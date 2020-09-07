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Найманці РФ продовжують блокувати рух на КПВВ "Мар'їнка", - Держприкордонслужба

Найманці РФ продовжують блокувати рух на КПВВ

Найманці РФ 7 серпня знову відновили рух дорожнього коридору "Донецьк-Маріуполь", який проходить через контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає Цензор.НЕТ.

"На 15.00 прикордонники в цьому КПВВ забезпечили пропуск на тимчасово окуповану територію України 12 автомобілів і 147 осіб. Водночас рух на контрольовану територію України окупанти уповільнили, в цьому напрямку пройшли 9 автомобілів і 64 особи", - сказано в повідомленні.

Водночас, повністю заблокованим російськими найманцями залишається рух у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Мар'їнка".

Три КПВВ функціонують за графіком осіннього періоду і відкриті для перетину лінії розмежування щодня з 07.00 до 18.30.

"КПВВ "Станиця Луганська" продовжує функціонувати безперебійно. Станом на 15:00 лінію розмежування через цей контрольний пункт перетнула 2631 особа", - розповіли в Держприкордонслужбі.

Читайте також: Окупанти розблокували пропуск через КПВВ "Новотроїцьке", а "Мар'їнка", як і раніше, залишається закритою, - Держприкордонслужба
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Не могу сказать , что я очень расстроился .
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07.09.2020 17:44 Відповісти
Меня мутит, когда думаю, сколько лугандонской быдлошвали таскается по нашим городам....Если бы заминировать все переходы в зазеркалье....
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07.09.2020 18:52 Відповісти
А ты обращал внимание на манеру их езды??? Такое впечатление, что живут они по собственным территориальным правилам... точнее, понятиям...
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07.09.2020 18:55 Відповісти
ти перша бидлошваль
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07.09.2020 20:01 Відповісти
Ой, як я Вас розумію.
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07.09.2020 20:09 Відповісти
ой та хер с ними... бегают туда-сюда, как муж крупской по льду в Финляндию за лучшей жизнью...
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07.09.2020 18:53 Відповісти
"Найманці РФ продовжують блокувати рух на КПВВ "Мар'їнка"" і це проблема на яку нам потрібно звернути увагу??? Ви ох*їли зовсім. Снайпер убив нашого воїна на передовій, а вас, уродів, *бе пропуск мудаків на КПВВ?
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07.09.2020 20:07 Відповісти
Треба закрити усі КПВВ з ОРДЛО років на 20.
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07.09.2020 20:49 Відповісти
І через 20 років забути їх відкрити.
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07.09.2020 23:34 Відповісти
 
 