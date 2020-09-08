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таможня (1925) Марченко Сергей (297) Муратов Игорь (5)

Экс-глава таможни Муратов оказался несамостоятельным, ощущался саботаж реформы, - Марченко

Экс-глава таможни Муратов оказался несамостоятельным, ощущался саботаж реформы, - Марченко

Бывший глава Гостамслужбы Игорь Муратов был уволен из-за подозрений относительно его самостоятельности и попыток саботировать реформу ведомства.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Он (Муратов. - Ред.) оказался несколько несамостоятельным. Еженедельная аппаратке в Министерстве, куда приглашены руководители налоговой, таможни, казначейства ... Там оцениваем достигнутые результаты и ставим новые задачи. И там появляется ощущение тихого саботажа реформы таможни", - отметил Марченко.

При том, по словам главы Минфина, план поступлений выполнялся, несмотря на кризис и падение импорта.

"Удивительно, что план выполняется точно на 100%. Не больше и не меньше. К примеру, в налоговой - иначе. В первый месяц там было плюс 3,6 млрд грн перевыполнение, далее - плюс 5-6 млрд, в августе - плюс 14 млрд грн к плану. Там нет такого, точно выполнили месячный план и сидим сложа руки", - пояснил Марченко.

Читайте также: Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко

Министр также добавил, что назначения на таможню ни с Зеленским, ни с Ермаком не обсуждал ни разу.

Полный текст интервью с министром финансов Сергеем Марченко читайте по ссылке.
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Топ комментарии
+10
А шо там обсуждать; позвонили - прогнулся, выполнил.
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08.09.2020 15:36
+6
Я ему верю!!!
как он мог обсуждать если ему приказали что делать
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08.09.2020 15:37
+5
Назначения на таможню ни с Зеленским, ни с Ермаком не обсуждал ни разу, - Марченко - Цензор.НЕТ 6314
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08.09.2020 15:40
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А шо там обсуждать; позвонили - прогнулся, выполнил.
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08.09.2020 15:36 Ответить
Мафія призначає своїх людей на митницю навіть не ставлячи до відома Президента! Це тільки прискорює політичне банкрутство Зеленського!
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08.09.2020 15:51 Ответить
марченко--ТУПОЙ и БЕЗВОЛЬНЫЙ ПЕНЬ
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08.09.2020 16:20 Ответить
Я ему верю!!!
как он мог обсуждать если ему приказали что делать
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08.09.2020 15:37 Ответить
Тоже верю! Ну прям "ни разу" не брешет!!! По честной морде лица видно)=
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08.09.2020 15:42 Ответить
Назначения на таможню ни с Зеленским, ни с Ермаком не обсуждал ни разу, - Марченко

Всегда назначал без обсуждений.
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08.09.2020 15:39 Ответить
Авжеж, і навіщо щось там шавкам обговорювати - виконувати вказівки треба.
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08.09.2020 15:39 Ответить
Приказы не обсуждаются, они выполняются.
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08.09.2020 15:39 Ответить
Назначения на таможню ни с Зеленским, ни с Ермаком не обсуждал ни разу, - Марченко - Цензор.НЕТ 6314
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08.09.2020 15:40 Ответить
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08.09.2020 15:43 Ответить
Ну це може бути студія упячки. Але те що УП повністю перетворилась в продажне лайно то є факт
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08.09.2020 15:48 Ответить
а єормак тут яким боком? може з радником сівохою говорили?
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08.09.2020 15:42 Ответить
Короче, министр - пустое место!
Назначения и бабло идут мимо этого лоха!
А он знает про брата Ермака и его функции?
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08.09.2020 15:44 Ответить
на таможне щас все хорошо) 12-15% митної вартості кешем і вези шо хош.
Чітко, як при пізньому Віктор Фьодоричу..
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08.09.2020 15:45 Ответить
Напевно за посаду на митниці більше ніж 100 000 доларів вже не візьмеш.
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08.09.2020 15:45 Ответить
Верю, верю.. Ведь зеленые твари никогда не обманывали. И Пудрика - протеже Ермака молодое дарование и грозу взяточников он сам лично отбирал среди тысяч таких же достойных претендентов
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08.09.2020 15:54 Ответить
"нє обсуждал" - просто получал указания..
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08.09.2020 15:54 Ответить
Невже Беня порішав ?
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08.09.2020 15:55 Ответить
Это клован очень смешной
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08.09.2020 15:56 Ответить
Нє вінтВатная Я- он сам прішол!©
🤣
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08.09.2020 15:59 Ответить
Так тебе и поверили.Гляди какая завидная самостоятельность на слушателя, а там с полусогнутых и не встаёт,какой список дали таких и назначает,иначе......
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08.09.2020 16:05 Ответить
Если с министром не согласовывают назначение его кадры, значит вверху не считают х.й за мясо.
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08.09.2020 16:07 Ответить
Ибо все назначения - по амбарной книге брата дерьмака.
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08.09.2020 16:12 Ответить
Мне всегда был интересно, а как это у таможни, ментов и врачей (например) может быть план? Ну не повезёт по какой-то причине никто товары через границу. Дальше что? Как можно ставить планы на то, что от тебя не зависит никак?
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08.09.2020 16:12 Ответить
Зеленский увидел в его глазах честность
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08.09.2020 16:14 Ответить
Так, звичайно! А ще маленьке звірятко загортає його у фольгу.
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08.09.2020 21:29 Ответить
 
 