Найманці РФ на Донбасі один раз порушили "тишу", - штаб ООС

Від початку цієї доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил найманці Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, ситуація в районі ООС залишається стабільною і повністю контрольованою, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бойовики намагалися неприцільно пострілами зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета спровокувати українських військових поблизу Кам'янки, що в Донецькій області.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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