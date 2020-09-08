Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы, - Леменов
Генпрокурор Ирина Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы марки Hublot, то не внося их в декларацию, то декларируя их как неоргинальную копию.
Как передаетт Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал активист, член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов,
Он отметил: "В начале весны Генпрокурор Венедиктова "засветила" свои драгоценные часы Hublot. Стоимость в пределах 8-14 тысяч евро. Но они не были задекларированы в этом году. Уголовная ответственность по статье 366-1 УК Украины на носу. Кажется, Сергей Стерненко писал заявление о преступлении. Но не тут то было. Венедиктова пошла и "договорилась" с экспертным институтом, чтобы признали ее часы фейком. И эти дешевые клоуны написали, что Генпрокурор нарушает права интеллектуальной собственности компании Hublot и это фейковые часы.
Ок, подумали мы, хотели трэша - получаете!
Мы подготовили заявление о преступлении в ГБР по статье 229 Уголовного кодекса - незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования. Ее верные соратники (Соколов и Бабиков), конечно же, морознулись. Но мы с помощью жалобы в суд (удовлетворена на прошлой неделе!) все же заставим их внести в Единый реестр досудебного расследования. А не внесут, впоследствии привлекут их, как только сменится власть.
Самое смешное, что в 2016 году она декларировала свои часы Hublot. Стоимость 115 000 грн, но если взять на дату вступления (2000 год) - это $ 21 000. Ну подскажите, где эта дама могла взять такие деньги в 2000 году? Может отец "милицейский преподаватель" подарил?
Венедиктова солгала не только в декларации, поданной в этом году (без часов), но и в 2016 году - так как часы приобретены позже, чем указано там. Кроме этого, они, злоупотребляя властью, "использовали" экспертный институт.
Так может Венедиктова сама "сделала" дома молотком и напильником себе часы Hublot? Давайте теперь проверим!
И напоследок, информация на компанию Hublot также полетела. Пусть знают, кто работает в Украине на высших должностях".
Пожалуйста, подождите...
Впрочем, я думаю что эти порохоботы все прекрасно понимают, но занимаются привычным пердежом в лужу для своего лохтората.
это враг, причем открытый.(для тех кто не слеп и не совок)
Зебіли! У кого з вас є Хубло, підніміть хвостики.
https://www.comesipronuncia.it/pronuncia/hublot-5366
Вілли, яхти, автівки , земельні участки ?
..
Я наоборот на работу или деловые встречи не надеваю чтобы не привлекать внимание к цацкам - другая культура.
В мне на теперішній час є більше запитнь до клована-ЗЕдолбойобіка!
Тебе, я так розумію, теперішній час не цікавить, тобі коли останній раз методичку міняли?
Я все розумію - Петя (зверни увагу, я за нього не голосував) згвалтував твого чоловіка, твого керівника, маму твою... Взагалі - усіх твоїх родичів, та знойомих! От тварюка.
Для зебілів повторюю - за Пєтю я не голосував!
Тому, як що у вас залишилася хоч одна клепка в голові, то ви можете зробити висновки.
Але мені здається, що клепок у головах коментаторів цензора (у вашій також) просто немає.
Отака я свиня)
В результаті атаки на наші позиції, ворог знищив 6 бліндажів. Все, що будували бійці на декількох позиціях - згоріло.
Красногорівка. Поранений. Обгорілі. В інших місцях ще складніше там є загиблі. І не тому, що сухо і пожежі, а тому, що сєпари обстріляли із вогів. Вже офіційно підтвердили навіть із ГШ. Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі. Рятували зброю - надихались диму, всі мають опіки!
Прохання знову допомогти відновити - побудувати бліндажі, позиції. Потрібно скоби, плівка, МАСКСІТКИ, лопати (звичайні і совкові), цвяхи150, степлери і до нього скоби, бочки 50, 30, 20 л. для води, утеплювач, ковдри, кабель. І кави з ласощами для підняття настрою, бо дуже всі пригнічені...
Бійці буквально благали про допомогу, але командування мовчить. А попереду зима, і вони в чистому полі. Дуже і дуже просимо! Хто скільки може на наш рахунок, ощадбанк: 5167 8031 0585 1039.
Також ви можете зателефонувати до нашого штабу, уточнити потреби, придбати необхідні речі власноруч і передати їх до штабу, номер: 095 934 60 75.
Репост! І допомагайте, хто чим може. Літо скінчилось, а війна триває...