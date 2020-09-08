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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26005) Министерство по вопросам оккупированных территорий (434) вода (918)

Доступной в оккупированном Крыму воды достаточно для обеспечения потребностей гражданского населения, - МинВОТ

Доступной в оккупированном Крыму воды достаточно для обеспечения потребностей гражданского населения, - МинВОТ

В Крыму достаточно питьевой воды для гражданского населения, а подача воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров будет восстановлена ​​только после полной деоккупации АРК.

Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове. Мы общаемся как с гражданами, так и с неправительственными организациями, мы общаемся также со специалистами и учеными, которые исследуют проблематику воды. И я склонен им доверять. По их словам, тех объемов воды, которые сегодня доступны в Крыму, достаточно для обеспечения потребностей в воде для граждан, которые находятся на оккупированной территории", - сказал чиновник.

Яременко подчеркнул, что позиция министерства заключается в том, что через Северо-Крымский канал вода на полуостров попадет только после полной деоккупации АР Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуха в Крыму: оккупанты ввели жесткий этап ограничений подачи воды

Напоминаем, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жестко ограничили подачи воды.

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Топ комментарии
+22
Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 5255
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09.09.2020 00:11
+11
сушеные морячки не воняют))
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09.09.2020 00:02
+10
Утром деоккупация - вечером вода.... 😏
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08.09.2020 23:51
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Правила форума Совет форумчан
Предвыборная политическая гречка.
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08.09.2020 23:42 Ответить
Совет крымчанам: Пейте, дети, молоко, будет рожа - я буею...
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08.09.2020 23:45 Ответить
Походу крымское молоко тоже фсьо. Оказалось, чтобы корова давала молоко ее кроме того что доить нужно еще и кормить, и поить. Вот с последними двумя составляющими как оказалось сейчас в Крыму очень туго. Посему, завозят с кацапии белую жидкость неизвестного состава аля продукт аналогичный молочному.
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09.09.2020 00:11 Ответить
малазийское сухое молоко. Из него еще и сыр со сметаной бодяжат(с эмульгаторами)
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09.09.2020 03:34 Ответить
Так хай звикають до РОСІЇ... Вони ж туди перлися, з палаючими очима... Я в 2008 році був на зустрічі випускників, у Підмосков"ї. Ну, і говорив з товаришем, котрий залишився служить в Росії (сам - з Озерного, з Житомирщини). Сказав, що люблю домашнє молоко і мені молочник постачає тричі в тиждень молоко свіже, сметану і сир... А він мені: "Ой... Тобі добре... А ми в Москві вже забули, що це таке... все "порошкове" - молоко, сири, сметана... А я, навіть коли до матері приїжджаю, вже не можу молоко пить від корови - шлунок не сприймає...". А що ж тоді казать про решту Росії, якщо в Москві, ще в 2008, таке було?...
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09.09.2020 06:56 Ответить
"Пуская пьют мочу" - Г. Москальhttp://m.copyright.ru/app/--%C2%A9-copyright/8177299/32/ ©
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08.09.2020 23:50 Ответить
Ссіть ріпу ріпоїди фуйловські.
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09.09.2020 06:11 Ответить
Лучше никто не скажет. Золотые слова
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09.09.2020 10:11 Ответить
Это так.ведь Крым омывается водами черного и азовского моря.а на севере есть озеро сиваш и возле него оранжевое озеро содового завода.так шо крым если чо может и биндеровцам воду экспортировать.......из следующей методички любезно с3.14зженой украинским дрг
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08.09.2020 23:51 Ответить
Утром деоккупация - вечером вода.... 😏
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08.09.2020 23:51 Ответить
нееее не так де-оккупация вообще + репарации и + контрибуции + всемирное покаяние и прошение и прощении..... а уж потом 2 года на восстановление Северо Крымского каналу, а иначе никаки быстрее не выйдет за годы оккупации канал уничтожен кое где его надо практически заново перестроить... а уж потом для тех кто останется и доживет водичка.... по все украинским тарифам + 100% наценки за жлобство.... скупой и наглый платит дважды... кстати тема воды... сыграла наверное шутку с Путиным в его проекте Новороссия.. особенно хотелось Путину захватить Одессу... мечта карлика город порт город морская гавань и база и наконец то мечта Путина воссоединение единым коридором с ПМР.. только вот..ВОДА наверное ему напомнили что и как Одесса была без воды 41 км водогона с Днестра взорвать и уничтожить не сложно.. возвести можно но если еще станцию Днестр которая водозабором занимается гахнуть.. то все приплыли 1 млн город не проживет без воды и неделю.. так что сложности с водо-обеспечение специфика так сказать возможно являются сдерживающим фактором для авантюр и ситуаций как в Крыму и на части Донбасса на ОРЛДО тема воды кстати также присуствует не так остро но она имеется также...
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09.09.2020 08:09 Ответить
да? И откуда теперь мы им возьмем воду?
Ничто ниоткула не берется, а переходит из одного вида в другой.
Так и с водой для Крыма случилось. Вода никуда не делась, она используется другими районами Украины, в явном или не явном виде.Скжем в Херсонской области начали выращивать рис, который ранее выращивался в Крыму. Теперь если подать воду в Крым - обанкротим фермерские хозяйства Херсонской области? Проблему воды в Крым, теперь прийдется решать не так как в 54г. прошлого века.
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09.09.2020 10:27 Ответить
Дайош Марячка танцууующего!!
Или уже завонялси??
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08.09.2020 23:59 Ответить
сушеные морячки не воняют))
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09.09.2020 00:02 Ответить
где-то читал, шо уже кони двинул, не знаю, правда ли!
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09.09.2020 09:53 Ответить
Запускай Марячка танцююющого!!
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09.09.2020 00:00 Ответить
Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 5255
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09.09.2020 00:11 Ответить
Здох вже давно від зневоднення
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09.09.2020 07:41 Ответить
Зачем они постоянно об этом говорят? Разве русня просит у них воды?
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09.09.2020 00:00 Ответить
У них нет. Но при любом удобном случае на международных политических и информационных площадках заявляет, что Украина в Крыму устроила экоцид с водой и что обязана поставлять туда воду. Вон и недавно кажись случай был с кацапскими пропагандонами, которые переврали слова какой-то ответственной дамы из ООН кажись. Не помню точно. Искать лениво. Посему периодически реагировать нужно.
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09.09.2020 00:18 Ответить
в 1954 брали без воды? Без воды....!!! А в 2014 хотели отжать с водой.....?
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09.09.2020 09:13 Ответить
а кто мешает Украине заявлять тоже самое, оккупанты ведь забирают воду у местного населения
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09.09.2020 09:55 Ответить
Води..Туди-сюди..
Так їм і роблють..
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09.09.2020 00:19 Ответить
Не просит. Требует. Поклонская даже вон кляузу в ООН писала, правда осталась обиженной ответом.
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09.09.2020 01:25 Ответить
Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 3940
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09.09.2020 00:01 Ответить
Одне відро води - за кожного вбитого окупанта!
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09.09.2020 00:10 Ответить
Воду еще надо заработать. А выпивают ее, оккупировавшие Крым военные рашисты и понаехи из мордора. В один только Симферополь десантировалось около 100 000 русозверья. Поголовье скота рекомиендуется прореживать.
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09.09.2020 00:14 Ответить
Хто б тим Фоміним-Сивохам, та й Зє, прочитав би нарешті оцей Документ:


«Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.»
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09.09.2020 00:17 Ответить
В статье собственно практически то же самое сказано. Воду в Крым Украина подаст только после деоккупации.
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09.09.2020 00:20 Ответить
Пусть Путин строит атомную опреснительную станцию, если пупок не развяжется...
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09.09.2020 00:21 Ответить
При совке начали строить..
Вже розвалилося..
🤑
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09.09.2020 00:25 Ответить
Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!

Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.

Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.

Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.

На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.

Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.

Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
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09.09.2020 00:23 Ответить
А зачем вообще оправдываться? Кто территорию оккупировал - тот ее и кормит, и поит!
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09.09.2020 00:57 Ответить
А шо в чернай море мало вады.
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09.09.2020 01:08 Ответить

Доступної в окупованому Криму води достатньо для забезпечення потреб цивільного населення, - МінТОТ - Цензор.НЕТ 6049
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09.09.2020 02:38 Ответить
В общем сельскому хозяйству Крыма жопа да и в промышленности постоянно нужен водный ресурс.
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09.09.2020 03:27 Ответить
Удивительный вопрос:
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!
Отдыхаем - воду пьем,
Заседаем - воду льем,
И выходит - без воды
И ни туды, и ни сюды!
Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы,
Даже мухи без воды
И ни туды, и ни сюды!
Горе - надо утопить,
Радость - надо размочить,
В каждом деле без воды
И ни туды, и ни сюды!
Ни побриться, ни попить,
Ни помыться, ни поплыть,
Человеку без воды
И ни туды и ни сюды!
Нет, товарищи, не зря
Есть и реки, и моря,
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!(с) Волга - Волга
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09.09.2020 06:23 Ответить
Иногда просыпаешься утром, в симферопольской квартире, хочется подумать о чём-то возвышенном и прекрасном… Но с постели поднимает крик жены:
-Вствай!... Вода пошла!!!... Набери все бутыли и кастрюлю сорокалитровую, зелёную!...
Набираешь и думаешь - скоро будет так, что в Крыму мужчины, приглашая женщину к себе домой, будут предлагать ей не бокал вина или чай с тортиком, а душ или ванную…
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09.09.2020 06:59 Ответить
Странное заявление минВОД ...Создали министерство - ни пашут ни сеют и зарплаты наверно там не 5 тыщ грн
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09.09.2020 07:01 Ответить
Украину ВООБЩЕ не должен интересовать вопрос воды на окупированой територии. Это проблемы окупанта. Более того окупант десятки лет знал КАК поступает вода в Крым. Что мешало руцьке свинья построить опреснительные заводы? Они же такие "умные" (по задорнову) - что же не построили. "Дорага" - не хер было ЧУЖОЕ воровать.
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09.09.2020 07:45 Ответить
Чому нас мають турбувати чужі проблеми? Тим більше ворога і зрадників. Ви ж цього бажали кримські щурі?
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09.09.2020 08:29 Ответить
Жителям оккупированных Россией Крыма и Севастополя воды для бытовых нужд хватит в полном объеме Для ликвидации создавшегося дефицита в ситуации созданной самой РФ нужно 1) вернуть обратно граждан РФ переселившихся и переселенных из глубинных областей РФ в Крым начиная с 2014 года по разным подсчетам это 350-600 тысяч человек.2) Закрыть военные базы или полностью или до уровня 2013 года, выведя введенные в этот регион российские войска, как минимум до их численности на 2013 год. Остановить два предприятия с большим потреблением воды ( и экологически опасными) это завод Титан и содовый. Этого будет вполне достаточно что бы на данный момент решить вопрос по воде в полном объеме. Кроме этого для решения на перспективу ( так как Крым они в принципе не собираются возвращать Украине, по их словам),1) нужно обеспечить подвоз по жд воду с материка 2) не строить Северный поток 2, южный поток , Силу Сибири и т.д. А строить водоводы большого диаметра из Кубани в Крым 3) устанавливать водоопреснительные установки ( технологии опробованные в ряде стран мира).. Да для всего этого нужны деньги, поэтому можно либо уменьшить на треть военный бюджет, либо потрясти карманных олигархов ( включая ближайшее окружение Пу) ну и в связи со всенародной радостью по поводу возвращения Крыма в "родную гавань" ввести 10% налог со всех граждан РФ ( так называемую " десятину") на все виды доходов на обеспечение Крыма водой ( можно назвать этот налог "водяным", " крымским", " скрепоностным") И последний вариант вернуть Крым Украине. ( хотя возможен еще вариант большой войны за Херсонскую обл, но это уже совсем другая история) Оккупант ответственен за оккупированную территорию, и попытки надавить на Украину через международные организации беспочвенны. Хотя наша капитуляционная власть может нам втюхивать именно этот вариант. Но тут "красная линия" если что нужно посылать куда подальше и власть и международные продажные организации.
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09.09.2020 09:24 Ответить
западные опреснительные технологии под санкциями, их никто не продаст
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09.09.2020 10:02 Ответить
Пуская не придумывают "ракеты с непредсказуемой траекторией" а занимаются водоопреснителями с "космическими технологиями" импортозамещения. Хотя в принципе что бы они не делали у них получается либо " калашников", либо " новичок", либо " обнуление"
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09.09.2020 10:38 Ответить
- В.А., собственный корреспондент РИА "Новости". "Как вы относитесь к возможной подаче воды Днепра в Северо-Крымский канал, как к предотвращению гуманитарной катастрофы?"
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
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09.09.2020 10:07 Ответить
Держагентство водних ресурсів ООН, Україна належить до країн,дуже малозабезпечених водою, - серед 195 держав вона знаходиться лише на 111-му місці. За оцінкою економічної комісії ООН, на одного жителя нашої країни припадає всього лише 1,2 тис. куб. м води на рік при загальносвітової нормі в 1,7. І в Україні катастрофічна ситуація в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській і Запорізькій областях. А в центрі і на півночі Одеської області майже всі населені пункти користується привізною водою. "Сьогодні в Україні в 1,3 тис. населених пунктів питну воду доводиться завозити. І в найближчі 10-15 років Україна буде відчувати катастрофічний дефіцит води. За словами директора Інституту водних проблем і меліорації НААН України академіка Михайла Ромащенко, зростання середньорічних температури в Україні найвища серед усіх країн Східної Європи. І це призвело до того, що кліматичні зони в країні вже змістилися на 200 км з півдня на північ. Тепер зона степу стала непридатною для ведення землеробства без зрошення. А така тенденція призведе до того що вже скоро 2/3 території нашої країни стануть взагалі непридатними для проживання пустелею - говорить Ромащенко.
Виходить, те що скоро ми самі будемо вмирати без води зате будемо вдосталь їй напувати нашого лютого кривавого ворога окупанта, якого обов'язково треба поїти але не водою а киплячою смолою.
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09.09.2020 09:34 Ответить
Вода - это новая нефть
В связи с постоянно растущим спросом пресная вода постепенно превращается в стратегический ресурс.
Мировые запасы нефти скоро иссякнут, уровень моря поднимется и затопит прибрежные районы, а пресная вода станет настолько ценным ресурсом, что даже цена на нефть в сравнении покажется невысокой.
Грядущий глобальный водяной кризис действительно не сулит ничего хорошего: по оценке экспертов ООН, к 2030 году примерно половина населения планеты будет страдать от нехватки пресной воды
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09.09.2020 11:37 Ответить
Так что Украине надо беречь свою воду как зеницу ока , как говорится.
И даже за хорошие деньги не спешить продавть этот ценный ресурс кому- либо!
Чистая вода перестает быть чем-то естественным даже для тех стран, где серьезных проблем с экологией и засухой никогда не было.
Развитие промышленности и увеличение численности людей на планете приведет к тому, что В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА СТАНЕТ НОВЫМ ЗОЛОТОМ.
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09.09.2020 11:49 Ответить
Крымчане заболев имперской заразой сами отказались от воды, а без воды у них будущего нет.
Но теперь это уже их проблема.
Я хочу, чтоб у моих детей и внуков не было такой проблемы, а поэтому считаю, что нельзя такой жизнеобеспечивающий рксурс надо беречь буквально по капельке для своих детей и внуков.
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09.09.2020 11:57 Ответить
 
 