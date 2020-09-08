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Депутат Киевсовета Будилов заболел COVID-19

Депутат Киевсовета Будилов заболел COVID-19

Депутат Киевского городского совета Михаил Будилов заболел COVID-19.

Об этом Будилов сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, пришли результаты тестирования на COVID-19. Тест положительный. Чувствую себя хорошо, повышенной температуры нет. Вдруг почувствовал, что не отличаю вкусов и запахов и сразу сдал тест. Хоть я и пытался регулярно дезинфицировать руки, и использовать индивидуальные средства защиты - ухудшение эпидемиологической ситуации в стране сказалось", - написал депутат.

Также Будилов подчеркнул, что сразу сообщил семейному врачу о своем состоянии. Депутат планирует работать дистанционно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 235 заболевших COVID-19 за сутки киевлян - 15 детей и 8 медиков, 34 человека госпитализированы, - Кличко. КАРТА

Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у депутата Киевского городского совета Александра Бродского. Он находится на самоизоляции.

Депутат Киевсовета Будилов заболел COVID-19 01
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Топ комментарии
+2
Ага. Про трипер кажуть - подхватіл.
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08.09.2020 11:17
+1
Руки не мыл
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08.09.2020 11:16
+1
Почему когда читаю депутат, не возникает чувства жалости. Даже наоборот
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08.09.2020 11:51
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Ну и словечко...
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08.09.2020 11:13 Ответить
Ага. Про трипер кажуть - подхватіл.
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08.09.2020 11:17 Ответить
може цьомкав Хорошковського?)
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08.09.2020 11:21 Ответить
Руки не мыл
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08.09.2020 11:16 Ответить
Я ждала и верила,
Думала, - рожу,
А пошла проверила,-
С триппером хожу! (с)
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08.09.2020 11:28 Ответить
Педалика срочно на лисапет и в БСП!!!! Срочно!!
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08.09.2020 11:30 Ответить
А что, болезнь автослесаря из СТО не стоит никакого внимания, а депутата целого горсовета - событие межгалактического масштаба? Или это родственник администратора сайта, тогда понятно. Мне кажется, что сейчас не информационный голод на события в стране и мире, чтобы обсуждать каждый случай КОВИДа. А вот почему интенсивно растет количество заболевших, это уже актуальная тема. Минздрав (в лице министра) каждое утро бодро рапортует, как у них все чудненько и все под контролем. А Будилов заболел! Степанов и Ляшко, Будилов заболел!
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08.09.2020 11:35 Ответить
Почему когда читаю депутат, не возникает чувства жалости. Даже наоборот
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08.09.2020 11:51 Ответить
- Ну, царствие небесное, - согласился Безенчук. - Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают, - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, - значит преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее - та, считается, богу душу отдаёт…
- То есть как это считается? У кого это считается?
- У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай бог, помрёте, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».
Потрясённый этой классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
- Ну, а когда ты помрёшь, как про тебя мастера скажут?
- Я - человек маленький, скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут.
И строго добавил:
- Мне дуба дать или сыграть в ящик - невозможно: у меня комплекция мелкая… (с)
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08.09.2020 11:55 Ответить
Новость важная, но может кто знает когда премьера ролика с Верещук?
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08.09.2020 11:58 Ответить
Будилов депутат от нашего района. Отлично работает и мы за него всегда голосуем
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08.09.2020 18:21 Ответить
 
 