У Білорусі заявили про формування опозиційних загонів самооборони

Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram канал "NEXTA Live".

Планується, що групи дружинників складатимуться з 10-15 осіб.

"По можливості встановлюйте власні системи відеоспостереження (зараз це дешево). Всі камери, які працюють на карателів, мають бути виведені з ладу або зафарбовані", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що завдання дружини - моніторити ситуацію. При появі силовиків - попереджати про це протестувальників через спільні чати.

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"Якщо зібралися когось затримувати або знімати прапор: масово виходите усім двором, знімайте прислужників на відео, зривайте з них маски, стаєте в зчіпки", - повідомляє "NEXTA Live".

Крім того, одне з головних завдань самооборони - стежити за безпекою учасників мирних акцій і маршів, захищати їх.

"Радимо носити маски та непомітний одяг, а також придумати свої власні відмінності: особливі пов'язки, візерунки на масках, унікальні бейджі і т.д. Після завершення акцій ці позначки краще знімати, коли ви прямуєте додому", - сказано в повідомленні.