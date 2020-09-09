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За добу COVID-19 виявили в 160 дітей і 135 медпрацівників, - Степанов

За добу COVID-19 виявили в 160 дітей і 135 медпрацівників, - Степанов

За минулу добу в Україні було госпіталізовано 389 осіб із COVID-19.

Про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 2 551 особа, із них 160 дітей і 135 медпрацівників. Було госпіталізовано 389 осіб. Зафіксовано 45 летальних випадків. Одужали 1 157 пацієнтів. Усього за весь час пандемії в Україні захворіли 143 030 осіб, із них 9 236 дітей і 12 306 медпрацівників. Усього одужали 64 703 пацієнти. 2 979 випадків летальних. За минулу добу всього було проведено 44 152 тести, з них 20 054 методом ПЛР і 24 098 методом ІФА", - розповів Степанов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу 2 551 новий випадок COVID-19. Загалом від початку епідемії захворіли 143 030 осіб
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За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 389 человек с COVID-19.
Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает https://censor.net/. "За минувшие сутки заболел 2 551 человек, из них 160 детей и 135 медработника. Источник: https://censor.net/ru/n3218291\\\\\\\\\\

Заявляльщик, т.е. шо более трети пораженных микробом = Те Кто с НИМ "борется"??
тогда я лучше в собачью будку ляжу а не в "больницу", где сами боруны с вирусом пачками ложатся в ту же больницу
Или опять что-то не то написали те?
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09.09.2020 09:41 Відповісти
Альо, міністр. Чому боліють медики? Засоби захисту де?
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09.09.2020 12:50 Відповісти
Швидкого одужання малечі і лікарям.
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09.09.2020 12:50 Відповісти
 
 