Доступной в оккупированном Крыму воды достаточно для обеспечения потребностей гражданского населения, - МинВОТ
В Крыму достаточно питьевой воды для гражданского населения, а подача воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров будет восстановлена только после полной деоккупации АРК.
Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это искусственная проблема, созданная оккупантом на полуострове. Мы общаемся как с гражданами, так и с неправительственными организациями, мы общаемся также со специалистами и учеными, которые исследуют проблематику воды. И я склонен им доверять. По их словам, тех объемов воды, которые сегодня доступны в Крыму, достаточно для обеспечения потребностей в воде для граждан, которые находятся на оккупированной территории", - сказал чиновник.
Яременко подчеркнул, что позиция министерства заключается в том, что через Северо-Крымский канал вода на полуостров попадет только после полной деоккупации АР Крым.
Напоминаем, с 7 сентября в оккупированном Крыму в Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начался жестко ограничили подачи воды.
Пожалуйста, подождите...
Ничто ниоткула не берется, а переходит из одного вида в другой.
Так и с водой для Крыма случилось. Вода никуда не делась, она используется другими районами Украины, в явном или не явном виде.Скжем в Херсонской области начали выращивать рис, который ранее выращивался в Крыму. Теперь если подать воду в Крым - обанкротим фермерские хозяйства Херсонской области? Проблему воды в Крым, теперь прийдется решать не так как в 54г. прошлого века.
Или уже завонялси??
Так їм і роблють..
«Женевская конвенция от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны.
Статья 55
Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны.»
Вже розвалилося..
🤑
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
Почему я водовоз?
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!
Отдыхаем - воду пьем,
Заседаем - воду льем,
И выходит - без воды
И ни туды, и ни сюды!
Пьют и звери, и скоты,
И деревья, и цветы,
Даже мухи без воды
И ни туды, и ни сюды!
Горе - надо утопить,
Радость - надо размочить,
В каждом деле без воды
И ни туды, и ни сюды!
Ни побриться, ни попить,
Ни помыться, ни поплыть,
Человеку без воды
И ни туды и ни сюды!
Нет, товарищи, не зря
Есть и реки, и моря,
Потому что без воды
И ни туды, и ни сюды!(с) Волга - Волга
-Вствай!... Вода пошла!!!... Набери все бутыли и кастрюлю сорокалитровую, зелёную!...
Набираешь и думаешь - скоро будет так, что в Крыму мужчины, приглашая женщину к себе домой, будут предлагать ей не бокал вина или чай с тортиком, а душ или ванную…
- Отрицательно!
- Как?! Вам не жаль людей в Крыму?
- Мне, конечно, жаль людей в Крыму... Но ещё больше мне жаль самого себя... Как только я наполню Северо-Крымский канал водой, украинцы «наполнят» его водой меня!...
Виходить, те що скоро ми самі будемо вмирати без води зате будемо вдосталь їй напувати нашого лютого кривавого ворога окупанта, якого обов'язково треба поїти але не водою а киплячою смолою.
В связи с постоянно растущим спросом пресная вода постепенно превращается в стратегический ресурс.
Мировые запасы нефти скоро иссякнут, уровень моря поднимется и затопит прибрежные районы, а пресная вода станет настолько ценным ресурсом, что даже цена на нефть в сравнении покажется невысокой.
Грядущий глобальный водяной кризис действительно не сулит ничего хорошего: по оценке экспертов ООН, к 2030 году примерно половина населения планеты будет страдать от нехватки пресной воды
И даже за хорошие деньги не спешить продавть этот ценный ресурс кому- либо!
Чистая вода перестает быть чем-то естественным даже для тех стран, где серьезных проблем с экологией и засухой никогда не было.
Развитие промышленности и увеличение численности людей на планете приведет к тому, что В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА СТАНЕТ НОВЫМ ЗОЛОТОМ.
Но теперь это уже их проблема.
Я хочу, чтоб у моих детей и внуков не было такой проблемы, а поэтому считаю, что нельзя такой жизнеобеспечивающий рксурс надо беречь буквально по капельке для своих детей и внуков.