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Найманці РФ на Донбасі один раз порушили "тишу", - штаб ООС

Найманці РФ на Донбасі один раз порушили

Від початку цієї доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил найманці Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню.

Як повідомляє пресцентр штабу ООС, ситуація в районі ООС залишається стабільною і повністю контрольованою, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що бойовики намагалися неприцільно пострілами зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета спровокувати українських військових поблизу Кам'янки, що в Донецькій області.

Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

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Топ коментарі
+10
Якщо був постріл, але ні в кого не попало, то це не означає, що він був неприцвльним. Це означає, що противник промахнувся, а швидше за в е, що комусь з наших поталанило. Але талан - це хиткаштука. Сьогодні він на твоїй стороні, а завтра - на стороні твого аю ворога. Для того, щоб не надіятися на талан, потрібно просто привчити ворога до факту, що оці "випадкові" постріли несуть смертельну небезпеку насамперед для нього. Тоді справді буде режим тиші.
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07.09.2020 18:15
+9
Один раз - не п....с (Шанпанзе В. А.)
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07.09.2020 18:05
+9
чик чирик - я в доміку (Конча заспа)
Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3175
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07.09.2020 18:21
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Один раз - не п....с (Шанпанзе В. А.)
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07.09.2020 18:05 Відповісти
О каком режиме "прекращения огня" можно говорить. если он нарушался около тысячи раз за последний месяц... Враг укреплялся весь этот месяц... Уверен, не для мира ....Готовится мощное наступление.... А мы отходим..... разминируемся, строим переходы и мосты к врагу....
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07.09.2020 18:06 Відповісти
Пенис Душилин канешна "маладец"!.. такого сероводороду нагнал своими ультиматумами, шо интернет еще месяц смеяться будет..
я думаю, Чипушилин начнет замечать на своем пиджаке плевки своих подчиненных..
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07.09.2020 18:08 Відповісти
Сероводород почему то пошел от Осла. -Вова, ты же обещал, шо скажешь Пушилину...Как ты мог...
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07.09.2020 18:14 Відповісти
Обіцяне Пушиліним "ватерлоо" не відбулося...

Чому? Що за цим стоїть, чому "передумав", чому зірвав наступ???

1. Пушилін.

-або Пушилін нічим не керує, що малоімовірно, бо інакше був би моментально відстороненим;
-або був під наркотою (тоді чому "протверезівши" не відмінив наказ?)
-або виконував чиюсь усну вказівку "зверху", як на віддачу наказу, так і на його невиконання (найбільш імовірно, бо покарань він "верху" не поніс).

2. Путін.

- як дав усний наказ Пушиліну, так і відмінив- -найбільш імовірно;
-для чергових понтів (малоімовірно, бо для нього втрата іміджу як всередині і зовні країни - неприйнятні. Тому наказ Путіна і не був письмовим!).
-Найбільш прийнятними є два пояснення:
а) перевірка здатності України підготуватися в передислокаціях, логістиці, тактики комбінацій в застосуванні різних видів озброєнь, переналаштування систем зв'язку, комунікацій , проходження команд по вертикалі та горизонталі, реакцію українського суспільства (найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно оголошений)
б) перевірка розвідслужб Орди на якість виявленої інформації, визначення "слабких місць" в їх діяльності, перевірка за тими ж показниками надійності агентів Орди - як серед "консерв" в українській владі та її структурах, так і серед цивільного населення - п'ятої колони, щоб визначити - як змінити їх фінансування, поліпшити координацію їх діяльності. А для цього був потрібен час в умовах стрес-коду. (Найбільш імовірно, оскільки, "наказ Пушиліна" був відданий за кілька діб до наступу і свідомо - був публічно ним оголошений)

-ЗЕ і Єрмак.

їх пофігістська поведінка може засвідчувати лише одне- вони також отримали команду "зверху":
-не втручатися- щоб "експеримент" з розвідкою Путіна пройшов "чисто";
-щоб не виступили з заявами і закликами до країн світу про нові санкції проти РФ, до розгляду в ООН, НАТО, ОБСЄ, про військову та фінансову допомогу... не телефонував Макрону, Меркель, не скликав позачергову сесію українського парламенту ;
-щоб "зопалу" не роздали зброю формуванням тероборони, не розпочинали мобілізацію і формування нових підрозділів добробатів;
-щоб ЗСУ, знаючи про наказ Пушиліна, не розпочали упереджувальну операцію. Ще і "кравчучка" закликала - не провокувати!
-щоб Зе не виступив з заявою та зверненням до народу України!
В ДІЯХ ЗЕ САМЕ ТАК ВСЕ І ВІДБУЛОСЯ!

ВИСНОВОК: Виходячи з того що сталося, що підтвердилося в діях ЗЕ і Пушиліна - "режисером" цього театру був Путін , а Зе і Пушилін - "добросовісно" зіграли свої ролі. МАРІОНЕТКИ
Пєтушіліним прийнято рішення продовжити спостереження за ситуацією і перенести початок операції по усуненню українських укріплень на 10.00 ранку 9 вересня 2020
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07.09.2020 20:13 Відповісти
ВИСНОВОК:
ВСУ не отошли, как им "приказал" Пушилин. Поэтому "народные милиционеры" не смогли пройти на оставленные позиции и занять их, ну или, как вариант, прийти заминировать и подорвать их, ибо реальный арт.удар наверняка "выстрелит себе в ногу", то есть - с большой долей вероятности повредит трубы канала Северский Донец-Донбасс, недалеко от которого находятся указанные позиции, что приведет к собственному же обезвоживанию.
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07.09.2020 20:51 Відповісти
Только на полшишечки.
И то не прицельно.
Да и убили не много - так пару человек случайно.
Да и разрушений не много - несколько блиндажей, обмундирование, обрудование, тепловизопы, БК.
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07.09.2020 18:09 Відповісти
Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8880
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07.09.2020 18:10 Відповісти
Не считается. Даже гибель военного - не в счет. Не дождетесь!
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07.09.2020 18:12 Відповісти
Якщо був постріл, але ні в кого не попало, то це не означає, що він був неприцвльним. Це означає, що противник промахнувся, а швидше за в е, що комусь з наших поталанило. Але талан - це хиткаштука. Сьогодні він на твоїй стороні, а завтра - на стороні твого аю ворога. Для того, щоб не надіятися на талан, потрібно просто привчити ворога до факту, що оці "випадкові" постріли несуть смертельну небезпеку насамперед для нього. Тоді справді буде режим тиші.
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07.09.2020 18:15 Відповісти
а грузовик всего один раз сбил бубочку.... ну и ничего страшного это ж не пять и не два....
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07.09.2020 18:20 Відповісти
чик чирик - я в доміку (Конча заспа)
Наемники РФ на Донбассе один раз нарушили "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3175
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07.09.2020 18:21 Відповісти
Угроза артобстрела бьіла не только блефом , но и явной попьіткой Кремля сорвать переговорьі в Нормандском формате. Не вьішло.
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07.09.2020 18:26 Відповісти
Таки недонапольйон зазирне ***** в глаза дупу.
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07.09.2020 18:32 Відповісти
Угроза артобстрела бьіла не только блефом

Говорят что перенесли на 9-е
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07.09.2020 20:13 Відповісти
И с криками "Миру - мир !" один раз нарушили "тишину", миряне бл.
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07.09.2020 18:40 Відповісти
Мля, где ответка, зеленое чмо??? Еще один воин умер после вчерашнего замеса!!!
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07.09.2020 18:55 Відповісти
Какое невинное и безобидное выражение: "нарушить тишину"..... Нарушить тишину можно, например, открывая шампанское или пукнув.... А стрельба в наших воинов из орудий, снайперского оружия - это не "нарушение тишины", это попытки убить наших воинов и гражданское население, разрушить и уничтожить строения, укрепления...Пока ответов не будет, будут обстрелы с путинской стороны...
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07.09.2020 19:12 Відповісти
Бєлополякі...Бєлофіни...Бєлобєлоруси...
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07.09.2020 19:32 Відповісти
Настала пора для выражения обеспокоенности
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08.09.2020 06:23 Відповісти
 
 