УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5659 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 000 9
карантин (18171) Миколаїв (1756) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

У Миколаєві, зарахованому до "жовтої" зони, посилили карантин

У Миколаєві, зарахованому до

У Миколаєві з 7 вересня посилили карантинні заходи, оскільки місто зараховано до "жовтої" зони епідеміологічної небезпеки щодо коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформ повідомляє з посиланням на сайт Миколаївської міськради.

Як зазначається, з понеділка в місті почали діяти такі обмеження:

заборонено відвідування сторонніми особами закладів та установ соціального захисту, в яких перебувають громадяни похилого віку, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями; установ і організацій, що надають соціальні послуги сім'ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, крім закладів і установ, що надають соціальні послуги екстрено (кризово);

заборонено діяльність хостелів;

заборонено роботу після 24-ї і до 7 години суб'єктів господарювання з надання послуг громадського харчування без організації дозвілля (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів і т.д.), крім діяльності з надання послуг громадського харчування зі здійсненням адресної доставки замовлень і замовлень навинос.

Обмеження діятимуть на території Вознесенського, Баштанського, Кривоозерського та Очаківського районів області, які з 7 вересня також належать до "жовтої" зони епідембезпеки.

Також читайте: У чотирьох школах і двох дитсадках Миколаєва виявили коронавірус, - ОДА

Як повідомлялося, з 7 вересня почало діяти нове епідемічне зонування, зокрема, в "жовту" зону потрапили міста Миколаїв і Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але в маршрутках всі їздять без масок...
Ясна річ, що маски не допоможуть, але хоча б було видно, що населенню це не пофіг...
А так, так і до червоної недалеко...
показати весь коментар
07.09.2020 23:01 Відповісти
Вы дурачок?
показати весь коментар
08.09.2020 05:49 Відповісти
Если все в масках , то шанс заразиться ниже в разы
показати весь коментар
08.09.2020 08:43 Відповісти
Де ти взяв цю назву - Белоруссия?
показати весь коментар
07.09.2020 23:25 Відповісти
https://censor.net/ua/user/466511, Беларусь и оккупанты-для украинцев не аргумент!
показати весь коментар
08.09.2020 00:52 Відповісти
Украину ждет девятый вал COVID-19, прошедшие месяцы властью совершенно бездарно профуканы.. Тотальный локдаун в Украине, введенный в марте-мае, был совершенно не оправдан, а повторить его сейчас, когда он действительно необходим, уже невозможно.. Без строгого карантина остановить экспоненциальный рост заболеваемости вряд ли удастся, то есть исчерпание емкости больниц - исключительно вопрос времени.. (с)
показати весь коментар
07.09.2020 23:34 Відповісти
Что вы там усилили? Заходишь в маршрутку - все без масок, все смотрят на тебя как на дебила, потому что ты то в маске. В лучшем случае ещё пара человек в маске.
показати весь коментар
07.09.2020 23:44 Відповісти
Что говорить о простых дебилах если даже в больницах большая часть медперсонала без масок. О каких то других мерах предосторожности даже говорить не приходится.
показати весь коментар
08.09.2020 10:16 Відповісти
 
 