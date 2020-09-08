Экс-глава таможни Муратов оказался несамостоятельным, ощущался саботаж реформы, - Марченко

Бывший глава Гостамслужбы Игорь Муратов был уволен из-за подозрений относительно его самостоятельности и попыток саботировать реформу ведомства.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Он (Муратов. - Ред.) оказался несколько несамостоятельным. Еженедельная аппаратке в Министерстве, куда приглашены руководители налоговой, таможни, казначейства ... Там оцениваем достигнутые результаты и ставим новые задачи. И там появляется ощущение тихого саботажа реформы таможни", - отметил Марченко.

При том, по словам главы Минфина, план поступлений выполнялся, несмотря на кризис и падение импорта.

"Удивительно, что план выполняется точно на 100%. Не больше и не меньше. К примеру, в налоговой - иначе. В первый месяц там было плюс 3,6 млрд грн перевыполнение, далее - плюс 5-6 млрд, в августе - плюс 14 млрд грн к плану. Там нет такого, точно выполнили месячный план и сидим сложа руки", - пояснил Марченко.

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Министр также добавил, что назначения на таможню ни с Зеленским, ни с Ермаком не обсуждал ни разу.

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