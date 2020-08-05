Мінськ співпрацюватиме з Москвою і Києвом у справі затриманих росіян, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь має намір співпрацювати з РФ і Україною з питання затриманих росіян у рамках укладених міжнародних договорів.

Про це повідомляє за результатами телефонної розмови Зеленського і Лукашенка пресслужба глави Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський торкнувся в розмові питання затриманих у Білорусі бойовиків. Він поінформував, що вони брали участь у бойових діях на Донбасі, і українська прокуратура веде розслідування за цими фактами. Олександр Лукашенко в свою чергу зазначив, що правоохоронні органи будуть співпрацювати з цього питання в рамках підписаних з Росією і Україною міжнародних угод", - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, під час телефонної розмови також йшлося про посилення прикордонного контролю на білорусько-українському кордоні та активізації взаємодії між прикордонними відомствами.

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Раніше Офіс Президента України повідомив, що Зеленський в телефонній розмові з Лукашенком висловив надію, що затримані в Білорусі учасники військових дій в Донбасі будуть передані Україні.