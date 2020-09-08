У Білорусі заявили про формування опозиційних загонів самооборони
Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram канал "NEXTA Live".
Планується, що групи дружинників складатимуться з 10-15 осіб.
"По можливості встановлюйте власні системи відеоспостереження (зараз це дешево). Всі камери, які працюють на карателів, мають бути виведені з ладу або зафарбовані", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що завдання дружини - моніторити ситуацію. При появі силовиків - попереджати про це протестувальників через спільні чати.
"Якщо зібралися когось затримувати або знімати прапор: масово виходите усім двором, знімайте прислужників на відео, зривайте з них маски, стаєте в зчіпки", - повідомляє "NEXTA Live".
Крім того, одне з головних завдань самооборони - стежити за безпекою учасників мирних акцій і маршів, захищати їх.
"Радимо носити маски та непомітний одяг, а також придумати свої власні відмінності: особливі пов'язки, візерунки на масках, унікальні бейджі і т.д. Після завершення акцій ці позначки краще знімати, коли ви прямуєте додому", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Що ми зараз бачимо в Білорусі цілком відповідає теоріям та практикам підпільного спротиву. З початку було необхідно розбудити народ і показати йому нелегітимність влади. Більшість роботи влада зробила своїми силами дубасячи мирних протестувальників. Звичайно що, серед побитих та ув'язнених сформувалося чітке ставлення до влади. А оскільки вона є домінуючою і готова максимально підвищувати ставки то, становлення явних лідерів та партійних штабів не тільки недоцільно але і небеспечно.
Тому, найкращий вихід це, формування роззосередженого спротиву. Якщо у вас є велика маса незадоволених але відсутні явні лідери то, неможливо зупинити рух простими арештами очільників руху. На місце одного приходить інший, чим жорстокіше влада тим глибше в підпілля заходить організація. Від більшості не вимагається нічого особливого: поговорити з сусідами та колегами, надіти символіку, якщо ворога немає поряд, розповісти як класно провели акцію в сусідньому місці. Позвати готових разом вийти на вулицю... Здавалося б нічого екстраординарного але в дію включаються великі маси по мірі своїх можливостей.
Більш довірені особи вже включаються в забезпечення руху, виготовлення листівок та прапорів, забезпечення харчами та чаєм, спостереженням за поліцією... Якщо всіх саджати за такі речі то, влада захлинеця в кримінальних справах, а невдоволення ще більш виросте.
По-ходу формуться з більш відданих членів загони самооборони, які мають прикрривати мирних протестувальників і давати їм можливість вийти з оточення. Але вони несуть більші втрати і їх вже можуть відловити. Так вони набирають балів серед рядових протестувальників, збільшується їх авторитет. Далі з найбільш довірених членів самооборони, які не попадалися формуються вже більш законспіровані загони активного протистояння.
Ось вам і нова готова інфраструктура влади, яка здатна своїми кадрами замінити стару владу після падіння режиму. Замінити радикально.
Введите собственную полевую медслужбу и адвокатскую службу.
Активно призывайте всевозможную помощь от Запада. Запад вам поможет, но они ждут от вас решительных действий, которые могут дать результат. Минимум - это свободные и демократические перевыборы с участием международных наблюдателей и десятков международных экзитполов. Тут нет ничего невозможного - Украина же добилась перевыборов при Оранжевой Революции.
Добивайтесь сперва именно этого - перевыборов любыми способами т. к. при этом на вашей стороне закон. А если Таракан упрется рогом, зажмет трон и начнет уничтожать народ государства с помощью карателей и иностранных боевиков россии, чечни, дамбаса и сербии, то тогда уже выход один - всеобщее воруженное восстание и силовое свержение узурпатора, потом тотальный суд над виновниками (каких успеют отловить).
Ёська Сралин Рябой