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У Києві дві школи закрили на карантин через COVID-19, - Держпродспоживслужба

У Києві дві школи закрили на карантин через COVID-19, - Держпродспоживслужба

Через коронавірус у Києві закрили на карантин дві школи. У Держпродспоживслужбі запевняють, що перевірки проходять щодня.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що в разі спалаху коронавірусу, буде ухвалюватися рішення про продовження канікулярного періоду.

"Сьогодні ухвалено рішення щодо двох шкіл у зв'язку з випадками захворювання", - сказав Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після початку навчального року в Україні очікується спалах COVID-19. Це природно, - Рубан

Рубан зазначив, що перевірки в установах освіти тривають протягом місяця.

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https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html 04.09.2020 г.
Начавшийся учебный процесс в школах валится с самого начала. Уже более чем в 15 учебных заведениях по стране случаи COVID-19 и переход на "самоизоляция" в семьи - далее по эпидемической цепочке.Тут уже даже пенять не на кого. Преступник Степанов назначенный дураком Зеленским, разрешил НЕ ДЕЛАТЬ тесты учителям перед учебным годом. Ну и Шкарлет … тупое.
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07.09.2020 14:54 Відповісти
В этом году перевел своего ребенка в лицей с дистанционной формой обучения в том числе и из за такой ситуации. Там хотя бы онлайн обучение поставлено так как надо, а не так как оно было организовано в прошлом году в государственных общеобразовательных школах.
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07.09.2020 15:00 Відповісти
Если школы будут закрыты очень долго, то родители найдут вакцину раньше, чем учёные!!!!!!!!
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07.09.2020 14:55 Відповісти
з Верещук зроблять... На всіх вистачить...
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07.09.2020 14:57 Відповісти
В Киеве две школы закрыли на карантин из-за COVID-19, - Госпродпотребслужба - Цензор.НЕТ 2653
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07.09.2020 14:57 Відповісти
Министерство финансов требует отозвать выделенные "Укравтодору" деньги, которые тот еще не успел закопать. Это около 15 млрд. гривен. Против естественно "Укравтодор" и Чернышев курирующий откаты с подрядчиков. Они немного увлеклись этим приятным делом и затянули заключение контрактов на дороги. Поэтому Чернышев устроил истерику и хочет снять Марченко (министр финансов)
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07.09.2020 14:57 Відповісти
https://lifestyle.24tv.ua/dzidzo-znovu-napali-podrobitsi-pobittya-kiyevi-novini-shou-biznesu_n1409893 Поліція міста Києва відкрила кримінальне провадження через напад на українського співака Дзідзьо. Його побили в Києві 6 вересня.
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07.09.2020 15:15 Відповісти
 
 