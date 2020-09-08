Депутат Київради Буділов захворів на COVID-19
Депутат Київської міської ради Михайло Буділов підхопив коронавірус.
Про це Буділов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Друзі, прийшли результати тестування на COVID-19. Тест позитивний. Відчуваю себе добре, підвищеної температури немає. Раптом відчув, що не відрізняю смаків і запахів та одразу здав тест. Хоч я і намагався регулярно дезінфікувати руки, і використовувати індивідуальні засоби захисту - погіршення епідеміологічної ситуації в країні далося взнаки", - написав депутат.
Також Буділов підкреслив, що відразу повідомив сімейного лікаря про свій стан. Депутат планує працювати дистанційно.
Нагадаємо, що раніше коронавірус виявили у депутата Київської міської ради Олександра Бродського. Він перебуває на самоізоляції.
Будь ласка, зачекайте...
Думала, - рожу,
А пошла проверила,-
С триппером хожу! (с)
- То есть как это считается? У кого это считается?
- У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай бог, помрёте, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».
Потрясённый этой классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
- Ну, а когда ты помрёшь, как про тебя мастера скажут?
- Я - человек маленький, скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут.
И строго добавил:
- Мне дуба дать или сыграть в ящик - невозможно: у меня комплекция мелкая… (с)