Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы, - Леменов

Генпрокурор Ирина Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы марки Hublot, то не внося их в декларацию, то декларируя их как неоргинальную копию.

Как передаетт Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал активист, член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов,

Он отметил: "В начале весны Генпрокурор Венедиктова "засветила" свои драгоценные часы Hublot. Стоимость в пределах 8-14 тысяч евро. Но они не были задекларированы в этом году. Уголовная ответственность по статье 366-1 УК Украины на носу. Кажется, Сергей Стерненко писал заявление о преступлении. Но не тут то было. Венедиктова пошла и "договорилась" с экспертным институтом, чтобы признали ее часы фейком. И эти дешевые клоуны написали, что Генпрокурор нарушает права интеллектуальной собственности компании Hublot и это фейковые часы.

Ок, подумали мы, хотели трэша - получаете!

Мы подготовили заявление о преступлении в ГБР по статье 229 Уголовного кодекса - незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования. Ее верные соратники (Соколов и Бабиков), конечно же, морознулись. Но мы с помощью жалобы в суд (удовлетворена на прошлой неделе!) все же заставим их внести в Единый реестр досудебного расследования. А не внесут, впоследствии привлекут их, как только сменится власть.

Самое смешное, что в 2016 году она декларировала свои часы Hublot. Стоимость 115 000 грн, но если взять на дату вступления (2000 год) - это $ 21 000. Ну подскажите, где эта дама могла взять такие деньги в 2000 году? Может отец "милицейский преподаватель" подарил?

Венедиктова солгала не только в декларации, поданной в этом году (без часов), но и в 2016 году - так как часы приобретены позже, чем указано там. Кроме этого, они, злоупотребляя властью, "использовали" экспертный институт.

Так может Венедиктова сама "сделала" дома молотком и напильником себе часы Hublot? Давайте теперь проверим!

И напоследок, информация на компанию Hublot также полетела. Пусть знают, кто работает в Украине на высших должностях".