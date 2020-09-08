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Новости Революция в Беларуси
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Беларусь (7767) самооборона (26)

В Беларуси заявили о формировании оппозиционных отрядов самообороны

В Беларуси заявили о формировании оппозиционных отрядов самообороны

Белорусская оппозиция начала формировать отряды народных дружин и самообороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Telegram канал "NEXTA Live".

Планируется, что группы дружинников будут состоять из 10-15 человек.

"По возможности устанавливайте собственные системы видеонаблюдения (сейчас это дешево). Все камеры, которые работают на карателей, должны быть выведены из строя или закрашены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задача дружин - мониторить ситуацию. При появлении силовиков - предупреждать об этом протестующих через общие чаты.

"Если собрались кого-то задерживать или снимать флаг: массово выходите всем двором, снимайте прислужников на видео, срывайте с них маски, становитесь в сцепки", - сообщает "NEXTA Live".

Кроме того, одна из главных задач самообороны - следить за безопасностью участников мирных акций и маршей, защищать их.

"Советуем носить маски и неброскую одежду, а также придумать свои собственные отличия: особые повязки, узоры на масках, уникальные бейджи и т.д. По завершении акций эти отличия лучше снимать, когда вы направляетесь домой", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+42
Они же не хотят чтобы было, как в Украине...

Только лидеров оппозиции выдворили из Бульбароссии, сразу трезвые мысли у народа стали озвучиваться.
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08.09.2020 22:29
+42
Давно пора начинать самообороняться, а то вас дубинками до посинения лупят, а вы с видосиками, прикольчиками и любовью ко всему. Так за власть не борятся с упоротыми
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08.09.2020 22:29
+29
Ну накінець , до них дійшло
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08.09.2020 22:29
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с чего ты взял про "підпільні бойові одиниці"? Пока что это только призывы.
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09.09.2020 10:03 Ответить
Все колись починається вперше. Головне уважно вивчати історію.
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09.09.2020 10:23 Ответить
Это не самооборона)))Это дружины народного контроля-ходите,наблюдайте,не вмешивайтесь..Когда до них дойдет,что один человек не должен и не может гнобить тысячи и что на силу можно отвечать только силой?
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09.09.2020 09:31 Ответить
Вот вот должен появиться белорусский Кулявлоб.
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09.09.2020 09:32 Ответить
нє, там реально можна кулю в лоба отримати.
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09.09.2020 10:39 Ответить
Вы молодцы!!!!
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09.09.2020 09:44 Ответить
Ой кажется слегка просыпаются братья-белоруссы. Неужели не понятно, что таракан просто так власть не отдаст?
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09.09.2020 09:47 Ответить
Александр Григорьевич, подожди когда они слегка сорвутся с тормозов, а потом прикрой всю эту лавочку. Кроме Колесниковой, там еще кое-кто есть
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09.09.2020 09:54 Ответить
Так він сам всіма силами намагається виконати ваше бажання.
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09.09.2020 10:25 Ответить
АГ! Бери пример с Эрдогана! Как он всех их прихлопнул одним махом
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09.09.2020 09:57 Ответить
Ердоган мав широку підтримку серед ісламіських радикалів. Лукашенко схоже такої підтримки не має.
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09.09.2020 10:26 Ответить
Ердоган має широку підтримку не лише серед ісламіських радикалів (?) (це про кого мова взагалі?), але й доволі великий рейтинг серед старшого покоління, якого в Турції вже не так багато
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09.09.2020 13:16 Ответить
На стороне Лукашенко село, армия, силовики, госчиновники. А это подавляющее преимущество
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09.09.2020 14:14 Ответить
Армия - это призывники и младшие офицеры. Противникам Мудищева нужно срочно развивать связь с частью армии, состоящей из народа(старшие офицеры и контрактники - выкормыши режима и назначенцы орды). В нужный момент армия должна выступить и обеспечить перевес сил для уничтожения режима правления Мудищева. Большевики именно так и делали, не следует отбрасывать какие-то их наработки.
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09.09.2020 16:53 Ответить
Жаль, что так не было в Украине - если бы армия была в 2013-2014 году сагитирована и выступила в Донбассе и Крыму в защиту революции - Крым и Донбасс остались бы за Украиной.
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09.09.2020 16:56 Ответить
В Білорусі все йде по підручникам організації підпільного спротиву і їх досвід буде ще довго аналізуватися та вивчатися серьйозними організаціями. При тому що, там для цього не потрібно ніякого особливого впливу з зовні, влада робить для цього всі необхідні кроки сама. Без Лукашенко це, було б не можливо. Західні суспільства пройшли цей етап сотню років тому. Тому вони намагаються притримуатися демократії, свободи політичних рухів та більш-менш чесних виборів. Якщо заборонити опозиційні політичні партії то, неменуче виникають підпільні організації, які важко виявити і ще важче контролювати. Вони ніколи не слідують законам і все виконують виключно з революційною доцільністю. Анархісти та інші рухи вже давно це, все відпрацювали в теорії та на практиці, а зацікавлені організації вивчили їх досвід.
Що ми зараз бачимо в Білорусі цілком відповідає теоріям та практикам підпільного спротиву. З початку було необхідно розбудити народ і показати йому нелегітимність влади. Більшість роботи влада зробила своїми силами дубасячи мирних протестувальників. Звичайно що, серед побитих та ув'язнених сформувалося чітке ставлення до влади. А оскільки вона є домінуючою і готова максимально підвищувати ставки то, становлення явних лідерів та партійних штабів не тільки недоцільно але і небеспечно.
Тому, найкращий вихід це, формування роззосередженого спротиву. Якщо у вас є велика маса незадоволених але відсутні явні лідери то, неможливо зупинити рух простими арештами очільників руху. На місце одного приходить інший, чим жорстокіше влада тим глибше в підпілля заходить організація. Від більшості не вимагається нічого особливого: поговорити з сусідами та колегами, надіти символіку, якщо ворога немає поряд, розповісти як класно провели акцію в сусідньому місці. Позвати готових разом вийти на вулицю... Здавалося б нічого екстраординарного але в дію включаються великі маси по мірі своїх можливостей.
Більш довірені особи вже включаються в забезпечення руху, виготовлення листівок та прапорів, забезпечення харчами та чаєм, спостереженням за поліцією... Якщо всіх саджати за такі речі то, влада захлинеця в кримінальних справах, а невдоволення ще більш виросте.
По-ходу формуться з більш відданих членів загони самооборони, які мають прикрривати мирних протестувальників і давати їм можливість вийти з оточення. Але вони несуть більші втрати і їх вже можуть відловити. Так вони набирають балів серед рядових протестувальників, збільшується їх авторитет. Далі з найбільш довірених членів самооборони, які не попадалися формуються вже більш законспіровані загони активного протистояння.
Ось вам і нова готова інфраструктура влади, яка здатна своїми кадрами замінити стару владу після падіння режиму. Замінити радикально.
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09.09.2020 10:22 Ответить
идея с отрядами правильная... но может быть запоздалая... где баррикады, где зона оппозиции куда не достанет лыковый лапоть и дубина усатого колхозника?
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09.09.2020 10:51 Ответить
Їм барикади не потрібні, занадто агресивна влада. Їм потрібні високомобільні загони. Ви ще не зрозуміли саму теорію роззосередженого спротиву.
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09.09.2020 11:13 Ответить
Давно пора, только пока ссыкливые задачи у отрядов самообороны - основной их задачей должно быть: отписдохание карателей точно так, как они вас в автозаках дубасили - до синяков на пол-туловища. УНИЧТОЖЕНИЕ техники карателей путем сжигания двигателей и колес.
Введите собственную полевую медслужбу и адвокатскую службу.
Активно призывайте всевозможную помощь от Запада. Запад вам поможет, но они ждут от вас решительных действий, которые могут дать результат. Минимум - это свободные и демократические перевыборы с участием международных наблюдателей и десятков международных экзитполов. Тут нет ничего невозможного - Украина же добилась перевыборов при Оранжевой Революции.
Добивайтесь сперва именно этого - перевыборов любыми способами т. к. при этом на вашей стороне закон. А если Таракан упрется рогом, зажмет трон и начнет уничтожать народ государства с помощью карателей и иностранных боевиков россии, чечни, дамбаса и сербии, то тогда уже выход один - всеобщее воруженное восстание и силовое свержение узурпатора, потом тотальный суд над виновниками (каких успеют отловить).
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09.09.2020 11:38 Ответить
Вот это дело ,вот и умницы ,надо ходить в гости к карателям ,навещать их семьи ,проверять противопожарную безопасность эпидемиологический контроль ,делать все что бы ихние семьи были в (без ) опасности 🤫🤔😡
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09.09.2020 12:08 Ответить
становитесь в сцепки и с криком ааааааааа получайте свою порцию люлей
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09.09.2020 12:53 Ответить
А головне- обов"язково носити з собою побільше квітів. Ну щоб у разі чого закидати ними каратєлєй,коли вони будуть вас палками мудохать та газом травить.
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09.09.2020 13:04 Ответить
А отбивать схваченных?
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09.09.2020 13:19 Ответить
"надо пригласить 10000 биндюжников с Брайтон-Бич и формировать ЧК КПСС !!! "
Ёська Сралин Рябой
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09.09.2020 15:46 Ответить
поздняк ментаться, момент уже упущен...есть негласное правило переворотов - если в первые 10 дней ничего не получилось, то сливай тосол до следующего сезона...
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09.09.2020 16:32 Ответить
Привет тебе - большевики в орде только через год кое-где захватили власть, а потом еще на 5 получили войну с ними, в которой подохли миллионы их зомби-сторонников. Мудищев прямо-таки рвется начать гражданскую войну, а потом висеть на одной из площадей Минска вместе с Колей.
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09.09.2020 17:02 Ответить
Партизаны.
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09.09.2020 17:08 Ответить
Озброютесь.
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09.09.2020 21:19 Ответить
лучшие в мире партизаны югославы и белорусы доказано второй мировой.....
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09.09.2020 22:35 Ответить
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