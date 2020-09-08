С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 950 нарушений тишины, - отчет
СММ ОБСЕ зафиксировала после начала перемирия 27 июля целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 7 сентября
Так, начиная с 00:01 27 июля по конца отчетного периода СММ зафиксировала целом 950 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
В частности это 173 взрыва, 2 неопределенных боеприпаса, которые пролетели и 13 осветительных ракет. Также 762 очереди и выстрела из автоматического оружия.
Топ комментарии
+6 Игорь Монахов
показать весь комментарий08.09.2020 01:28
+6 Garry Grant
показать весь комментарий08.09.2020 03:15
+3 Владислав Носковский
показать весь комментарий08.09.2020 07:03
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
все умовно
дві автоматні черги з інтервалом у 5 сек це одне порушення чи два? а з інтервалом у 40 сек?
порушення тиші це любий шум чи виключно постріли з відльотом куль і снарядів у бік противника?
Иди лечись, имбицил зеленый.