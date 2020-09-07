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налоги (3204) Устенко Алексей (7)

Нардеп "Слуги народа" Устенко предлагает изменить схему распределения НДФЛ

Нардеп

Народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко зарегистрировал законопроект (№ 4029) о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы с предложением изменить схему распределения налога с доходов физических лиц (НДФЛ).

Об этом Устенко написал на своей странице в Facebook.

"Например, вы живете в селе под Киевом, каждый день ездите на работу в столицу. И весь ваш НДФЛ поступает тоже в столичный бюджет, наполняя казну и без того не бедного Киева, оставляя дыру в бюджете вашего родного города. Это нужно изменить!" - написал Устенко.


Народный депутат предлагает 50% от НДФЛ отправлять в бюджет населенного пункта, где зарегистрирована компания-работодатель, и 50% - по месту регистрации сотрудника.

"Почему это важно? Потому, что вы ходите в местную больницу, водите детей в школу и садик, где зарегистрированы, а не там, где работаете. Да, я понимаю, что речь идет о перераспределении не таких уж и больших сумм, но даже они имеют большое значение для райцентров или небольших городов, жители которых работают в других местах. А для пригородов Киева и других мегаполисов
этот законопроект может иметь очень большое значение, так как практически все жители Броваров, Ирпеня и Вишневого работают в Киеве", - добавил Устенко.

Устенко добавил, что перераспределение НДФЛ должно стать продолжением реформы эффективной децентрализации.
"Любые дополнительные деньги в местных бюджетах станут инвестициями в локальную социальную инфраструктуру, и только таким способом можно поднять уровень образования и медицинского облуживания в регионах. Надеюсь на поддержку коллег в зале", - добавил Устенко.
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Топ комментарии
+2
Тоді у місцевої влади невеликих населених пунктів не буде стимулу створювати робочі місця. "Заробітчани" виконають цю роботу за нього.
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07.09.2020 16:05
+1
какие стимулы вы о чем? какие рабочие места? на местах не хотят и не могут и нет ни желания ни мозгов я думаю идея законопроекта неплохая именно для усредненного жителя малых пригородных поселков, городов спутников. сел... для жителей проживающих в этих населенных пунктах...да рабочие места создать не сложно было бы желание хотим или нет но нам придется повторить путь Кореи Японии Китая. послевоенной Германии и многих стран Европы которые после войны начинали с малых цехов выпуская второстепенные но важные комплектующие или товары на предприятиях США -Канады..
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07.09.2020 16:13
+1
Я думаю в Украине у 50% населения, реальное место жительства отличается от места регистрации. Как им это поможет не понимаю.

Также отправлять НДФЛ в бюджет населенного пункта где зарегистрировано юр. лицо тоже не правильно. Это уже создало коррупционные риски и предмет для торгов. К примеру стоит завод в городе, но они договариваются с каким то главой села, или маленького городка, что юр. лицо перерегистрируют у них. Весь НДФЛ с большого завода пойдет в бюджет этого села, которое может находится за 100 с лишним километров от завода. В итоге эти поступления составят 90+% поступлений в бюджет. Руководство завода сразу же получает преференции от местной власти, в отдельных случаях ещё и откаты. Как сделать откат в данном случае понимает любой не глупый человек. А если бы этот завод платил НДФЛ в городе где он расположен, то там его платеж бы составлял 1-2%, что не критично,и чем нельзя выбивать для себя преференции у местной власти.
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07.09.2020 16:21
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Тоді у місцевої влади невеликих населених пунктів не буде стимулу створювати робочі місця. "Заробітчани" виконають цю роботу за нього.
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07.09.2020 16:05 Ответить
какие стимулы вы о чем? какие рабочие места? на местах не хотят и не могут и нет ни желания ни мозгов я думаю идея законопроекта неплохая именно для усредненного жителя малых пригородных поселков, городов спутников. сел... для жителей проживающих в этих населенных пунктах...да рабочие места создать не сложно было бы желание хотим или нет но нам придется повторить путь Кореи Японии Китая. послевоенной Германии и многих стран Европы которые после войны начинали с малых цехов выпуская второстепенные но важные комплектующие или товары на предприятиях США -Канады..
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07.09.2020 16:13 Ответить
Местная власть не может создавать рабочие места, кроме бюрократов. Мы - не Китай
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07.09.2020 16:29 Ответить
"Народний обранець Олексій Устенко ймовірно так втомився, що вирішив відпочити просто на робочому місці у ВР. Під час цього заняття його побачив фотограф Ян Доброносов, який опублікував світлину у Facebook. Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на фотографію, повідомляє "Уніан". "Ні, ну а що? Молодий, зелений... йому ще по дискотеках бігати, а він на комітетах всю ніч"
Нардеп "Слуги народу" Устенко пропонує змінити схему розподілу ПДФО - Цензор.НЕТ 8753
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07.09.2020 16:16 Ответить
Я думаю в Украине у 50% населения, реальное место жительства отличается от места регистрации. Как им это поможет не понимаю.

Также отправлять НДФЛ в бюджет населенного пункта где зарегистрировано юр. лицо тоже не правильно. Это уже создало коррупционные риски и предмет для торгов. К примеру стоит завод в городе, но они договариваются с каким то главой села, или маленького городка, что юр. лицо перерегистрируют у них. Весь НДФЛ с большого завода пойдет в бюджет этого села, которое может находится за 100 с лишним километров от завода. В итоге эти поступления составят 90+% поступлений в бюджет. Руководство завода сразу же получает преференции от местной власти, в отдельных случаях ещё и откаты. Как сделать откат в данном случае понимает любой не глупый человек. А если бы этот завод платил НДФЛ в городе где он расположен, то там его платеж бы составлял 1-2%, что не критично,и чем нельзя выбивать для себя преференции у местной власти.
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07.09.2020 16:21 Ответить
Вы посмотрите на вакханалию, которая творится местной властью вокруг местных же ресурсов. Вам мало янтаря, лесов (не только карпатских), песка - да чего угодно, вы еще и налоги на распил хотите отправить. Тогда уж лучше взять на вооружение обкатанную американцами систему местных налогов.
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07.09.2020 16:25 Ответить
Ой дурак! Теперь бухгалтер, имея например 50 рабочих-строителей, должна вместо одной платёжки делать 1+50=51 платёжку......
Ку-ку-Зе-мозга!
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07.09.2020 16:32 Ответить
С какого перепуга 50х50 ?
ВСЕ налоги должны платиться по месту жительства!
10-15% отдаваться в госбюджет.
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07.09.2020 17:02 Ответить
По месту жительства или по месту регистрации?. Для многих это два разных места.
И в таком случае работать тогда тоже нужно либо по месту жительства либо по месту регистрации.
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07.09.2020 17:11 Ответить
По Закону, регистрация по месту жительства обязательна.
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07.09.2020 17:43 Ответить
Миль пардон, а работающий в городе Х платит подоходный в бюджет города Х или в государственный?
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07.09.2020 17:23 Ответить
 
 