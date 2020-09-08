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Новини Е-декларації держслужбовців
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декларація (1379) годинник (70) Венедіктова (829) Лємєнов Олександр (51)

Венедіктова маніпулює інформацією про свій коштовний годинник, - Лємєнов

Венедіктова маніпулює інформацією про свій коштовний годинник, - Лємєнов

Генпрокурор Ірина Венедіктова маніпулює інформацією про свій коштовний годинник марки Hublot, то не вносячи його в декларацію, то декларуючи його як неоригінальну копію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав активіст, член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Лємєнов.

Він зазначив: "На початку весни Генпрокурор Венедіктова "засвітила" свій коштовний годинник Hublot. Вартість в межах 8-14 к євро. Але він не був задекларований цьогоріч. Кримінальна відповідальність за статтею 366-1 КК України на носі. Здається, Сергій Стерненко писав заяву про злочин. Але не тут то було, Венедіктова пішла і "домовилась" з експертним інститутом, щоб визнали її годинник фейком. І ці дешеві клоуни написали, що Генпрокурор порушує права інтелектуальної власності компанії Hublot і то фейковий годинник.

Ок, подумали ми, хотіли трешу - отримуєте!

Ми підготували заяву про злочин в ДБР за статтею 229 Кримінального кодексу - незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування. Її вірні соратники (Соколов і Бабіков), звісно ж, морознулись. То ми через скаргу в суд (задоволена минулого тижня!) все ж таки змусимо їх внестись в Єдиний реєстр досудового розслідування. А не внесуть, згодом затягаємо їх, як тільки зміниться влада.

Найсмішніше те, що в 2016 році вона ДЕКЛАРУВАЛА свій годинник Hublot. Вартість 115 000 грн, але якщо взяти на дату набуття (2000 рік) - то це $21 000. Ану підкажіть, де ця пані могла взяти такі гроші в 2000 році? Може батько "міліцейський викладач" подарував? 

Венедіктова збрехала не тільки в декларації, поданої цьогоріч (без годинника), але й в 2016 році – бо годинник придбаний пізніше, ніж вказано там. Окрім цього, вони, зловживаючи владою, "використали" експертну інституцію.

Так може Венедіктова сама "зробила" вдома молотком і напилком собі годинник Hublot? Давайте тепер перевіримо!

І наостанок, лист на компанію Hublot також полетів. Нехай знають, хто працює в Україні на найвищих посадах".
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Топ коментарі
+22
Блин, какое у неё тупое лицо 😀
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08.09.2020 20:24
+13
Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы, - Леменов - Цензор.НЕТ 5321
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08.09.2020 20:17
+13
Та ні... Вона не дурепа, вона просто курва відморожена!!!
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08.09.2020 20:22
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Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы, - Леменов - Цензор.НЕТ 5321
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08.09.2020 20:17 Відповісти
На скамье подсудимых будут они, без формы.
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08.09.2020 20:23 Відповісти
Вона звичайна дурепа.
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08.09.2020 20:18 Відповісти
Та ні... Вона не дурепа, вона просто курва відморожена!!!
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08.09.2020 20:22 Відповісти
А я уверен и то и другое!
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08.09.2020 20:24 Відповісти
Это не дуры и курвы. Это - враги.
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08.09.2020 20:37 Відповісти
Это ж насколько конченным и юридически безграмотным нужно быть, чтобы не понимать - права на торговый знак и так далее нарушает не покупатель пиратской копии часов, а их изготовитель.
Впрочем, я думаю что эти порохоботы все прекрасно понимают, но занимаются привычным пердежом в лужу для своего лохтората.
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08.09.2020 20:21 Відповісти
Ты дурачек, разберись с мировой практикой!
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08.09.2020 20:24 Відповісти
Зе - зе - зе - зе...
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08.09.2020 20:21 Відповісти
Блин, какое у неё тупое лицо 😀
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08.09.2020 20:24 Відповісти
да потому, что она тупорылая стерва!
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08.09.2020 20:42 Відповісти
правильно, алкаш луценка был лучше
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08.09.2020 21:06 Відповісти
Шлангом прикидывается или нет?!
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08.09.2020 20:49 Відповісти
да это совковая мразь. У нее дидываивале и полный комплект фкусных бломбиров и кал.бас по 2.20
это враг, причем открытый.(для тех кто не слеп и не совок)
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08.09.2020 20:54 Відповісти
Чистокровна,породиста мокша.
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08.09.2020 20:55 Відповісти
*****.
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08.09.2020 21:26 Відповісти
Для 73%избирателей оно не тупое,а одухотворенное и верноподанное Зе и ко..
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09.09.2020 12:18 Відповісти
запахло бєнєдіктовій хублотом....
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08.09.2020 20:24 Відповісти
Я вот не пойму, к чему эта новость?
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08.09.2020 20:25 Відповісти
оспади... та для них эти часы, как для нас батарейки..они даже не понимают..что от них плебс хочет...
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08.09.2020 20:26 Відповісти
Варофка!
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08.09.2020 20:27 Відповісти
Хубло - ета крута! Хароший понт дароже денег.

Зебіли! У кого з вас є Хубло, підніміть хвостики.
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08.09.2020 20:27 Відповісти
Не позорься, полиглотка! Это французские часы. Там твоим ****** и не пахнет! Как от тебя самой франзуженкой!
https://www.comesipronuncia.it/pronuncia/hublot-5366
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08.09.2020 21:25 Відповісти
Лєнка! Знову п'яна на Цензор приперлась? Ти взагалі твереза буваєш? Hublot - це швейцарський годинник. Де ти там унюхала своє ху#ло? Так, коли протверезієш, побачиш різницю в словах Хубло та *****.
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08.09.2020 22:27 Відповісти
ФранЗуженка - це ти у нас . Італійська франЗуженка, від якої смердить лаптями ликовимі.
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08.09.2020 22:31 Відповісти
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08.09.2020 22:51 Відповісти
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09.09.2020 17:02 Відповісти
Петики-нищеброды завидуют. Это хорошо.
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08.09.2020 20:31 Відповісти
А що в неї ще окрім годинника з'явилось ?
Вілли, яхти, автівки , земельні участки ?
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08.09.2020 20:32 Відповісти
Венедиктова манипулирует информацией про свои дорогие часы, - Леменов - Цензор.НЕТ 1273

..
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08.09.2020 20:35 Відповісти
Типичное быдло кичится друг перед другом а то иначе не поймут и признают своим.

Я наоборот на работу или деловые встречи не надеваю чтобы не привлекать внимание к цацкам - другая культура.
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08.09.2020 20:35 Відповісти
в принципе тут вообще часы не принято носить дорогие, хотя дорогие телефоны и смарт вотч носят за 1000 и 500 долларов соответственно даже подростки. На дорогие часы очень падки выходцы из той же страны что и Маугли, не знаю настоящие они носят или нет. А вот на БМВ и Мерсы (как правило б.у.), очень падки выходцы из бывшего СССР.
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08.09.2020 21:21 Відповісти
Ясно что воры должны манипулировать, чтобы замаскировать своё воровство.
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08.09.2020 20:41 Відповісти
Зеленое совковое бидло
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08.09.2020 20:45 Відповісти
Она брехливая, как зеля, два сапога пара.
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08.09.2020 20:45 Відповісти
правильно, правдивости нужно учиться у парашенки, тот за 5 лет ни одного слова не правды не сказал, все правда
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08.09.2020 21:08 Відповісти
Валя Вафлюк, ой сорі переплутав, тобі все ще Петя муляє в очах?
В мне на теперішній час є більше запитнь до клована-ЗЕдолбойобіка!
Тебе, я так розумію, теперішній час не цікавить, тобі коли останній раз методичку міняли?
Я все розумію - Петя (зверни увагу, я за нього не голосував) згвалтував твого чоловіка, твого керівника, маму твою... Взагалі - усіх твоїх родичів, та знойомих! От тварюка.
Для зебілів повторюю - за Пєтю я не голосував!
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08.09.2020 21:48 Відповісти
нет, я очень благодарна пете, так как сейчас живу, как расцвела украина за 5 лет правления пете, как поднялась в мировых рейтингах, кругом на первых местах- сзади- такой оставил петя страну, зато свыни стали богачнв десятки раз и племя свыней выросло, стало очень много богатых свыней
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09.09.2020 06:30 Відповісти
Ні, ви таки дура, падіння України почалося з комуняки-хуторянина-першого-преЗИКдента, становлення олігахів йшло при кучмі, безбарвний бузгалтер-бджоляр пустив все на самотік, янек-тричіНеСудимий дав олігархам відчути себе такими вільними, якими вони і не мріяли стати. Петя... Петя може щось і хотів поміняти, але він породження середовища і вийти з нього... може він і хотів, але цього ніхто не помітив. Але! Так як срали на Петю, ні на кого так не срали, окрім овоча (а ви знаєте, кому належать ЗМІ). Про зебіла навіть не хочу коментувати.
Тому, як що у вас залишилася хоч одна клепка в голові, то ви можете зробити висновки.
Але мені здається, що клепок у головах коментаторів цензора (у вашій також) просто немає.
Отака я свиня)
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09.09.2020 22:03 Відповісти
Скоро этой шмаре из РФ пришлют новые котлы - "Командирские"....
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08.09.2020 20:47 Відповісти
МОЛОДЦЫ! Вот это - отличная работа! Эту курицу давно пора поставить на место
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08.09.2020 20:52 Відповісти
Фото отлично показывает какое это ненавистное(к Украине) и любящее(совок) ссущество. Гео Лерос, БЕГИ, глупец!!!111
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08.09.2020 20:56 Відповісти
Походу в этой тоже было тяжелое детство как и у овоща .больная на розкошь
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08.09.2020 20:59 Відповісти
Терміново потрібна Ваша допомога!!!
В результаті атаки на наші позиції, ворог знищив 6 бліндажів. Все, що будували бійці на декількох позиціях - згоріло.
Красногорівка. Поранений. Обгорілі. В інших місцях ще складніше там є загиблі. І не тому, що сухо і пожежі, а тому, що сєпари обстріляли із вогів. Вже офіційно підтвердили навіть із ГШ. Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі. Рятували зброю - надихались диму, всі мають опіки!

Прохання знову допомогти відновити - побудувати бліндажі, позиції. Потрібно скоби, плівка, МАСКСІТКИ, лопати (звичайні і совкові), цвяхи150, степлери і до нього скоби, бочки 50, 30, 20 л. для води, утеплювач, ковдри, кабель. І кави з ласощами для підняття настрою, бо дуже всі пригнічені...
Бійці буквально благали про допомогу, але командування мовчить. А попереду зима, і вони в чистому полі. Дуже і дуже просимо! Хто скільки може на наш рахунок, ощадбанк: 5167 8031 0585 1039.
Також ви можете зателефонувати до нашого штабу, уточнити потреби, придбати необхідні речі власноруч і передати їх до штабу, номер: 095 934 60 75.
Репост! І допомагайте, хто чим може. Літо скінчилось, а війна триває...
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08.09.2020 21:05 Відповісти
Вся прокуратура коррумпирована, ВСЯ. Это система.
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08.09.2020 21:13 Відповісти
Всё верно.., эту лживую суку надо выводить на чистую воду.
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08.09.2020 21:40 Відповісти
херня полная. Чето бутусов лажает. Причем тут 2000 год? Если часы копия, то и декларировать она их может на свое усмотрение.
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08.09.2020 23:00 Відповісти
Hublot, это любимая марка часов Плешивого... Совпадение?
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08.09.2020 23:43 Відповісти
Это какой-то сюрреализм. Такое впечатление, что при рождении родители этому будущему жлобью с детства внушают, что вы должны стать чиновниками, начать воровать с гос. бюджета или брать взятки и обязательно на эти деньги купить швейцарские часы, в этом и есть смысл вашей жизни., остальное вторично. Столько скандалов за эти часы, мама дарагая
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09.09.2020 07:46 Відповісти
 
 