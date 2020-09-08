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Новини Революція в Білорусі
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Білорусь (7836) самооборона (25)

У Білорусі заявили про формування опозиційних загонів самооборони

У Білорусі заявили про формування опозиційних загонів самооборони

Білоруська опозиція почала формувати загони народних дружин і самооборони.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Telegram канал "NEXTA Live".

Планується, що групи дружинників складатимуться з 10-15 осіб.

"По можливості встановлюйте власні системи відеоспостереження (зараз це дешево). Всі камери, які працюють на карателів, мають бути виведені з ладу або зафарбовані", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що завдання дружини - моніторити ситуацію. При появі силовиків - попереджати про це протестувальників через спільні чати.

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"Якщо зібралися когось затримувати або знімати прапор: масово виходите усім двором, знімайте прислужників на відео, зривайте з них маски, стаєте в зчіпки", - повідомляє "NEXTA Live".

Крім того, одне з головних завдань самооборони - стежити за безпекою учасників мирних акцій і маршів, захищати їх.

"Радимо носити маски та непомітний одяг, а також придумати свої власні відмінності: особливі пов'язки, візерунки на масках, унікальні бейджі і т.д. Після завершення акцій ці позначки краще знімати, коли ви прямуєте додому", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+42
Они же не хотят чтобы было, как в Украине...

Только лидеров оппозиции выдворили из Бульбароссии, сразу трезвые мысли у народа стали озвучиваться.
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08.09.2020 22:29
+42
Давно пора начинать самообороняться, а то вас дубинками до посинения лупят, а вы с видосиками, прикольчиками и любовью ко всему. Так за власть не борятся с упоротыми
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08.09.2020 22:29
+29
Ну накінець , до них дійшло
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08.09.2020 22:29
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с чего ты взял про "підпільні бойові одиниці"? Пока что это только призывы.
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09.09.2020 10:03 Відповісти
Все колись починається вперше. Головне уважно вивчати історію.
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09.09.2020 10:23 Відповісти
Это не самооборона)))Это дружины народного контроля-ходите,наблюдайте,не вмешивайтесь..Когда до них дойдет,что один человек не должен и не может гнобить тысячи и что на силу можно отвечать только силой?
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09.09.2020 09:31 Відповісти
Вот вот должен появиться белорусский Кулявлоб.
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09.09.2020 09:32 Відповісти
нє, там реально можна кулю в лоба отримати.
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09.09.2020 10:39 Відповісти
Вы молодцы!!!!
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09.09.2020 09:44 Відповісти
Ой кажется слегка просыпаются братья-белоруссы. Неужели не понятно, что таракан просто так власть не отдаст?
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09.09.2020 09:47 Відповісти
Александр Григорьевич, подожди когда они слегка сорвутся с тормозов, а потом прикрой всю эту лавочку. Кроме Колесниковой, там еще кое-кто есть
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09.09.2020 09:54 Відповісти
Так він сам всіма силами намагається виконати ваше бажання.
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09.09.2020 10:25 Відповісти
АГ! Бери пример с Эрдогана! Как он всех их прихлопнул одним махом
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09.09.2020 09:57 Відповісти
Ердоган мав широку підтримку серед ісламіських радикалів. Лукашенко схоже такої підтримки не має.
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09.09.2020 10:26 Відповісти
Ердоган має широку підтримку не лише серед ісламіських радикалів (?) (це про кого мова взагалі?), але й доволі великий рейтинг серед старшого покоління, якого в Турції вже не так багато
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09.09.2020 13:16 Відповісти
На стороне Лукашенко село, армия, силовики, госчиновники. А это подавляющее преимущество
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09.09.2020 14:14 Відповісти
Армия - это призывники и младшие офицеры. Противникам Мудищева нужно срочно развивать связь с частью армии, состоящей из народа(старшие офицеры и контрактники - выкормыши режима и назначенцы орды). В нужный момент армия должна выступить и обеспечить перевес сил для уничтожения режима правления Мудищева. Большевики именно так и делали, не следует отбрасывать какие-то их наработки.
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09.09.2020 16:53 Відповісти
Жаль, что так не было в Украине - если бы армия была в 2013-2014 году сагитирована и выступила в Донбассе и Крыму в защиту революции - Крым и Донбасс остались бы за Украиной.
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09.09.2020 16:56 Відповісти
В Білорусі все йде по підручникам організації підпільного спротиву і їх досвід буде ще довго аналізуватися та вивчатися серьйозними організаціями. При тому що, там для цього не потрібно ніякого особливого впливу з зовні, влада робить для цього всі необхідні кроки сама. Без Лукашенко це, було б не можливо. Західні суспільства пройшли цей етап сотню років тому. Тому вони намагаються притримуатися демократії, свободи політичних рухів та більш-менш чесних виборів. Якщо заборонити опозиційні політичні партії то, неменуче виникають підпільні організації, які важко виявити і ще важче контролювати. Вони ніколи не слідують законам і все виконують виключно з революційною доцільністю. Анархісти та інші рухи вже давно це, все відпрацювали в теорії та на практиці, а зацікавлені організації вивчили їх досвід.
Що ми зараз бачимо в Білорусі цілком відповідає теоріям та практикам підпільного спротиву. З початку було необхідно розбудити народ і показати йому нелегітимність влади. Більшість роботи влада зробила своїми силами дубасячи мирних протестувальників. Звичайно що, серед побитих та ув'язнених сформувалося чітке ставлення до влади. А оскільки вона є домінуючою і готова максимально підвищувати ставки то, становлення явних лідерів та партійних штабів не тільки недоцільно але і небеспечно.
Тому, найкращий вихід це, формування роззосередженого спротиву. Якщо у вас є велика маса незадоволених але відсутні явні лідери то, неможливо зупинити рух простими арештами очільників руху. На місце одного приходить інший, чим жорстокіше влада тим глибше в підпілля заходить організація. Від більшості не вимагається нічого особливого: поговорити з сусідами та колегами, надіти символіку, якщо ворога немає поряд, розповісти як класно провели акцію в сусідньому місці. Позвати готових разом вийти на вулицю... Здавалося б нічого екстраординарного але в дію включаються великі маси по мірі своїх можливостей.
Більш довірені особи вже включаються в забезпечення руху, виготовлення листівок та прапорів, забезпечення харчами та чаєм, спостереженням за поліцією... Якщо всіх саджати за такі речі то, влада захлинеця в кримінальних справах, а невдоволення ще більш виросте.
По-ходу формуться з більш відданих членів загони самооборони, які мають прикрривати мирних протестувальників і давати їм можливість вийти з оточення. Але вони несуть більші втрати і їх вже можуть відловити. Так вони набирають балів серед рядових протестувальників, збільшується їх авторитет. Далі з найбільш довірених членів самооборони, які не попадалися формуються вже більш законспіровані загони активного протистояння.
Ось вам і нова готова інфраструктура влади, яка здатна своїми кадрами замінити стару владу після падіння режиму. Замінити радикально.
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09.09.2020 10:22 Відповісти
идея с отрядами правильная... но может быть запоздалая... где баррикады, где зона оппозиции куда не достанет лыковый лапоть и дубина усатого колхозника?
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09.09.2020 10:51 Відповісти
Їм барикади не потрібні, занадто агресивна влада. Їм потрібні високомобільні загони. Ви ще не зрозуміли саму теорію роззосередженого спротиву.
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09.09.2020 11:13 Відповісти
Давно пора, только пока ссыкливые задачи у отрядов самообороны - основной их задачей должно быть: отписдохание карателей точно так, как они вас в автозаках дубасили - до синяков на пол-туловища. УНИЧТОЖЕНИЕ техники карателей путем сжигания двигателей и колес.
Введите собственную полевую медслужбу и адвокатскую службу.
Активно призывайте всевозможную помощь от Запада. Запад вам поможет, но они ждут от вас решительных действий, которые могут дать результат. Минимум - это свободные и демократические перевыборы с участием международных наблюдателей и десятков международных экзитполов. Тут нет ничего невозможного - Украина же добилась перевыборов при Оранжевой Революции.
Добивайтесь сперва именно этого - перевыборов любыми способами т. к. при этом на вашей стороне закон. А если Таракан упрется рогом, зажмет трон и начнет уничтожать народ государства с помощью карателей и иностранных боевиков россии, чечни, дамбаса и сербии, то тогда уже выход один - всеобщее воруженное восстание и силовое свержение узурпатора, потом тотальный суд над виновниками (каких успеют отловить).
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09.09.2020 11:38 Відповісти
Вот это дело ,вот и умницы ,надо ходить в гости к карателям ,навещать их семьи ,проверять противопожарную безопасность эпидемиологический контроль ,делать все что бы ихние семьи были в (без ) опасности 🤫🤔😡
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09.09.2020 12:08 Відповісти
становитесь в сцепки и с криком ааааааааа получайте свою порцию люлей
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09.09.2020 12:53 Відповісти
А головне- обов"язково носити з собою побільше квітів. Ну щоб у разі чого закидати ними каратєлєй,коли вони будуть вас палками мудохать та газом травить.
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09.09.2020 13:04 Відповісти
А отбивать схваченных?
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09.09.2020 13:19 Відповісти
"надо пригласить 10000 биндюжников с Брайтон-Бич и формировать ЧК КПСС !!! "
Ёська Сралин Рябой
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09.09.2020 15:46 Відповісти
поздняк ментаться, момент уже упущен...есть негласное правило переворотов - если в первые 10 дней ничего не получилось, то сливай тосол до следующего сезона...
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09.09.2020 16:32 Відповісти
Привет тебе - большевики в орде только через год кое-где захватили власть, а потом еще на 5 получили войну с ними, в которой подохли миллионы их зомби-сторонников. Мудищев прямо-таки рвется начать гражданскую войну, а потом висеть на одной из площадей Минска вместе с Колей.
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09.09.2020 17:02 Відповісти
Партизаны.
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09.09.2020 17:08 Відповісти
Озброютесь.
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09.09.2020 21:19 Відповісти
лучшие в мире партизаны югославы и белорусы доказано второй мировой.....
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09.09.2020 22:35 Відповісти
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