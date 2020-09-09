Нове падіння рейтингу "Слуги народу" - вже 25,7%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

В рейтингу політичних сил на виборах до парламенту лідирують партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" і "Радикальна партія Ляшка".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 29 серпня-3 вересня 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами дослідження, партію "Слуга народу" готові підтримати 25,7% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори. За партію "Опозиційна платформа - За життя" готові проголосувати 16,7%; партію "Європейська Солідарність" - 15,6%; партію "Батьківщина" - 9,4%. Крім того, 6% опитаних підтримали б "Радикальну партію Ляшка".

Зазначимо, що якщо порівнювати з попередніми опитуваннями "Рейтингу", то рейтинг партії "Слуга народу" впав. Так, опитування від 27 липня показало рейтинг "СН" на рівні 28% серед готових голосувати і тих, хто визначився з вибором, опитування від 6 серпня - 26% серед тих, хто готовий голосувати і визначився з вибором.

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Дослідження було проведено методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 10 тис. респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,0%.