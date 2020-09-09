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С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 1000 нарушений тишины, - отчет

С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 1000 нарушений тишины, - отчет

СММ ОБСЕ зафиксировала после начала перемирия 27 июля в общей сложности 1000 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 8 сентября.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 1 000 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

В часности это 173 взрыва, 2 пролетевших неопределенных боеприпаса, 13 осветительных ракет, а также 812 очередей и выстрелов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ на Донбассе размещают тяжелую артиллерию с нарушением договоренностей, - штаб ООС
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Топ комментарии
+9
Вот это всеобъемлющее так всеобъемлющее. Зелень зуб даёт.
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09.09.2020 07:40
+4
а вони весь час при владі з 1920-х років чи ви не помітили???
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09.09.2020 07:52
+3
а що на це скаже квартальний бовдур?
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09.09.2020 07:53
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Вот это всеобъемлющее так всеобъемлющее. Зелень зуб даёт.
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09.09.2020 07:40 Ответить
Пора выносить последнее 1001е серьёзное китайское украинское предупреждение.
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09.09.2020 11:51 Ответить
Для Вялого это повод для очередного корпоратива в ОП!
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09.09.2020 07:45 Ответить
Ну, і кого ти хочеш надурити своєю жалюгідною брехнею, вувузєла? Кому потрібне твоє окозамилювання й очЬко-втіратєльство, га?
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09.09.2020 07:45 Ответить
А кто ж это делает? Кому там не спится в ночь глухую? Кто тревожит сон найвэличнишого?
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09.09.2020 07:47 Ответить
Як сталося, що владу у свободолюбній Україні тихим повзучим чином узурпувала групка хамів і недоумків, об'єднаних у фейкову організацію(((
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09.09.2020 07:49 Ответить
а вони весь час при владі з 1920-х років чи ви не помітили???
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09.09.2020 07:52 Ответить
а що на це скаже квартальний бовдур?
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09.09.2020 07:53 Ответить
Вилізе в телевізор і скаже що війну припинив і настав мЬІр.
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09.09.2020 08:08 Ответить
Плюсы нужно оставить минусы нужно убрать.. Вот и вся арифметика. (Зеклоун)
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09.09.2020 09:11 Ответить
У вовочки в голові все спокійно...
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09.09.2020 09:00 Ответить
 
 