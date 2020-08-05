Зеленський підписав закон про спрощення роботи фізосіб-підприємців
Президент Володимир Зеленський підписав Закон № 786-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету і спрощення роботи фізичних осіб-підприємців", який Верховна Рада прийняла 14 липня 2020.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Закон передбачає спрощення ведення обліку для фізичних осіб-підприємців, доступу до електронного кабінету платника податків і розширення його функціоналу.
Зокрема, документ передбачає скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОП. Фізичним особам-підприємцям I-III груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі - паперовій або електронній - із зазначенням суми доходу за місяць. Фізичні особи-підприємці на загальній системі зможуть вести облік також у паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.
Крім того, закон скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків і передбачає, що в електронному кабінеті відображаються податкові повідомлення.
Також документ вносить зміни до Податкового кодексу з метою створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів. Зокрема, полегшені умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага і відшкодування.
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геноцид кардашьян...
сносить надо антиукраинскую власть...и только физически.
откровенно говоря, не верил что примут, не верил что вступит в силу.. но факт!
можно будет или всё таки нужно будет ?
вообще-то ФОПам расходы на закупку, не подтвержденные документами, считают, как безоплатно отримані товари, роботи чи послуги и облагают налогом второй раз.
а моего следака и организованных им налоговых инспекторов мои подтверждённые расходы очень даже интересуют.
Я ж написал, как они считают :
https://news.dtkt.ua/debet-kredit/partner-news/50236 якщо уважно почитати ПКУ, а саме розділ 14, то там чітко визначено, що доходи платника єдиного податку - це не тільки виручка на розрахунковий рахунок, це ще й безоплатно отримані товари, роботи чи послуги. Отже, якщо у вас немає документів щодо надходження товарів до приватного підприємця- платника єдиного податку або юридичної особи - платника єдиного податку, податківці під час перевірки цю суму на практиці додають до доходів і визначають її як безоплатно отриману. За якою ціною? За звичайною. А якщо звичайної ціни немає, то буде визначено за ринковою ціною, яка і може бути визначена у вашій, наприклад, сплаті. Але це неможливо ідентифікувати з цим товаром і вони будуть наполягати на тому, що це неіснуюча операція і це є дохід, тобто безоплатно отримані товари, роботи чи послуги. Отже, ДФСУ на сьогодні вважає, що юридичні та фізичні особи платники єдиного податку повинні мати первинні документи на товар. Якщо під час перевірки ФОП або юрособа - платник єдиного податку не надають первинної документації на підтвердження придбання товару, то це для них загрожує: по-перше, штрафом на підставі статті 121.1 ПКУ, за незабезпечення зберігання документів, штрафна санкція становить 510 грн, якщо вона буде повторюватися впродовж року, то 1020 грн; по-друге, включенням у дохід вартості товарів, походження яких не підтверджено документами; по-третє, визнання його товаром без документів, які не підтвердили його походження і вважається що цей товар був придбаний у фізичної особи не суб'єкта господарювання.
допустим, ты делаешь какое-то изделие.
ты большинство материалов на него купил за наличку без документов.
проверка обложит тебе пятью процентами сумму выручки за это изделие
И ЕЩЁ ПЯТЬЮ ПРОЦЕНТАМИ те материалы, которые ты купил без документов, А ЗНАЧИТ получил безоплатно.
".... Формально он декларирует упрощения в работе малого бизнеса. Но на самом деле это не так, - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич.
"Если его подпишут, будет основание посадить весь бизнес на кассовые аппараты, а это дополнительная нагрузка, минимум, 80 тысяч гривен в год плюс большие риски по проверкам и штрафам", - отмечает Доротич...."