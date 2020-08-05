Зеленский подписал закон об упрощении работы физлиц предпринимателей
Президент Владимир Зеленский подписал Закон № 786-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", который Верховная Рада приняла 14 июля 2020.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Закон предусматривает упрощение ведения учета для физических лиц - предпринимателей, доступа к электронному кабинету налогоплательщика и расширение его функционала.
В частности, документ предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФОП. Физическим лицам - предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц. Физические лица - предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.
Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.
Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях.
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геноцид кардашьян...
сносить надо антиукраинскую власть...и только физически.
откровенно говоря, не верил что примут, не верил что вступит в силу.. но факт!
можно будет или всё таки нужно будет ?
вообще-то ФОПам расходы на закупку, не подтвержденные документами, считают, как безоплатно отримані товари, роботи чи послуги и облагают налогом второй раз.
а моего следака и организованных им налоговых инспекторов мои подтверждённые расходы очень даже интересуют.
Я ж написал, как они считают :
https://news.dtkt.ua/debet-kredit/partner-news/50236 якщо уважно почитати ПКУ, а саме розділ 14, то там чітко визначено, що доходи платника єдиного податку - це не тільки виручка на розрахунковий рахунок, це ще й безоплатно отримані товари, роботи чи послуги. Отже, якщо у вас немає документів щодо надходження товарів до приватного підприємця- платника єдиного податку або юридичної особи - платника єдиного податку, податківці під час перевірки цю суму на практиці додають до доходів і визначають її як безоплатно отриману. За якою ціною? За звичайною. А якщо звичайної ціни немає, то буде визначено за ринковою ціною, яка і може бути визначена у вашій, наприклад, сплаті. Але це неможливо ідентифікувати з цим товаром і вони будуть наполягати на тому, що це неіснуюча операція і це є дохід, тобто безоплатно отримані товари, роботи чи послуги. Отже, ДФСУ на сьогодні вважає, що юридичні та фізичні особи платники єдиного податку повинні мати первинні документи на товар. Якщо під час перевірки ФОП або юрособа - платник єдиного податку не надають первинної документації на підтвердження придбання товару, то це для них загрожує: по-перше, штрафом на підставі статті 121.1 ПКУ, за незабезпечення зберігання документів, штрафна санкція становить 510 грн, якщо вона буде повторюватися впродовж року, то 1020 грн; по-друге, включенням у дохід вартості товарів, походження яких не підтверджено документами; по-третє, визнання його товаром без документів, які не підтвердили його походження і вважається що цей товар був придбаний у фізичної особи не суб'єкта господарювання.
допустим, ты делаешь какое-то изделие.
ты большинство материалов на него купил за наличку без документов.
проверка обложит тебе пятью процентами сумму выручки за это изделие
И ЕЩЁ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ те материалы, которые ты купил без документов, А ЗНАЧИТ получил безоплатно.
".... Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его подпишут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич...."