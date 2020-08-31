Зеленский внесет в Раду законопроект о "нулевой декларации", - Гетманцев
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Президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о "нулевой декларации", также известный как законопроект об амнистии капиталов.
Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в интервью журналу "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.
"Кстати, из того, что мы хотим принять, очень важен закон об амнистии капиталов. Его текст уже согласован с президентом и сделан на базе моего законопроекта №1232, внесенного в ВР год назад. В самое ближайшее время ждем внесения законопроекта президентом в ВР", - сказал он.
"То, что уже согласовано, то, что уже есть, то, что уже мы точно должны принять", - добавил Гетманцев.
При этом он уточнил, что осенью не планируется глобальных налоговых изменений - системные изменения будут вступать в силу с 2022 года.
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"К сожалению, Минфин не смог до сих пор предоставить нам свое видение системных налоговых изменений, малой налоговой реформы, о которых мы говорили еще зимой. Поэтому, скорее всего, (хотелось бы, чтобы Минфин наконец справился с разработкой налоговых политик) системные изменения будут вводиться в действие уже с 2022 года", - отметил глава комитета.
При этом он указал на то, что в Раде отсутствует консолидированная позиция относительно законопроектов по свободным экономическим зонам и пакету законопроектов о поддержке промышленности.
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"Как нет и относительно реформы налогообложения доходов, уменьшения эффективной ставки по налогообложению доходов. Для меня это личный вызов, я планировал реализовать эту идею для страны и для бизнеса", - сказал глава комитета.
Ранее законопроект о налоговой амнистии №1232 предлагал механизм добровольного декларирования физлицами сокрытого дохода, ставки налогообложения 5% и 10%, а также сниженную ставку 2,5% при инвестировании в облигации внутреннего государственного займа.
В мае этого года президент указывал, что считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%.
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Голос Пердіти
@GolosPerditu27
·2 ч
Британська розвідка зясувала, що російське ГРУ отруїло Зеленського секретним газом "Дурачок"...
Ну , что не лохи ?
Сделайте себя ещё раз . 🤣🤣🤣🤣
20.08.2019 "В команді Зеленського хочуть вести "нульові декларації" і обов'язкове декларування доходів для всіх."
І зараз краде.
100%
Якщо ФБР доведе, що Вава знав про шахрайство з відмивання грошей Приватбанку, - а це гроші вкладників банку, - то проти нього як співучасника, також буде відкрита кримінальна справа в США.
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