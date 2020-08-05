Мінськ співпрацюватиме з Москвою і Києвом у справі затриманих росіян, - Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь має намір співпрацювати з РФ і Україною з питання затриманих росіян у рамках укладених міжнародних договорів.
Про це повідомляє за результатами телефонної розмови Зеленського і Лукашенка пресслужба глави Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський торкнувся в розмові питання затриманих у Білорусі бойовиків. Він поінформував, що вони брали участь у бойових діях на Донбасі, і українська прокуратура веде розслідування за цими фактами. Олександр Лукашенко в свою чергу зазначив, що правоохоронні органи будуть співпрацювати з цього питання в рамках підписаних з Росією і Україною міжнародних угод", - йдеться в повідомленні.
За інформацією пресслужби, під час телефонної розмови також йшлося про посилення прикордонного контролю на білорусько-українському кордоні та активізації взаємодії між прикордонними відомствами.
Раніше Офіс Президента України повідомив, що Зеленський в телефонній розмові з Лукашенком висловив надію, що затримані в Білорусі учасники військових дій в Донбасі будуть передані Україні.
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И нашим и вашим за 3 копейки спляшем.
а ублюдочное государство под названием "россия"
с ****** путином во главе и русским
миромсортиром в руках
Никаких преференций и политцелесообразности.
По сразу двум идити дорогам
Нельзя одной колодой карт
Игать и с Дьяволом и с Богом
Лукашенко, смотри как-бы ты в этом "шпагате" не порвал себе очко. Хотя, ты в любом случае его порвёшь.
Мы сами их "накормим".
А беркутят помнишь? А организаторов терактов в одессе? Не забывай, иначе в следующий раз выберешь опять какое-то зеленское чмо.
В частности, Украина хочет отдать бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.
хюююъ
Также на обмен должны пойти трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году.
хюююъ
Кроме того, в рамках готовящегося обмена были освобождены 11 человек, подозреваемых в организации https://news.liga.net/incidents******************************************************************** серии взрывов в Одесской области в 2014-2015 годах; четверо подозреваемых в захвате здания Мариупольского городского отдела милиции 9 мая 2014 года; двое подозреваемых в госизмене и сотрудничестве с ФСБ России.
держи это в голове.
медленно приближается к полста...
режиссировал"боролся" за независимость Беларусь перед предыдущими выборами, но тогда с украинскими "диверсантами с Майдана". Тогда по словам бел.пограничников, автомобиль протаранил шлагбаум "украинско-белорусской" границы и проехал через средство принудительной остановки. Несмотря на полученные повреждения, внедорожник попытался прорваться на территорию Беларуси. А для задержания нарушителей пограничники были вынуждены применить оружие. После того как Лукашенко "спас" суверенитет Беларусь от "агрессоров" он их отпустил домой через пару месяцев. "Это выборы детка, ничего личного..."- Лукашенко. Но на этот раз не прокатит, спустя 20 лет вранья, брехуну верить никто не будет т.к. всё уже перепробовал, а нового ничего не придумаешь.
Ещё только Лука не разводил Зелю!
Он шантажирует Ху#ло, что если тот влезет в ваши выборы, то передаст ихтамнетов (свидетелей вторжения, а может и боинга) для допроса Украине. Х.кремлевское скорее всего не будет действовать напролом, а потом выкупит за деньги. Зелю Лука использует, как пугало! Петя бы выкупил их у Луки и сделал допрос для оон и тд!
Он еще политик украинский или уже @%й собачий?
Лукашенко Пете МАЗы для ВСУ (через петин Богдан конечно)
Петя Луке Рошен в каждый сельпо и Евроопт.
Петя с Луки имеет такие барыши, что мог бы хоть чуть для Украины жопу приподнять.
И у Пети с отстранением от должности президента весь политический вес испарился. Ну что же - здравая мысль в этом есть. Приходится с вами согласиться.
По странному стечению обстоятельств (совершенно случайное совпадение) все они сторонники Порошенко, так называемые цензоровские порохоботы.
В вашей трактовке - "из числа нормальных людей"
Снимите крестик, Валерия...
" ЄС".
только когда эти...пересекут под конвоем нашу границу...возможно поверю (ненадолго)))
ибо в игре двух аксакалов от политики (***** и папы Коленьки))) самолюбивого бубочку-нашефсё... можно долго обнадеживать морковкой, даже не показывая ее.. (Иран это уже понял)
Або, взагалі - скаже: ну ви ж фсьо панимаєте! мі і раді - да не тут-то и біло! от і видпустили. всіх. до єреф.