Нардеп "Слуги народа" Устенко предлагает изменить схему распределения НДФЛ
Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко зарегистрировал законопроект (№ 4029) о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы с предложением изменить схему распределения налога с доходов физических лиц (НДФЛ).
Об этом Устенко написал на своей странице в Facebook.
"Например, вы живете в селе под Киевом, каждый день ездите на работу в столицу. И весь ваш НДФЛ поступает тоже в столичный бюджет, наполняя казну и без того не бедного Киева, оставляя дыру в бюджете вашего родного города. Это нужно изменить!" - написал Устенко.
Народный депутат предлагает 50% от НДФЛ отправлять в бюджет населенного пункта, где зарегистрирована компания-работодатель, и 50% - по месту регистрации сотрудника.
"Почему это важно? Потому, что вы ходите в местную больницу, водите детей в школу и садик, где зарегистрированы, а не там, где работаете. Да, я понимаю, что речь идет о перераспределении не таких уж и больших сумм, но даже они имеют большое значение для райцентров или небольших городов, жители которых работают в других местах. А для пригородов Киева и других мегаполисов
этот законопроект может иметь очень большое значение, так как практически все жители Броваров, Ирпеня и Вишневого работают в Киеве", - добавил Устенко.
Устенко добавил, что перераспределение НДФЛ должно стать продолжением реформы эффективной децентрализации.
"Любые дополнительные деньги в местных бюджетах станут инвестициями в локальную социальную инфраструктуру, и только таким способом можно поднять уровень образования и медицинского облуживания в регионах. Надеюсь на поддержку коллег в зале", - добавил Устенко.
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Также отправлять НДФЛ в бюджет населенного пункта где зарегистрировано юр. лицо тоже не правильно. Это уже создало коррупционные риски и предмет для торгов. К примеру стоит завод в городе, но они договариваются с каким то главой села, или маленького городка, что юр. лицо перерегистрируют у них. Весь НДФЛ с большого завода пойдет в бюджет этого села, которое может находится за 100 с лишним километров от завода. В итоге эти поступления составят 90+% поступлений в бюджет. Руководство завода сразу же получает преференции от местной власти, в отдельных случаях ещё и откаты. Как сделать откат в данном случае понимает любой не глупый человек. А если бы этот завод платил НДФЛ в городе где он расположен, то там его платеж бы составлял 1-2%, что не критично,и чем нельзя выбивать для себя преференции у местной власти.
Ку-ку-Зе-мозга!
ВСЕ налоги должны платиться по месту жительства!
10-15% отдаваться в госбюджет.
И в таком случае работать тогда тоже нужно либо по месту жительства либо по месту регистрации.