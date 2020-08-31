Зеленский внесет в Раду законопроект о "нулевой декларации", - Гетманцев

Президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о "нулевой декларации", также известный как законопроект об амнистии капиталов.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в интервью журналу "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

"Кстати, из того, что мы хотим принять, очень важен закон об амнистии капиталов. Его текст уже согласован с президентом и сделан на базе моего законопроекта №1232, внесенного в ВР год назад. В самое ближайшее время ждем внесения законопроекта президентом в ВР", - сказал он.

"То, что уже согласовано, то, что уже есть, то, что уже мы точно должны принять", - добавил Гетманцев.

При этом он уточнил, что осенью не планируется глобальных налоговых изменений - системные изменения будут вступать в силу с 2022 года.

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"К сожалению, Минфин не смог до сих пор предоставить нам свое видение системных налоговых изменений, малой налоговой реформы, о которых мы говорили еще зимой. Поэтому, скорее всего, (хотелось бы, чтобы Минфин наконец справился с разработкой налоговых политик) системные изменения будут вводиться в действие уже с 2022 года", - отметил глава комитета.

При этом он указал на то, что в Раде отсутствует консолидированная позиция относительно законопроектов по свободным экономическим зонам и пакету законопроектов о поддержке промышленности.

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"Как нет и относительно реформы налогообложения доходов, уменьшения эффективной ставки по налогообложению доходов. Для меня это личный вызов, я планировал реализовать эту идею для страны и для бизнеса", - сказал глава комитета.

Ранее законопроект о налоговой амнистии №1232 предлагал механизм добровольного декларирования физлицами сокрытого дохода, ставки налогообложения 5% и 10%, а также сниженную ставку 2,5% при инвестировании в облигации внутреннего государственного займа.

В мае этого года президент указывал, что считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%.