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Новости Е-декларации госслужащих
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декларация (1340) часы (150) Венедиктова (726) Леменов Александр (45)

Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы, - Леменов

Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы, - Леменов

Генпрокурор Ирина Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы марки Hublot, то не внося их в декларацию, то декларируя их как неоргинальную копию.

Как передаетт Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал активист, член комиссии, проводившей переаттестацию прокуроров, Александр Леменов,

Он отметил: "В начале весны Генпрокурор Венедиктова "засветила" свои драгоценные часы Hublot. Стоимость в пределах 8-14 тысяч евро. Но они не были задекларированы в этом году. Уголовная ответственность по статье 366-1 УК Украины на носу. Кажется, Сергей Стерненко писал заявление о преступлении. Но не тут то было. Венедиктова пошла и "договорилась" с экспертным институтом, чтобы признали ее часы фейком. И эти дешевые клоуны написали, что Генпрокурор нарушает права интеллектуальной собственности компании Hublot и это фейковые часы.

Ок, подумали мы, хотели трэша - получаете!

Мы подготовили заявление о преступлении в ГБР по статье 229 Уголовного кодекса - незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования. Ее верные соратники (Соколов и Бабиков), конечно же, морознулись. Но мы с помощью жалобы в суд (удовлетворена на прошлой неделе!) все же заставим их внести в Единый реестр досудебного расследования. А не внесут, впоследствии привлекут их, как только сменится власть.

Самое смешное, что в 2016 году она декларировала свои часы Hublot. Стоимость 115 000 грн, но если взять на дату вступления (2000 год) - это $ 21 000. Ну подскажите, где эта дама могла взять такие деньги в 2000 году? Может отец "милицейский преподаватель" подарил?

Венедиктова солгала не только в декларации, поданной в этом году (без часов), но и в 2016 году - так как часы приобретены позже, чем указано там. Кроме этого, они, злоупотребляя властью, "использовали" экспертный институт.

Так может Венедиктова сама "сделала" дома молотком и напильником себе часы Hublot? Давайте теперь проверим!

И напоследок, информация на компанию Hublot также полетела. Пусть знают, кто работает в Украине на высших должностях".

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Топ комментарии
+22
Блин, какое у неё тупое лицо 😀
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08.09.2020 20:24
+13
Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы, - Леменов - Цензор.НЕТ 5321
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08.09.2020 20:17
+13
Та ні... Вона не дурепа, вона просто курва відморожена!!!
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08.09.2020 20:22
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Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы, - Леменов - Цензор.НЕТ 5321
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08.09.2020 20:17 Ответить
На скамье подсудимых будут они, без формы.
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08.09.2020 20:23 Ответить
Вона звичайна дурепа.
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08.09.2020 20:18 Ответить
Та ні... Вона не дурепа, вона просто курва відморожена!!!
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08.09.2020 20:22 Ответить
А я уверен и то и другое!
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08.09.2020 20:24 Ответить
Это не дуры и курвы. Это - враги.
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08.09.2020 20:37 Ответить
Это ж насколько конченным и юридически безграмотным нужно быть, чтобы не понимать - права на торговый знак и так далее нарушает не покупатель пиратской копии часов, а их изготовитель.
Впрочем, я думаю что эти порохоботы все прекрасно понимают, но занимаются привычным пердежом в лужу для своего лохтората.
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08.09.2020 20:21 Ответить
Ты дурачек, разберись с мировой практикой!
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08.09.2020 20:24 Ответить
Зе - зе - зе - зе...
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08.09.2020 20:21 Ответить
Блин, какое у неё тупое лицо 😀
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08.09.2020 20:24 Ответить
да потому, что она тупорылая стерва!
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08.09.2020 20:42 Ответить
правильно, алкаш луценка был лучше
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08.09.2020 21:06 Ответить
Шлангом прикидывается или нет?!
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08.09.2020 20:49 Ответить
да это совковая мразь. У нее дидываивале и полный комплект фкусных бломбиров и кал.бас по 2.20
это враг, причем открытый.(для тех кто не слеп и не совок)
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08.09.2020 20:54 Ответить
Чистокровна,породиста мокша.
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08.09.2020 20:55 Ответить
*****.
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08.09.2020 21:26 Ответить
Для 73%избирателей оно не тупое,а одухотворенное и верноподанное Зе и ко..
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09.09.2020 12:18 Ответить
запахло бєнєдіктовій хублотом....
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08.09.2020 20:24 Ответить
Я вот не пойму, к чему эта новость?
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08.09.2020 20:25 Ответить
оспади... та для них эти часы, как для нас батарейки..они даже не понимают..что от них плебс хочет...
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08.09.2020 20:26 Ответить
Варофка!
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08.09.2020 20:27 Ответить
Хубло - ета крута! Хароший понт дароже денег.

Зебіли! У кого з вас є Хубло, підніміть хвостики.
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08.09.2020 20:27 Ответить
Не позорься, полиглотка! Это французские часы. Там твоим ****** и не пахнет! Как от тебя самой франзуженкой!
https://www.comesipronuncia.it/pronuncia/hublot-5366
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08.09.2020 21:25 Ответить
Лєнка! Знову п'яна на Цензор приперлась? Ти взагалі твереза буваєш? Hublot - це швейцарський годинник. Де ти там унюхала своє ху#ло? Так, коли протверезієш, побачиш різницю в словах Хубло та *****.
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08.09.2020 22:27 Ответить
ФранЗуженка - це ти у нас . Італійська франЗуженка, від якої смердить лаптями ликовимі.
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08.09.2020 22:31 Ответить
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08.09.2020 22:51 Ответить
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09.09.2020 17:02 Ответить
Петики-нищеброды завидуют. Это хорошо.
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08.09.2020 20:31 Ответить
А що в неї ще окрім годинника з'явилось ?
Вілли, яхти, автівки , земельні участки ?
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08.09.2020 20:32 Ответить
Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы, - Леменов - Цензор.НЕТ 1273

..
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08.09.2020 20:35 Ответить
Типичное быдло кичится друг перед другом а то иначе не поймут и признают своим.

Я наоборот на работу или деловые встречи не надеваю чтобы не привлекать внимание к цацкам - другая культура.
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08.09.2020 20:35 Ответить
в принципе тут вообще часы не принято носить дорогие, хотя дорогие телефоны и смарт вотч носят за 1000 и 500 долларов соответственно даже подростки. На дорогие часы очень падки выходцы из той же страны что и Маугли, не знаю настоящие они носят или нет. А вот на БМВ и Мерсы (как правило б.у.), очень падки выходцы из бывшего СССР.
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08.09.2020 21:21 Ответить
Ясно что воры должны манипулировать, чтобы замаскировать своё воровство.
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08.09.2020 20:41 Ответить
Зеленое совковое бидло
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08.09.2020 20:45 Ответить
Она брехливая, как зеля, два сапога пара.
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08.09.2020 20:45 Ответить
правильно, правдивости нужно учиться у парашенки, тот за 5 лет ни одного слова не правды не сказал, все правда
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08.09.2020 21:08 Ответить
Валя Вафлюк, ой сорі переплутав, тобі все ще Петя муляє в очах?
В мне на теперішній час є більше запитнь до клована-ЗЕдолбойобіка!
Тебе, я так розумію, теперішній час не цікавить, тобі коли останній раз методичку міняли?
Я все розумію - Петя (зверни увагу, я за нього не голосував) згвалтував твого чоловіка, твого керівника, маму твою... Взагалі - усіх твоїх родичів, та знойомих! От тварюка.
Для зебілів повторюю - за Пєтю я не голосував!
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08.09.2020 21:48 Ответить
нет, я очень благодарна пете, так как сейчас живу, как расцвела украина за 5 лет правления пете, как поднялась в мировых рейтингах, кругом на первых местах- сзади- такой оставил петя страну, зато свыни стали богачнв десятки раз и племя свыней выросло, стало очень много богатых свыней
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09.09.2020 06:30 Ответить
Ні, ви таки дура, падіння України почалося з комуняки-хуторянина-першого-преЗИКдента, становлення олігахів йшло при кучмі, безбарвний бузгалтер-бджоляр пустив все на самотік, янек-тричіНеСудимий дав олігархам відчути себе такими вільними, якими вони і не мріяли стати. Петя... Петя може щось і хотів поміняти, але він породження середовища і вийти з нього... може він і хотів, але цього ніхто не помітив. Але! Так як срали на Петю, ні на кого так не срали, окрім овоча (а ви знаєте, кому належать ЗМІ). Про зебіла навіть не хочу коментувати.
Тому, як що у вас залишилася хоч одна клепка в голові, то ви можете зробити висновки.
Але мені здається, що клепок у головах коментаторів цензора (у вашій також) просто немає.
Отака я свиня)
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09.09.2020 22:03 Ответить
Скоро этой шмаре из РФ пришлют новые котлы - "Командирские"....
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08.09.2020 20:47 Ответить
МОЛОДЦЫ! Вот это - отличная работа! Эту курицу давно пора поставить на место
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08.09.2020 20:52 Ответить
Фото отлично показывает какое это ненавистное(к Украине) и любящее(совок) ссущество. Гео Лерос, БЕГИ, глупец!!!111
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08.09.2020 20:56 Ответить
Походу в этой тоже было тяжелое детство как и у овоща .больная на розкошь
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08.09.2020 20:59 Ответить
Терміново потрібна Ваша допомога!!!
В результаті атаки на наші позиції, ворог знищив 6 бліндажів. Все, що будували бійці на декількох позиціях - згоріло.
Красногорівка. Поранений. Обгорілі. В інших місцях ще складніше там є загиблі. І не тому, що сухо і пожежі, а тому, що сєпари обстріляли із вогів. Вже офіційно підтвердили навіть із ГШ. Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі. Рятували зброю - надихались диму, всі мають опіки!

Прохання знову допомогти відновити - побудувати бліндажі, позиції. Потрібно скоби, плівка, МАСКСІТКИ, лопати (звичайні і совкові), цвяхи150, степлери і до нього скоби, бочки 50, 30, 20 л. для води, утеплювач, ковдри, кабель. І кави з ласощами для підняття настрою, бо дуже всі пригнічені...
Бійці буквально благали про допомогу, але командування мовчить. А попереду зима, і вони в чистому полі. Дуже і дуже просимо! Хто скільки може на наш рахунок, ощадбанк: 5167 8031 0585 1039.
Також ви можете зателефонувати до нашого штабу, уточнити потреби, придбати необхідні речі власноруч і передати їх до штабу, номер: 095 934 60 75.
Репост! І допомагайте, хто чим може. Літо скінчилось, а війна триває...
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08.09.2020 21:05 Ответить
Вся прокуратура коррумпирована, ВСЯ. Это система.
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08.09.2020 21:13 Ответить
Всё верно.., эту лживую суку надо выводить на чистую воду.
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08.09.2020 21:40 Ответить
херня полная. Чето бутусов лажает. Причем тут 2000 год? Если часы копия, то и декларировать она их может на свое усмотрение.
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08.09.2020 23:00 Ответить
Hublot, это любимая марка часов Плешивого... Совпадение?
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08.09.2020 23:43 Ответить
Это какой-то сюрреализм. Такое впечатление, что при рождении родители этому будущему жлобью с детства внушают, что вы должны стать чиновниками, начать воровать с гос. бюджета или брать взятки и обязательно на эти деньги купить швейцарские часы, в этом и есть смысл вашей жизни., остальное вторично. Столько скандалов за эти часы, мама дарагая
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09.09.2020 07:46 Ответить
 
 