Новое падение рейтинга "Слуги народа" - уже 25,7%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

В рейтинге политических сил на выборах в парламент лидируют партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Радикальная партия Ляшко".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 29 августа-3 сентября 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам исследования, партию "Слуга народа" готовы поддержать 25,7% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. За партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" готовы проголосовать 16,7%; партию "Европейская солидарность" – 15,6%; партию "Батькивщина" - 9,4%. Кроме того, 6% опрошенных поддержали бы "Радикальную партию Ляшко".

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Отметим, что если сравнивать с предыдущими опросами "Рейтинга", то рейтинг партии "Слуга народа" упал. Так, опрос от 27 июля показал рейтинг "СН" на уровне 28% среди готовых голосовать и определившихся с выбором, опрос от 6 августа - 26% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором.





Исследование было проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%.