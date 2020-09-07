Міноборони Білорусі привело в бойову готовність три військові бази
Міністерство оборони Білорусі привело в бойову готовність дві артилерійські бази озброєння і базу резерву танків.
"З 7 вересня під час чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних Сил у вищий ступінь бойової готовності приводяться 1868-ма артилерійська база озброєння, 969-та база резерву танків і 3620-та артилерійська база озброєння", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Міноборони РБ.
Зазначається, що перевірка включає призов військовозобов'язаних із запасу і бойове злагодження.
"Завершиться перевірка участю військових частин у командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами та організаціями технічного забезпечення. Входить призов військовозобов'язаних запасу і бойове злагодження підрозділів", - повідомили в оборонному відомстві.
За даними Wikimapia, 1868-ма база розміщена в Гомелі, 969-та - в Любані Мінської області, а 3620-та - у столиці Білорусі Мінську.
Будь ласка, зачекайте...
Снова готовят нам царский трон...
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,...
И кое что ещё,
И кое что другое,
О чём не говорят,
Чему не учат в школе.
Овощехранилища с булбой в опасности!
Путин введи..!
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Прибирає боєздатне чоловіче населення з вулиць
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Танкістів та артилеристів РБ перевели у повну бойову готовність, а також викликали військовозобов'язаних із запасу.
селяни і без того, на бульбі
Сталин у Власти 1922-1953 31 год
В И Ленин (Декабрь 1922 года)
"Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью."
а умер лишь в 1924 году
Вся же армия РБ лишь немножко уступает врйску Польскому и Бундесверу,вместе взятым.См.матчасть
Существует статьи бюджеат на экстренные случаи. Никто не знал, что батька станет угрожать "чисто конкретно", но это и есть форс-мажор. Никто с безопасностью страны (в данном случае Польши), не собирается шутить. Вы просто не в курсе, что творится сейчас в Генштабе Польши, поэтому не рассказывайте мне и всем про мирный бюджет.
котрий з ймовірністю РІВНОЮ НУЛЮ перетне кордон Білорусі на своїх танках...
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора!
АІ чацвёрты роднай братачка Лука.. ўжо хутка далучыцца !
Это такая *проверка*?
Источник: https://censor.net/ru/n3218029
Или травануть кого. Но свои навальные уже того. Давно спят в лесах.
Воскресить и травануть.
Дройдики есть, нужна "звизда смерти".