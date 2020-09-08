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С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 950 нарушений тишины, - отчет

С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 950 нарушений тишины, - отчет

СММ ОБСЕ зафиксировала после начала перемирия 27 июля целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 7 сентября

Так, начиная с 00:01 27 июля по конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

В частности это 173 взрыва, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели и 13 осветительных ракет. Также 762 очереди и выстрела из автоматического оружия.

Также читайте: В СММ ОБСЕ работают более 700 наблюдателей, почти половина из них - на Донбассе, - Этерингтон

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Топ комментарии
+6
А Зелени ответить легче - "всё нормально", чем всю куевость перемирья объяснять лохам.(с)
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08.09.2020 01:28
+6
Высер ниже среднего.
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08.09.2020 03:15
+3
Так твій зюзя є діючим презедентом, хай він і говорить.
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08.09.2020 07:03
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А двійко невпізнаних *********** мать у вирій подалися?
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08.09.2020 01:25 Ответить
А Зелени ответить легче - "всё нормально", чем всю куевость перемирья объяснять лохам.(с)
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08.09.2020 01:28 Ответить
Не то что сивочолый, тот вообще просто молчал ибо ему было по барабану.
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08.09.2020 02:08 Ответить
Высер ниже среднего.
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08.09.2020 03:15 Ответить
він ще соєвий щЄклад не прожував
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08.09.2020 07:03 Ответить
Нарушения не считать срывом.
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08.09.2020 01:31 Ответить
Как там на бутылке "Советского"?
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08.09.2020 03:16 Ответить
Смердючі порохоботи повилазили. Чому мовчить "патріот" і "опозиціонер" сиволапий гетьман? У нього, як не-як, а фракція в парламенті. Хтось має на весь світ сказати, що зюзя виконує вказівки пуйла і веде Україну до капітуляції. Тому питаю ще раз: Чому мовчить "патріот" і "опозиціонер" сиволапий гетьман?
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08.09.2020 06:58 Ответить
Так твій зюзя є діючим презедентом, хай він і говорить.
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08.09.2020 07:03 Ответить
Інтриги батЄнька, інтриги.
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08.09.2020 07:05 Ответить
Бот,у тебя высеры скучные.Никто тебе за них денег не даст.
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08.09.2020 07:10 Ответить
У мене таке враження, що скоро почнуться братання на фронті і Зєльц буде у перших рядах, ну як халявнакамандувач.
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08.09.2020 07:01 Ответить
а навіщо на весь світ оприлюднювати, що ЗСУ майже щодня мочить кацапів з багатьох видів зброї, незважаючи на домовленності? ти адекватний?
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08.09.2020 07:33 Ответить
950 порушень
все умовно
дві автоматні черги з інтервалом у 5 сек це одне порушення чи два? а з інтервалом у 40 сек?
порушення тиші це любий шум чи виключно постріли з відльотом куль і снарядів у бік противника?
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08.09.2020 07:31 Ответить
Там все написано, просто тебе срочно нужно выгораживать эту зелёную мразь.
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08.09.2020 07:46 Ответить
Т.е. ОБСЕ, которое раньше не замечало гаубичные обстрелы, сейчас стало автоматные очереди замечать?

Иди лечись, имбицил зеленый.
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08.09.2020 10:30 Ответить
як це так? буба ж казала що все пучком і вона все порішала! Навіть на тому зборищі, на День Незалежності, гундосило , що вже не стріляють... от пиз"дун!
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08.09.2020 08:41 Ответить
Перемирие, о необходимости которого всё время говорил Зеленский, завершилось.
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08.09.2020 08:45 Ответить
Прикольное перемирие - 950 обстрелов. И тишина прикольная.
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08.09.2020 10:28 Ответить
Перемирие заканчивается с первым выстрелом любой из сторон, но когда за 43 дня 950 встрелов и нарушений, тоесть в среднем по 22 в сутки, то это уже все что угодно, но только не перемирие. Однако безмозглый зеурод это по прежнему считает перемирием в угоду маскве. У меня есть предложение, пусть он отправит свою семью на передок пожить на недельку с таким "перемирием".
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08.09.2020 14:06 Ответить
 
 