1 633 3
Глава Львовского облсовета Ганущин госпитализирован с COVID-19
Председателя Львовского областного совета Александра Ганущина положили в больницу из-за ухудшения состояния, вызванного коронавирусом
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет львовское издание Leopolis.news.
Отмечается, что Ганущин сейчас находится в КЗ ЛОР "Львовский региональный фтизиопульмонологический центр". Как сообщает издание, он лечился от коронавируса дома, после чего его состояние ухудшилось.
Пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу уточнить детали госпитализации отказалась от комментариев.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Харьков Сумской
показать весь комментарий09.09.2020 00:21 Ответить Мне нравится 0
юра Лонг
показать весь комментарий09.09.2020 06:24 Ответить Мне нравится 0
Alter Nator
показать весь комментарий09.09.2020 07:15 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...