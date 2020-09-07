Минобороны Беларуси привело в боевую готовность три военных базы
Министерство обороны Беларуси привело в боевую готовность две артиллерийских базы вооружения и базу резерва танков.
"С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы Минобороны РБ.
Отмечается, что проверка включают призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание.
"Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения. входит вызов военнообязанных запаса и боевое слаживание подразделений", - сообщили в оборонном ведомстве.
По данным Wikimapia, 1868-я база размещена в Гомеле, 969-я - в Любани Минской области, а 3620-я - в столице Беларуси Минске.
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Снова готовят нам царский трон...
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,...
И кое что ещё,
И кое что другое,
О чём не говорят,
Чему не учат в школе.
Овощехранилища с булбой в опасности!
Путин введи..!
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Прибирає боєздатне чоловіче населення з вулиць
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Танкістів та артилеристів РБ перевели у повну бойову готовність, а також викликали військовозобов'язаних із запасу.
селяни і без того, на бульбі
Сталин у Власти 1922-1953 31 год
В И Ленин (Декабрь 1922 года)
"Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью."
а умер лишь в 1924 году
Вся же армия РБ лишь немножко уступает врйску Польскому и Бундесверу,вместе взятым.См.матчасть
Существует статьи бюджеат на экстренные случаи. Никто не знал, что батька станет угрожать "чисто конкретно", но это и есть форс-мажор. Никто с безопасностью страны (в данном случае Польши), не собирается шутить. Вы просто не в курсе, что творится сейчас в Генштабе Польши, поэтому не рассказывайте мне и всем про мирный бюджет.
котрий з ймовірністю РІВНОЮ НУЛЮ перетне кордон Білорусі на своїх танках...
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора!
АІ чацвёрты роднай братачка Лука.. ўжо хутка далучыцца !
Это такая *проверка*?
Источник: https://censor.net/ru/n3218029
Или травануть кого. Но свои навальные уже того. Давно спят в лесах.
Воскресить и травануть.
Дройдики есть, нужна "звизда смерти".