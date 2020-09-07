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В Николаеве, отнесенном к "желтой" зоне, усилили карантин

В Николаеве, отнесенном к

В Николаеве с 7 сентября усилили карантинные меры, поскольку город отнесен к "желтой" зоне эпидемиологической опасности относительно коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформ сообщает со ссылкой на сайт Николаевского горсовета.

Как отмечается, с понедельника в городе начали действовать следующие ограничения:

запрещено посещение посторонними лицами заведений и учреждений социальной защиты, в которых находятся граждане пожилого возраста, ветераны войны и труда, лица с инвалидностью, лица с устойчивыми интеллектуальными или психическими нарушениями; учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги семьям / лицам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, кроме заведений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно);

запрещена деятельность хостелов;

запрещена работа после 24-ёх и до 7 часов субъектов хозяйствования по предоставлению услуг общественного питания без организации досуга (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Ограничения будут действовать на территории Вознесенского, Баштанского, Кривоозерского и Очаковского районов области, которые с 7 сентября также отнесены к "желтой"зоне эпидемопасности.

Как сообщалось, с 7 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование, в частности, в "желтую" зону попали города Николаев и Вознесенск, Баштанский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области.

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Але в маршрутках всі їздять без масок...
Ясна річ, що маски не допоможуть, але хоча б було видно, що населенню це не пофіг...
А так, так і до червоної недалеко...
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07.09.2020 23:01 Ответить
Вы дурачок?
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08.09.2020 05:49 Ответить
Если все в масках , то шанс заразиться ниже в разы
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08.09.2020 08:43 Ответить
Де ти взяв цю назву - Белоруссия?
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07.09.2020 23:25 Ответить
https://censor.net/ua/user/466511, Беларусь и оккупанты-для украинцев не аргумент!
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08.09.2020 00:52 Ответить
Украину ждет девятый вал COVID-19, прошедшие месяцы властью совершенно бездарно профуканы.. Тотальный локдаун в Украине, введенный в марте-мае, был совершенно не оправдан, а повторить его сейчас, когда он действительно необходим, уже невозможно.. Без строгого карантина остановить экспоненциальный рост заболеваемости вряд ли удастся, то есть исчерпание емкости больниц - исключительно вопрос времени.. (с)
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07.09.2020 23:34 Ответить
Что вы там усилили? Заходишь в маршрутку - все без масок, все смотрят на тебя как на дебила, потому что ты то в маске. В лучшем случае ещё пара человек в маске.
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07.09.2020 23:44 Ответить
Что говорить о простых дебилах если даже в больницах большая часть медперсонала без масок. О каких то других мерах предосторожности даже говорить не приходится.
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08.09.2020 10:16 Ответить
 
 