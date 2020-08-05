УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13500 відвідувачів онлайн
Новини
8 831 83

Мінськ співпрацюватиме з Москвою і Києвом у справі затриманих росіян, - Лукашенко

Мінськ співпрацюватиме з Москвою і Києвом у справі затриманих росіян, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь має намір співпрацювати з РФ і Україною з питання затриманих росіян у рамках укладених міжнародних договорів.

Про це повідомляє за результатами телефонної розмови Зеленського і Лукашенка пресслужба глави Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський торкнувся в розмові питання затриманих у Білорусі бойовиків. Він поінформував, що вони брали участь у бойових діях на Донбасі, і українська прокуратура веде розслідування за цими фактами. Олександр Лукашенко в свою чергу зазначив, що правоохоронні органи будуть співпрацювати з цього питання в рамках підписаних з Росією і Україною міжнародних угод", - йдеться в повідомленні.

За інформацією пресслужби, під час телефонної розмови також йшлося про посилення прикордонного контролю на білорусько-українському кордоні та активізації взаємодії між прикордонними відомствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський - Лукашенку: Сподіваюся на передачу нам всіх підозрюваних у тероризмі на території України

Раніше Офіс Президента України повідомив, що Зеленський в телефонній розмові з Лукашенком висловив надію, що затримані в Білорусі учасники військових дій в Донбасі будуть передані Україні.

Автор: 

Білорусь (7971) Зеленський Володимир (24409) Лукашенко Олександр (2661) росія (66175) ПВК Вагнер (1542)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+25
Сегодня еще не упоминали о хитро...банности Бацьки?

И нашим и вашим за 3 копейки спляшем.
показати весь коментар
05.08.2020 15:48 Відповісти
+19
Хотя и сладостен азарт
По сразу двум идити дорогам
Нельзя одной колодой карт
Игать и с Дьяволом и с Богом
показати весь коментар
05.08.2020 15:50 Відповісти
+12
Как предсказуемо было это заявление. Готов поспорить, что Украина никогда получит сепаров от БКГБ.
показати весь коментар
05.08.2020 15:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сегодня еще не упоминали о хитро...банности Бацьки?

И нашим и вашим за 3 копейки спляшем.
показати весь коментар
05.08.2020 15:48 Відповісти
Одним словом, гімнастична розтяжка старої проститутки над фалоімітатором. Ні вашим, ні нашим.
показати весь коментар
05.08.2020 16:03 Відповісти
белорусам следует понимать, что их враг не сам Лукашенко,
а ублюдочное государство под названием "россия"
с ****** путином во главе и русским миром сортиром в руках
показати весь коментар
06.08.2020 10:05 Відповісти
да никаких "наших-ваших" - втянуть зеленого в дерьмо, т.н. амнистия террористам...
показати весь коментар
05.08.2020 16:04 Відповісти
Даже если предположить,что белорусцы отдадут нам этих террористов,то наш "самый гуманный" ОАСК быстренько их отпустит в ********* под "личные соцобязательства"
показати весь коментар
06.08.2020 06:56 Відповісти
Слушаю и верю каждому твоему слову!©
показати весь коментар
05.08.2020 15:49 Відповісти
Там на месте всех и поменяют.
показати весь коментар
05.08.2020 15:49 Відповісти
Мінськ хоче розірвати дупу сидячи на двох стільцях. Ніяк не оберуть до розумних чи до гарних.
показати весь коментар
05.08.2020 15:49 Відповісти
Ну ясный-красный ....
показати весь коментар
05.08.2020 15:50 Відповісти
Тот кто не представляет никакой угрозы, тому точно не отдадут.
показати весь коментар
05.08.2020 15:50 Відповісти
Он правильно сказал - всё в рамках подписанных договорённостей.
Никаких преференций и политцелесообразности.
показати весь коментар
05.08.2020 15:54 Відповісти
Хотя и сладостен азарт
По сразу двум идити дорогам
Нельзя одной колодой карт
Игать и с Дьяволом и с Богом
показати весь коментар
05.08.2020 15:50 Відповісти
Как предсказуемо было это заявление. Готов поспорить, что Украина никогда получит сепаров от БКГБ.
показати весь коментар
05.08.2020 15:50 Відповісти
Лукашенко - "Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян"
Лукашенко, смотри как-бы ты в этом "шпагате" не порвал себе очко. Хотя, ты в любом случае его порвёшь.
показати весь коментар
05.08.2020 15:51 Відповісти
Ну офіс міг і збрехати щодо змісту, подивимось на вдпвд таракана.
показати весь коментар
05.08.2020 15:52 Відповісти
Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5678
показати весь коментар
05.08.2020 15:54 Відповісти
Мы их посадим, но питание и содержание конечно за ваш счет.
показати весь коментар
05.08.2020 15:54 Відповісти
Отдайте их нам.
Мы сами их "накормим".
показати весь коментар
05.08.2020 15:56 Відповісти
Посадить ты можешь только себя на бутылку😂😂🌷
показати весь коментар
05.08.2020 15:56 Відповісти
Отдайте их нам. И они сами пойдут на питание полезным растениям и прочим корнеплодам.
показати весь коментар
05.08.2020 15:58 Відповісти
Тут многие пишут(возможно и справедливо), что вы их сразу передадите в РФ.Так что зачем лишние звенья?
показати весь коментар
05.08.2020 16:16 Відповісти
Многие? Это кто? Твои лапотные братья?
показати весь коментар
05.08.2020 16:19 Відповісти
это некто Цепкало. Помнишь такого?
А беркутят помнишь? А организаторов терактов в одессе? Не забывай, иначе в следующий раз выберешь опять какое-то зеленское чмо.
показати весь коментар
06.08.2020 10:38 Відповісти
вот зимний обмен:

В частности, Украина хочет отдать бывших бойцов спецподразделения "Беркут", обвиняемых по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года.
хюююъ
Также на обмен должны пойти трое организаторов теракта возле Дворца спорта в Харькове в 2015 году.
хюююъ
Кроме того, в рамках готовящегося обмена были освобождены 11 человек, подозреваемых в организации https://news.liga.net/incidents******************************************************************** серии взрывов в Одесской области в 2014-2015 годах; четверо подозреваемых в захвате здания Мариупольского городского отдела милиции 9 мая 2014 года; двое подозреваемых в госизмене и сотрудничестве с ФСБ России.

держи это в голове.
показати весь коментар
06.08.2020 10:41 Відповісти
Я держу таких как ты на бутылке, запомни лапоть
показати весь коментар
06.08.2020 11:35 Відповісти
слив засчитан, зебилятко.
показати весь коментар
07.08.2020 10:51 Відповісти
Я навіть можу передбачити, що нашого вована пошиють в дурні.
показати весь коментар
05.08.2020 15:54 Відповісти
Тады можа нехай Парашэнка падключыцца - кiраунiк буйной фракцыi Рады, аутарытэт у сусветнай палiтыцы, ды проста сябра Лукашэнкi (пры сустрэчах у вусны цалуюцца). Чаго ен маучыць "як рыба аб лед"?
показати весь коментар
05.08.2020 16:31 Відповісти
Смотря на извивания Бацьки, уж на сковородке понял, что не так уж ему-то и тяжело.
показати весь коментар
05.08.2020 15:56 Відповісти
Даю 100% , що Бацька відпустить всіх кацапів. А Україна отримає велику дулю. Це все гра на публіку як зі сторони Лукашенка, так і "Бубочки"
показати весь коментар
05.08.2020 15:56 Відповісти
..А чому ж Канада не заявить .....*велике занепокоєння *.!?
показати весь коментар
05.08.2020 15:58 Відповісти
Канаді вже надоїло допомагати туманкуватим ідіотам для який головними гаслами стали: "перестать стрелять", "а какая разница" , "та сторона", і т.д.
показати весь коментар
05.08.2020 16:03 Відповісти
запомни, зебил - тебе никто ничего не должен. Помнишь конституцию? Єдиним джерелом всіеї ***** в Україні є нарід. Навыбирали? Хавайте. Канада тут не при делах, как и Буркина-фасо.
показати весь коментар
06.08.2020 10:45 Відповісти
Мінськ співпрацюватиме з Москвою і Києвом у справі затриманих росіян, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1629
показати весь коментар
05.08.2020 15:56 Відповісти
беларусская бубочка пока не понимает оно таки мальчик,чы таки дэвочка...
показати весь коментар
05.08.2020 15:57 Відповісти
никто никого не отдаст. лукаш до последнего будет этими козырями играть и с киевом и с москвой.
показати весь коментар
05.08.2020 16:01 Відповісти
карты краплёные .
показати весь коментар
05.08.2020 16:04 Відповісти
чем оно будет играть?суммарное айкью минских и киевских бубочек
медленно приближается к полста...
показати весь коментар
05.08.2020 16:06 Відповісти
Беларусь, после выборов отдаст всех в РФ. Причём,независимости от результата победителя. Лукашенко такое срежиссировал только под выборы, а Тихоновской они и перед выборами ненужны. Да и он уже режиссировал "боролся" за независимость Беларусь перед предыдущими выборами, но тогда с украинскими "диверсантами с Майдана". Тогда по словам бел.пограничников, автомобиль протаранил шлагбаум "украинско-белорусской" границы и проехал через средство принудительной остановки. Несмотря на полученные повреждения, внедорожник попытался прорваться на территорию Беларуси. А для задержания нарушителей пограничники были вынуждены применить оружие. После того как Лукашенко "спас" суверенитет Беларусь от "агрессоров" он их отпустил домой через пару месяцев. "Это выборы детка, ничего личного..."- Лукашенко. Но на этот раз не прокатит, спустя 20 лет вранья, брехуну верить никто не будет т.к. всё уже перепробовал, а нового ничего не придумаешь.
показати весь коментар
05.08.2020 16:26 Відповісти
Одною дупою на два базари...
показати весь коментар
05.08.2020 16:03 Відповісти
Сколько ихтамнетов передаст Лука Зеле? Делайте ставки, я считаю - 0!
Ещё только Лука не разводил Зелю!
показати весь коментар
05.08.2020 16:06 Відповісти
Разводит он не Зелю, а Украину. Зеленский поневоле втянулся - обязан затребовать выдачи. А втянута Украина - для правдоподобности картинки. Пыль в глаза Запада перед будущими репрессиями - смотрите, я на страже суверенитета, перед лицом российской агрессии.
показати весь коментар
05.08.2020 16:24 Відповісти
Разводит Лука, как раз Зелю!
Он шантажирует Ху#ло, что если тот влезет в ваши выборы, то передаст ихтамнетов (свидетелей вторжения, а может и боинга) для допроса Украине. Х.кремлевское скорее всего не будет действовать напролом, а потом выкупит за деньги. Зелю Лука использует, как пугало! Петя бы выкупил их у Луки и сделал допрос для оон и тд!
показати весь коментар
05.08.2020 16:32 Відповісти
Я уже выше спрашивал - так почему Петя не подключается?
Он еще политик украинский или уже @%й собачий?
показати весь коментар
05.08.2020 16:35 Відповісти
На каком основании или Лука примет его условия, как депутата ВР?
показати весь коментар
05.08.2020 16:37 Відповісти
Быть может тогда на основании близких бизнес отношений?
Лукашенко Пете МАЗы для ВСУ (через петин Богдан конечно)
Петя Луке Рошен в каждый сельпо и Евроопт.
Петя с Луки имеет такие барыши, что мог бы хоть чуть для Украины жопу приподнять.
показати весь коментар
05.08.2020 16:43 Відповісти
ну так с пуйлом у вашего бизнес отношения в миллион раз ближе)и городить, что ваш лука за конфеты перекинет пуйло как то совсем глупо-Порох видно не только зерыгам и кацапам по утрам в штаны какает
показати весь коментар
05.08.2020 16:51 Відповісти
То есть вы считаете, что Лука и Петю ни во что не ставит.
И у Пети с отстранением от должности президента весь политический вес испарился. Ну что же - здравая мысль в этом есть. Приходится с вами согласиться.
показати весь коментар
05.08.2020 17:10 Відповісти
у Пороха с политическим весом все в порядке среди нормальных людей ,а не пятколизателей пуйла как ваш президент)
показати весь коментар
05.08.2020 17:13 Відповісти
На этом форуме почитателей Луки - огромное количество.
По странному стечению обстоятельств (совершенно случайное совпадение) все они сторонники Порошенко, так называемые цензоровские порохоботы.
В вашей трактовке - "из числа нормальных людей"
Снимите крестик, Валерия...
показати весь коментар
05.08.2020 17:19 Відповісти
Нет ни одного человека который бы был и за Пороха и вашего луку)а за нормальных людей я не только тех кто голосует за Порошенко имела в виду ,а мировых политиков, которые не измазаны пуйлом
показати весь коментар
05.08.2020 17:57 Відповісти
Вашого Луку у нас ******* тільки недолугі малоросійські совкодрочери, а це не електорат
" ЄС".
показати весь коментар
06.08.2020 00:46 Відповісти
Мы помним как нормальные люди за 600 млн евро купили у пороха разрешение вывозить лес кругляк из Украины.
показати весь коментар
05.08.2020 19:40 Відповісти
Расшифровываю слова Бацьки - он попытается шантажировать Расию возможность выдать их Украине.
показати весь коментар
05.08.2020 16:09 Відповісти
Агония совка .
показати весь коментар
05.08.2020 16:11 Відповісти
Зеля лох думает что Лука отдаст ему террарюг?
показати весь коментар
05.08.2020 16:14 Відповісти
Не-не... Ты давай со всей своей рабоче-крестьянской прямотой скажи: "Вагнеровцы уже запакованы и готовы к отправке. Забирайте." А вот эти мансы нафиг никому не нужны...
показати весь коментар
05.08.2020 16:14 Відповісти
не верю...
только когда эти...пересекут под конвоем нашу границу...возможно поверю (ненадолго)))
ибо в игре двух аксакалов от политики (***** и папы Коленьки))) самолюбивого бубочку-нашефсё... можно долго обнадеживать морковкой, даже не показывая ее.. (Иран это уже понял)
показати весь коментар
05.08.2020 16:20 Відповісти
Туфта от хитрозачеса. Не отдаст он лугандонов Украине. Вангую
показати весь коментар
05.08.2020 16:35 Відповісти
как то пофиг как эта марзота домой поедет - прямо или через зесрань
показати весь коментар
05.08.2020 16:44 Відповісти
Мне понравилось, как брехливый Лукашенко сцепился с такой же Захаровой.
показати весь коментар
05.08.2020 16:48 Відповісти
"Что ж ты,фраер,сдал назад? Не по масти я тебе. Ты смотри в мои глаза,брось трепаться о судьбе"...(с)
показати весь коментар
05.08.2020 16:56 Відповісти
усатая Шлюха как обычно и вашим и нашим.....
показати весь коментар
05.08.2020 16:57 Відповісти
Зновуна два стільці жопою всівся Може воно так і краще?
показати весь коментар
05.08.2020 17:06 Відповісти
Украина должна продемонстрировать независимость и справедливость Лукашенко, перед выборами. Такова у них предвыборная игра.
показати весь коментар
05.08.2020 17:15 Відповісти
Мне кажется Таракан выдаст Украине только тех у кого украинский паспорт, их там 9 вроде.
показати весь коментар
05.08.2020 17:43 Відповісти
это после выборов решится
показати весь коментар
06.08.2020 00:58 Відповісти
Ну... даже тот под которым шатается кресло диктатора уткнул зеленого утырка в его клоунские фекалии. На это недорозумение разве что не ложил хер вождь племени шунгу из Зимбабве. Или ложил?
показати весь коментар
05.08.2020 17:48 Відповісти
я таки думаю всем будет проще, если Лукашенко их тупо всех завтра расстреляет. Х#йлу на кацапов насрать с высокой колокольни, дебилов и так хватает, а опытным дебилам нужно платить больше, хотя результат в 90% тот же. Зеленскому тоже - менять а потом отхватывать что отпустил террористов, а выменял таксистов, или садить и кормить с бюджета тоже радости мало.
показати весь коментар
05.08.2020 17:53 Відповісти
ну а Лукашенко плюс в том что защищает государство от - иностранных - террористов всеми способами. только вряд ли он на такое пойдет. поэтому всегда нужно опираться на народ, а не играть с шулерами.
показати весь коментар
05.08.2020 17:55 Відповісти
Лука захищає себе, а "государство" саюзноє з ***********.
показати весь коментар
06.08.2020 00:52 Відповісти
На какой народ?
показати весь коментар
06.08.2020 03:27 Відповісти
судя по всему на украинский
показати весь коментар
06.08.2020 05:08 Відповісти
Цыган там много на Рашке и все они родственники - жаль всех дурят
показати весь коментар
06.08.2020 05:27 Відповісти
Ну,шо Лука определяйся с кем ты.Крути финты
показати весь коментар
05.08.2020 20:18 Відповісти
ну ось і чекісти все "порішали", деяких видадуть Україні, вони тут "посидять" декілька місяців, а потім знову черговий "обмін" на наших шахтарів... ТАК І ЖИВЕМО!!! ЦЯ ВЛАДА ПРИРЕЧЕНА НА ПРОВАЛ!!!!!!!!!
показати весь коментар
05.08.2020 20:31 Відповісти
Два пігмея на чолі нещасних країн...
показати весь коментар
05.08.2020 22:25 Відповісти
політика мультивекторизму вже дорого коштувала Україні. Сусіди - наступні. Хоча чого це я? Вони в межах одніє спільної союзної держави. Всі відношення з Україною - після дозволу єреф. Небачу як би нам хоть - когось передали: буде подвійні - потріїні громадянства, якісь рзслідування органів союзних країн.
Або, взагалі - скаже: ну ви ж фсьо панимаєте! мі і раді - да не тут-то и біло! от і видпустили. всіх. до єреф.
показати весь коментар
05.08.2020 22:46 Відповісти
Если он отдаст боевиков которые незаконно воевали на территории Украины, то это будет неплохой подсрачник Фюреру.
показати весь коментар
05.08.2020 22:54 Відповісти
Иными словами ни одного задержанного Украине не передадут . Что и следовало ожидать .
показати весь коментар
06.08.2020 05:05 Відповісти
Какие уродливые комментарии порохоботов! Ну Бацька государственник. Ну как понять гражданам,голосующим за панамских воров,за воров шапок,торгующих государством и гражданами,человека,работающего для процветания своего государства? У него нет предпочтений,он в отличии от наших правителей идиотов, понимает ,что Россия БОЛЬШАЯ и она сосед,но при нем МАЛЕНЬКАЯ,ЭНЕРГОЗАВИИМАЯ от России Беларусь ведёт НЕЗАВИСИМУЮ политику( искуство возможного) и от Запада и от России( нет там для россиян преференций,там преференции для белорусов). Белоруссия после развала УВЕЛИЧИЛА ВВП В ДВА РАЗА ,а Украина? Сохранила население( при сумасшедшей миграции),а Украина? Снизила энергозависимость от России с 90!!!% до 60%, а Украина?( не ************,а реально -ТВЭЛы на АЭС ,нефть и ГСМ- 70-80%!!!!) Так кто для ватных белорусов Бацька? Они это поймут когда он уйдет и прийдут краснобаи что бы обокрасть их. У них не станет ни одной из лучших В МИРЕ медицине( по детской смертности Беларусь на одном из последних мест ,а Украина?),ни дешёвой ЖКХ и иппотеки ни экономических научных парков,ни передового айти,короче как у нас ПОРЕЗАНЫЕ- судостроительные ,хлорныезаводы,содовые,стеклянные,машиностроительные,стоящие шахты,неработающий авиапром и галопирующие цены НА ВСЕ,БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ. Зато можно будет орать на каждом углу что президент презерватив! Охлос,у толпы нет ума.
показати весь коментар
06.08.2020 05:53 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25414907.html Плохие новости для Беларуси (((

Мінськ співпрацюватиме з Москвою і Києвом у справі затриманих росіян, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8807
показати весь коментар
06.08.2020 09:50 Відповісти
 
 