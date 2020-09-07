РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9485 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
998 20
обстрел (25742) Донбасс (26950) перемирие (1508) операция Объединенных сил (6766)

Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС

Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили

С начала текущих суток, 7 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил наемники Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, ситуация в районе ООС остается стабильной и полностью контролируемой, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что боевики пытались неприцельными выстрелами из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета спровоцировать украинских военных вблизи Каменки, что в Донецкой области.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП об обострении на Донбассе: Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и прекратить провокации

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Якщо був постріл, але ні в кого не попало, то це не означає, що він був неприцвльним. Це означає, що противник промахнувся, а швидше за в е, що комусь з наших поталанило. Але талан - це хиткаштука. Сьогодні він на твоїй стороні, а завтра - на стороні твого аю ворога. Для того, щоб не надіятися на талан, потрібно просто привчити ворога до факту, що оці "випадкові" постріли несуть смертельну небезпеку насамперед для нього. Тоді справді буде режим тиші.
показать весь комментарий
07.09.2020 18:15
+9
Один раз - не п....с (Шанпанзе В. А.)
показать весь комментарий
07.09.2020 18:05
+9
чик чирик - я в доміку (Конча заспа)
Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3175
показать весь комментарий
07.09.2020 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Один раз - не п....с (Шанпанзе В. А.)
показать весь комментарий
07.09.2020 18:05 Ответить
О каком режиме "прекращения огня" можно говорить. если он нарушался около тысячи раз за последний месяц... Враг укреплялся весь этот месяц... Уверен, не для мира ....Готовится мощное наступление.... А мы отходим..... разминируемся, строим переходы и мосты к врагу....
показать весь комментарий
07.09.2020 18:06 Ответить
Пенис Душилин канешна "маладец"!.. такого сероводороду нагнал своими ультиматумами, шо интернет еще месяц смеяться будет..
я думаю, Чипушилин начнет замечать на своем пиджаке плевки своих подчиненных..
показать весь комментарий
07.09.2020 18:08 Ответить
Сероводород почему то пошел от Осла. -Вова, ты же обещал, шо скажешь Пушилину...Как ты мог...
показать весь комментарий
07.09.2020 18:14 Ответить
Обіцяне Пушиліним "ватерлоо" не відбулося...

Чому? Що за цим стоїть, чому "передумав", чому зірвав наступ???

1. Пушилін.

-або Пушилін нічим не керує, що малоімовірно, бо інакше був би моментально відстороненим;
-або був під наркотою (тоді чому "протверезівши" не відмінив наказ?)
-або виконував чиюсь усну вказівку "зверху", як на віддачу наказу, так і на його невиконання (найбільш імовірно, бо покарань він "верху" не поніс).

2. Путін.

- як дав усний наказ Пушиліну, так і відмінив- -найбільш імовірно;
-для чергових понтів (малоімовірно, бо для нього втрата іміджу як всередині і зовні країни - неприйнятні. Тому наказ Путіна і не був письмовим!).
-Найбільш прийнятними є два пояснення:
а) перевірка здатності України підготуватися в передислокаціях, логістиці, тактики комбінацій в застосуванні різних видів озброєнь, переналаштування систем зв'язку, комунікацій , проходження команд по вертикалі та горизонталі, реакцію українського суспільства (найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно оголошений)
б) перевірка розвідслужб Орди на якість виявленої інформації, визначення "слабких місць" в їх діяльності, перевірка за тими ж показниками надійності агентів Орди - як серед "консерв" в українській владі та її структурах, так і серед цивільного населення - п'ятої колони, щоб визначити - як змінити їх фінансування, поліпшити координацію їх діяльності. А для цього був потрібен час в умовах стрес-коду. (Найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно ним оголошений)

-ЗЕ і Єрмак.

їх пофігістська поведінка може засвідчувати лише одне- вони також отримали команду "зверху":
-не втручатися- щоб "експеримент" з розвідкою Путіна пройшов "чисто";
-щоб не виступили з заявами і закликами до країн світу про нові санкції проти РФ, до розгляду в ООН, НАТО, ОБСЄ, про військову та фінансову допомогу... не телефонував Макрону, Меркель, не скликав позачергову сесію українського парламенту ;
-щоб "зопалу" не роздали зброю формуванням тероборони, не розпочинали мобілізацію і формування нових підрозділів добробатів;
-щоб ЗСУ, знаючи про наказ Пушиліна, не розпочали упереджувальну операцію. Ще і "кравчучка" закликала - не провокувати!
-щоб Зе не виступив з заявою та зверненням до народу України!
В ДІЯХ ЗЕ САМЕ ТАК ВСЕ І ВІДБУЛОСЯ!

ВИСНОВОК: Виходячи з того що сталося, що підтвердилося в діях ЗЕ і Пушиліна - "режисером" цього театру був Путін , а Зе і Пушилін - "добросовісно" зіграли свої ролі. МАРІОНЕТКИ
Пєтушіліним прийнято рішення продовжити спостереження за ситуацією і перенести початок операції по усуненню українських укріплень на 10.00 ранку 9 вересня 2020
показать весь комментарий
07.09.2020 20:13 Ответить
ВИСНОВОК:
ВСУ не отошли, как им "приказал" Пушилин. Поэтому "народные милиционеры" не смогли пройти на оставленные позиции и занять их, ну или, как вариант, прийти заминировать и подорвать их, ибо реальный арт.удар наверняка "выстрелит себе в ногу", то есть - с большой долей вероятности повредит трубы канала Северский Донец-Донбасс, недалеко от которого находятся указанные позиции, что приведет к собственному же обезвоживанию.
показать весь комментарий
07.09.2020 20:51 Ответить
Только на полшишечки.
И то не прицельно.
Да и убили не много - так пару человек случайно.
Да и разрушений не много - несколько блиндажей, обмундирование, обрудование, тепловизопы, БК.
показать весь комментарий
07.09.2020 18:09 Ответить
Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8880
показать весь комментарий
07.09.2020 18:10 Ответить
Не считается. Даже гибель военного - не в счет. Не дождетесь!
показать весь комментарий
07.09.2020 18:12 Ответить
Якщо був постріл, але ні в кого не попало, то це не означає, що він був неприцвльним. Це означає, що противник промахнувся, а швидше за в е, що комусь з наших поталанило. Але талан - це хиткаштука. Сьогодні він на твоїй стороні, а завтра - на стороні твого аю ворога. Для того, щоб не надіятися на талан, потрібно просто привчити ворога до факту, що оці "випадкові" постріли несуть смертельну небезпеку насамперед для нього. Тоді справді буде режим тиші.
показать весь комментарий
07.09.2020 18:15 Ответить
а грузовик всего один раз сбил бубочку.... ну и ничего страшного это ж не пять и не два....
показать весь комментарий
07.09.2020 18:20 Ответить
чик чирик - я в доміку (Конча заспа)
Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3175
показать весь комментарий
07.09.2020 18:21 Ответить
Угроза артобстрела бьіла не только блефом , но и явной попьіткой Кремля сорвать переговорьі в Нормандском формате. Не вьішло.
показать весь комментарий
07.09.2020 18:26 Ответить
Таки недонапольйон зазирне ***** в глаза дупу.
показать весь комментарий
07.09.2020 18:32 Ответить
Угроза артобстрела бьіла не только блефом

Говорят что перенесли на 9-е
показать весь комментарий
07.09.2020 20:13 Ответить
И с криками "Миру - мир !" один раз нарушили "тишину", миряне бл.
показать весь комментарий
07.09.2020 18:40 Ответить
Мля, где ответка, зеленое чмо??? Еще один воин умер после вчерашнего замеса!!!
показать весь комментарий
07.09.2020 18:55 Ответить
Какое невинное и безобидное выражение: "нарушить тишину"..... Нарушить тишину можно, например, открывая шампанское или пукнув.... А стрельба в наших воинов из орудий, снайперского оружия - это не "нарушение тишины", это попытки убить наших воинов и гражданское население, разрушить и уничтожить строения, укрепления...Пока ответов не будет, будут обстрелы с путинской стороны...
показать весь комментарий
07.09.2020 19:12 Ответить
Бєлополякі...Бєлофіни...Бєлобєлоруси...
показать весь комментарий
07.09.2020 19:32 Ответить
Настала пора для выражения обеспокоенности
показать весь комментарий
08.09.2020 06:23 Ответить
 
 