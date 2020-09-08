Венедіктова маніпулює інформацією про свій коштовний годинник, - Лємєнов
Генпрокурор Ірина Венедіктова маніпулює інформацією про свій коштовний годинник марки Hublot, то не вносячи його в декларацію, то декларуючи його як неоригінальну копію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав активіст, член комісії, що проводила переатестацію прокурорів, Олександр Лємєнов.
Він зазначив: "На початку весни Генпрокурор Венедіктова "засвітила" свій коштовний годинник Hublot. Вартість в межах 8-14 к євро. Але він не був задекларований цьогоріч. Кримінальна відповідальність за статтею 366-1 КК України на носі. Здається, Сергій Стерненко писав заяву про злочин. Але не тут то було, Венедіктова пішла і "домовилась" з експертним інститутом, щоб визнали її годинник фейком. І ці дешеві клоуни написали, що Генпрокурор порушує права інтелектуальної власності компанії Hublot і то фейковий годинник.
Ок, подумали ми, хотіли трешу - отримуєте!
Ми підготували заяву про злочин в ДБР за статтею 229 Кримінального кодексу - незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування. Її вірні соратники (Соколов і Бабіков), звісно ж, морознулись. То ми через скаргу в суд (задоволена минулого тижня!) все ж таки змусимо їх внестись в Єдиний реєстр досудового розслідування. А не внесуть, згодом затягаємо їх, як тільки зміниться влада.
Найсмішніше те, що в 2016 році вона ДЕКЛАРУВАЛА свій годинник Hublot. Вартість 115 000 грн, але якщо взяти на дату набуття (2000 рік) - то це $21 000. Ану підкажіть, де ця пані могла взяти такі гроші в 2000 році? Може батько "міліцейський викладач" подарував?
Венедіктова збрехала не тільки в декларації, поданої цьогоріч (без годинника), але й в 2016 році – бо годинник придбаний пізніше, ніж вказано там. Окрім цього, вони, зловживаючи владою, "використали" експертну інституцію.
Так може Венедіктова сама "зробила" вдома молотком і напилком собі годинник Hublot? Давайте тепер перевіримо!
І наостанок, лист на компанію Hublot також полетів. Нехай знають, хто працює в Україні на найвищих посадах".
Будь ласка, зачекайте...
Впрочем, я думаю что эти порохоботы все прекрасно понимают, но занимаются привычным пердежом в лужу для своего лохтората.
это враг, причем открытый.(для тех кто не слеп и не совок)
Зебіли! У кого з вас є Хубло, підніміть хвостики.
https://www.comesipronuncia.it/pronuncia/hublot-5366
Вілли, яхти, автівки , земельні участки ?
..
Я наоборот на работу или деловые встречи не надеваю чтобы не привлекать внимание к цацкам - другая культура.
В мне на теперішній час є більше запитнь до клована-ЗЕдолбойобіка!
Тебе, я так розумію, теперішній час не цікавить, тобі коли останній раз методичку міняли?
Я все розумію - Петя (зверни увагу, я за нього не голосував) згвалтував твого чоловіка, твого керівника, маму твою... Взагалі - усіх твоїх родичів, та знойомих! От тварюка.
Для зебілів повторюю - за Пєтю я не голосував!
Тому, як що у вас залишилася хоч одна клепка в голові, то ви можете зробити висновки.
Але мені здається, що клепок у головах коментаторів цензора (у вашій також) просто немає.
Отака я свиня)
В результаті атаки на наші позиції, ворог знищив 6 бліндажів. Все, що будували бійці на декількох позиціях - згоріло.
Красногорівка. Поранений. Обгорілі. В інших місцях ще складніше там є загиблі. І не тому, що сухо і пожежі, а тому, що сєпари обстріляли із вогів. Вже офіційно підтвердили навіть із ГШ. Згоріла форма, берці, оптика, нічники, бліндажі. Рятували зброю - надихались диму, всі мають опіки!
Прохання знову допомогти відновити - побудувати бліндажі, позиції. Потрібно скоби, плівка, МАСКСІТКИ, лопати (звичайні і совкові), цвяхи150, степлери і до нього скоби, бочки 50, 30, 20 л. для води, утеплювач, ковдри, кабель. І кави з ласощами для підняття настрою, бо дуже всі пригнічені...
Бійці буквально благали про допомогу, але командування мовчить. А попереду зима, і вони в чистому полі. Дуже і дуже просимо! Хто скільки може на наш рахунок, ощадбанк: 5167 8031 0585 1039.
Також ви можете зателефонувати до нашого штабу, уточнити потреби, придбати необхідні речі власноруч і передати їх до штабу, номер: 095 934 60 75.
Репост! І допомагайте, хто чим може. Літо скінчилось, а війна триває...