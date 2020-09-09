Кабмін і Міноборони провалюють виконання держоборонзамовлення-2020 року, - Бутусов
Великої частини коштів, передбачених бюджетом на фінансування основних оборонних закупівель досі, у вересні не витратили.
Про це у своєму блозі пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Важко уявити, чим керується міністр оборони Андрій Таран, але більшої частини коштів, передбачених бюджетом на фінансування основних оборонних закупівель досі, у вересні не витратили. І перш за все це стосується низки ключових і критичних для армії видів озброєнь. 21 серпня укладено контракт на поставку партії 152 мм гаубичних снарядів для гармат "Акація"/Д-20. Однак гроші досі не перераховані. Контракт на поставку снарядів для 152 мм гармат "Гіацинт" не укладено взагалі, ці снаряди в гострому дефіциті вже тривалий час. Перехід на 155 мм натівський єдиний калібр гаубичної артилерії взагалі знятий із порядку денного. Розробка своєї 155 мм гаубиці "Богдана" не отримала жодної копійки фінансування. Не фінансується хоча б дослідне виробництво 155 мм снарядів", - наголосив журналіст.
Також досі не укладено контракт на 30 мм осколкові гранати для підствольних гранатометів і для автоматичних гранатометів.
"Головного конструктора КБ "Луч" Коростельова удостоїли звання Герой України, протикорабельний ракетний комплекс "Нептун" взяли на озброєння, і військове командування заявило, що буде закуплено три дивізіони. От тільки ні копійки грошей на фінансування "Нептунів" у 2020-му не виділено. Як буде жити колектив розробників, як буде розгорнуто виробництво без грошей?" - зазначив Бутусов.
"Із позитиву - виділено фінансування на ракетну програму "Вільха" - для закупівлі близько сотні ракет, що дозволить забезпечити мінімальне завантаження 20 оборонних підприємств. Хоча теж питання, навіщо закупили ракети з дальністю дії в 70 км, коли "Луч" уже поставив на озброєння "Вільха-М" із дальністю в 120 км. Можна було б зрозуміти, якби грошей для військових взагалі не було. Але немає, я запитав в інтерв'ю міністра фінансів Сергія Марченка, обрізали чи фінансування для військових? Міністр заявив, що ні, що гроші в бюджеті на ці витрати є, незважаючи на дефіцит. Можна зробити висновок, що відсутність закупівель пояснюється виключно нерозпорядливістю самого МО і відсутністю контролю прем'єр-міністра. Ну або хтось дуже високопоставлений просить не витратити кошти МО до кінця року, щоб пустити їх у коронавірусний фонд і потім направити на будівництво доріг", - резюмував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Важко уявити, чим керується міністр оборони Андрій Таран, окрім зради? Якщо Таран про це навіть не повідомляє, то чому він досі протирає штани з лампасами?
Чому не виконує свою функцію контролю прем'єр Шмигаль окрім зрадою?
Чому МінФін не б'є на сполох на засіданнях КабМіну, в РНБО?
Чому РНБО не контрполює?
А куди дивиться профільний Комітет парламенту, що й досі яловий?
За чим дивиться ЗЕ, лицемірно трублячи перед народом, що його завдання - вберегти життя кожного солдата, як не вказівкою Путіна-Єрмака?
Ціла низка зрадників і саботажників оборони!!!
-А чому Білецький з Ярошем не підняли гвалт в ЗМІ і не зробили власних заяів? і Чоиу не вивели хоча б свої організації на мітинги протести?
Не знали? - тоді вони відірвані від життя фронту?
Знали, але мовчали - тоді їм нема довіри, бо прикуплені?
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
Легенды об отравлении Навального.
Почему Меркель - лучшая женщина для Путина.
https://www.facebook.com/boreits/posts/1716350168513094 Моя новая статья - в переводе Анатолия Молдавского
"Когда у Путина дела идут плохо, он всегда может положиться на Меркель: именно она помешала Украине и Грузии вступить в НАТО. Это предотвратило поставки оружия на Украину после вторжения Путина. Она проталкивает самый важный проект Путина - трубопровод по Северному морю. Теперь она предостерегла от вмешательства в Беларусь и предотвратила санкции. Что касается Меркель, её слова и дела - не только в отношении России - диаметрально противоположны. Это я лично знаю от политиков, которые были социализированы в коммунистических кадровых организациях. Люди с Запада, не имеющие соответствующего опыта, обычно не имеют возможности понять это. Меркель - лучшая женщина Путина. В основном потому, что она так ловко это скрывает."
У 2017 УкрОборонПром передав 3673 одиниць ОВТ
У 2018 УкрОборонПром передав 4900 одиниць ОВТ
У 2019 УкрОборонПром передав 4876 одиниць ОВТ
11.11.2019 Наєм і нова команда попадають в УОП
Станом на 08.2020 УкрОборонПром передав 450 одиниці ОВТ
Чи на п ята колона у вигляді зеленського прийшла до влади в Україні в 2019 ?
Августовские испытания украинских ракетных комплексов в 2019 году так перепугали Россию, что первым заданием для сформированной "агентуры влияния" было ликвидация, или заморозка украинской программы создания ракетного оружия.
По итогам годичных усилий российская агентура может докладывать о выполнении поставленной задачи. За период с 01.01.2020 г. по 01.08.2020 г. на ракетную программу, находящуюся уже в стадии пусковых испытаний не выделено ни единой гривны. Все работы фактически свернуты.
на выбирали -недоумка малораса поставили рулить Украиной.
Это чисто саботаж и предательство...ослабляют армию как при Яныке.
Депутат Лерос был прав Зеленский , Ермак это предатели....работают в интересах ***** путина, агрессора РФ.