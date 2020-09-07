Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС
С начала текущих суток, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил наемники Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС, ситуация в районе ООС остается стабильной и полностью контролируемой, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что боевики пытались неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета спровоцировать украинских военных вблизи Каменки, что в Донецкой области.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Топ комментарии
+10 Rostyslav Komarnytsky
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+9 ПП Уксусов
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+9 Valery Atman
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Пожалуйста, подождите...
я думаю, Чипушилин начнет замечать на своем пиджаке плевки своих подчиненных..
Чому? Що за цим стоїть, чому "передумав", чому зірвав наступ???
1. Пушилін.
-або Пушилін нічим не керує, що малоімовірно, бо інакше був би моментально відстороненим;
-або був під наркотою (тоді чому "протверезівши" не відмінив наказ?)
-або виконував чиюсь усну вказівку "зверху", як на віддачу наказу, так і на його невиконання (найбільш імовірно, бо покарань він "верху" не поніс).
2. Путін.
- як дав усний наказ Пушиліну, так і відмінив- -найбільш імовірно;
-для чергових понтів (малоімовірно, бо для нього втрата іміджу як всередині і зовні країни - неприйнятні. Тому наказ Путіна і не був письмовим!).
-Найбільш прийнятними є два пояснення:
а) перевірка здатності України підготуватися в передислокаціях, логістиці, тактики комбінацій в застосуванні різних видів озброєнь, переналаштування систем зв'язку, комунікацій , проходження команд по вертикалі та горизонталі, реакцію українського суспільства (найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно оголошений)
б) перевірка розвідслужб Орди на якість виявленої інформації, визначення "слабких місць" в їх діяльності, перевірка за тими ж показниками надійності агентів Орди - як серед "консерв" в українській владі та її структурах, так і серед цивільного населення - п'ятої колони, щоб визначити - як змінити їх фінансування, поліпшити координацію їх діяльності. А для цього був потрібен час в умовах стрес-коду. (Найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно ним оголошений)
-ЗЕ і Єрмак.
їх пофігістська поведінка може засвідчувати лише одне- вони також отримали команду "зверху":
-не втручатися- щоб "експеримент" з розвідкою Путіна пройшов "чисто";
-щоб не виступили з заявами і закликами до країн світу про нові санкції проти РФ, до розгляду в ООН, НАТО, ОБСЄ, про військову та фінансову допомогу... не телефонував Макрону, Меркель, не скликав позачергову сесію українського парламенту ;
-щоб "зопалу" не роздали зброю формуванням тероборони, не розпочинали мобілізацію і формування нових підрозділів добробатів;
-щоб ЗСУ, знаючи про наказ Пушиліна, не розпочали упереджувальну операцію. Ще і "кравчучка" закликала - не провокувати!
-щоб Зе не виступив з заявою та зверненням до народу України!
В ДІЯХ ЗЕ САМЕ ТАК ВСЕ І ВІДБУЛОСЯ!
ВИСНОВОК: Виходячи з того що сталося, що підтвердилося в діях ЗЕ і Пушиліна - "режисером" цього театру був Путін , а Зе і Пушилін - "добросовісно" зіграли свої ролі. МАРІОНЕТКИ
Пєтушіліним прийнято рішення продовжити спостереження за ситуацією і перенести початок операції по усуненню українських укріплень на 10.00 ранку 9 вересня 2020
ВСУ не отошли, как им "приказал" Пушилин. Поэтому "народные милиционеры" не смогли пройти на оставленные позиции и занять их, ну или, как вариант, прийти заминировать и подорвать их, ибо реальный арт.удар наверняка "выстрелит себе в ногу", то есть - с большой долей вероятности повредит трубы канала Северский Донец-Донбасс, недалеко от которого находятся указанные позиции, что приведет к собственному же обезвоживанию.
И то не прицельно.
Да и убили не много - так пару человек случайно.
Да и разрушений не много - несколько блиндажей, обмундирование, обрудование, тепловизопы, БК.
глазадупу.
Говорят что перенесли на 9-е