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опрос (2651) рейтинг (1558) социология (530) Слуга народа (2620)

Новое падение рейтинга "Слуги народа" - уже 25,7%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новое падение рейтинга

В рейтинге политических сил на выборах в парламент лидируют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Радикальная партия Ляшко".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 29 августа-3 сентября 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам исследования, партию "Слуга народа" готовы поддержать 25,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 16,7%; партию "Европейская солидарность" – 15,6%; партию "Батькивщина" - 9,4%. Кроме того, 6% опрошенных поддержали бы "Радикальную партию Ляшко".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Я не могу ни за кого агитировать на местных выборах. Вам решать: вы хотите, чтобы было, как сейчас, или было по-другому? - Зеленский. ВИДЕО

Отметим, что если сравнивать с предыдущими опросами "Рейтинга", то рейтинг партии "Слуга народа" упал. Так, опрос от 27 июля показал рейтинг "СН" на уровне 28% среди готовых голосовать и определившихся с выбором, опрос от 6 августа - 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.

Новое падение рейтинга Слуги народа - уже 25,7%, - опрос Рейтинга 01
Новое падение рейтинга Слуги народа - уже 25,7%, - опрос Рейтинга 02

Исследование было проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.

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Топ комментарии
+63
Новое падение рейтинга "Слуги народа" - уже 25,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 7292
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09.09.2020 11:33
+59
Новое падение рейтинга "Слуги народа" - уже 25,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8970
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09.09.2020 11:33
+51
Новое падение рейтинга "Слуги народа" - уже 25,7%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6491
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09.09.2020 11:31
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Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
На самому ділі воно не так. Варіантів там більше ніж два.
1.Піти в наступ, положити кучу людей і програти, як Міхо. Ніхто з топ політиків зараз на це не йде.
2. Ні миру , ні війни. І тихо душити з малими втратами. Петька.
3. Балаболити про мир і нічого не робити. Бубочка.

4. Торгуватися за мир. Якщо йти на поступки, то щось виторговувати навзаєм. Складні питання заморозити - нехай діти-внуки потім розгрібають. бабаЮля.
5. Встати на коліна, віддати все що хотять. Жопіки.
Ще є проміжні варіанти, але вони не основні.
І от коло кожного такого збираються люди. А є ще внутрішня економічна політика і всепоглинаюча корупція. З останньою в Петьки ніяких успіхів не було, так , як і в бубочки зараз.
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09.09.2020 14:23 Ответить
не важливо. всі ті варіанти підуть або до Петра або до Зе-Хула. а як ти їх назвеш то вже справа десята.
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09.09.2020 17:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/313177 Та ні порося "всьовкралаюлькахіхікаючізпутінимнакаблукахівкалясці"
***

Во-первых, Тимошенко, которую поддерживают миллионы украинцев, не только не собирается покидать политику, но и будет там блистать тогда, когда про 99% наших псевдополитиков (престарелых директоров заводов, пчеловодов, прыгунов по пенькам, кондитеров, комиков с роялем) давно забудут.

Мало того, кроме Тимошенко нет ни одного политика, который готов реально защищать социальные права украинцев. Политика, готового самоотверженно бороться против окончательного уничтожения, разграбления и продажи страны. Поэтому Тимошенко никогда не оставит миллионы людей на растерзание «стервятникам».

Во-вторых, партия Тимошенко «Батькивщина», как единственная реальная оппозиция, на местных выборах в октябре получит очень высокий результат в районах и ОТГ. Как это было на всех местных выборах с 2015 года.

Собственно, именно поэтому против Тимошенко и начался новый этап информационной войны.

В-третьих, Тимошенко - это политик уровня таких мировых лидеров, как Тэтчер, Черчилль или Де Голль. И если вспомнить их политическую биографию, то взлет карьеры этих политиков пришелся на самые сложные периоды для Великобритании и Франции, когда никто больше не знал, как вывести страны из кризиса. Когда «дно» уже было пробито.

В подобной ситуации находится сейчас и Украина.

Поэтому все «тимошенконенавистники» могут накапать себе валерьянки и уняться мечтой.

Тимошенко была и есть в украинской политике. И останется.

Д..Корнейчук.
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10.09.2020 10:24 Ответить
Що там по зовнішній політиці?).
Різниця між бабЮлею і Тетчер з де Голем помниш у чому? Вони вигравали з першого разу). А у бабЮлі було вже 4 невдалих спроби). Вона - вічна опозиція).
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10.09.2020 12:34 Ответить
А я, пожалуй, за Гросю проголосую!
Толковый мужик!
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09.09.2020 13:39 Ответить
НЕПОГАНИЙ ПРЕМ"ЄР - ПОВНЕ ГІВНО ЯК ЛЮДИНА(
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09.09.2020 14:32 Ответить
хороша (чи погана) людина - не професія
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09.09.2020 15:28 Ответить
Ты знаком с ним лично?
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09.09.2020 15:31 Ответить
Действуй, еврей к еврею, стройными рядами.
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09.09.2020 23:29 Ответить
Ум не имеет национальности. Но откуда ТИБЕ это знать?
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10.09.2020 09:59 Ответить
Ну как откуда знать? Ты же только что сказал. Действуй, еврей к еврею.
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10.09.2020 14:17 Ответить
А смысл в таком выборе???
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10.09.2020 02:04 Ответить
С 30% до 25%? С таким-то количеством зрады, на редкость слабое падение рейтинга
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09.09.2020 13:43 Ответить
так всі ЗМІ працюють на нього
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09.09.2020 20:38 Ответить
Вова - 3%... Что, слух режет? Саше (Бацьке) тоже режет.
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09.09.2020 13:43 Ответить
40% , пенси і 50+ ( 25 + 15 ) . Якби не ці совкодрочери , у ЗАЖОПа майже не було б шансів впливати на життя країни , взагалі . .
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09.09.2020 13:51 Ответить
Ковід прийде лад наведе.
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09.09.2020 14:00 Ответить
Интересно, делает ли пенсия из человека - совкодрочера? Лет через 10 увидим, когда на пенсию пойдут те, кто совок ненавидел
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09.09.2020 14:00 Ответить
Думаю що ні . Знаю совкодрочерів , які ще при совку нагребли такого , що та пенсія їм взагалі " до лампочки " . Але плачуть за совком більше інших .

У більшості пенсів ностальгія по ковбасі , по "вєлікам і магучем " обсчєм гасударствє , та по їх молодості , а не по тодішніх пенсіях . При совку пенсії теж були - нє ахті . .
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09.09.2020 14:18 Ответить
МЕНЕ НАЙБІЛЬШЕ ТІШАТЬ ТІ, ЩО ПРИ УКРАЇНІ НАГРЕБЛИ ТАК, ЩО ПРИ СОВКУ Б ЇХ РОЗСТРІЛЯЛИ, АЛЕ ПЛАЧУТЬ ПО ТОМУ СССР ЯК ПО РІДНІЙ МАМІ)))
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09.09.2020 14:34 Ответить
Ви б поцікавились би які наразі пенсії у людей...
Може б зрозуміли чому вони ностальгують по совку.
Підніміть розміри пенсій - і побачите, що по совку ніхто сумувати не буде
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09.09.2020 21:08 Ответить
Начебто я живу не в Україні . До того ж я і сам на пенсії .

Я ж вже казав , ностальгують не за пенсіями ,, у простого люду й при совку пенсії були мізерні . Моя бабуля , наприклад , яка все життя працювала в колгоспі , розповідала що було отримувала пенсію - 3 рубля .
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09.09.2020 21:33 Ответить
я вас прийняв за молоде покоління.
Тоді взагалі не зрозуміло - якщо пенсії не стали меншими то по чому там взагалі сумувати??
по СРСРу??
По чергам? По дефіциту? По голодомору?
По 1 виду пива, 2 видам морозива та 2 видам ковбаси?

В Бельгії в будь-якому пабі видів пива від 70 до 100, а подекуди і більше!
Те ж саме з ковбасами, сирами. А який хліб там

Це в країні з населенням Білорусі та територією Київської області
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27.09.2020 23:41 Ответить
А якби не зебільна молодь,до 30,в зеленої плісняви теж шансів небуло.
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09.09.2020 14:17 Ответить
Группа поддержки СН - это люди до 40 лет. Поэтому у партии есть будущее. А группа поддержки ОПЗЖО - это люди 60+. Поэтому эта партия не имеет будущего. То же самое касается и Батьківщини. Их электорат - это люди 50+. Поэтому с каждым годом Батьківщина будет терять свои позиции, пока окончательно не уйдет в историю. Что касается ПЕСов, то их рейтинг будет еще долго держаться на одном и том же уровне 15-16%. И не туды, и не сюды. Их группа поддержки - это замучанный жизнью интеллигент, который за всю свою никчемную жизнь так и не смог выучить ни одной иностранной мовы. Поэтому восхищается как Петя говорит по-английски. Этот интеллигент работает в офисе, физически неразвит, впереди у него висит пузько, он толстоват и неуклюж, он мечтает когда-то разбогатеть, он на работе говорит по-украински, а дома по-русски. Поэтому Петя ему близок во всем. Он верит, что оффшорный олигарх спасет Украину, надо только сковырнуть неразумных зебилов. Такие люди у нас составляют 15-16%. Так что ПЕСов ждет впереди стабильность.
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09.09.2020 14:08 Ответить
Краще пузько , ніж протяги в голові , як у зебаранів . .
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09.09.2020 14:25 Ответить
ТИ ПРО СЕБЕ , УБОГИЙ, НАПИСАВ!?
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09.09.2020 14:35 Ответить
Статья про рейтинг "Лакеев Урода". Давай про них. (написано март 2019)
За последние пару дней, чисто для себя разбирался в оттенках ЗЕленого: изучил более сотни профилей сторонников «Зе», а также обобщил информацию, почерпнутую из живого общения, и могу сказать, что действительно, кретинами являются не все, а сам электорат Зеленского для меня четко укладывается в 5 групп.
1. ПЕРВАЯ ГРУППА, самая массовая.
Постараюсь назвать их максимально политкорректно: ЛИЦА С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ. В этой группе есть как откровенные шариковы, так и граждане с интеллектом в нижних пределах нормы, формально имеющие высшее образование, иногда гуманитарное, а порой - экономическое (однако, этот факт скорее характеризует не их, а текущее состояние нашего высшего образования). Так, маникюрша моей жены - сторонница Зе, имеет диплом экономиста, и глубоко возмущена низкой пенсией своей бабушки, при этом сей экономист не видит связи между тем фактом, что все 5 маникюрш в этом салоне сидят официально на минималке (4 тыс.), но получая на руки по собственному признанию от 15 до 18 тыс. грн. ( и так полстраны), поэтому в Пенсионном фонде дефицит (поступлений не хватает даже на выплату существующих пенсий), поэтому Пенсионный фонд дотируется из госбюджета за счет поступлений от других налогов. Для выпускника экономического вуза все это очень сложно и СКУЧНО.
Общая особенность представителей данной группы, помимо низкого интеллекта и малообразованности, это МАЛООБЕСПЕЧЕННОСТЬ. А главным движущим чувством этой группы являются ЗАВИСТЬ и основанная на ней КЛАССОВАЯ НЕНАВИСТЬ. Лозунг команды Зе : «Сделаем ИХ вместе!» сплотил этот люмпен, который ранее был распорошен как на левом фланге (коммунисты и прочие левые) , так и в партиях первого и второго Майдана (давайте будем честными), и в грузинской своре Саакашвили. Технологи команды Зе сумели сплотить этот пестрый русско-украино- и суржико-языкий охлос вокруг фигуры «четкого пацанчика, который покажет буржуям».
Главный мотив голосования этих людей: увидеть падение кого-то успешного. Они просто хотят зрелища: посмотреть, как бывший Президент и миллиардер будет низвергнут и (в идеале) осужден и заключен в тюрьму.
Самый распространенный комментарий в ФБ этой группы людей : «беги Пеця!!!».
В момент написания данного комментария в адрес самого успешного политика страны, у которого есть все: власть, деньги, большая дружная семья, обитающее в обоссаном подъезде ЧМО, чувствует себя Властелином колец!
Для этой категории электората Зе есть две новости:
Хорошая. Похоже, им удастся насладится падением Порошенко.
Плохая. Социальный лифт для этой группы возможен только в условиях ЛНР-ДНР. Зеленский ИГРАЕТ для них роль своего, имея одну группу крови с Порошенко и прочими буржуями, а стоит за ним такой Мегалодон, для которого судьба всего этого, обитающего в хрущевках и мечтающего о равном распределении благ, планктона совершенно безразлична. Правда жизни такова, что при всех властях на Сейшелы летают примерно одни и те же. А для этой группы избирателей Зе в качестве единственного бонуса вернут «Сватов», и достаточно.

2. ВТОРАЯ ГРУППА - АНТИМАЙДАН\ РЕВАНШИСТЫ. Это группа идейных противников Майдана, НЕНАВИДЯЩИХ ключевые политические достижения правления Порошенко: ускорение темпов украинизации (запрет российского медиаконтента, поддержка украинского кино, музыки, книгоиздания через систему госфинансирования, квот и импортных ограничений), получение автокефалии православной церковью Украины, блокирование российского сценария возврата ОРДЛО в статусе автономии.
Эта группа объединяет, как «простых людей», таких как няня наших знакомых, которая будучи введенной в заблуждение русскоязычием своих работодателей, радостно призналась, что голосовала за Зеленского, чтобы «Западная Украина от нас, наконец-то, отделилась»(!!!), так и представителей ориентированной на Россию бизнес-элиты и их информационную обслугу. Эти люди смекнули, что ОТКРЫТЫЙ РЕВАНШ на данный момент АРИФМЕТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖЕН, поэтому Бойко, Вилкул - это локальные региональные проекты. А вот победа Зеленского не гарантирует, но ДАЕТ ШАНС для реванша. Надежду их питает природа бизнеса Зеленского - ему нужны телевизионный и кино-рынок РФ, его бизнес пострадал от ограничений последних лет, на Майданах и в волонтерстве не замечен, к вопросам автокефалии безразличен, о расширении сферы использования украинского языка неоднократно высказывался негативно…
Часть представителей этой группы не просто сторонники «нормализации отношений с Россией», а откровенно ненавидящие Украину люди, в своих комментариях и постах не скрывающие, что избрание Президентом страны комика, назвавшего Украину «порноактрисой, готовой принять со всех сторон» и главнокомандующим армии человека, публично заявившего о готовности «стать на колени перед Путиным», вызовет ГНЕВ у миллионов украинцев. Канализация этого гнева в силовое противостояние - одна из целей этих людей, желающих ДИСКРЕДИТАЦИИ самой идеи украинской государственности, и рассматривающие избрание Зеленского Президентом, как ТЕХНОЛОГИЮ этой дискредитации.
3. ТРЕТЬЯ ГРУППА - ПРОХОДИМЦЫ. Виртуальная партия «Слуга народа» имеет рейтинг около 20%, не имея людей. Это дает шанс нескольким тысячам активных, амбициозных, безыдейных проходимцев (которым все равно с кем) разного уровня (от Лещенко и труппы кочующего грузинского цирка им. Саакашвили) до шустриков местного пошиба (которых имеется с десятка два в каждом пгт), заскочить во власть от Верховной Рады до районного совета. Главная задача этих людей - застолбить место в формирующейся с колес команде Зе.
Эта группа незначительна с точки зрения доли в электорате Зе, но играет ключевую роль в дискредитации ВСЕХ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ и всех достижений последних 5 лет в информационном пространстве (каждый спешит показать свою полезность).
Группа разношерстная (русско- и украиноязычные, молодые и потрепанные жизнью, профессиональные общественники и «эксперты»), но, обращает на себя внимание тот ее сегмент, который публично подпитывает ожидания Первой группы (кретинов) на реализацию сценария «Грабь награбленное», рассчитывая возглавить этот процесс и нажиться на нем (так, Сакварелидзе уже публично заявил о необходимости массовых конфискаций и дальнейшей реализации конфискованного НИЖЕ рыночной стоимости, т.е. кто меньше заплатит и кто ближе к телу (???), именно эта группа истерично требует отмены декларирования доходов «общественными активистами», так как именно их подельники под видом активистов и планируют хорошенько разжиться на массовом раскулачивании (особенно это касается ОПГ грузинов).
Общая черта у ВСЕХ представителей данной группы: БЕСПРИНЦИПНОСТЬ.
Я знаю среди представителей этой группы украиноязычных людей с Западной Украины, поддержавших Майдан, ****..щих о европейских ценностях и борьбе с коррупцией, которых совершенно не смущает тот факт, что они активно поддерживают одного кандидата в унисон с Николаем Азаровым и Михаилом Добкиным. Я знаю в этой группе и переехавших после 2014 г. в Киев крымчан, которые вроде бы, должны, как потерявшие малую родину, быть особенно чувствительны к вещам вроде «готов встать на колени» и «Крым наш», но их не смущает, что они оказались на одной стороне политических симпатий не с Мустафой Джемилевым и Рефатом Чубаровым, а с Охлобыстиным и Скабеевой.
Если первая группа сторонников Зеленского - «Кретины», достойна иронии и где-то даже сочувствия (как люди, обреченные жить в дерьме при любой власти), вторая группа - «реваншисты»- от неприязни до ненависти, то эта группа, вызывает ГЛУБОКОЕ ОМЕРЗЕНИЕ, и ее представители достойные только одного - ПРЕЗРЕНИЯ.

4. ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА - ВРЕМЕННОЕ ПОМУТНЕНИЕ, вызванное обидой.
В этой группе есть и бизнес, и общественники, и лоббисты какой-то конкретно идеи/концепции, и обыватели. Их объединяет обида на власть: их не оценили, не услышали, не привлекли. Поэтому, они решили проголосовать даже не за условного «Гриценко», а за АНТИВЛАСТЬ. При этом им хватает ума понимать, что кандидат Зеленский - не их кандидат, что его ядро: «Кретины» и «Реваншисты», и хватает внутренней порядочности в отличие от группы «Проходимцев», не «топить» за него публично и они не собираются вступать в его политическую силу, но ПОКА обида сильнее рацио. Они как бы подают сигнал SOS.

Что касается «общения» со сторонниками Зеленского, то с первыми тремя группами общаться бесполезно: «Кретинам» думать НЕЧЕМ, «Реваншисты» все прекрасно ОБДУМАЛИ и идут к своей цели, «Проходимцы» думают только о возможностях «подняться» на грядущем хаосе.
С «Обиженными» тоже лучше не общаться. Оптимально - оставить их в покое, дав им возможность САМОСТОЯТЕЛЬНО смириться с тем фактом, что выбирать снова придется между «оттенками серого», и надеяться, что временное помутнение пройдет до 21 апреля, и они без восторга, но проголосуют за Порошенко, как человека ДЕКЛАРИРУЮЩЕГО более близкие им политические цели, и при котором УЖЕ были сделаны некоторые шаги в верном направлении.

5. ПЯТАЯ ГРУППА. Их можно назвать политическими АУТИСТАМИ.
Это в основном молодежь больших городов: неглупая и небедная, живущая абсолютно автономно от политических процессов, преимущественно в родительской теплице, и полагающая, что они настолько не зависят от того, кто будет Президентом этой страны и какие процессы этот выбор запустит, что могут голосовать, НЕ ВНИКАЯ. У них нет причин ненавидеть эту власть, хотеть ее поменять, они живут в своем информационном поле, не сталкиваясь и не замечая ни власть, ни войну, у них есть деньги (родительские), а за Зеленского голосуют просто потому, что он ЯРЧЕ.

Это, пожалуй, единственный сегмент электората Зе, с которым можно и нужно говорить.
Но, кто может с ними говорить? Говорить на одном с ними языке. Вакарчук? Кличко? Притула?
И да, они не смотрят ТВ, и не читают нудные тексты в facebook.(с)
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09.09.2020 19:37 Ответить
В Украине создана такая политическая система старой политической элитой,что на последних выборах украинским избирателям предложили выбрать или негодяев(старую политическую элиту),или дилетантов(Зеленского и его партию Слуга народа).Украинский народ дважды отправил в политический нокдаун старую политическую элиту-коррумпированных,бездарных,трусливых,корыстолюбивых политиков.Это позитив.За это украинских избирателей надо не ругать,а хвалить.Какой же нормальный вменяемый человек-будет голосовать за негодяев.Взамен избрали Зеленского-скомороха,чудака,политического авантюриста и его аморфное сборище беспринципных дилетантов.Здесь были три мотива:1) показать свое невосприятие,неприязнь ,недоверие к старой элите,2) Зеленский и его команда все-таки не связаны коррупцией.3) они напрямую не являются клиентурой олигархов и латифундистов.Вряд ли кто-то из них ожидал каких-то больших успехов от Зе-команды. Итак,корень зол в политической системе,которую нужно реформировать,перезагрузить.На мой взгляд,главное в политической перезагрузке -это переход до строго,чисто идеологических партий.Это эволюционный путь смены элит.Идеологизация политических партий вместе с мерами против политической коррупции улучшит качество украинской политической элиты,что приведет к улучшению дел в остальных сферах жизнедеятельности.Политическая элита-вот слабое звено Украины!!! Поэтому,напрасно ругают украинский народ,что он проголосовал за Зе-команду.Причина-кланово-олигархическая система!!!
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10.09.2020 08:50 Ответить
у меня собаки, класс Элит, лучшие по породе в Украине. читай внимательно-лучшие! если ты пишешь"старая элита", неважно что она старая, значит лучшие. есть старый стоматолог, негодяй и мерзавец, берет очень дорого, но лучший, профи. а есть быдло, тупой криворукий дебил, берет дешево, и песенки поет, но потом зубы болят. что ты выберешь?
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10.09.2020 11:08 Ответить
Все равно 25,7% довбойбов!!!
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09.09.2020 14:21 Ответить
У них ще не закінчилася епоха зубожіння
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09.09.2020 18:25 Ответить
https://censor.net/ua/user/23903 ваша арифметика ніяка. СН на Вашу думку люди до 40 років. Це не так. То були люди різного віку обдурені російською і бенівською пропагандою псевдожурналістів бігусьонків. Все, що їм малювали виявилося брехнею і я впевнений, що більше вони на ці фейки і обіцянки не поведуться. Я з такими спілкуюся кожного дня, вони зараз разом з іншими відпочивають на Азовському і Чорному морях, а раніше при Порошенко їздили по встому світу, і це не тільки коронавірус, а тройний "коронавірус" у діях влади. Молоді люди втратили доходи тільки іза дурної політики всесвітлішого і його команди. А держава з кожним днем втрачає все більше сваоїх позицій у світі - ринок збуту, і тихенько сповзає до мордора. Якраз ці люди переосмислили свою легковажність. Правда серез них є і ті, що вітер в голові, але їх мало. Що стосується ОПЗЖ, то там дійсно старпеди і до наступних виборів їх порідшає, бо то закони природи, а не моє бажання. А якраз рядах ЕС побільшає, бо кожна нормальна людина пишається своєю країною і своєю сім*єю - а це наше майбутнє і ЕС і НАТО.
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09.09.2020 14:41 Ответить
Все, що їм малювали виявилося брехнею і я впевнений, що більше вони на ці фейки і обіцянки не поведуться. Я з такими спілкуюся кожного дня, вони зараз разом з іншими відпочивають на Азовському і Чорному морях, а раніше при Порошенко їздили по встому світу, і це не тільки коронавірус, а тройний "коронавірус" у діях влади.

------------------------------------
Типова порохоботська демагогія.
Спростовується просто.

у час Пандемії ( Ковід -2019)ЗАкриваються від інших, а не самі не їздять...Угорщина закриває всі кордони для іноземців через другу хвилю коронавірусу
П'ЯТНИЦЯ, 28 СЕРПНЯ 2020, 19:52



https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/28/7113730/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/08/28/7113730/

Угорщина з 1 вересня закриє кордони для іноземців у зв'язку з "другою хвилею" епідемії коронавірусу; дозвіл на транзитний проїзд має залишитися.


https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/09/9/7114152/

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09.09.2020 22:32 Ответить
Россоссиссии
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09.09.2020 22:12 Ответить
ОПЗЖ на втором месте идет? )) Типа, не удивляйтесь будущим фальсификациям. Вообще, за Голобородька надо голосовать, свой парень.
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09.09.2020 14:50 Ответить
"телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров." - говнометод.
Реальные цифры, думаю, намного хуже для СН.
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09.09.2020 14:51 Ответить
Скулеж порохоботов все больше напоминает шариковское "Абырвалг!" Рошен,еще парочку!Нове падіння рейтингу "Слуги народу" - вже 25,7%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9555
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09.09.2020 15:01 Ответить
активней работай попой, и ты на шоколад, а не сою заработаешь
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09.09.2020 15:23 Ответить
"Європейська Солідарність" є найпопулярнішою державницькою політичною силою в Україні.

https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-ye-nayreytingovishoyu-derzhavnitskoyu-politsiloyu-********-yarosh/ Про це у ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий" заявив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош . Він закликав усі патріотичні сили України до об'єднання зусиль.

"Я виступаю за об'єднання всіх державницьких сил. "Європейська Солідарність" зараз найрейтинговіша структура. Ми це бачимо, безумовно, вже. Всі соціологічні служби це дають, це об'єктивно. Рейтинги із державницьких сил, патріотичних сил найбільші у "Європейської Солідарності". Тому зрозуміло, що ми в контакті з "Європейською Солідарністю", ми говоримо зі "Свободою", ми говоримо з "Національним корпусом", ми говоримо з "Пропозицією" тією ж самою. Бо зупинити те, що відбувається в державі, а я бачу, що це такий контрольований хаос практично, можна тільки об'єднаними силами і альтернативою, позитивною альтернативою цій владі", - заявив Ярош.
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09.09.2020 15:07 Ответить
а ось Ярошу недовіри не може бути. якщо він каже, Порох наша людина значить так це і є!!!
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09.09.2020 17:01 Ответить
Ага, уже на эти грабли мы наступали. Я против Зели, но и против Пети.
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09.09.2020 17:52 Ответить
Отлично, значит будут рыги и Мертвечук. Достойный подход, уважаю. Как оно, вообще живется в жизни, с таким-то подходом?
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09.09.2020 20:19 Ответить
мантру "Хто не за Порошенко ,той за путіна" упороті порохофіли тепер вирішили застосувати на місцевих виборах ?

ВЖе забули,як з нею прої...али вибори Президента ?

як була також ЄС про..обана мажоритарка ?
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09.09.2020 22:45 Ответить
Не порохофил ни разу. Просто реалист, который понимает, что каждый раз у нас выбор из нескольких сортов говна. И приходится выбирать тот сорт, от которого наименее тошнит. Но многие рады нырнуть с головой " в новый сорт говна, с запахом ванили". Реклама сделает что угодно.
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10.09.2020 13:29 Ответить
ЗНАЧИТ, ЕЩЁ НЕ ПОУМНЕЛ, ДО КОНЦА !!!!! НЕ ДОШЛО!
Ничего,дойдёт..через холодильник..
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12.09.2020 01:57 Ответить
25% упоротих і (13,5 +2,8 +0,4) вати
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09.09.2020 15:46 Ответить
В сумме, это проценты проголосовавших за Овоща. Если добавить существенную часть лугандонцев и почти 85% крысчан.
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09.09.2020 18:30 Ответить
Слуги наода конченные подонки
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09.09.2020 15:55 Ответить
0 голосов зеленым мразям! 0 голосов кацапским чмырям опжз!
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09.09.2020 16:10 Ответить
Нужно срочно принять закон о выборах!после гонения зеленых чмырей!
голосовать только после сдачи экзамана по мове и истории!
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09.09.2020 16:12 Ответить
Аткель там 25%. Ежели наберется процента 3, то максимум.
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09.09.2020 18:54 Ответить
Не забываем сколько бабла рашка заливает через медведя, так что цифры могут быть нарисованными
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09.09.2020 19:07 Ответить
вот сколько ни беседовал со знакомыми, друзьями, все зебарана и его слуг сброда нах посылают. откуда берутся эти говно результаты ?
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09.09.2020 20:00 Ответить
Враховуючи те, що в Україні вже 30 років діє принцип "приходить одна (наприклад, прозахідна) партія - робить тільки гірше - дає владу просхідній партії і чекає своєї черги прийняти владу на інших виборах", я взагалі не розумію ейфорію в коментарях. Альтернатива Слузі народу в цих списках - такі самі олігархічні партії, при яких Україні буде залишатися на 130 місцях в рейтингах сприйняття корупції, з ручними судами, де багаті будуть багатіти, а бідні - бідніти. Тільки гасла зміняться та балакуча голова в телевізорі, от і все, що нас чекає в майбутньому.
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09.09.2020 20:10 Ответить
знову буде потрібен "ремонт" влади як в 2014...тоді після Майдану "сєпари" сиділи як "міші"... або в різні сторони...
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09.09.2020 21:58 Ответить
а зараз то взагалі повний "атас"...а куму путі взагалі все по барабану...ніяких рамок...
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09.09.2020 22:50 Ответить
Сидять вони тихо як миші чи не сидять - ви від цього краще жити не станете. Однак, якщо у вас немає мети краще жити, а тільки мета, щоб сєпари сиділи як миші, то може для вас такий стан речей і нормальний.
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10.09.2020 07:59 Ответить
где на нашу шею и голову этот дурак взялся.
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09.09.2020 21:13 Ответить
Результаты опроса получены методом "от фонаря", путём написания заранее согласованых цифр согласно заявки)
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09.09.2020 21:18 Ответить
наскільки були вражаючими результати виборів пана Зе-і настільки принизливими будуть результати місцевих виборів...якщо звичайно "раптом" не відкладуть їх в "звязку з коронавірусом"...
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09.09.2020 21:54 Ответить
результати виборів мерів для Зе передбачаються катастрофічні..
1-2 в обласних центрах(ОТГ включаючі обласні центри) максимум...

у місцеві ради згідно нової нарізки округів формально більш-менш позитивні...
Але,враховуючи,який СБРОД від них лізе, їм мало де вдасться зорганізувати свою більшість...
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09.09.2020 22:37 Ответить
Є можливість за законом відтермінувати їх на 90 днів..

але навряд чи"Слуги"(їх верхівка) на це підуть..
Динаміка негативна..
пізніше наберуть ще менше...
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09.09.2020 22:39 Ответить
Хто грошей більше дав агенству по опитуванням, той і лідірує
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09.09.2020 22:22 Ответить
Я бачу по цифрах ,що грошенят "рейтингу" "підсипав" Ахмєтов...
Заради
Нове падіння рейтингу "Слуги народу" - вже 25,7%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3659
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09.09.2020 22:41 Ответить
Я не є прихільником Ляшко,але ніде правди діти,коли слідкував за рейтингом вилоносного,то чомусь у нього рейтинг впав з4 % до1% тільки він оголосив про підтримку Ю.Тимошенко його кандидатури в Черкасах на мажоритарці.Чого б це ?
Саме цікаве,що більше всіх ця новина хвилювала поросят
Отож,я впевннний ,що місце приготували для людини агент російських спецслужб Порошенко.
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10.09.2020 10:39 Ответить
Это и есть падение рейтинга у тех, кто за год не сделал ни хера положительного как для страны, так и для народа, ****** всех , обосравшихся скандалами типа анальных сосен??? Да посмотреть на рожи их фронтменов типа корниенко ара-хамия и мери-поппинс, блевать охота, а не голосовать. Хотелось бы не верить всяким рейтингам. Наверно и не нужно. Рейтинги сегодня-инструмент давления на мозги пересичных, утверждают те же политтехнологи.
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09.09.2020 22:50 Ответить
лишних 20 % приписали
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09.09.2020 22:58 Ответить
Всё равно, это разгром конкурентов.
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10.09.2020 00:59 Ответить
Рейтинг упал, можно подумать шо когда-либо зерейтинг был на высоте. Даже в звездный час обещаловок о 4000 USD зарплаты , тот рейтинг растекался по плинтусу.
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10.09.2020 05:29 Ответить
Нове падіння рейтингу "Слуги народу" - вже 25,7%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5603
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10.09.2020 07:49 Ответить
Прст... ИХТАМНЕТ, я вас понимаю... У вас зашквар сирийским фаршем в преисподней...
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10.09.2020 12:47 Ответить
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