Зеленський внесе в Раду законопроєкт про "нульову декларацію", - Гетманцев

Президент Володимир Зеленський має намір внести до парламенту законопроєкт про "нульову декларацію", також відомий як законопроєкт про амністію капіталів.

Про це глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в інтерв'ю журналу "Новий час", інформує Цензор.НЕТ.

"До речі, з того, що ми хочемо прийняти, дуже важливий закон про амністію капіталів. Його текст уже узгоджено з президентом і зроблено на базі мого законопроєкту №1232, внесеного до ВР рік тому. Найближчим часом чекаємо внесення законопроєкту президентом до ВР", - сказав він.

"Те, що вже погоджено, те, що вже є, те, що вже ми точно повинні прийняти", - додав Гетманцев.

При цьому він уточнив, що восени не планується глобальних податкових змін - системні зміни набиратимуть сили з 2022 року.

"На жаль, Мінфін не зміг досі надати нам своє бачення системних податкових змін, малої податкової реформи, про які ми говорили ще взимку. Тому, швидше за все, (хотілося б, щоб Мінфін нарешті впорався з розробкою податкових політик) системні зміни вводитимуться в дію вже з 2022 року", - зазначив глава комітету.

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При цьому він вказав на те, що в Раді відсутня консолідована позиція щодо законопроєктів щодо вільних економічних зон і пакету законопроєктів про підтримку промисловості.

"Як немає і щодо реформи оподаткування доходів, зменшення ефективної ставки по оподаткуванню доходів. Для мене це особистий виклик, я планував реалізувати цю ідею для країни і для бізнесу", - сказав глава комітету.

Раніше законопроєкт про податкову амністію №1232 пропонував механізм добровільного декларування фізособами прихованого доходу, ставки оподаткування 5% і 10%, а також знижену ставку 2,5% при інвестуванні в облігації внутрішньої державної позики.

У травні цього року президент вказував, що вважає допустимою амністію окремих активів за плату нижче 5%.