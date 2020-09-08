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Депутат Київради Буділов захворів на COVID-19

Депутат Київради Буділов захворів на COVID-19

Депутат Київської міської ради Михайло Буділов підхопив коронавірус.

Про це Буділов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, прийшли результати тестування на COVID-19. Тест позитивний. Відчуваю себе добре, підвищеної температури немає. Раптом відчув, що не відрізняю смаків і запахів та одразу здав тест. Хоч я і намагався регулярно дезінфікувати руки, і використовувати індивідуальні засоби захисту - погіршення епідеміологічної ситуації в країні далося взнаки", - написав депутат.

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Також Буділов підкреслив, що відразу повідомив сімейного лікаря про свій стан. Депутат планує працювати дистанційно.

Нагадаємо, що раніше коронавірус виявили у депутата Київської міської ради Олександра Бродського. Він перебуває на самоізоляції.

Депутат Київради Буділов захворів на COVID-19 01

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Топ коментарі
+2
Ага. Про трипер кажуть - подхватіл.
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08.09.2020 11:17
+1
Руки не мыл
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08.09.2020 11:16
+1
Почему когда читаю депутат, не возникает чувства жалости. Даже наоборот
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08.09.2020 11:51
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Ну и словечко...
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08.09.2020 11:13 Відповісти
Ага. Про трипер кажуть - подхватіл.
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08.09.2020 11:17 Відповісти
може цьомкав Хорошковського?)
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08.09.2020 11:21 Відповісти
Руки не мыл
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08.09.2020 11:16 Відповісти
Я ждала и верила,
Думала, - рожу,
А пошла проверила,-
С триппером хожу! (с)
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08.09.2020 11:28 Відповісти
Педалика срочно на лисапет и в БСП!!!! Срочно!!
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08.09.2020 11:30 Відповісти
А что, болезнь автослесаря из СТО не стоит никакого внимания, а депутата целого горсовета - событие межгалактического масштаба? Или это родственник администратора сайта, тогда понятно. Мне кажется, что сейчас не информационный голод на события в стране и мире, чтобы обсуждать каждый случай КОВИДа. А вот почему интенсивно растет количество заболевших, это уже актуальная тема. Минздрав (в лице министра) каждое утро бодро рапортует, как у них все чудненько и все под контролем. А Будилов заболел! Степанов и Ляшко, Будилов заболел!
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08.09.2020 11:35 Відповісти
Почему когда читаю депутат, не возникает чувства жалости. Даже наоборот
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08.09.2020 11:51 Відповісти
- Ну, царствие небесное, - согласился Безенчук. - Преставилась, значит, старушка… Старушки, они всегда преставляются… Или богу душу отдают, - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, - значит преставилась. А, например, которая покрупнее да похудее - та, считается, богу душу отдаёт…
- То есть как это считается? У кого это считается?
- У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы считается, ежели, не дай бог, помрёте, что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал».
Потрясённый этой классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич спросил:
- Ну, а когда ты помрёшь, как про тебя мастера скажут?
- Я - человек маленький, скажут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут.
И строго добавил:
- Мне дуба дать или сыграть в ящик - невозможно: у меня комплекция мелкая… (с)
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08.09.2020 11:55 Відповісти
Новость важная, но может кто знает когда премьера ролика с Верещук?
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08.09.2020 11:58 Відповісти
Будилов депутат от нашего района. Отлично работает и мы за него всегда голосуем
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08.09.2020 18:21 Відповісти
 
 