Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС

С начала текущих суток, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил наемники Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, ситуация в районе ООС остается стабильной и полностью контролируемой, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что боевики пытались неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета спровоцировать украинских военных вблизи Каменки, что в Донецкой области.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

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