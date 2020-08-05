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Зеленський підписав закон про спрощення роботи фізосіб-підприємців

Зеленський підписав закон про спрощення роботи фізосіб-підприємців

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 786-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців", який Верховна Рада прийняла 14 липня 2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Закон передбачає спрощення ведення обліку для фізичних осіб-підприємців, доступу до електронного кабінету платника податків і розширення його функціоналу.

Зокрема, документ передбачає скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОП. Фізичним особам-підприємцям I-III груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі - паперовій або електронній - із зазначенням суми доходу за місяць. Фізичні особи-підприємці на загальній системі зможуть вести облік також у паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.

Крім того, закон скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків і передбачає, що в електронному кабінеті відображаються податкові повідомлення.

Також документ вносить зміни до Податкового кодексу з метою створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів. Зокрема, полегшені умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага і відшкодування.

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єдиний податок (46) Зеленський Володимир (24409) податки (3886) Податковий кодекс (428) малий бізнес (281)


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Топ коментарі
+11
Зеленский подписал закон об упрощении работы физлиц предпринимателей - Цензор.НЕТ 87
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05.08.2020 17:56 Відповісти
+9
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ДУМАЕЕТ ПРОКАТИТ А ВОТ НЕТ!! ОТКРОЕТЕ КОШЕЛЬКИ И БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ!! ЧТО ТАМ ОВОЩИ ФРУКТЫ УЖЕ ПО 100грн за кило!! ВПЕРЕД ЛОХИ И ПЛАТИТЕ!! ЭТО ТОКО НАЧАЛО!!!
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05.08.2020 18:10 Відповісти
+6
Это тот закон, который втихую вводит РРО теперь даже для ФЛП первой группы? Поздравляю вас, зебильчики. Вы точно сделали себя все вместе ! Смачного.
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05.08.2020 18:02 Відповісти
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Зеленский подписал закон об упрощении работы физлиц предпринимателей - Цензор.НЕТ 87
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05.08.2020 17:56 Відповісти
упрощения работы физических лиц?
геноцид кардашьян...
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05.08.2020 17:57 Відповісти
После всех зеленых "улучшений" для малого бизнеса, когда заходишь на рынок или в магазин, то появляется стойкое ощущение, что у нас выращивают исключительно только бананы. Все остальное везут минимум с Антарктиды, если судить по ценам.
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05.08.2020 18:15 Відповісти
в смысле сосны не плодоносят?булки на соснах таки не ростут?
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05.08.2020 18:24 Відповісти
в смысле что бананы которые возят из египта стоят дешевле картошки которую превезли из соседнего села! токо не над рассказывать про барыг из соседнего села которые отдыхают на мальдивах и живут в 5ти этажных виллах!!!
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05.08.2020 18:33 Відповісти
тобто нам бракуйе тилькы министра ценообразования,шоб его трахать?
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05.08.2020 18:37 Відповісти
похеру кого ты бушь трахать! пока в стране налоги от 50% и выше то ты бушь покупать все дороже чем в Польше!! а тебе расказать где зарплаты больше у нас или в польше?!!
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05.08.2020 18:40 Відповісти
странные вы люди...сносить надо не цены на бананы с картошкой...
сносить надо антиукраинскую власть...и только физически.
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05.08.2020 18:45 Відповісти
А кто сносить пойдет? ТЫ?!! так тебя никто не держит за шатны вперед и с песней!! покажи класс и главное выложи видео как тебя будут метелить реформированные мусора авакова!!
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05.08.2020 18:47 Відповісти
ты то чего жужжишь громко в моё ухо?купи себе пол банана и узбагойся...
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05.08.2020 18:54 Відповісти
кстати, 27.06.20г вступил в силу "Закон о криминальных автортетах".. ссылка https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-IX#Text тыц
откровенно говоря, не верил что примут, не верил что вступит в силу.. но факт!
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05.08.2020 18:00 Відповісти
термін організованої злочинності підказує що злочинність хтось організовує. А це і є представники численних правоохороних органів. Просто життя пішло вперед і їм, напевно, вже не потрібні авторитети (посередники). Ну, як держава в смартфоні, так і злочинність, керована по смартфону (кіт під ковпаком).
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06.08.2020 16:24 Відповісти
Это тот закон, который втихую вводит РРО теперь даже для ФЛП первой группы? Поздравляю вас, зебильчики. Вы точно сделали себя все вместе ! Смачного.
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05.08.2020 18:02 Відповісти
ФЛП - це на росії . В Україні ФОП , такшо ти спалився кацап , - це по-перше . А по-друге , для першоі групи спрощенців РРО або касові апарати необов"язкові .
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05.08.2020 19:51 Відповісти
Ты бы этот закон почитало сначала тело, перед тем, как что-то вякать. Глядишь и не опозорилось бы так.
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05.08.2020 19:56 Відповісти
Кацап безымянный , я работаю мелким предпринимателем официально с 97 года . Плачу все налоги . В курсе всех изменений в законодательстве - меня вОвремя информируют . Поэтому закрой свой поганый рот и не п....ди больше о том , чего не знаешь .
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05.08.2020 21:00 Відповісти
Да неужелия7 А открыть глаза свои поганые и почитать этот закон не пробовало перед тем, как тупо п....еть?
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05.08.2020 21:23 Відповісти
Кацапский клоп вонючий , мне не о чём с тобой говорить , -- ПНХ .
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05.08.2020 21:34 Відповісти
Вах-вах-вах какое грозное. Ты еще ножкой топни для театрального эффекта.
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05.08.2020 21:44 Відповісти
дивно...ІП на єреф, а ФОП або ФЛП (рос.) в Україні.
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06.08.2020 16:29 Відповісти
Физическим лицам - предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме



можно будет или всё таки нужно будет ?
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05.08.2020 18:06 Відповісти
вообще-то ФОПы не ведут учет, бубочка предлагает книги доходов отменить. Походу банковская тайна канет в лету - как иначе поступления проконтролировать?
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05.08.2020 18:09 Відповісти
ну, если не брать во внимание обязанность всех и каждого РРО использовать
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05.08.2020 18:10 Відповісти
вообще-то ФОПы не ведут учет...


вообще-то ФОПам расходы на закупку, не подтвержденные документами, считают, как безоплатно отримані товари, роботи чи послуги и облагают налогом второй раз.
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05.08.2020 18:17 Відповісти
Витрати ФОПів-спрощенців взагалі нікого не цікавлять. А ФОПи на загальній системі оподаткування мають підтверджувати свої витрати.
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05.08.2020 19:02 Відповісти
это просто тебя проверка пока не коснулась.

а моего следака и организованных им налоговых инспекторов мои подтверждённые расходы очень даже интересуют.

Я ж написал, как они считают :

https://news.dtkt.ua/debet-kredit/partner-news/50236 якщо уважно почитати ПКУ, а саме розділ 14, то там чітко визначено, що доходи платника єдиного податку - це не тільки виручка на розрахунковий рахунок, це ще й безоплатно отримані товари, роботи чи послуги. Отже, якщо у вас немає документів щодо надходження товарів до приватного підприємця- платника єдиного податку або юридичної особи - платника єдиного податку, податківці під час перевірки цю суму на практиці додають до доходів і визначають її як безоплатно отриману. За якою ціною? За звичайною. А якщо звичайної ціни немає, то буде визначено за ринковою ціною, яка і може бути визначена у вашій, наприклад, сплаті. Але це неможливо ідентифікувати з цим товаром і вони будуть наполягати на тому, що це неіснуюча операція і це є дохід, тобто безоплатно отримані товари, роботи чи послуги. Отже, ДФСУ на сьогодні вважає, що юридичні та фізичні особи платники єдиного податку повинні мати первинні документи на товар. Якщо під час перевірки ФОП або юрособа - платник єдиного податку не надають первинної документації на підтвердження придбання товару, то це для них загрожує: по-перше, штрафом на підставі статті 121.1 ПКУ, за незабезпечення зберігання документів, штрафна санкція становить 510 грн, якщо вона буде повторюватися впродовж року, то 1020 грн; по-друге, включенням у дохід вартості товарів, походження яких не підтверджено документами; по-третє, визнання його товаром без документів, які не підтвердили його походження і вважається що цей товар був придбаний у фізичної особи не суб'єкта господарювання.
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05.08.2020 19:15 Відповісти
подтверждающие документы только перепродажникам пригодиться могут, и то не факт
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05.08.2020 21:20 Відповісти
На тебе пример не про перепродажников :

допустим, ты делаешь какое-то изделие.

ты большинство материалов на него купил за наличку без документов.

проверка обложит тебе пятью процентами сумму выручки за это изделие

И ЕЩЁ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ те материалы, которые ты купил без документов, А ЗНАЧИТ получил безоплатно.
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05.08.2020 21:25 Відповісти
с чего вдруг? у меня ФОП делает полиграфию и платит налог с полученных на р/с денег (налички нет), претензий ни у кого нет и вопросов тоже
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05.08.2020 23:09 Відповісти
по торговцам может возникнуть вопрос только при работе их с госструктурами
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05.08.2020 23:10 Відповісти
А для чого тоді вони ведуть книгу обліку покупок і продаж??? І "спрощенці", і "загальники"...
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05.08.2020 19:04 Відповісти
упрощенцы ведут только книгу доходов, т.к. платят налог от поступивших денег
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05.08.2020 23:11 Відповісти
Там надо очень внимательно вычитать весь закон.

".... Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его подпишут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич...."
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05.08.2020 18:10 Відповісти
ЭТО ТОТ САМЫЙ ЗАКОН КОТОРЫМ ВВОДЯТ КАССОВЫЕ АППАРАТЫ! ТАК ЧТО ДА КОНЕЧНО УПРОЩЕНИЕ ТОКО ДЛЯ КОГО!!!
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05.08.2020 18:09 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ДУМАЕЕТ ПРОКАТИТ А ВОТ НЕТ!! ОТКРОЕТЕ КОШЕЛЬКИ И БУДЕТЕ ПЛАТИТЬ!! ЧТО ТАМ ОВОЩИ ФРУКТЫ УЖЕ ПО 100грн за кило!! ВПЕРЕД ЛОХИ И ПЛАТИТЕ!! ЭТО ТОКО НАЧАЛО!!!
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05.08.2020 18:10 Відповісти
Упрощение налоговых проверок для налоговиков а кассовые аппараты так и не отменили.Правильно зебиложопые,гоните ее тугу печаль,еще можна собак продать.
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05.08.2020 18:23 Відповісти
Зеля идет верной дорогой Азирова с Овощем. Конец дороги будет тот-же.
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05.08.2020 18:50 Відповісти
ну и раскажи какой конец Азирова или Овоща! как им теперь после этого ужасного конца плохо живется и плохо естся! прям как пенсионерам Украины да?!!
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05.08.2020 18:53 Відповісти
Я сказал только то, что сказал и не слова более. Конец дороги будет тот-же - в Ростове. Добежит ли Зеля туда целым или не очень - покажет время.
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05.08.2020 18:56 Відповісти
добежит гарантирую! за 30 лет еще ни один не смог не добежать!! все спокойно убежали с награбленым а Украинцы утерлись!!! так же будет и ЗЕ!!
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05.08.2020 18:57 Відповісти
Успокойся и не шуми так. Время покажет. Нужно было просто голосовать не за тупого шута олигархов.
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05.08.2020 19:01 Відповісти
маладець однако
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05.08.2020 19:16 Відповісти
Вход рубль..выход два))
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05.08.2020 19:54 Відповісти
Все що підписує зелена пліснява в всьому є підлянка для народу.
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05.08.2020 21:05 Відповісти
Тепер мене вже ніякі "нововведеня" чи "закони" абсолютно не цікавлять !!! Все в минулому...
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05.08.2020 21:32 Відповісти
Закрылся без проверки?
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05.08.2020 21:38 Відповісти
А отменили уже обязательную оплату в пенсионный фонд даже если деятельность не ведется? Кто знает?
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05.08.2020 22:07 Відповісти
 
 