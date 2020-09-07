У Грузії опозиція висунула Саакашвілі на пост прем'єра

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі став кандидатом на пост прем'єра від опозиційного об'єднання "Сила в єдності".

Про це заявив лідер партії "Єдиний національний рух" Григол Вашадзе, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Онлайн".

За його словами, Саакашвілі повинен повернутися в Грузію.

"Саме тому "Єдиний національний рух" і всі партії, що входять до Об'єднаної опозиції, вирішили висунути його кандидатуру на пост прем'єр-міністра Грузії", - заявив Вашадзе.

Очікується, що сьогодні Саакашвілі зробить заяву про свої плани щодо повернення до Грузії.

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