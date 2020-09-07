РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10768 посетителей онлайн
Новости
991 9
Госпогранслужба (6131) Донбасс (26950) КПВВ (330)

Наемники РФ продолжают блокировать движение в КПВВ "Марьинка", - Госпогранслужба

Наемники РФ продолжают блокировать движение в КПВВ

Наемники РФ 7 августа вновь восстановили движение по дорожному коридору "Донецк-Мариуполь", который проходит через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Новотроицкое".

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На 15.00 пограничники в этом КПВВ обеспечили пропуск на временно оккупированную территорию Украины 12 автомобилей и 147 человек. В то же время движение на контролируемую территорию Украины оккупанты замедлили, в этом направлении проследовали 9 автомобилей и 64 человека", - говорится в сообщении.

В то же время, полностью заблокированным российскими наемниками остается движение в контрольном пункте въезда-выезда "Марьинка".

Три КПВВ функционируют по графику осеннего периода и открыты для пересечения линии разграничения ежедневно с 07.00 до 18.30.

"КПВВ "Станица Луганская" продолжает функционировать бесперебойно. По состоянию на 15:00 линию разграничения через этот контрольный пункт пересекли 2631 человек", - рассказали в Госпогранслужбе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 1 сентября КПВВ на Донбассе переходят на осенний режим работы

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не могу сказать , что я очень расстроился .
показать весь комментарий
07.09.2020 17:44 Ответить
Меня мутит, когда думаю, сколько лугандонской быдлошвали таскается по нашим городам....Если бы заминировать все переходы в зазеркалье....
показать весь комментарий
07.09.2020 18:52 Ответить
А ты обращал внимание на манеру их езды??? Такое впечатление, что живут они по собственным территориальным правилам... точнее, понятиям...
показать весь комментарий
07.09.2020 18:55 Ответить
ти перша бидлошваль
показать весь комментарий
07.09.2020 20:01 Ответить
Ой, як я Вас розумію.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:09 Ответить
ой та хер с ними... бегают туда-сюда, как муж крупской по льду в Финляндию за лучшей жизнью...
показать весь комментарий
07.09.2020 18:53 Ответить
"Найманці РФ продовжують блокувати рух на КПВВ "Мар'їнка"" і це проблема на яку нам потрібно звернути увагу??? Ви ох*їли зовсім. Снайпер убив нашого воїна на передовій, а вас, уродів, *бе пропуск мудаків на КПВВ?
показать весь комментарий
07.09.2020 20:07 Ответить
Треба закрити усі КПВВ з ОРДЛО років на 20.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:49 Ответить
І через 20 років забути їх відкрити.
показать весь комментарий
07.09.2020 23:34 Ответить
 
 