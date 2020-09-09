Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года, - Бутусов
Большая часть средств, предусмотренных бюджетом на финансирование основных оборонных закупок до сих пор, в сентябре не израсходована.
Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Трудно представить, чем руководствуется министр обороны Андрей Таран, но большая часть средств, предусмотренных бюджетом на финансирование основных оборонных закупок до сих пор, в сентябре не израсходована. И прежде всего это касается ряда ключевых и критических для армии видов вооружений. 21 августа заключен контракт на поставку партии 152 мм гаубичных снарядов для орудий "Акация"/Д-20. Однако деньги до сих пор не перечислены. Контракт на поставку снарядов для 152 мм орудий "Гиацинт" не заключен вообще, эти снаряды в остром дефиците уже длительное время. Переход на 155 мм натовский единый калибр гаубичной артиллерии вообще снят с повестки дня. Разработка своей 155 мм гаубицы "Богдана" не получила ни копейки финансирования. Не финансируется хотя бы опытное производство 155 мм снарядов", - подчеркнул журналист.
Также до сих пор не заключен контракт на 30 мм осколочные гранаты для подствольных гранатометов и для автоматических гранатометов.
"Главного конструктора КБ "Луч" Коростелева удостоили звания Герой Украины, противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" приняли на вооружение, и военное командование заявило, что будет закуплено три дивизиона. Вот только ни копейки денег на финансирование "Нептунов" в 2020-м не выделено. Как будет жить коллектив разработчиков, как будет развернуто производство без денег?" - отметил Бутусов.
"Из позитива - выделено финансирование на ракетную программу "Вільха" - для закупки около сотни ракет, что позволит обеспечить минимальную загрузку 20 оборонных предприятий. Хотя тоже вопрос, зачем закупили ракеты с дальностью действия в 70 км, когда "Луч" уже поставил на вооружение "Вільха-М" с дальностью в 120 км. Можно было бы понять, если бы денег для военных вообще не было. Но нет, я спросил в интервью министра финансов Сергея Марченко, обрезали ли финансирование для военных? Министр заявил, что нет, что деньги в бюджете на эти расходы есть несмотря на дефицит. Можно сделать вывод, что отсутствие закупок объясняется исключительно нераспорядительностью самого МО и отсутствием контроля премьер-министра. Ну или кто-то очень высокопоставленный просит не израсходовать средства МО до конца года, чтобы пустить их в коронавирусный фонд и затем направить на дорожное строительство", - резюмировал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Важко уявити, чим керується міністр оборони Андрій Таран, окрім зради? Якщо Таран про це навіть не повідомляє, то чому він досі протирає штани з лампасами?
Чому не виконує свою функцію контролю прем'єр Шмигаль окрім зрадою?
Чому МінФін не б'є на сполох на засіданнях КабМіну, в РНБО?
Чому РНБО не контрполює?
А куди дивиться профільний Комітет парламенту, що й досі яловий?
За чим дивиться ЗЕ, лицемірно трублячи перед народом, що його завдання - вберегти життя кожного солдата, як не вказівкою Путіна-Єрмака?
Ціла низка зрадників і саботажників оборони!!!
-А чому Білецький з Ярошем не підняли гвалт в ЗМІ і не зробили власних заяів? і Чоиу не вивели хоча б свої організації на мітинги протести?
Не знали? - тоді вони відірвані від життя фронту?
Знали, але мовчали - тоді їм нема довіри, бо прикуплені?
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
Легенды об отравлении Навального.
Почему Меркель - лучшая женщина для Путина.
https://www.facebook.com/boreits/posts/1716350168513094 Моя новая статья - в переводе Анатолия Молдавского
"Когда у Путина дела идут плохо, он всегда может положиться на Меркель: именно она помешала Украине и Грузии вступить в НАТО. Это предотвратило поставки оружия на Украину после вторжения Путина. Она проталкивает самый важный проект Путина - трубопровод по Северному морю. Теперь она предостерегла от вмешательства в Беларусь и предотвратила санкции. Что касается Меркель, её слова и дела - не только в отношении России - диаметрально противоположны. Это я лично знаю от политиков, которые были социализированы в коммунистических кадровых организациях. Люди с Запада, не имеющие соответствующего опыта, обычно не имеют возможности понять это. Меркель - лучшая женщина Путина. В основном потому, что она так ловко это скрывает."
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
Чи на п ята колона у вигляді зеленського прийшла до влади в Україні в 2019 ?
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия.
По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты.
на выбирали -недоумка малораса поставили рулить Украиной.
Это чисто саботаж и предательство...ослабляют армию как при Яныке.
Депутат Лерос был прав Зеленский , Ермак это предатели....работают в интересах ***** путина, агрессора РФ.