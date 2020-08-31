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Зеленский внесет в Раду законопроект о "нулевой декларации", - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Зеленский внесет в Раду законопроект о

Президент Владимир Зеленский намерен внести в парламент законопроект о "нулевой декларации", также известный как законопроект об амнистии капиталов.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в интервью журналу "Новое время", информирует Цензор.НЕТ.

"Кстати, из того, что мы хотим принять, очень важен закон об амнистии капиталов. Его текст уже согласован с президентом и сделан на базе моего законопроекта №1232, внесенного в ВР год назад. В самое ближайшее время ждем внесения законопроекта президентом в ВР", - сказал он.

"То, что уже согласовано, то, что уже есть, то, что уже мы точно должны принять", - добавил Гетманцев.

При этом он уточнил, что осенью не планируется глобальных налоговых изменений - системные изменения будут вступать в силу с 2022 года.

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"К сожалению, Минфин не смог до сих пор предоставить нам свое видение системных налоговых изменений, малой налоговой реформы, о которых мы говорили еще зимой. Поэтому, скорее всего, (хотелось бы, чтобы Минфин наконец справился с разработкой налоговых политик) системные изменения будут вводиться в действие уже с 2022 года", - отметил глава комитета.

При этом он указал на то, что в Раде отсутствует консолидированная позиция относительно законопроектов по свободным экономическим зонам и пакету законопроектов о поддержке промышленности.

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"Как нет и относительно реформы налогообложения доходов, уменьшения эффективной ставки по налогообложению доходов. Для меня это личный вызов, я планировал реализовать эту идею для страны и для бизнеса", - сказал глава комитета.

Ранее законопроект о налоговой амнистии №1232 предлагал механизм добровольного декларирования физлицами сокрытого дохода, ставки налогообложения 5% и 10%, а также сниженную ставку 2,5% при инвестировании в облигации внутреннего государственного займа.

В мае этого года президент указывал, что считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25



Голос Пердіти


@GolosPerditu27

·2 ч

Британська розвідка зясувала, що російське ГРУ отруїло Зеленського секретним газом "Дурачок"...
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31.08.2020 19:39
+25
ФОПам касові апарати, злодіям амністію капіталів. Країна перемігшого маразму...
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31.08.2020 19:41
+19
ГРУ підмінило нашого президента в Омані. Той що зараз сидить, це дагестанський співак Сакіт Самедов.
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31.08.2020 19:40
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Голос Пердіти


@GolosPerditu27

·2 ч

Британська розвідка зясувала, що російське ГРУ отруїло Зеленського секретним газом "Дурачок"...
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31.08.2020 19:39 Ответить
ГРУ підмінило нашого президента в Омані. Той що зараз сидить, це дагестанський співак Сакіт Самедов.
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31.08.2020 19:40 Ответить
шо він співає?
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31.08.2020 19:41 Ответить
Співав на весіллях суміш блатняка і лезгінки.
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31.08.2020 19:44 Ответить
Вашего может и подменили, впрочем чтттот был му...к, что этот, подмененный, такой же.
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31.08.2020 19:46 Ответить
ПО ВВОДИТЬ ЗАКОН О НУЛЕВОЙ ДУРОСТИ..... прикол закона от жжжвняка в том что если ты ничего не внесешь то тебе сосчитают условный миллион и обяжут заплатить с него реальные 35% налогов.. во за такое убивать будут точно..зеледебил решил поиграть в крутух братков 90 годков что штабелями заполонили с перевыполнением заполняемость кладбищ в 90 годках вместо 20 лет они заполнились на 80-90% за 3-5 лет....
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31.08.2020 19:53 Ответить
Им не потребовалось травить этого клинического идиота - он такой с детства, головой удареный.
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31.08.2020 20:59 Ответить
Мабуть, цей Закон буде називатися "Про захист майнових прав злочинців".
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31.08.2020 19:39 Ответить
всі працював з Коломойським попадають під американський закон РІКО
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31.08.2020 19:43 Ответить
ФОПам касові апарати, злодіям амністію капіталів. Країна перемігшого маразму...
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31.08.2020 19:41 Ответить
Нарид получил то , что и заслужил 😂😂😂
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31.08.2020 19:53 Ответить
Вова хочет легализовать бабло шо спер из Привата? А налоги опять я буду платить, а Вова нет?
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31.08.2020 19:41 Ответить
не тільки, хочуть легалзувати всі незаконі доходи отримані різними чинушами при кормушках, типа останнього призначення по митниці, чи лайноротого дубінеску, купа майна і грошей, а якогось пояснення де взяв і заплатив податки немає.
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31.08.2020 21:03 Ответить
Вывод : в цирке кризис , денег нет .
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31.08.2020 19:42 Ответить
Це якщо ти задекларував те що вкрав - то далі можеш декларувати як чесно зароблене. А як ти що ще не вкрали. хто крадіжку вважає злочином? Що їм робити?
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31.08.2020 19:42 Ответить
Бандоте все простить. НУ-ну, нелох, за все ответишь
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31.08.2020 19:47 Ответить
И что,теперь зелька с потрохом вернут свои капиталы из офшоров да ещё заплатят налог на спрятанную прибыль,гетя ,ты кого хочешь обмануть,их или нас?
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31.08.2020 19:51 Ответить
какаца, ты можешь писать пальцами ?
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31.08.2020 19:54 Ответить
знов зебілам нассяли по самі вуха)) глотай-те, не скиглить! Зеленський внесе в Раду законопроєкт про "нульову декларацію", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5773
Зеленський внесе в Раду законопроєкт про "нульову декларацію", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 8278
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31.08.2020 20:44 Ответить
Воруй , воруй и получишь амнистию на ворованное .

Ну , что не лохи ?

Сделайте себя ещё раз . 🤣🤣🤣🤣
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31.08.2020 19:51 Ответить
Ви зробили це разом -- тільки не Порошенко.
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31.08.2020 20:05 Ответить
для того Зе и пришол, что б легализовать с Беней украденное из офшоров
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31.08.2020 19:52 Ответить
Дошло ? 😂😂😂
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31.08.2020 19:54 Ответить
в смысле? я полтора года назад знал что Зе это аферист и всё его президентство - это театр для лохов
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01.09.2020 07:54 Ответить
О ворье благодаря комику вошло в раж обокравши страну легализуют криминальный капитал и честные бизнесмены просто мрак такое чувчстово что страна погружается в наркотический опиймный урман
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31.08.2020 19:54 Ответить
у нас есть честные бизнесмены?)))
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31.08.2020 19:57 Ответить
есть, ты, просто, с под плинтуса их не видишь
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31.08.2020 20:29 Ответить
детка, у нас вести честно бизнес невозможно, в силу законов, написанными такими же идиотами как ты))))
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31.08.2020 20:37 Ответить
народ как и депутаты начнет декларировать миллионы налички
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31.08.2020 19:56 Ответить
Т.е. Зеленский дает отмашку легализации всего ранее наворованного.
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31.08.2020 19:56 Ответить
Еще одни гавнюки не успели отмыть бабло Боже как банально и как пошло Зеленский внесет в Раду законопроект о "нулевой декларации", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 169
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31.08.2020 19:56 Ответить
Зеленский внесет в Раду законопроект о "нулевой декларации", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4893 И все равно Барыга - Порошенко. Это апофеоз деятельности Нелоха. Хотя.......... как знать, что еще у него в домашнем задании от Бени записано.
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31.08.2020 20:06 Ответить
зеленая плесень своим законом узаконит криминал.
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31.08.2020 20:08 Ответить
никакой амнистии капиталов..., каждая тварь, своровавшая у украинского народа, в том числе и осёл оманский, должны ответить за украденное !!!
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31.08.2020 20:08 Ответить
Чому всі так дивуються? Вони так і заявили, дорвавшись до влади: " Крадіям- амністія, простому наріду- податки платити."
20.08.2019 "В команді Зеленського хочуть вести "нульові декларації" і Зеленский внесет в Раду законопроект о "нулевой декларации", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 973 обов'язкове декларування доходів для всіх."
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31.08.2020 20:09 Ответить
"В мае этого года президент указывал, что считает допустимой амнистию отдельных активов за плату ниже 5%". Для Бени даже 5% от спи3женных им 5 млрд. $ только из "Привата" вообще не деньги. Он на кофе идёшь пить больше тратит.
Зеленский внесет в Раду законопроект о "нулевой декларации", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7463
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31.08.2020 20:11 Ответить
Коли він ішов на вибори то говорив про 10%, а навесні цього року вже говорив про 0%.
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31.08.2020 23:44 Ответить
Бєня стільки накрав, що в кількох американських штатах скупив нерухомість, зокрема стратегічні підприємства, сталеварні заводи, два хмарочоси, -- навіть вже становить загрозу національним інтересам для США.
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31.08.2020 20:17 Ответить
"Бєня стільки накрав"

І зараз краде.
Зеленський внесе в Раду законопроєкт про "нульову декларацію", - Гетманцев - Цензор.НЕТ 296
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31.08.2020 20:26 Ответить
Это говорит о том, что процесс разворовывания государства подходит к концу так как уже практически все украли и теперь входим в стадию легализации украденого. В этом и заключается задача президентства бубочки.
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31.08.2020 21:06 Ответить
"все украли и теперь входим в стадию легализации украденого."

100%
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31.08.2020 21:13 Ответить
Шо опять? У меня дежавю. Добренький какой. А списать долги обнищавшему населению за коммуналку он не хочет внести в раду? Не о том думаешь, не лох. Выборы на носу, проснись.
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31.08.2020 23:18 Ответить
В место принятия закона Призумция виновности денежных средств, как во всем мире, он легализует украденное! Тогда зачем столько антикорупционных структур? Все разогнать и возвратить в бюджет все на них потраченные миллиарды! Силовые структуры сократить вдвое! После этого закона легализация лёгких наркотиков, для лиц старше 21 года. Ну чего мелочиться! А также пожизненное звание Патриот, которое освобождает от уголовной ответственности в Украине.
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31.08.2020 23:37 Ответить
11 компаній Зеленського задіяні у відмиванні грошей Коломойським через Приватбанк, а в США відмивання грошей і наркоторгівля є найбільшими злочинами. Бєня зачаївся, він не роздає інтерв'ю журналістам як це було минулого року. Його партнер по Привату Боголюбов мав чи то громадянство Великобританії, чи посвідку на проживання, але кажуть, що з початком кримінальної справи в США він відмовився від громадянства/посвідки на проживання та повернувся в Україну, веде себе непублічно, як і Бєня не дає ніяких інтерв'ю журналістам.
Якщо ФБР доведе, що Вава знав про шахрайство з відмивання грошей Приватбанку, - а це гроші вкладників банку, - то проти нього як співучасника, також буде відкрита кримінальна справа в США.

АМЕРИКАНСЬКА ПРАЛЬНЯ КОЛОМОЙСЬКОГО. Яку роль у схемі Коломойського відіграв квартал Зеленського
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31.08.2020 23:46 Ответить
 
 