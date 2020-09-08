Депутат Киевсовета Будилов заболел COVID-19
Депутат Киевского городского совета Михаил Будилов заболел COVID-19.
Об этом Будилов сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Друзья, пришли результаты тестирования на COVID-19. Тест положительный. Чувствую себя хорошо, повышенной температуры нет. Вдруг почувствовал, что не отличаю вкусов и запахов и сразу сдал тест. Хоть я и пытался регулярно дезинфицировать руки, и использовать индивидуальные средства защиты - ухудшение эпидемиологической ситуации в стране сказалось", - написал депутат.
Также Будилов подчеркнул, что сразу сообщил семейному врачу о своем состоянии. Депутат планирует работать дистанционно.
Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у депутата Киевского городского совета Александра Бродского. Он находится на самоизоляции.
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Думала, - рожу,
А пошла проверила,-
С триппером хожу! (с)
- То есть как это считается? У кого это считается?
- У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай бог, помрёте, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».
Потрясённый этой классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
- Ну, а когда ты помрёшь, как про тебя мастера скажут?
- Я - человек маленький, скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут.
И строго добавил:
- Мне дуба дать или сыграть в ящик - невозможно: у меня комплекция мелкая… (с)