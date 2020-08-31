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Зеленський внесе в Раду законопроєкт про "нульову декларацію", - Гетманцев

Зеленський внесе в Раду законопроєкт про

Президент Володимир Зеленський має намір внести до парламенту законопроєкт про "нульову декларацію", також відомий як законопроєкт про амністію капіталів.

Про це глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в інтерв'ю журналу "Новий час", інформує Цензор.НЕТ.

"До речі, з того, що ми хочемо прийняти, дуже важливий закон про амністію капіталів. Його текст уже узгоджено з президентом і зроблено на базі мого законопроєкту №1232, внесеного до ВР рік тому. Найближчим часом чекаємо внесення законопроєкту президентом до ВР", - сказав він.

"Те, що вже погоджено, те, що вже є, те, що вже ми точно повинні прийняти", - додав Гетманцев.

При цьому він уточнив, що восени не планується глобальних податкових змін - системні зміни набиратимуть сили з 2022 року.

"На жаль, Мінфін не зміг досі надати нам своє бачення системних податкових змін, малої податкової реформи, про які ми говорили ще взимку. Тому, швидше за все, (хотілося б, щоб Мінфін нарешті впорався з розробкою податкових політик) системні зміни вводитимуться в дію вже з 2022 року", - зазначив глава комітету.

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При цьому він вказав на те, що в Раді відсутня консолідована позиція щодо законопроєктів щодо вільних економічних зон і пакету законопроєктів про підтримку промисловості.

"Як немає і щодо реформи оподаткування доходів, зменшення ефективної ставки по оподаткуванню доходів. Для мене це особистий виклик, я планував реалізувати цю ідею для країни і для бізнесу", - сказав глава комітету.

Раніше законопроєкт про податкову амністію №1232 пропонував механізм добровільного декларування фізособами прихованого доходу, ставки оподаткування 5% і 10%, а також знижену ставку 2,5% при інвестуванні в облігації внутрішньої державної позики.

У травні цього року президент вказував, що вважає допустимою амністію окремих активів за плату нижче 5%.

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) податки (3811) Гетманцев Данило (873)


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Британська розвідка зясувала, що російське ГРУ отруїло Зеленського секретним газом "Дурачок"...
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31.08.2020 19:39
+25
ФОПам касові апарати, злодіям амністію капіталів. Країна перемігшого маразму...
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31.08.2020 19:41
+19
ГРУ підмінило нашого президента в Омані. Той що зараз сидить, це дагестанський співак Сакіт Самедов.
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31.08.2020 19:40
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Британська розвідка зясувала, що російське ГРУ отруїло Зеленського секретним газом "Дурачок"...
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31.08.2020 19:39 Відповісти
ГРУ підмінило нашого президента в Омані. Той що зараз сидить, це дагестанський співак Сакіт Самедов.
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31.08.2020 19:40 Відповісти
шо він співає?
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31.08.2020 19:41 Відповісти
Співав на весіллях суміш блатняка і лезгінки.
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31.08.2020 19:44 Відповісти
Вашего может и подменили, впрочем чтттот был му...к, что этот, подмененный, такой же.
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31.08.2020 19:46 Відповісти
ПО ВВОДИТЬ ЗАКОН О НУЛЕВОЙ ДУРОСТИ..... прикол закона от жжжвняка в том что если ты ничего не внесешь то тебе сосчитают условный миллион и обяжут заплатить с него реальные 35% налогов.. во за такое убивать будут точно..зеледебил решил поиграть в крутух братков 90 годков что штабелями заполонили с перевыполнением заполняемость кладбищ в 90 годках вместо 20 лет они заполнились на 80-90% за 3-5 лет....
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31.08.2020 19:53 Відповісти
Им не потребовалось травить этого клинического идиота - он такой с детства, головой удареный.
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31.08.2020 20:59 Відповісти
Мабуть, цей Закон буде називатися "Про захист майнових прав злочинців".
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31.08.2020 19:39 Відповісти
всі працював з Коломойським попадають під американський закон РІКО
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31.08.2020 19:43 Відповісти
ФОПам касові апарати, злодіям амністію капіталів. Країна перемігшого маразму...
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31.08.2020 19:41 Відповісти
Нарид получил то , что и заслужил 😂😂😂
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31.08.2020 19:53 Відповісти
Вова хочет легализовать бабло шо спер из Привата? А налоги опять я буду платить, а Вова нет?
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31.08.2020 19:41 Відповісти
не тільки, хочуть легалзувати всі незаконі доходи отримані різними чинушами при кормушках, типа останнього призначення по митниці, чи лайноротого дубінеску, купа майна і грошей, а якогось пояснення де взяв і заплатив податки немає.
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31.08.2020 21:03 Відповісти
Вывод : в цирке кризис , денег нет .
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31.08.2020 19:42 Відповісти
Це якщо ти задекларував те що вкрав - то далі можеш декларувати як чесно зароблене. А як ти що ще не вкрали. хто крадіжку вважає злочином? Що їм робити?
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31.08.2020 19:42 Відповісти
Бандоте все простить. НУ-ну, нелох, за все ответишь
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31.08.2020 19:47 Відповісти
И что,теперь зелька с потрохом вернут свои капиталы из офшоров да ещё заплатят налог на спрятанную прибыль,гетя ,ты кого хочешь обмануть,их или нас?
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31.08.2020 19:51 Відповісти
какаца, ты можешь писать пальцами ?
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31.08.2020 19:54 Відповісти
знов зебілам нассяли по самі вуха)) глотай-те, не скиглить!
Зеленський внесе в Раду законопроєкт про "нульову декларацію", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8278
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31.08.2020 20:44 Відповісти
Воруй , воруй и получишь амнистию на ворованное .

Ну , что не лохи ?

Сделайте себя ещё раз . 🤣🤣🤣🤣
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31.08.2020 19:51 Відповісти
Ви зробили це разом -- тільки не Порошенко.
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31.08.2020 20:05 Відповісти
для того Зе и пришол, что б легализовать с Беней украденное из офшоров
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31.08.2020 19:52 Відповісти
Дошло ? 😂😂😂
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31.08.2020 19:54 Відповісти
в смысле? я полтора года назад знал что Зе это аферист и всё его президентство - это театр для лохов
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01.09.2020 07:54 Відповісти
О ворье благодаря комику вошло в раж обокравши страну легализуют криминальный капитал и честные бизнесмены просто мрак такое чувчстово что страна погружается в наркотический опиймный урман
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31.08.2020 19:54 Відповісти
у нас есть честные бизнесмены?)))
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31.08.2020 19:57 Відповісти
есть, ты, просто, с под плинтуса их не видишь
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31.08.2020 20:29 Відповісти
детка, у нас вести честно бизнес невозможно, в силу законов, написанными такими же идиотами как ты))))
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31.08.2020 20:37 Відповісти
народ как и депутаты начнет декларировать миллионы налички
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31.08.2020 19:56 Відповісти
Т.е. Зеленский дает отмашку легализации всего ранее наворованного.
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31.08.2020 19:56 Відповісти
Еще одни гавнюки не успели отмыть бабло Боже как банально и как пошло
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31.08.2020 19:56 Відповісти
И все равно Барыга - Порошенко. Это апофеоз деятельности Нелоха. Хотя.......... как знать, что еще у него в домашнем задании от Бени записано.
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31.08.2020 20:06 Відповісти
зеленая плесень своим законом узаконит криминал.
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31.08.2020 20:08 Відповісти
никакой амнистии капиталов..., каждая тварь, своровавшая у украинского народа, в том числе и осёл оманский, должны ответить за украденное !!!
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31.08.2020 20:08 Відповісти
Чому всі так дивуються? Вони так і заявили, дорвавшись до влади: " Крадіям- амністія, простому наріду- податки платити."
20.08.2019 "В команді Зеленського хочуть вести "нульові декларації" і обов'язкове декларування доходів для всіх."
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31.08.2020 20:09 Відповісти
"В мае этого года президент указывал, что считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%". Для Бени даже 5% от спи3женных им 5 млрд. $ только из "Привата" вообще не деньги. Он на кофе идёшь пить больше тратит.
Зеленский внесет в Раду законопроект о "нулевой декларации", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7463
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31.08.2020 20:11 Відповісти
Коли він ішов на вибори то говорив про 10%, а навесні цього року вже говорив про 0%.
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31.08.2020 23:44 Відповісти
Бєня стільки накрав, що в кількох американських штатах скупив нерухомість, зокрема стратегічні підприємства, сталеварні заводи, два хмарочоси, -- навіть вже становить загрозу національним інтересам для США.
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31.08.2020 20:17 Відповісти
"Бєня стільки накрав"

І зараз краде.
Зеленський внесе в Раду законопроєкт про "нульову декларацію", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 296
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31.08.2020 20:26 Відповісти
Это говорит о том, что процесс разворовывания государства подходит к концу так как уже практически все украли и теперь входим в стадию легализации украденого. В этом и заключается задача президентства бубочки.
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31.08.2020 21:06 Відповісти
"все украли и теперь входим в стадию легализации украденого."

100%
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31.08.2020 21:13 Відповісти
Шо опять? У меня дежавю. Добренький какой. А списать долги обнищавшему населению за коммуналку он не хочет внести в раду? Не о том думаешь, не лох. Выборы на носу, проснись.
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31.08.2020 23:18 Відповісти
В место принятия закона Призумция виновности денежных средств, как во всем мире, он легализует украденное! Тогда зачем столько антикорупционных структур? Все разогнать и возвратить в бюджет все на них потраченные миллиарды! Силовые структуры сократить вдвое! После этого закона легализация лёгких наркотиков, для лиц старше 21 года. Ну чего мелочиться! А также пожизненное звание Патриот, которое освобождает от уголовной ответственности в Украине.
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31.08.2020 23:37 Відповісти
11 компаній Зеленського задіяні у відмиванні грошей Коломойським через Приватбанк, а в США відмивання грошей і наркоторгівля є найбільшими злочинами. Бєня зачаївся, він не роздає інтерв'ю журналістам як це було минулого року. Його партнер по Привату Боголюбов мав чи то громадянство Великобританії, чи посвідку на проживання, але кажуть, що з початком кримінальної справи в США він відмовився від громадянства/посвідки на проживання та повернувся в Україну, веде себе непублічно, як і Бєня не дає ніяких інтерв'ю журналістам.
Якщо ФБР доведе, що Вава знав про шахрайство з відмивання грошей Приватбанку, - а це гроші вкладників банку, - то проти нього як співучасника, також буде відкрита кримінальна справа в США.

https://www.youtube.com/watch?v=Y0a1EO63DmU&feature=emb_logo АМЕРИКАНСЬКА ПРАЛЬНЯ КОЛОМОЙСЬКОГО. Яку роль у схемі Коломойського відіграв квартал Зеленського
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31.08.2020 23:46 Відповісти
 
 