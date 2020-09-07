Нардеп "Слуги народу" Устенко пропонує змінити схему розподілу ПДФО

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Устенко зареєстрував законопроєкт (№ 4029) про внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів із пропозицією змінити схему розподілу податку з доходів фізичних осіб (ПДФО).

Про це Устенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Наприклад, ви живете в селі під Києвом, щодня їздите на роботу у столицю. І весь ваш ПДФО надходить теж у столичний бюджет, наповнюючи казну і без того не бідного Києва, залишаючи дірку в бюджеті вашого рідного міста. Це потрібно змінити!" - написав Устенко.

Народний депутат пропонує 50% від ПДФО відправляти в бюджет населеного пункту, де зареєстрована компанія-роботодавець, і 50% - за місцем реєстрації співробітника.

"Чому це важливо? Тому, що ви ходите в місцеву лікарню, водите дітей до школи і в садок там, де зареєстровані, а не там, де працюєте. Так, я розумію, що йдеться про перерозподіл не таких уже й великих сум, але навіть вони мають велике значення для райцентрів або невеликих міст, жителі яких працюють в інших місцях. А для передмість Києва й інших мегаполісів цей законопроєкт може мати дуже велике значення, оскільки практично всі жителі Броварів, Ірпеня та Вишневого працюють у Києві", - додав Устенко.

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Устенко додав, що перерозподіл ПДФО має стати продовженням реформи ефективної децентралізації.

"Будь-які додаткові гроші в місцевих бюджетах стануть інвестиціями в локальну соціальну інфраструктуру, і тільки таким способом можна підняти рівень освіти і медичного обслуговування в регіонах. Сподіваюся на підтримку колег у залі", - додав Устенко.