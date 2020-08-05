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Зеленский подписал закон об упрощении работы физлиц предпринимателей

Зеленский подписал закон об упрощении работы физлиц предпринимателей

Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", который Верховная Рада приняла 14 июля 2020.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц - предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.

В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФОП. Физическим лицам - предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. Физические лица - предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.

Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.

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Автор: 

единый налог (58) Зеленский Владимир (20922) налоги (3239) Налоговый кодекс (1342) малый бизнес (123)


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Топ комментарии
+11
Зеленский подписал закон об упрощении работы физлиц предпринимателей - Цензор.НЕТ 87
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05.08.2020 17:56 Ответить
+9
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ДУМАЕЕТ ПРОКАТИТ А ВОТ НЕТ!! ОТКРОЕТЕ КОШЕЛЬКИ И БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ!! ЧТО ТАМ ОВОЩИ ФРУКТЫ УЖЕ ПО 100грн за кило!! ВПЕРЕД ЛОХИ И ПЛАТИТЕ!! ЭТО ТОКО НАЧАЛО!!!
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05.08.2020 18:10 Ответить
+6
Это тот закон, который втихую вводит РРО теперь даже для ФЛП первой группы? Поздравляю вас, зебильчики. Вы точно сделали себя все вместе ! Смачного.
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05.08.2020 18:02 Ответить
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Зеленский подписал закон об упрощении работы физлиц предпринимателей - Цензор.НЕТ 87
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05.08.2020 17:56 Ответить
упрощения работы физических лиц?
геноцид кардашьян...
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05.08.2020 17:57 Ответить
После всех зеленых "улучшений" для малого бизнеса, когда заходишь на рынок или в магазин, то появляется стойкое ощущение, что у нас выращивают исключительно только бананы. Все остальное везут минимум с Антарктиды, если судить по ценам.
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05.08.2020 18:15 Ответить
в смысле сосны не плодоносят?булки на соснах таки не ростут?
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05.08.2020 18:24 Ответить
в смысле что бананы которые возят из египта стоят дешевле картошки которую превезли из соседнего села! токо не над рассказывать про барыг из соседнего села которые отдыхают на мальдивах и живут в 5ти этажных виллах!!!
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05.08.2020 18:33 Ответить
тобто нам бракуйе тилькы министра ценообразования,шоб его трахать?
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05.08.2020 18:37 Ответить
похеру кого ты бушь трахать! пока в стране налоги от 50% и выше то ты бушь покупать все дороже чем в Польше!! а тебе расказать где зарплаты больше у нас или в польше?!!
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05.08.2020 18:40 Ответить
странные вы люди...сносить надо не цены на бананы с картошкой...
сносить надо антиукраинскую власть...и только физически.
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05.08.2020 18:45 Ответить
А кто сносить пойдет? ТЫ?!! так тебя никто не держит за шатны вперед и с песней!! покажи класс и главное выложи видео как тебя будут метелить реформированные мусора авакова!!
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05.08.2020 18:47 Ответить
ты то чего жужжишь громко в моё ухо?купи себе пол банана и узбагойся...
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05.08.2020 18:54 Ответить
кстати, 27.06.20г вступил в силу "Закон о криминальных автортетах".. ссылка https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-IX#Text тыц
откровенно говоря, не верил что примут, не верил что вступит в силу.. но факт!
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05.08.2020 18:00 Ответить
термін організованої злочинності підказує що злочинність хтось організовує. А це і є представники численних правоохороних органів. Просто життя пішло вперед і їм, напевно, вже не потрібні авторитети (посередники). Ну, як держава в смартфоні, так і злочинність, керована по смартфону (кіт під ковпаком).
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06.08.2020 16:24 Ответить
Это тот закон, который втихую вводит РРО теперь даже для ФЛП первой группы? Поздравляю вас, зебильчики. Вы точно сделали себя все вместе ! Смачного.
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05.08.2020 18:02 Ответить
ФЛП - це на росії . В Україні ФОП , такшо ти спалився кацап , - це по-перше . А по-друге , для першоі групи спрощенців РРО або касові апарати необов"язкові .
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05.08.2020 19:51 Ответить
Ты бы этот закон почитало сначала тело, перед тем, как что-то вякать. Глядишь и не опозорилось бы так.
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05.08.2020 19:56 Ответить
Кацап безымянный , я работаю мелким предпринимателем официально с 97 года . Плачу все налоги . В курсе всех изменений в законодательстве - меня вОвремя информируют . Поэтому закрой свой поганый рот и не п....ди больше о том , чего не знаешь .
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05.08.2020 21:00 Ответить
Да неужелия7 А открыть глаза свои поганые и почитать этот закон не пробовало перед тем, как тупо п....еть?
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05.08.2020 21:23 Ответить
Кацапский клоп вонючий , мне не о чём с тобой говорить , -- ПНХ .
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05.08.2020 21:34 Ответить
Вах-вах-вах какое грозное. Ты еще ножкой топни для театрального эффекта.
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05.08.2020 21:44 Ответить
дивно...ІП на єреф, а ФОП або ФЛП (рос.) в Україні.
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06.08.2020 16:29 Ответить
Физическим лицам - предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме



можно будет или всё таки нужно будет ?
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05.08.2020 18:06 Ответить
вообще-то ФОПы не ведут учет, бубочка предлагает книги доходов отменить. Походу банковская тайна канет в лету - как иначе поступления проконтролировать?
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05.08.2020 18:09 Ответить
ну, если не брать во внимание обязанность всех и каждого РРО использовать
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05.08.2020 18:10 Ответить
вообще-то ФОПы не ведут учет...


вообще-то ФОПам расходы на закупку, не подтвержденные документами, считают, как безоплатно отримані товари, роботи чи послуги и облагают налогом второй раз.
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05.08.2020 18:17 Ответить
Витрати ФОПів-спрощенців взагалі нікого не цікавлять. А ФОПи на загальній системі оподаткування мають підтверджувати свої витрати.
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05.08.2020 19:02 Ответить
это просто тебя проверка пока не коснулась.

а моего следака и организованных им налоговых инспекторов мои подтверждённые расходы очень даже интересуют.

Я ж написал, как они считают :

https://news.dtkt.ua/debet-kredit/partner-news/50236 якщо уважно почитати ПКУ, а саме розділ 14, то там чітко визначено, що доходи платника єдиного податку - це не тільки виручка на розрахунковий рахунок, це ще й безоплатно отримані товари, роботи чи послуги. Отже, якщо у вас немає документів щодо надходження товарів до приватного підприємця- платника єдиного податку або юридичної особи - платника єдиного податку, податківці під час перевірки цю суму на практиці додають до доходів і визначають її як безоплатно отриману. За якою ціною? За звичайною. А якщо звичайної ціни немає, то буде визначено за ринковою ціною, яка і може бути визначена у вашій, наприклад, сплаті. Але це неможливо ідентифікувати з цим товаром і вони будуть наполягати на тому, що це неіснуюча операція і це є дохід, тобто безоплатно отримані товари, роботи чи послуги. Отже, ДФСУ на сьогодні вважає, що юридичні та фізичні особи платники єдиного податку повинні мати первинні документи на товар. Якщо під час перевірки ФОП або юрособа - платник єдиного податку не надають первинної документації на підтвердження придбання товару, то це для них загрожує: по-перше, штрафом на підставі статті 121.1 ПКУ, за незабезпечення зберігання документів, штрафна санкція становить 510 грн, якщо вона буде повторюватися впродовж року, то 1020 грн; по-друге, включенням у дохід вартості товарів, походження яких не підтверджено документами; по-третє, визнання його товаром без документів, які не підтвердили його походження і вважається що цей товар був придбаний у фізичної особи не суб'єкта господарювання.
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05.08.2020 19:15 Ответить
подтверждающие документы только перепродажникам пригодиться могут, и то не факт
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05.08.2020 21:20 Ответить
На тебе пример не про перепродажников :

допустим, ты делаешь какое-то изделие.

ты большинство материалов на него купил за наличку без документов.

проверка обложит тебе пятью процентами сумму выручки за это изделие

И ЕЩЁ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ те материалы, которые ты купил без документов, А ЗНАЧИТ получил безоплатно.
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05.08.2020 21:25 Ответить
с чего вдруг? у меня ФОП делает полиграфию и платит налог с полученных на р/с денег (налички нет), претензий ни у кого нет и вопросов тоже
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05.08.2020 23:09 Ответить
по торговцам может возникнуть вопрос только при работе их с госструктурами
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05.08.2020 23:10 Ответить
А для чого тоді вони ведуть книгу обліку покупок і продаж??? І "спрощенці", і "загальники"...
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05.08.2020 19:04 Ответить
упрощенцы ведут только книгу доходов, т.к. платят налог от поступивших денег
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05.08.2020 23:11 Ответить
Там надо очень внимательно вычитать весь закон.

".... Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его подпишут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич...."
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05.08.2020 18:10 Ответить
ЭТО ТОТ САМЫЙ ЗАКОН КОТОРЫМ ВВОДЯТ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ! ТАК ЧТО ДА КОНЕЧНО УПРОЩЕНИЕ ТОКО ДЛЯ КОГО!!!
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05.08.2020 18:09 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ДУМАЕЕТ ПРОКАТИТ А ВОТ НЕТ!! ОТКРОЕТЕ КОШЕЛЬКИ И БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ!! ЧТО ТАМ ОВОЩИ ФРУКТЫ УЖЕ ПО 100грн за кило!! ВПЕРЕД ЛОХИ И ПЛАТИТЕ!! ЭТО ТОКО НАЧАЛО!!!
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05.08.2020 18:10 Ответить
Упрощение налоговых проверок для налоговиков а кассовые аппараты так и не отменили.Правильно зебиложопые,гоните ее тугу печаль,еще можна собак продать.
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05.08.2020 18:23 Ответить
Зеля идет верной дорогой Азирова с Овощем. Конец дороги будет тот-же.
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05.08.2020 18:50 Ответить
ну и раскажи какой конец Азирова или Овоща! как им теперь после этого ужасного конца плохо живется и плохо естся! прям как пенсионерам Украины да?!!
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05.08.2020 18:53 Ответить
Я сказал только то, что сказал и не слова более. Конец дороги будет тот-же - в Ростове. Добежит ли Зеля туда целым или не очень - покажет время.
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05.08.2020 18:56 Ответить
добежит гарантирую! за 30 лет еще ни один не смог не добежать!! все спокойно убежали с награбленым а Украинцы утерлись!!! так же будет и ЗЕ!!
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05.08.2020 18:57 Ответить
Успокойся и не шуми так. Время покажет. Нужно было просто голосовать не за тупого шута олигархов.
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05.08.2020 19:01 Ответить
маладець однако
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05.08.2020 19:16 Ответить
Вход рубль..выход два))
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05.08.2020 19:54 Ответить
Все що підписує зелена пліснява в всьому є підлянка для народу.
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05.08.2020 21:05 Ответить
Тепер мене вже ніякі "нововведеня" чи "закони" абсолютно не цікавлять !!! Все в минулому...
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05.08.2020 21:32 Ответить
Закрылся без проверки?
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05.08.2020 21:38 Ответить
А отменили уже обязательную оплату в пенсионный фонд даже если деятельность не ведется? Кто знает?
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05.08.2020 22:07 Ответить
 
 