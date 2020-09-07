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Новости Силовики
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Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске. ФОТО

Полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством областной прокуратуры инсценировали смерть мужчины в Славянске и задержали заказчика при передаче доказательств. Убийство заказал бывший муж нынешней возлюбленной потерпевшего за 5 тыс. долларов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

"В начале августа правоохранители Донетчины установили, что в Славянске планируется заказное убийство.
34-летний заказчик передал задаток в 14 тыс. гривен наемному убийце, чтобы отомстить бывшей жене за развод. По плану киллер должен был нанести сожителю женщины смертельные удары ножом, чтобы это выглядело, как нападение неизвестного.

В субботу, 5 сентября, используя необходимые средства конспирации, правоохранители инсценировали реалистичное убийство 42-летнего мужчины", - сказано в сообщении.

Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске 01
Фото: сайт полиции

Отмечается, что благодаря бдительности и слаженным действиям сотрудников правоохранительных органов удалось спасти жизнь человеку.

Во время передачи доказательств выполненного преступления, сотрудники полиции и СБУ задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В ходе обыска полицейские изъяли фотографии убитого, которые киллер предоставил в качестве доказательств выполненной работы.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 27 п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (подготовка заказного убийства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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Топ комментарии
+5
В Україні професіоналів немає. Все треба робити самому!
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07.09.2020 15:19
+2
Шекспир отдыхает...
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07.09.2020 15:20
+2
Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам
А, ваще:
Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске - Цензор.НЕТ 9932
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07.09.2020 15:21
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В Україні професіоналів немає. Все треба робити самому!
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07.09.2020 15:19 Ответить
Кацапи не можуть нічого зробити самі, бо вони від природи сцикливі та нікчемні!
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07.09.2020 15:37 Ответить
Шекспир отдыхает...
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07.09.2020 15:20 Ответить
У него сюжеты поавантажнее были.
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07.09.2020 15:26 Ответить
Блудницу от возмездия спасая,
Ревнивца спеленало СБУ
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07.09.2020 15:59 Ответить
Если хочешь что-то сделать хорошо - сделай это сам
А, ваще:
Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске - Цензор.НЕТ 9932
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07.09.2020 15:21 Ответить
Хотел отомстить экс-жене, убив ее нового возлюбленного: правоохранители инсценировали заказное убийство и задержали заказчика в Славянске - Цензор.НЕТ 2107
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07.09.2020 15:22 Ответить
Ох уж эти неадекватные возлюбленные Лучше бы правоохранители в Славянске сепарков зачищали, а то прут как тараканы, за пенсиями, пособиями, лечением к фошиздам, схоронится до анмистии
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07.09.2020 15:24 Ответить
Не понял,за подготовку убийства 15 лет или пожизненное,а за убийство тогда сколько? 3 пожизненных? Поясните.
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07.09.2020 15:24 Ответить
115 это и есть убийство
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07.09.2020 15:32 Ответить
Ответственность за покушение определяется по той же статье УК, на какую покушался.
Могут и как за завершенное убийство впаять.
Он ведь со своей стороны сделал все, что считал необходимым - довел, так сказать, преступный умысел до конца. Но в реальности за покушение дают чуть поменьше.
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07.09.2020 15:48 Ответить
Задерживают будто он Кличко, шо 30 лет обучался у Брюса Ли и занимался тяганиной шлангов с блинами со Шварцем. А если бы подох как нигер какой-то?
Недавно же было: блаблабла, шталя пльоха, блабла - сразу оказали помощь, бла - ВНЕЗАПНО помер.
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07.09.2020 15:27 Ответить
Демпингует, гад!
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07.09.2020 15:28 Ответить
с этими инсценировками, скоро все сами будут решать)))
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07.09.2020 15:28 Ответить
Кому теперь пять штук зелени отойдут?
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07.09.2020 15:43 Ответить
Глупец. Мстить бывшей жене за то, что пришла очередь нового ...аря.
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07.09.2020 15:44 Ответить
Ну да - "умерла, так умерла"
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07.09.2020 15:51 Ответить
Не, молодцы конечно, но лично меня больше интересует задержания карманников, квартирников и автоугонщиков. А спровоцировать лоха на бытовую заказуху ... Ну, такое ...
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07.09.2020 15:52 Ответить
Гарантія, що така замутка не тільки заради просто помсти.
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07.09.2020 15:59 Ответить
А СБУ больше не чем занятся ?
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07.09.2020 16:05 Ответить
все приходят сюда узнать расценки))))))))
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07.09.2020 17:08 Ответить
 
 