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Кабмин (13507) Минобороны (9038) оборона (5146) Бутусов Юрий (4248) Таран Андрей (267) Гособоронзаказ (55)

Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года, - Бутусов

Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года, - Бутусов

Большая часть средств, предусмотренных бюджетом на финансирование основных оборонных закупок до сих пор, в сентябре не израсходована.

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Трудно представить, чем руководствуется министр обороны Андрей Таран, но большая часть средств, предусмотренных бюджетом на финансирование основных оборонных закупок до сих пор, в сентябре не израсходована. И прежде всего это касается ряда ключевых и критических для армии видов вооружений. 21 августа заключен контракт на поставку партии 152 мм гаубичных снарядов для орудий "Акация"/Д-20. Однако деньги до сих пор не перечислены. Контракт на поставку снарядов для 152 мм орудий "Гиацинт" не заключен вообще, эти снаряды в остром дефиците уже длительное время. Переход на 155 мм натовский единый калибр гаубичной артиллерии вообще снят с повестки дня. Разработка своей 155 мм гаубицы "Богдана" не получила ни копейки финансирования. Не финансируется хотя бы опытное производство 155 мм снарядов", - подчеркнул журналист.

Также до сих пор не заключен контракт на 30 мм осколочные гранаты для подствольных гранатометов и для автоматических гранатометов.

Также читайте: На оборону не выдано ни одной госгарантии, ракетные программы не финансируются, затягивается подписание контрактов, - Забродский о сфере нацбезопасности

"Главного конструктора КБ "Луч" Коростелева удостоили звания Герой Украины, противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" приняли на вооружение, и военное командование заявило, что будет закуплено три дивизиона. Вот только ни копейки денег на финансирование "Нептунов" в 2020-м не выделено. Как будет жить коллектив разработчиков, как будет развернуто производство без денег?" - отметил Бутусов.

"Из позитива - выделено финансирование на ракетную программу "Вільха" - для закупки около сотни ракет, что позволит обеспечить минимальную загрузку 20 оборонных предприятий. Хотя тоже вопрос, зачем закупили ракеты с дальностью действия в 70 км, когда "Луч" уже поставил на вооружение "Вільха-М" с дальностью в 120 км. Можно было бы понять, если бы денег для военных вообще не было. Но нет, я спросил в интервью министра финансов Сергея Марченко, обрезали ли финансирование для военных? Министр заявил, что нет, что деньги в бюджете на эти расходы есть несмотря на дефицит. Можно сделать вывод, что отсутствие закупок объясняется исключительно нераспорядительностью самого МО и отсутствием контроля премьер-министра. Ну или кто-то очень высокопоставленный просит не израсходовать средства МО до конца года, чтобы пустить их в коронавирусный фонд и затем направить на дорожное строительство", - резюмировал Бутусов.

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Топ комментарии
+33
Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6774
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09.09.2020 10:33
+32
Нужно всё называть своими именами: не проваливает, а СОБАТИРУЕТ
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09.09.2020 10:31
+18
Чим керує ься Таран? Директивами із центру. Мається на увазі ГРУ МО кацапії. Іншого пояснення не існує. Тому і "Вільху" закуповують з дальністю до 70 км. Щоб до кримських баз і до оборонних підмосковних підприємсит не до летіла. Кому-кому, а Бутусову це повинно бути зрозумілим. І не потрібно конспірологвї про міфічну "неросторопність". Це диверсія.
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09.09.2020 10:32
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Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6774
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09.09.2020 10:33 Ответить
У нас всі оборонні замовлення з 2014 до 2020 року були провалені! Тому те що в 2020 році бюджет міноборони не буде виконано - навіть не сумнівався! За всю історію Незалежності тільки один міністр оборони - Гриценко виконував бюджет на 100% і всі гроші йшли на забезпечення армії! Ані до Гриценка, ані після нього міноборони ніколи не встигало витратити всі гроші, постійно лишалось 10-15 млрд грн на кінець року, а в 2020 році лишаться невикористаними 40-50 млрд.грн.
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09.09.2020 14:36 Ответить
А причем Кабмин и Миноборон, там есть Наем с Нацсоветом. Они решают все.
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09.09.2020 10:30 Ответить
ждут откатов
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09.09.2020 10:32 Ответить
Можна було б зрозуміти, якби грошей для військових взагалі не було... Але ж гроші предбачені, є і спряиовані МінОборони

Важко уявити, чим керується міністр оборони Андрій Таран, окрім зради? Якщо Таран про це навіть не повідомляє, то чому він досі протирає штани з лампасами?

Чому не виконує свою функцію контролю прем'єр Шмигаль окрім зрадою?

Чому МінФін не б'є на сполох на засіданнях КабМіну, в РНБО?
Чому РНБО не контрполює?
А куди дивиться профільний Комітет парламенту, що й досі яловий?
За чим дивиться ЗЕ, лицемірно трублячи перед народом, що його завдання - вберегти життя кожного солдата, як не вказівкою Путіна-Єрмака?
Ціла низка зрадників і саботажників оборони!!!

-А чому Білецький з Ярошем не підняли гвалт в ЗМІ і не зробили власних заяів? і Чоиу не вивели хоча б свої організації на мітинги протести?

Не знали? - тоді вони відірвані від життя фронту?
Знали, але мовчали - тоді їм нема довіри, бо прикуплені?
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09.09.2020 11:28 Ответить
Єдине, чим може виправдати я Найєм - "це не моя батьківщина, та й гроші надто великі. І взагалі, нічого особистого - звичайне заробітчанство."
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09.09.2020 10:34 Ответить
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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09.09.2020 10:54 Ответить
Кто правит УкрОборонПромом? Наглядова Рада, кто там?
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09.09.2020 11:01 Ответить
Укроборонпромом правит кабмин, гендиректор Абромавичюс и наглядова рада.
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09.09.2020 11:35 Ответить
Деньги правят миром, а у кого мы берем, те и правят. А то ты перечислил ставленников. Тоже, зависящие от денег.
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09.09.2020 11:53 Ответить
Спасибо, теперь все ясно: Укроборонпромом правят масоны и ящерики с Нибиру.
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09.09.2020 12:01 Ответить
Оборонпром, з Наємом в купі, виконують замовлення якщо його профінансували, вони не нароблять снарядів і ракет бо їм так хочеться.
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09.09.2020 12:18 Ответить
А от почути коментар від Наєма про провал ДОЗ було б цікаво.
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09.09.2020 12:22 Ответить
Ну так предупреждали что с назначением Министра Обороны - Тарана...все будет только хуже. Саботаж и специально ослабляют Армию. Тарана в ОТСТАВКУ! пес кремлевский.
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09.09.2020 20:04 Ответить
Нужно всё называть своими именами: не проваливает, а СОБАТИРУЕТ
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09.09.2020 10:31 Ответить
сАбОтаж
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09.09.2020 10:33 Ответить
Собаки же. Путлеровские.
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09.09.2020 10:36 Ответить
Свинособаки. И они свинособатируют.
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09.09.2020 12:02 Ответить
Ээээ... Это такой эвфемизм слову "дрочат"??
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09.09.2020 16:43 Ответить
Думаю, що там навіть не помилка, а правильне слово - саме "собатируют".
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09.09.2020 14:52 Ответить
Повторю снова. Отсутствие государственного заказа на серийное производство ракет "Вільха", "Вільха-М", "Тайфун" и "Нептун" при успешно проведенных государственных испытаниях, в условиях вполне вероятной военной угрозы со стороны РФ - это еще один акт государственной измены Зели и высшего руководства страны. Финансирования проектов в 2020 году -- ноль, людей сокращают и увольняют.
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09.09.2020 10:56 Ответить
Чим керує ься Таран? Директивами із центру. Мається на увазі ГРУ МО кацапії. Іншого пояснення не існує. Тому і "Вільху" закуповують з дальністю до 70 км. Щоб до кримських баз і до оборонних підмосковних підприємсит не до летіла. Кому-кому, а Бутусову це повинно бути зрозумілим. І не потрібно конспірологвї про міфічну "неросторопність". Це диверсія.
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09.09.2020 10:32 Ответить

Легенды об отравлении Навального.
Почему Меркель - лучшая женщина для Путина.
https://www.facebook.com/boreits/posts/1716350168513094 Моя новая статья - в переводе Анатолия Молдавского

"Когда у Путина дела идут плохо, он всегда может положиться на Меркель: именно она помешала Украине и Грузии вступить в НАТО. Это предотвратило поставки оружия на Украину после вторжения Путина. Она проталкивает самый важный проект Путина - трубопровод по Северному морю. Теперь она предостерегла от вмешательства в Беларусь и предотвратила санкции. Что касается Меркель, её слова и дела - не только в отношении России - диаметрально противоположны. Это я лично знаю от политиков, которые были социализированы в коммунистических кадровых организациях. Люди с Запада, не имеющие соответствующего опыта, обычно не имеют возможности понять это. Меркель - лучшая женщина Путина. В основном потому, что она так ловко это скрывает."
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09.09.2020 10:33 Ответить
позволю себе поправочку - вован-хуйло (если он конечно ещё жив) лучшая шавка фрау......
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09.09.2020 18:26 Ответить
Та погодіть ви зі своїми ракетами там же дороги неремонтовані.
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09.09.2020 10:38 Ответить
Украина поднялась на 2 пункта в международном рейтинге мощности армий. Может бутусов не так считал?
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09.09.2020 10:39 Ответить
Статистика

У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ

11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП

Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
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09.09.2020 11:00 Ответить
И, шо? В любой армии есть придел оснащённости.
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09.09.2020 12:08 Ответить
Дибил! Нам, до придела оснащенности, оттуда сюда не видать! Еще лет десять темпами 17-19 годов.
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09.09.2020 15:05 Ответить
зеленому недоумку и зеленым прокацапским мразям не нужна Украинская Армия
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09.09.2020 10:40 Ответить
Юра, какая оборонка? Ты о чем? В стране "Большой распил", которому хитрожопые придумали название "Большая стройка". Все деньги там. То что не израсходовано в предусмотренном оборонном бюджете, будет перекинуто туда. Фонд борьбы с коронавирусом тебе в пример.
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09.09.2020 10:45 Ответить
Таран - тилова криса, а кого ще міг призначити малороський Клоун-уклонист міністром оборони? Хомчак з бойового офіцера перетворився на кар'єриста-покуїста. Це саме стосується вищого командування, яке перетворюється в малороських пацифістів. Іде планомірний розвал ЗСУ, свідомо підривається авторитет наших військових, ветеранів, справжніх волонтерів. Кацапські і малороські кідари при владі - цим все сказано.
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09.09.2020 10:59 Ответить
Все министерства Украины и прокуратура, зарегистрированы в США, как приватная собственность. Минобороны зарегистрировано в США на Порошенка. - https://www.youtube.com/watch?v=Qna86qAbzDc https://www.youtube.com/watch?v=Qna86qAbzDc - 2 мин. 20 сек.
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09.09.2020 11:53 Ответить
Не ври, т.к. все знают, что Минобороны зарегистрировано на Марсе на Маска.
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09.09.2020 12:05 Ответить
Но все-таки автора этого коммента и сам коммент в рамочке надо поместить в банку с формалином и отправить в Палату мер и весов как эталонного представителя мудрого народа.
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09.09.2020 12:10 Ответить
Автора можно только на дурку поместить
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09.09.2020 12:17 Ответить
Оборонку провластная"зелень"планово проваливает,а 1,5% в/сбора с налогоплательщиков регулярно снимает..
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09.09.2020 12:07 Ответить
це початок і конкретні кроки від квартальної земудоти для здачі ***** України!
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09.09.2020 12:40 Ответить
Правильно !!!! Нах#я нам ті гаубиці , ми кацапів дрючками заїб#ашимо бо патрони теж вже на підсосі ((( коли кацапня наступ почне (((( "Воїн" - ти з яких країв із таким смугастим прапорцем за Україну воюєш ? Запитай тих , хто під обстрілом тих "неточних " побував , яке їхнє враження , якщо живими залишилися (((( Якщо так тобі свинарчуки і досі муляють , то назви хоч на що путнє ті гроші зелебобіки дали , а потім " загляни в глаза путену " і воюй далі з Бутусовим , тобі з-за бугра видніше чим нам тут воювати (((((
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09.09.2020 16:38 Ответить
Кабмін і Міноборони провалюють виконання держоборонзамовлення-2020 року, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3237
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09.09.2020 13:10 Ответить
Большая часть средств, предусмотренных бюджетом на финансирование основных оборонных закупок до сих пор, в сентябре не израсходована Источник: https://censor.net/ru/n3218306

Чи на п ята колона у вигляді зеленського прийшла до влади в Україні в 2019 ?
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09.09.2020 13:12 Ответить
В 2019 році просто відбулася ротація підрозділів "п'ятої колони".
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09.09.2020 21:19 Ответить
Яка ротація якщо Зе влада ЗДАЄ Україну як і Януковощ у свій час
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09.09.2020 22:24 Ответить
Ну так янелох сказав же,що нада проста пєрестать стрєлять.Так що все йде по плану.
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09.09.2020 13:14 Ответить
Экономят суки на гречку для выборов.
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09.09.2020 13:51 Ответить
Свої гниди, що страшніші за московські воші продовжують свою чорну справу. Це тоді, коли кожний день повинен використовуватись на посилення ЗСУ. Тут же все навпаки, стратегія президента "Просто перестати стріляти" в дії. Клоунам армія не потрібна, їм потрібні глядачі серіалів, які через своє примітивне мислення плутають кіно з реальністю. Україна точно не Ізраїль. Нинішні правителі - правнуки погані славних прадідів. Народ вибирає не порядних патріотів, а брехливих балаболів, бо не достойний іншого. Прогресивна меншість не може вплинути на результат вибору примітивної більшості, яка голосує то за зека, то за клоуна. "Чому бідні - бо дурні,.." - чудова характеристика українського електорату.
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09.09.2020 14:11 Ответить
Пане, Бутусов, а що говорить з цього приводу " ...Руслан Хомчак - это один из самых профессиональных армейских руководителей, который пользуется огромным авторитетом."? Джерело: https://censor.net/ua/r3128079
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09.09.2020 14:22 Ответить
ЗЕ-ВЫРОДКИ !!!
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09.09.2020 14:42 Ответить
Большая часть средств…….в сентябре не израсходована. / Коломойский и неизрасходованные государственные средства -это не возможно. Средства в сентябре будут не только израсходованными.Казна ещё задолжает Коломойскому: Коломойский и Боголюбов создали компании для производства 155 мм снарядов и орудийных стволов. Естественно, стволов будет больше чем снарядов. Но Мендель растолкует почему это хорошо и правильно.
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09.09.2020 16:34 Ответить
В оборонной деятельности агентура Кремля уже поработала.
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия.

По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты.
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09.09.2020 17:13 Ответить
Саботаж. Крапка.
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09.09.2020 17:46 Ответить
Все це наслідки того,що Україною правлять маланці,для яких Батьківщина--це місце для обманювання і обкрадання українців. В цієї нації особисті інтереси мають пріоритет над державними. І для цього вони підуть на любий зговор і зраду з нашим вічним ворогом московією.
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09.09.2020 18:47 Ответить
А что вы хотите, когда к власти возвращаются бывшие рыги и кремлевская агентура.

на выбирали -недоумка малораса поставили рулить Украиной.


Это чисто саботаж и предательство...ослабляют армию как при Яныке.
Депутат Лерос был прав Зеленский , Ермак это предатели....работают в интересах ***** путина, агрессора РФ.
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09.09.2020 19:09 Ответить
надо свинарчуков вернуть к корыту, сразу фсё заработает.
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10.09.2020 00:51 Ответить
 
 