020 12:51 Відповісти
С паршивой овцы, золотое руно.
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07.09.2020 12:50 Відповісти
я вот одного не могу понять, на куя нам министерство, которое не может сделать закупки напрямую? На куя нам обсуживать орду министорв и тех кто при министрах? Нет им нужно создать "свои" фирмы прилипалы к бюджетным средствам.. заэпали вы падлоюки!
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07.09.2020 13:05 Відповісти
Согласна на все 500%! Я покупаю отцу каждые две недели шприц, помпу за 1230 грн- цена в институте рака, в интернете этот набор стоит 560 грн! Фторурацил За 2200- в аптеках это стоит 1300-1700! Писулька от фоп, погуглила его, он пасётся на госсзакупках со времён богатыревой..... мля, реформы! И Попробуй у них НЕ купить, деваться некуда- покупаю. Насмотрелась такого, что волосы дыбом, нет денег- сдохни. Считаю, что врачам зп нафиг не нужны, уж пусть меня простят. Мрази в медицине, мрази в моз, впрочем везде в госструктурах
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07.09.2020 14:26 Відповісти
та да.. клятву гиппократа пора бі уже и отменить.. один черт пустышка для них, врачей, и ввести клятву дъяволу - это будет ближе к ним... да и з/п врачам сколько не давай, как и чиновникам, один черт им мало будет.. что ему, врачу, депутату, чиновнику, зарплата в 5000 долларов за месяц , когда они иной раз в день в разы больше имеют.. падлюки одним словом! Гореть им всем в аду!
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07.09.2020 14:34 Відповісти
Опубликуйте список "счастливчиков" и кто их продвигал в этот список. Фирма Степанова в списке?
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07.09.2020 13:16 Відповісти
Дайте угадаю, фирмы жены Степанова не обижены?
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07.09.2020 13:42 Відповісти
 
 