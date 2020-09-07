В Киеве две школы закрыли на карантин из-за COVID-19, - Госпродпотребслужба

Из-за коронавируса в Киеве закрыли на карантин две школы. В Госпродпотребслужбе уверяют, что проверки проходят ежедневно.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что в случае вспышки коронавируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.

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"Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания",- сказал Рубан.

Рубан отметил, что проверки в учреждениях образования длятся в течение месяца.