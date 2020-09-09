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Голову Львівської облради Ганущина госпіталізовано з COVID-19

Голову Львівської облради Ганущина госпіталізовано з COVID-19

Голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина поклали в лікарню через погіршення стану, викликаного коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише львівське видання Leopolis.news.

Зазначається, що Ганущин зараз перебуває в КЗ ЛОР "Львівський регіональний фтизіопульмонологічний центр". Як повідомляє видання, він лікувався від коронавірусу вдома, після чого його стан погіршився.

Прессекретарка Львівської обласної ради Уляна Лаврик на прохання уточнити деталі госпіталізації відмовилася від коментарів.

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09.09.2020 00:21 Відповісти
И как там семья. Заразилась.? Уже б написали. Травят опозицию что вот что это такое.
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09.09.2020 06:24 Відповісти
це не той, що був картинно проти карантинних обмежень?
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09.09.2020 07:15 Відповісти
 
 