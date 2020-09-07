РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4034 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 014 7
карантин (16728) Киев (24762) школа (2993) Госпродпотребслужба (257) Рубан Олег (124) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В Киеве две школы закрыли на карантин из-за COVID-19, - Госпродпотребслужба

В Киеве две школы закрыли на карантин из-за COVID-19, - Госпродпотребслужба

Из-за коронавируса в Киеве закрыли на карантин две школы. В Госпродпотребслужбе уверяют, что проверки проходят ежедневно.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что в случае вспышки коронавируса, будет приниматься решение о продлении каникулярного периода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 вспыхнул в школе на Виннитчине: у четверых учителей подтвердился диагноз, еще у семерых подозрение на коронавирусную инфекцию

"Сегодня принято решение относительно двух школ в связи со случаями заболевания",- сказал Рубан.

Рубан отметил, что проверки в учреждениях образования длятся в течение месяца.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html 04.09.2020 г.
Начавшийся учебный процесс в школах валится с самого начала. Уже более чем в 15 учебных заведениях по стране случаи COVID-19 и переход на "самоизоляция" в семьи - далее по эпидемической цепочке.Тут уже даже пенять не на кого. Преступник Степанов назначенный дураком Зеленским, разрешил НЕ ДЕЛАТЬ тесты учителям перед учебным годом. Ну и Шкарлет … тупое.
показать весь комментарий
07.09.2020 14:54 Ответить
В этом году перевел своего ребенка в лицей с дистанционной формой обучения в том числе и из за такой ситуации. Там хотя бы онлайн обучение поставлено так как надо, а не так как оно было организовано в прошлом году в государственных общеобразовательных школах.
показать весь комментарий
07.09.2020 15:00 Ответить
Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем учёные!!!!!!!!
показать весь комментарий
07.09.2020 14:55 Ответить
з Верещук зроблять... На всіх вистачить...
показать весь комментарий
07.09.2020 14:57 Ответить
В Киеве две школы закрыли на карантин из-за COVID-19, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2653
показать весь комментарий
07.09.2020 14:57 Ответить
Министерство финансов требует отозвать выделенные "Укравтодору" деньги, которые тот еще не успел закопать. Это около 15 млрд. гривен. Против естественно "Укравтодор" и Чернышев курирующий откаты с подрядчиков. Они немного увлеклись этим приятным делом и затянули заключение контрактов на дороги. Поэтому Чернышев устроил истерику и хочет снять Марченко (министр финансов)
показать весь комментарий
07.09.2020 14:57 Ответить
https://lifestyle.24tv.ua/dzidzo-znovu-napali-podrobitsi-pobittya-kiyevi-novini-shou-biznesu_n1409893 Поліція міста Києва відкрила кримінальне провадження через напад на українського співака Дзідзьо. Його побили в Києві 6 вересня.
показать весь комментарий
07.09.2020 15:15 Ответить
 
 