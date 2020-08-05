Зеленський підписав закон про спрощення роботи фізосіб-підприємців

Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 786-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців", який Верховна Рада прийняла 14 липня 2020.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Закон передбачає спрощення ведення обліку для фізичних осіб-підприємців, доступу до електронного кабінету платника податків і розширення його функціоналу.

Зокрема, документ передбачає скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОП. Фізичним особам-підприємцям I-III груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі - паперовій або електронній - із зазначенням суми доходу за місяць. Фізичні особи-підприємці на загальній системі зможуть вести облік також у паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.

Крім того, закон скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків і передбачає, що в електронному кабінеті відображаються податкові повідомлення.

Також документ вносить зміни до Податкового кодексу з метою створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів. Зокрема, полегшені умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага і відшкодування.

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