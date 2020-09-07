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Грузія (1829) Саакашвілі Міхеіл (2153)

У Грузії опозиція висунула Саакашвілі на пост прем'єра

У Грузії опозиція висунула Саакашвілі на пост прем'єра

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі став кандидатом на пост прем'єра від опозиційного об'єднання "Сила в єдності".

Про це заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Онлайн".

За його словами, Саакашвілі повинен повернутися в Грузію.

"Саме тому "Єдиний національний рух" і всі партії, що входять до Об'єднаної опозиції, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем'єр-міністра Грузії", - заявив Вашадзе.

Очікується, що сьогодні Саакашвілі зробить заяву про свої плани щодо повернення до Грузії.

Читайте: Саакашвілі: Я включився в грузинську виборчу кампанію, але залишаюся в Нацраді реформ

Автор: 
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Топ коментарі
+17
Как срок в тюрьме отмотает так сразу и станет
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07.09.2020 13:27
+14
В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера - Цензор.НЕТ 1381
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07.09.2020 13:39
+13
оппа
карлсон! собирай чемоданы! родина тебя ждет! пост тебе предложили!
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07.09.2020 13:29
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Как срок в тюрьме отмотает так сразу и станет
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07.09.2020 13:27 Відповісти
а де Швілі приймає "дружній" пендель на дорожку? Блін, з цим Зе!білом + Зе!редисками, і бігову, що на стадіоні - так не назвеш, бо з подвійним значенням.
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07.09.2020 15:11 Відповісти
В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера - Цензор.НЕТ 8856

..
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07.09.2020 13:28 Відповісти
ось для чого він роздув свою сраку
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07.09.2020 13:51 Відповісти
На два базара ? Курченко ему больше заплатил
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07.09.2020 13:58 Відповісти
Ну прямо Труфальдино из Бергамо.
Премьер в Грузии и советник Президента в Украине.
Осталось еще в Белорусии, хоть председателем колхоза заделаться!
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07.09.2020 14:01 Відповісти
оппа
карлсон! собирай чемоданы! родина тебя ждет! пост тебе предложили!
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07.09.2020 13:29 Відповісти
ага.
У Грузії опозиція висунула Саакашвілі на пост прем'єра - Цензор.НЕТ 106
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07.09.2020 13:59 Відповісти
В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера - Цензор.НЕТ 7019
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07.09.2020 13:29 Відповісти
Давай, - до свиданья!
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07.09.2020 13:32 Відповісти
В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера - Цензор.НЕТ 6197
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07.09.2020 13:33 Відповісти
ну вот и все ладненько !
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07.09.2020 13:34 Відповісти
На одном стуле пики точеные, на втором роялеигральные органы полнокровные...
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07.09.2020 13:35 Відповісти
Лучше и сказать нечего!
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07.09.2020 14:14 Відповісти
А что и так можно?
Он же гражданин Украины.
Или...?
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07.09.2020 13:35 Відповісти
В Грузии оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера - Цензор.НЕТ 1381
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07.09.2020 13:39 Відповісти
Михо, родные горы ждут своего козла. Возвращайтся, там на ужин сациви тебя ждёт, макароны, а тут тебя ждут киевские каштаны, или омут в Днепре.
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07.09.2020 13:40 Відповісти
кому козли а кому зелені барани
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07.09.2020 13:52 Відповісти
Мо таки поїде,як гадаєте?Я-б оце начеб,перехрест вся...
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07.09.2020 13:42 Відповісти
Подработка на полставки премьером в Грузии.
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07.09.2020 13:43 Відповісти
Михаил Николозович изгонит пророссийскую власть.
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07.09.2020 13:47 Відповісти
мы тока за. в Грузию! Домой! в пампасы! **** продажная
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07.09.2020 13:51 Відповісти
Він і був проросійською владою. Здав казламордим все,що міг. Зараз допомогає олігархам здати Україну.
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07.09.2020 14:06 Відповісти
Є якісь факти? Чи може, все таки варто розібратись з петровими кренделями і не спихувати його дії на чиїсь плечі?
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07.09.2020 14:32 Відповісти
Достаточно того как Михо вылизывает попец Медведчуку.
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07.09.2020 17:14 Відповісти
Міхо, куди ти? Не лишай нас неосвічених, рехформаторе ти хитрожопий. В Україні партію створив, в Грузії тоже в політиці задіяний - що ж в тебе так мало паспортів? Зроби ще пару аусвайсів і будеш кожні півроку кудись вибиратись - он, наприклад, в Зімбабве хочуть білим людям землю вернути і в уряд вже можна білим запригувати - якраз для тебе.
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07.09.2020 13:51 Відповісти
а що вирок суду вже відмінили?
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07.09.2020 13:52 Відповісти
это они так заманивают.
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07.09.2020 14:01 Відповісти
Так он отказался от Грузинского гражданства и ему там срок 3 года. А вобще если грузины выберут этого клоуна то они не лучше нашего мудрого нарида!
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07.09.2020 14:13 Відповісти
Мир сходит с ума. Людям по сути плевать, а жулики этим пользуются. Сами от себя поливают других гогном,а на себя тепленькую льют. Был бы этот михо такой мозг, не гастролировал бы.
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07.09.2020 14:19 Відповісти
Неужели пристроим?
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07.09.2020 14:40 Відповісти
"І швець, і кравець, і на дуді грець...".
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07.09.2020 15:00 Відповісти
Міша на розхват....
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07.09.2020 15:08 Відповісти
Украінці не можуть зрозуміти, що переживати , розвивати і жертвувати себе для країни може тільки патріот України і найскоріше щоб ним бути він мае бути українцем ,...скільки можна бути наївним ??)))
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07.09.2020 15:12 Відповісти
И зелупка пусть забирает со всем быдлокварталом.
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07.09.2020 15:16 Відповісти
От і добре. Забирайте його до Грузії, бо він вже дістав. Словоблуддя багато а діла, нуль.
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07.09.2020 16:18 Відповісти
Будет теперь куда бежать зелупе и его кварталу..
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07.09.2020 16:27 Відповісти
Грузия решила,как в сказке"такая корова самому нужна".А вообще Саакашвили посмотрел вокруг, все зеленое аж страшно,и понял,что его разорвет от кокса зеленского,и решил спрятаться в тюрьме ,дома.Ко всем своим достоинствам зеленский оказался, жлоб-не дал премьера.
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07.09.2020 20:54 Відповісти
кацапы и какао ненавидят Саакашвили хором.
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07.09.2020 20:57 Відповісти
Как выдвинули,так и задвинут обратно)
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07.09.2020 21:52 Відповісти
 
 