Кабмин и Минобороны проваливают исполнение Гособоронзаказа-2020 года, - Бутусов

Большая часть средств, предусмотренных бюджетом на финансирование основных оборонных закупок до сих пор, в сентябре не израсходована.

Об этом в своем блоге пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Трудно представить, чем руководствуется министр обороны Андрей Таран, но большая часть средств, предусмотренных бюджетом на финансирование основных оборонных закупок до сих пор, в сентябре не израсходована. И прежде всего это касается ряда ключевых и критических для армии видов вооружений. 21 августа заключен контракт на поставку партии 152 мм гаубичных снарядов для орудий "Акация"/Д-20. Однако деньги до сих пор не перечислены. Контракт на поставку снарядов для 152 мм орудий "Гиацинт" не заключен вообще, эти снаряды в остром дефиците уже длительное время. Переход на 155 мм натовский единый калибр гаубичной артиллерии вообще снят с повестки дня. Разработка своей 155 мм гаубицы "Богдана" не получила ни копейки финансирования. Не финансируется хотя бы опытное производство 155 мм снарядов", - подчеркнул журналист.

Также до сих пор не заключен контракт на 30 мм осколочные гранаты для подствольных гранатометов и для автоматических гранатометов.

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"Главного конструктора КБ "Луч" Коростелева удостоили звания Герой Украины, противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" приняли на вооружение, и военное командование заявило, что будет закуплено три дивизиона. Вот только ни копейки денег на финансирование "Нептунов" в 2020-м не выделено. Как будет жить коллектив разработчиков, как будет развернуто производство без денег?" - отметил Бутусов.

"Из позитива - выделено финансирование на ракетную программу "Вільха" - для закупки около сотни ракет, что позволит обеспечить минимальную загрузку 20 оборонных предприятий. Хотя тоже вопрос, зачем закупили ракеты с дальностью действия в 70 км, когда "Луч" уже поставил на вооружение "Вільха-М" с дальностью в 120 км. Можно было бы понять, если бы денег для военных вообще не было. Но нет, я спросил в интервью министра финансов Сергея Марченко, обрезали ли финансирование для военных? Министр заявил, что нет, что деньги в бюджете на эти расходы есть несмотря на дефицит. Можно сделать вывод, что отсутствие закупок объясняется исключительно нераспорядительностью самого МО и отсутствием контроля премьер-министра. Ну или кто-то очень высокопоставленный просит не израсходовать средства МО до конца года, чтобы пустить их в коронавирусный фонд и затем направить на дорожное строительство", - резюмировал Бутусов.