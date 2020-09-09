Новое падение рейтинга "Слуги народа" - уже 25,7%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
В рейтинге политических сил на выборах в парламент лидируют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Радикальная партия Ляшко".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 29 августа-3 сентября 2020 года, передает Цензор.НЕТ.
Согласно результатам исследования, партию "Слуга народа" готовы поддержать 25,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 16,7%; партию "Европейская солидарность" – 15,6%; партию "Батькивщина" - 9,4%. Кроме того, 6% опрошенных поддержали бы "Радикальную партию Ляшко".
Отметим, что если сравнивать с предыдущими опросами "Рейтинга", то рейтинг партии "Слуга народа" упал. Так, опрос от 27 июля показал рейтинг "СН" на уровне 28% среди готовых голосовать и определившихся с выбором, опрос от 6 августа - 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.
Исследование было проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.
Пожалуйста, подождите...
1.Піти в наступ, положити кучу людей і програти, як Міхо. Ніхто з топ політиків зараз на це не йде.
2. Ні миру , ні війни. І тихо душити з малими втратами. Петька.
3. Балаболити про мир і нічого не робити. Бубочка.
4. Торгуватися за мир. Якщо йти на поступки, то щось виторговувати навзаєм. Складні питання заморозити - нехай діти-внуки потім розгрібають. бабаЮля.
5. Встати на коліна, віддати все що хотять. Жопіки.
Ще є проміжні варіанти, але вони не основні.
І от коло кожного такого збираються люди. А є ще внутрішня економічна політика і всепоглинаюча корупція. З останньою в Петьки ніяких успіхів не було, так , як і в бубочки зараз.
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Во-первых, Тимошенко, которую поддерживают миллионы украинцев, не только не собирается покидать политику, но и будет там блистать тогда, когда про 99% наших псевдополитиков (престарелых директоров заводов, пчеловодов, прыгунов по пенькам, кондитеров, комиков с роялем) давно забудут.
Мало того, кроме Тимошенко нет ни одного политика, который готов реально защищать социальные права украинцев. Политика, готового самоотверженно бороться против окончательного уничтожения, разграбления и продажи страны. Поэтому Тимошенко никогда не оставит миллионы людей на растерзание «стервятникам».
Во-вторых, партия Тимошенко «Батькивщина», как единственная реальная оппозиция, на местных выборах в октябре получит очень высокий результат в районах и ОТГ. Как это было на всех местных выборах с 2015 года.
Собственно, именно поэтому против Тимошенко и начался новый этап информационной войны.
В-третьих, Тимошенко - это политик уровня таких мировых лидеров, как Тэтчер, Черчилль или Де Голль. И если вспомнить их политическую биографию, то взлет карьеры этих политиков пришелся на самые сложные периоды для Великобритании и Франции, когда никто больше не знал, как вывести страны из кризиса. Когда «дно» уже было пробито.
В подобной ситуации находится сейчас и Украина.
Поэтому все «тимошенконенавистники» могут накапать себе валерьянки и уняться мечтой.
Тимошенко была и есть в украинской политике. И останется.
Д..Корнейчук.
Різниця між бабЮлею і Тетчер з де Голем помниш у чому? Вони вигравали з першого разу). А у бабЮлі було вже 4 невдалих спроби). Вона - вічна опозиція).
Толковый мужик!
У більшості пенсів ностальгія по ковбасі , по "вєлікам і магучем " обсчєм гасударствє , та по їх молодості , а не по тодішніх пенсіях . При совку пенсії теж були - нє ахті . .
Може б зрозуміли чому вони ностальгують по совку.
Підніміть розміри пенсій - і побачите, що по совку ніхто сумувати не буде
Я ж вже казав , ностальгують не за пенсіями ,, у простого люду й при совку пенсії були мізерні . Моя бабуля , наприклад , яка все життя працювала в колгоспі , розповідала що було отримувала пенсію - 3 рубля .
Тоді взагалі не зрозуміло - якщо пенсії не стали меншими то по чому там взагалі сумувати??
по СРСРу??
По чергам? По дефіциту? По голодомору?
По 1 виду пива, 2 видам морозива та 2 видам ковбаси?
В Бельгії в будь-якому пабі видів пива від 70 до 100, а подекуди і більше!
Те ж саме з ковбасами, сирами. А який хліб там
Це в країні з населенням Білорусі та територією Київської області
За последние пару дней, чисто для себя разбирался в оттенках ЗЕленого: изучил более сотни профилей сторонников «Зе», а также обобщил информацию, почерпнутую из живого общения, и могу сказать, что действительно, кретинами являются не все, а сам электорат Зеленского для меня четко укладывается в 5 групп.
1. ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая.
Постараюсь назвать их максимально политкорректно: ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). Так, маникюрша моей жены - сторонница Зе, имеет диплом экономиста, и глубоко возмущена низкой пенсией своей бабушки, при этом сей экономист не видит связи между тем фактом, что все 5 маникюрш в этом салоне сидят официально на минималке (4 тыс.), но получая на руки по собственному признанию от 15 до 18 тыс. грн. ( и так полстраны), поэтому в Пенсионном фонде дефицит (поступлений не хватает даже на выплату существующих пенсий), поэтому Пенсионный фонд дотируется из госбюджета за счет поступлений от других налогов. Для выпускника экономического вуза все это очень сложно и СКУЧНО.
Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. А главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ. Лозунг команды Зе : «Сделаем ИХ вместе!» сплотил этот люмпен, который ранее был распорошен как на левом фланге (коммунисты и прочие левые) , так и в партиях первого и второго Майдана (давайте будем честными), и в грузинской своре Саакашвили. Технологи команды Зе сумели сплотить этот пестрый русско-украино- и суржико-языкий охлос вокруг фигуры «четкого пацанчика, который покажет буржуям».
Главный мотив голосования этих людей: увидеть падение кого-то успешного. Они просто хотят зрелища: посмотреть, как бывший Президент и миллиардер будет низвергнут и (в идеале) осужден и заключен в тюрьму.
Самый распространенный комментарий в ФБ этой группы людей : «беги Пеця!!!».
В момент написания данного комментария в адрес самого успешного политика страны, у которого есть все: власть, деньги, большая дружная семья, обитающее в обоссаном подъезде ЧМО, чувствует себя Властелином колец!
Для этой категории электората Зе есть две новости:
Хорошая. Похоже, им удастся насладится падением Порошенко.
Плохая. Социальный лифт для этой группы возможен только в условиях ЛНР-ДНР. Зеленский ИГРАЕТ для них роль своего, имея одну группу крови с Порошенко и прочими буржуями, а стоит за ним такой Мегалодон, для которого судьба всего этого, обитающего в хрущевках и мечтающего о равном распределении благ, планктона совершенно безразлична. Правда жизни такова, что при всех властях на Сейшелы летают примерно одни и те же. А для этой группы избирателей Зе в качестве единственного бонуса вернут «Сватов», и достаточно.
2. ВТОРАЯ ГРУППА - АНТИМАЙДАН\ РЕВАНШИСТЫ. Это группа идейных противников Майдана, НЕНАВИДЯЩИХ ключевые политические достижения правления Порошенко: ускорение темпов украинизации (запрет российского медиаконтента, поддержка украинского кино, музыки, книгоиздания через систему госфинансирования, квот и импортных ограничений), получение автокефалии православной церковью Украины, блокирование российского сценария возврата ОРДЛО в статусе автономии.
Эта группа объединяет, как «простых людей», таких как няня наших знакомых, которая будучи введенной в заблуждение русскоязычием своих работодателей, радостно призналась, что голосовала за Зеленского, чтобы «Западная Украина от нас, наконец-то, отделилась»(!!!), так и представителей ориентированной на Россию бизнес-элиты и их информационную обслугу. Эти люди смекнули, что ОТКРЫТЫЙ РЕВАНШ на данный момент АРИФМЕТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖЕН, поэтому Бойко, Вилкул - это локальные региональные проекты. А вот победа Зеленского не гарантирует, но ДАЕТ ШАНС для реванша. Надежду их питает природа бизнеса Зеленского - ему нужны телевизионный и кино-рынок РФ, его бизнес пострадал от ограничений последних лет, на Майданах и в волонтерстве не замечен, к вопросам автокефалии безразличен, о расширении сферы использования украинского языка неоднократно высказывался негативно…
Часть представителей этой группы не просто сторонники «нормализации отношений с Россией», а откровенно ненавидящие Украину люди, в своих комментариях и постах не скрывающие, что избрание Президентом страны комика, назвавшего Украину «порноактрисой, готовой принять со всех сторон» и главнокомандующим армии человека, публично заявившего о готовности «стать на колени перед Путиным», вызовет ГНЕВ у миллионов украинцев. Канализация этого гнева в силовое противостояние - одна из целей этих людей, желающих ДИСКРЕДИТАЦИИ самой идеи украинской государственности, и рассматривающие избрание Зеленского Президентом, как ТЕХНОЛОГИЮ этой дискредитации.
3. ТРЕТЬЯ ГРУППА - ПРОХОДИМЦЫ. Виртуальная партия «Слуга народа» имеет рейтинг около 20%, не имея людей. Это дает шанс нескольким тысячам активных, амбициозных, безыдейных проходимцев (которым все равно с кем) разного уровня (от Лещенко и труппы кочующего грузинского цирка им. Саакашвили) до шустриков местного пошиба (которых имеется с десятка два в каждом пгт), заскочить во власть от Верховной Рады до районного совета. Главная задача этих людей - застолбить место в формирующейся с колес команде Зе.
Эта группа незначительна с точки зрения доли в электорате Зе, но играет ключевую роль в дискредитации ВСЕХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ и всех достижений последних 5 лет в информационном пространстве (каждый спешит показать свою полезность).
Группа разношерстная (русско- и украиноязычные, молодые и потрепанные жизнью, профессиональные общественники и «эксперты»), но, обращает на себя внимание тот ее сегмент, который публично подпитывает ожидания Первой группы (кретинов) на реализацию сценария «Грабь награбленное», рассчитывая возглавить этот процесс и нажиться на нем (так, Сакварелидзе уже публично заявил о необходимости массовых конфискаций и дальнейшей реализации конфискованного НИЖЕ рыночной стоимости, т.е. кто меньше заплатит и кто ближе к телу (???), именно эта группа истерично требует отмены декларирования доходов «общественными активистами», так как именно их подельники под видом активистов и планируют хорошенько разжиться на массовом раскулачивании (особенно это касается ОПГ грузинов).
Общая черта у ВСЕХ представителей данной группы: БЕСПРИНЦИПНОСТЬ.
Я знаю среди представителей этой группы украиноязычных людей с Западной Украины, поддержавших Майдан, ****..щих о европейских ценностях и борьбе с коррупцией, которых совершенно не смущает тот факт, что они активно поддерживают одного кандидата в унисон с Николаем Азаровым и Михаилом Добкиным. Я знаю в этой группе и переехавших после 2014 г. в Киев крымчан, которые вроде бы, должны, как потерявшие малую родину, быть особенно чувствительны к вещам вроде «готов встать на колени» и «Крым наш», но их не смущает, что они оказались на одной стороне политических симпатий не с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым, а с Охлобыстиным и Скабеевой.
Если первая группа сторонников Зеленского - «Кретины», достойна иронии и где-то даже сочувствия (как люди, обреченные жить в дерьме при любой власти), вторая группа - «реваншисты»- от неприязни до ненависти, то эта группа, вызывает ГЛУБОКОЕ ОМЕРЗЕНИЕ, и ее представители достойные только одного - ПРЕЗРЕНИЯ.
4. ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА - ВРЕМЕННОЕ ПОМУТНЕНИЕ, вызванное обидой.
В этой группе есть и бизнес, и общественники, и лоббисты какой-то конкретно идеи/концепции, и обыватели. Их объединяет обида на власть: их не оценили, не услышали, не привлекли. Поэтому, они решили проголосовать даже не за условного «Гриценко», а за АНТИВЛАСТЬ. При этом им хватает ума понимать, что кандидат Зеленский - не их кандидат, что его ядро: «Кретины» и «Реваншисты», и хватает внутренней порядочности в отличие от группы «Проходимцев», не «топить» за него публично и они не собираются вступать в его политическую силу, но ПОКА обида сильнее рацио. Они как бы подают сигнал SOS.
Что касается «общения» со сторонниками Зеленского, то с первыми тремя группами общаться бесполезно: «Кретинам» думать НЕЧЕМ, «Реваншисты» все прекрасно ОБДУМАЛИ и идут к своей цели, «Проходимцы» думают только о возможностях «подняться» на грядущем хаосе.
С «Обиженными» тоже лучше не общаться. Оптимально - оставить их в покое, дав им возможность САМОСТОЯТЕЛЬНО смириться с тем фактом, что выбирать снова придется между «оттенками серого», и надеяться, что временное помутнение пройдет до 21 апреля, и они без восторга, но проголосуют за Порошенко, как человека ДЕКЛАРИРУЮЩЕГО более близкие им политические цели, и при котором УЖЕ были сделаны некоторые шаги в верном направлении.
5. ПЯТАЯ ГРУППА. Их можно назвать политическими АУТИСТАМИ.
Это в основном молодежь больших городов: неглупая и небедная, живущая абсолютно автономно от политических процессов, преимущественно в родительской теплице, и полагающая, что они настолько не зависят от того, кто будет Президентом этой страны и какие процессы этот выбор запустит, что могут голосовать, НЕ ВНИКАЯ. У них нет причин ненавидеть эту власть, хотеть ее поменять, они живут в своем информационном поле, не сталкиваясь и не замечая ни власть, ни войну, у них есть деньги (родительские), а за Зеленского голосуют просто потому, что он ЯРЧЕ.
Это, пожалуй, единственный сегмент электората Зе, с которым можно и нужно говорить.
Но, кто может с ними говорить? Говорить на одном с ними языке. Вакарчук? Кличко? Притула?
И да, они не смотрят ТВ, и не читают нудные тексты в facebook.(с)
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Типова порохоботська демагогія.
Спростовується просто.
у час Пандемії ( Ковід -2019)ЗАкриваються від інших, а не самі не їздять...Угорщина закриває всі кордони для іноземців через другу хвилю коронавірусу
П'ЯТНИЦЯ, 28 СЕРПНЯ 2020, 19:52
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/28/7113730/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/28/7113730/
Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців у зв'язку з "другою хвилею" епідемії коронавірусу; дозвіл на транзитний проїзд має залишитися.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/9/7114152/
Реальные цифры, думаю, намного хуже для СН.
https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-ye-nayreytingovishoyu-derzhavnitskoyu-politsiloyu-********-yarosh/ Про це у ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий" заявив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош . Він закликав усі патріотичні сили України до об'єднання зусиль.
"Я виступаю за об'єднання всіх державницьких сил. "Європейська Солідарність" зараз найрейтинговіша структура. Ми це бачимо, безумовно, вже. Всі соціологічні служби це дають, це об'єктивно. Рейтинги із державницьких сил, патріотичних сил найбільші у "Європейської Солідарності". Тому зрозуміло, що ми в контакті з "Європейською Солідарністю", ми говоримо зі "Свободою", ми говоримо з "Національним корпусом", ми говоримо з "Пропозицією" тією ж самою. Бо зупинити те, що відбувається в державі, а я бачу, що це такий контрольований хаос практично, можна тільки об'єднаними силами і альтернативою, позитивною альтернативою цій владі", - заявив Ярош.
ВЖе забули,як з нею прої...али вибори Президента ?
як була також ЄС про..обана мажоритарка ?
Ничего,дойдёт..через холодильник..
голосовать только после сдачи экзамана по мове и истории!
1-2 в обласних центрах(ОТГ включаючі обласні центри) максимум...
у місцеві ради згідно нової нарізки округів формально більш-менш позитивні...
Але,враховуючи,який СБРОД від них лізе, їм мало де вдасться зорганізувати свою більшість...
але навряд чи"Слуги"(їх верхівка) на це підуть..
Динаміка негативна..
пізніше наберуть ще менше...
Заради
Саме цікаве,що більше всіх ця новина хвилювала поросят
Отож,я впевннний ,що місце приготували для людини агент російських спецслужб Порошенко.