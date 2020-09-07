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Білорусь (7833) військова база (87)

Міноборони Білорусі привело в бойову готовність три військові бази

Міноборони Білорусі привело в бойову готовність три військові бази
Фото: Минобороны РБ

Міністерство оборони Білорусі привело в бойову готовність дві артилерійські бази озброєння і базу резерву танків.

"З 7 вересня під час чергового етапу перевірки бойової готовності Збройних Сил у вищий ступінь бойової готовності приводяться 1868-ма артилерійська база озброєння, 969-та база резерву танків і 3620-та артилерійська база озброєння", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Міноборони РБ.

Зазначається, що перевірка включає призов військовозобов'язаних із запасу і бойове злагодження.

"Завершиться перевірка участю військових частин у командно-штабному навчанні з органами військового управління, військовими частинами та організаціями технічного забезпечення. Входить призов військовозобов'язаних запасу і бойове злагодження підрозділів", - повідомили в оборонному відомстві.

За даними Wikimapia, 1868-ма база розміщена в Гомелі, 969-та - в Любані Мінської області, а 3620-та - у столиці Білорусі Мінську.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Білорусі перевели в повну готовність танкові та артилерійські бази і почали призов військовослужбовців із запасу
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Топ коментарі
+18
Бульбофюрера надо заземлять. Промедление смерти подобно.
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07.09.2020 19:10
+11
Минобороны Беларуси привело в боевую готовность три военных базы - Цензор.НЕТ 6224
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07.09.2020 19:09
+11
Старый маразматик сейчас ещё на 'НАТО' нападет. Нужно его скорей в психушку определить, ему срочно нужна войнушка, это же очевидно. Сейчас в неадеквате ещё делов наделает.
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07.09.2020 19:32
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Минобороны Беларуси привело в боевую готовность три военных базы - Цензор.НЕТ 6224
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07.09.2020 19:09 Відповісти
Видать Трамп летит в Минск с дружеским визитьом...
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07.09.2020 19:10 Відповісти
У Трампа девичья фамилия Коцапов !
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07.09.2020 20:07 Відповісти
Бульбофюрера надо заземлять. Промедление смерти подобно.
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07.09.2020 19:10 Відповісти
Интересно,наш бубочка может,как бульбофюрер рассчитывать на три военных базы,если что? Ну,кроме ментов-бывший беркутни и титушек Кивы от жопоблока.
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07.09.2020 19:59 Відповісти
Зависит от рейтинга заинтересованных!
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07.09.2020 20:30 Відповісти
Возьмет меч кладенец та разгонит ворогов одним видом.Те со смеху и помрут
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07.09.2020 20:37 Відповісти
может , но на овощные базы ,военные еще витёк и петёк спалили ....
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07.09.2020 21:04 Відповісти
Зелебоба,а шож клоун их заново не обустроил,за год-то?
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07.09.2020 23:57 Відповісти
не хотел тебя на бабло разводить , спалили уроды чоколадные на надцать лярдов ,******** их тебе в налоги - штаны последние продашь!!!
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08.09.2020 09:37 Відповісти
В НАТО по другому решили, и сегодня заземлили х*йла. Французский корабль заблокировал все кацапское ПВО, включая хваленые с-400
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07.09.2020 20:16 Відповісти
та вони всі давно росіянські...
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07.09.2020 19:11 Відповісти
Белая армия, чёрный барон
Снова готовят нам царский трон...
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07.09.2020 19:11 Відповісти
Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,...
И кое что ещё,
И кое что другое,
О чём не говорят,
Чему не учат в школе.
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07.09.2020 19:21 Відповісти
Напевно лжеглавбульбаш проти студентів та жінок вирішив танками воювати
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07.09.2020 20:03 Відповісти
Вейшнория атакует. ПВО не готово.
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07.09.2020 19:13 Відповісти
Вайшнорсько-фашисткие захватчики атакует!
Овощехранилища с булбой в опасности!
Путин введи..!
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07.09.2020 20:21 Відповісти
https://twitter.com/Technolog14

https://twitter.com/Technolog14 Technolog https://twitter.com/Technolog14 @Technolog14 https://twitter.com/Technolog14/status/1302947729375723521 3 ч

Прибирає боєздатне чоловіче населення з вулиць

https://twitter.com/prm_ua

https://twitter.com/prm_ua Телеканал "Прямий" @prm_ua

https://twitter.com/prm_ua https://twitter.com/prm_ua



Танкістів та артилеристів РБ перевели у повну бойову готовність, а також викликали військовозобов'язаних із запасу.
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07.09.2020 19:13 Відповісти
а студентів садовить за парти...а страйкарям на заводах не виплатили зарплати, бо ті не працювали
селяни і без того, на бульбі
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07.09.2020 19:56 Відповісти
26 лет тянул лямку в кресле, Путлер 20 лет в кремле...,наконец то чуваки полюбились... в союзное дерьмо...
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07.09.2020 19:13 Відповісти
Любов перевірена роками
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07.09.2020 20:17 Відповісти
а росийские демократы упивались критикой Брежнева, Устинова, Гречко и проч., что долго сидели у власти. пришли новые - и опять долго сидят у власти. ничего в расее не поменялось.
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08.09.2020 01:01 Відповісти
Як це розумно, лукашеску сам роздасть зброю повстанцям.
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07.09.2020 19:17 Відповісти
все менше віриться в 100% партизанську занятість білорусів у роки 2-ої світової...
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07.09.2020 19:59 Відповісти
По аналогии этих союзничков шли между просим Гитлер и Сралин...Три братских договора Молотов-Риббентроп...в 1939 году...Гитлер у власти 6 лет был, Сралин 18 лет по факту....чем все закончилось вы все знаете...Гитлер выбрал Направление Главного Удара БЕЛОРУСЬ напичканую войсками РККА по самые ни магу... и взял ее за 8 дней...
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07.09.2020 19:23 Відповісти
Скорее Лукашенко в истерике нападёт на соседа (Польша, Литва), чем наоборот.
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07.09.2020 20:13 Відповісти
Гитлер у власти 1933-1945 12 лет
Сталин у Власти 1922-1953 31 год
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07.09.2020 20:44 Відповісти
Сталін з 1922?
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07.09.2020 21:14 Відповісти
сталин стал генсеком в 1922 году я изучал историю КПСС в ВУЗЕ - можете прогуглить,я пишу по памяти
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08.09.2020 06:41 Відповісти
Письмо к сьезду
В И Ленин (Декабрь 1922 года)
"Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть, и я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью."
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08.09.2020 07:00 Відповісти
с 1922 года "дедушка Ленин" жил в Горках в полном маразме
а умер лишь в 1924 году
Міноборони Білорусі привело в бойову готовність три військові бази - Цензор.НЕТ 7968
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08.09.2020 06:44 Відповісти
Старый маразматик сейчас ещё на 'НАТО' нападет. Нужно его скорей в психушку определить, ему срочно нужна войнушка, это же очевидно. Сейчас в неадеквате ещё делов наделает.
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07.09.2020 19:32 Відповісти
Budet razgromlena ego armija jesli napadiot,tut bez variantov.Konecno on mozet no iz nego armiji malo sto ostanetsia
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07.09.2020 19:55 Відповісти
А он побеждать и не собирается - главное для него рашку подтянуть.
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07.09.2020 20:16 Відповісти
raska nebudet vlezat izza pridurka,da i im net garantiji sto ix nerazbjut
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07.09.2020 20:25 Відповісти
и зачем мешать идиоту? Пусть нападает на НАТО...
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07.09.2020 20:45 Відповісти
Так в том -то и дело, что нато на него нападает только в его воспалённом мозгу, и он , вполне возможно, устроит ложную провокацию , чтобы начать под видом выдуманного НАТО гасить своих непокорных сограждан
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07.09.2020 20:57 Відповісти
Татьяна а что для вас европейский уровень жизни? Вас известно что Беларусь занимает 50 место по уровню жизни по рейтингу ООН в отличии Украины 80-е
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07.09.2020 20:52 Відповісти
А московія займає 72-е, там теж набагато гірше ніж в Біларусі, правда?
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07.09.2020 21:18 Відповісти
49-е
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07.09.2020 21:41 Відповісти
Два дебила это сила для НАТО
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07.09.2020 19:38 Відповісти
Нато,вам-жопа! Ваш вшивый 6-й одноциферный флотик трепещит под прицелом десятитысячных арттаанковых баз луки!
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07.09.2020 19:39 Відповісти
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07.09.2020 19:54 Відповісти
Чтото гермашке ее атлантический флот не помог в свое время.
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07.09.2020 20:41 Відповісти
Приступы шизофрении, которые периодически возникают у диктаторов, сосредоточивших в своих руках огромную власть, социально опасны для общества. Надо срочно вызывать санитаров с псих-каретой.
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07.09.2020 19:53 Відповісти
Союзник роССии готовится к "учениям" Кавказ 2020? Ситуация очень опасная для Украины.
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07.09.2020 19:58 Відповісти
Тут даже комментировать нечего,только вопрос,почему только три базы?
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07.09.2020 19:59 Відповісти
Потому что это учения.
Вся же армия РБ лишь немножко уступает врйску Польскому и Бундесверу,вместе взятым.См.матчасть
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07.09.2020 20:45 Відповісти
Вся армія Біларусі складає 65 000, ви впевнені що бундесвер складається з 3 дивізій?
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07.09.2020 21:21 Відповісти
Что-то С.Корею напомнило... У Лукашеску один путь - стать Ким Чен Ыном и пугать Европу бомбами. Другой путь - из резиденции его вынесут вперед ногами.
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07.09.2020 20:01 Відповісти
А какое направление главного удара в планах генштаба Беларуси? Неужели Польша? А что поляки, напряглись или смеются? Что-то я не вижу комментов от украинцев с польскими флажками.
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07.09.2020 20:04 Відповісти
а чего тут комментировать? Это внутренние игры беларусов, никому не угрожающие.
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07.09.2020 20:24 Відповісти
Ну и хорошо, что поляки не пугаются. Но я бы на месте генштаба Польши организовал учения возле границы с Беларусью. Хороший повод потренировать польские войска. Без тренировок любое войско расслабляется. В Украине говорят: "Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать". Однако не относитесь к этой поговорке слишком буквально.
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07.09.2020 20:45 Відповісти
В любой стране есть план проведения учений, на это выделяется определенный бюджет. Без плана, взять и устроить учения шоб кому-то что-то доказать - это только в странах бывшего совка осталось.
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07.09.2020 21:06 Відповісти
Существует план проведения учений, когда всё тихо.
Существует статьи бюджеат на экстренные случаи. Никто не знал, что батька станет угрожать "чисто конкретно", но это и есть форс-мажор. Никто с безопасностью страны (в данном случае Польши), не собирается шутить. Вы просто не в курсе, что творится сейчас в Генштабе Польши, поэтому не рассказывайте мне и всем про мирный бюджет.
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07.09.2020 21:40 Відповісти
поляки не настільки дурні,щоб всерйоз сприймати теперішні"тєлодвіженія" Бацьки...
котрий з ймовірністю РІВНОЮ НУЛЮ перетне кордон Білорусі на своїх танках...
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07.09.2020 23:13 Відповісти
На Гомель.
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07.09.2020 20:12 Відповісти
Минобороны Беларуси привело в боевую готовность три военных базы - Цензор.НЕТ 2686
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора!

АІ чацвёрты роднай братачка Лука.. ўжо хутка далучыцца !
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07.09.2020 20:17 Відповісти
Так надо было на плакате Луку изобразить! Чтобы без лишних слов было понятно. Язык плаката - он силён!
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07.09.2020 20:49 Відповісти
Отмечается, что проверка включают призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание.
Это такая *проверка*?
Источник: https://censor.net/ru/n3218029
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07.09.2020 20:36 Відповісти
А ты хочешь, чтобы Украина стала реагировать только тогда, когда братья белорусы/русские подойдут к Киеву? Не дождёшься, русская подстилка!
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07.09.2020 20:53 Відповісти
Чего боеготовность ты собрался проверять?Иди бутылки собирай аналитег
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07.09.2020 21:08 Відповісти
Справа не в тому, добре що в Луки є зайві гроші на це, а то потягають танки туди сюди і до НАТО за гуманітаркою біжать.
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07.09.2020 21:23 Відповісти
когда чудится креститься надо
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07.09.2020 21:54 Відповісти
Отлично взяли в руки оружие и на лукашенковскую резиденцию .
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07.09.2020 21:03 Відповісти
а с кем они воевать собираются?
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07.09.2020 21:12 Відповісти
они приготовились дать отпор атаке прибалтийских танкових соединений.. Сильнейших в НАТО ))))
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07.09.2020 23:10 Відповісти
подруснявые белосруссы хотят кого то напугать голой жопой, у них то армии нет чтобы на кого то нападать
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07.09.2020 21:17 Відповісти
У соседнего бандостана достаточно вежливых военных советников. Ихтамнеты росгвардии.
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08.09.2020 11:34 Відповісти
параноик старый
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07.09.2020 21:53 Відповісти
Шкода білорусів. Вони гірше за нас відчувають тепер усю брехливу владу Таргана. Останні новини з Білорусіі показують,що вибори "президента" були сплановані раніш саміх "виборів", а голосування за неділю до дня голосування- це вже кінець самих "голосувань", бо " липові" протоколи були заповнені напередодні з врахуванням кінцевої процентовки на 80 % і самі пачки бюлетенів нікому вже не були потрібні на підрахунках. "Білоруський піпець" нагадав нам часи "сталінізму"- ось так найобув..ли наше пролетарське населення. Згадав,що в одному селі на Кіровоградщині( бабські правдиві теревені) в 1938 році " голосування" за померлого депутата відбувалось ...за столом секретара ВК на одному лише протоколі чи довідці про голосування,а люди навіть і не знали,що воно було. Зараз майже теж саме у білорусів відбулось.
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07.09.2020 22:05 Відповісти
А танкистам напекли военных дерунов, чтобы в процессе слаживания экипажи могли внутри дышать без респиратора ?
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07.09.2020 23:16 Відповісти
Це секретна стратегія від голови колгоспу Білорусі воювати не арміями, а базами: віськовими, торговими, овочевими, будівельними....
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08.09.2020 07:48 Відповісти
По совету "старшего брата" бульбашисту необходима маленькая победоносная война. Поднять свой рейтинг с пол-шестого.
Или травануть кого. Но свои навальные уже того. Давно спят в лесах.
Воскресить и травануть.
Дройдики есть, нужна "звизда смерти".
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08.09.2020 11:07 Відповісти
 
 