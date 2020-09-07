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Грузия (3172) Саакашвили (3210)

В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили стал кандидатом на пост премьера от оппозиционного объединения "Сила в единстве".

Об этом заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".

По его словам, Саакашвили должен вернуться в Грузию.

"Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в Объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - заявил Вашадзе.

Ожидается, что сегодня Саакашвили сделает заявление о своих планах по возвращению в Грузию.

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Топ комментарии
+17
Как срок в тюрьме отмотает так сразу и станет
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07.09.2020 13:27
+14
В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера - Цензор.НЕТ 1381
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07.09.2020 13:39
+13
оппа
карлсон! собирай чемоданы! родина тебя ждет! пост тебе предложили!
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07.09.2020 13:29
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Как срок в тюрьме отмотает так сразу и станет
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07.09.2020 13:27 Ответить
а де Швілі приймає "дружній" пендель на дорожку? Блін, з цим Зе!білом + Зе!редисками, і бігову, що на стадіоні - так не назвеш, бо з подвійним значенням.
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07.09.2020 15:11 Ответить
В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера - Цензор.НЕТ 8856

..
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07.09.2020 13:28 Ответить
ось для чого він роздув свою сраку
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07.09.2020 13:51 Ответить
На два базара ? Курченко ему больше заплатил
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07.09.2020 13:58 Ответить
Ну прямо Труфальдино из Бергамо.
Премьер в Грузии и советник Президента в Украине.
Осталось еще в Белорусии, хоть председателем колхоза заделаться!
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07.09.2020 14:01 Ответить
оппа
карлсон! собирай чемоданы! родина тебя ждет! пост тебе предложили!
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07.09.2020 13:29 Ответить
ага.
У Грузії опозиція висунула Саакашвілі на пост прем'єра - Цензор.НЕТ 106
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07.09.2020 13:59 Ответить
В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера - Цензор.НЕТ 7019
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07.09.2020 13:29 Ответить
Давай, - до свиданья!
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07.09.2020 13:32 Ответить
В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера - Цензор.НЕТ 6197
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07.09.2020 13:33 Ответить
ну вот и все ладненько !
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07.09.2020 13:34 Ответить
На одном стуле пики точеные, на втором роялеигральные органы полнокровные...
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07.09.2020 13:35 Ответить
Лучше и сказать нечего!
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07.09.2020 14:14 Ответить
А что и так можно?
Он же гражданин Украины.
Или...?
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07.09.2020 13:35 Ответить
В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера - Цензор.НЕТ 1381
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07.09.2020 13:39 Ответить
Михо, родные горы ждут своего козла. Возвращайтся, там на ужин сациви тебя ждёт, макароны, а тут тебя ждут киевские каштаны, или омут в Днепре.
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07.09.2020 13:40 Ответить
кому козли а кому зелені барани
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07.09.2020 13:52 Ответить
Мо таки поїде,як гадаєте?Я-б оце начеб,перехрест вся...
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07.09.2020 13:42 Ответить
Подработка на полставки премьером в Грузии.
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07.09.2020 13:43 Ответить
Михаил Николозович изгонит пророссийскую власть.
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07.09.2020 13:47 Ответить
мы тока за. в Грузию! Домой! в пампасы! **** продажная
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07.09.2020 13:51 Ответить
Він і був проросійською владою. Здав казламордим все,що міг. Зараз допомогає олігархам здати Україну.
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07.09.2020 14:06 Ответить
Є якісь факти? Чи може, все таки варто розібратись з петровими кренделями і не спихувати його дії на чиїсь плечі?
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07.09.2020 14:32 Ответить
Достаточно того как Михо вылизывает попец Медведчуку.
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07.09.2020 17:14 Ответить
Міхо, куди ти? Не лишай нас неосвічених, рехформаторе ти хитрожопий. В Україні партію створив, в Грузії тоже в політиці задіяний - що ж в тебе так мало паспортів? Зроби ще пару аусвайсів і будеш кожні півроку кудись вибиратись - он, наприклад, в Зімбабве хочуть білим людям землю вернути і в уряд вже можна білим запригувати - якраз для тебе.
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07.09.2020 13:51 Ответить
а що вирок суду вже відмінили?
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07.09.2020 13:52 Ответить
это они так заманивают.
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07.09.2020 14:01 Ответить
Так он отказался от Грузинского гражданства и ему там срок 3 года. А вобще если грузины выберут этого клоуна то они не лучше нашего мудрого нарида!
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07.09.2020 14:13 Ответить
Мир сходит с ума. Людям по сути плевать, а жулики этим пользуются. Сами от себя поливают других гогном,а на себя тепленькую льют. Был бы этот михо такой мозг, не гастролировал бы.
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07.09.2020 14:19 Ответить
Неужели пристроим?
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07.09.2020 14:40 Ответить
"І швець, і кравець, і на дуді грець...".
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07.09.2020 15:00 Ответить
Міша на розхват....
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07.09.2020 15:08 Ответить
Украінці не можуть зрозуміти, що переживати , розвивати і жертвувати себе для країни може тільки патріот України і найскоріше щоб ним бути він мае бути українцем ,...скільки можна бути наївним ??)))
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07.09.2020 15:12 Ответить
И зелупка пусть забирает со всем быдлокварталом.
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07.09.2020 15:16 Ответить
От і добре. Забирайте його до Грузії, бо він вже дістав. Словоблуддя багато а діла, нуль.
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07.09.2020 16:18 Ответить
Будет теперь куда бежать зелупе и его кварталу..
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07.09.2020 16:27 Ответить
Грузия решила,как в сказке"такая корова самому нужна".А вообще Саакашвили посмотрел вокруг, все зеленое аж страшно,и понял,что его разорвет от кокса зеленского,и решил спрятаться в тюрьме ,дома.Ко всем своим достоинствам зеленский оказался, жлоб-не дал премьера.
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07.09.2020 20:54 Ответить
кацапы и какао ненавидят Саакашвили хором.
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07.09.2020 20:57 Ответить
Как выдвинули,так и задвинут обратно)
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07.09.2020 21:52 Ответить
 
 