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За сутки COVID-19 выявили у 160 детей и 135 медработников, - Степанов

За сутки COVID-19 выявили у 160 детей и 135 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 389 человек с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболел 2 551 человек, из них 160 детей и 135 медработника. Были госпитализированы 389 человек. Зафиксированы 45 летальных случаев. Выздоровели 1 157 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 143 030 человек, из них 9 236 детей и 12 306 медработников. Всего выздоровели 64 703 пациента. 2 979 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 44 152 теста, из них 20 054 методом ПЦР и 24 098 методом ИФА", - рассказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 551 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 143 030 человек

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За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 389 человек с COVID-19.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает https://censor.net/. "За минувшие сутки заболел 2 551 человек, из них 160 детей и 135 медработника. Источник: https://censor.net/ru/n3218291\\\\\\\\\\

Заявляльщик, т.е. шо более трети пораженных микробом = Те Кто с НИМ "борется"??
тогда я лучше в собачью будку ляжу а не в "больницу", где сами боруны с вирусом пачками ложатся в ту же больницу
Или опять что-то не то написали те?
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09.09.2020 09:41 Ответить
Альо, міністр. Чому боліють медики? Засоби захисту де?
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09.09.2020 12:50 Ответить
Швидкого одужання малечі і лікарям.
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09.09.2020 12:50 Ответить
 
 