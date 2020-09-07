В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили стал кандидатом на пост премьера от оппозиционного объединения "Сила в единстве".
Об этом заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".
По его словам, Саакашвили должен вернуться в Грузию.
"Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - заявил Вашадзе.
Ожидается, что сегодня Саакашвили сделает заявление о своих планах по возвращению в Грузию.
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Премьер в Грузии и советник Президента в Украине.
Осталось еще в Белорусии, хоть председателем колхоза заделаться!
карлсон! собирай чемоданы! родина тебя ждет! пост тебе предложили!
Он же гражданин Украины.
Или...?