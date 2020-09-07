Найманці РФ продовжують блокувати рух на КПВВ "Мар'їнка", - Держприкордонслужба

Найманці РФ 7 серпня знову відновили рух дорожнього коридору "Донецьк-Маріуполь", який проходить через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"На 15.00 прикордонники в цьому КПВВ забезпечили пропуск на тимчасово окуповану територію України 12 автомобілів і 147 осіб. Водночас рух на контрольовану територію України окупанти уповільнили, в цьому напрямку пройшли 9 автомобілів і 64 особи", - сказано в повідомленні.

Водночас, повністю заблокованим російськими найманцями залишається рух у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Мар'їнка".

Три КПВВ функціонують за графіком осіннього періоду і відкриті для перетину лінії розмежування щодня з 07.00 до 18.30.

"КПВВ "Станиця Луганська" продовжує функціонувати безперебійно. Станом на 15:00 лінію розмежування через цей контрольний пункт перетнула 2631 особа", - розповіли в Держприкордонслужбі.

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