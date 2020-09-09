51% граждан не доверяет президенту Зеленскому, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Уровень доверия к Президенту Украины Владимиру Зеленскому за год упал с 76% до 44%, а уровень недоверия - вырос с 14% до 51%.
За результатами опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 29 августа - 3 сентября 2020 методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера), Президент В.Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков, сообщает Цензор.НЕТ.
44% опрошенных доверяют Главе государства, 51% - не доверяют. Ю.Бойку доверяют 24%, не доверяют - 58%, Ю.Тимошенко доверяют 22%, не доверяют - 74%, П.Порошенку доверяют 22%, не доверяют - 75%.
Уровень доверия к Президенту В.Зеленскому (44%) выше, чем за аналогичный период каденции к президентам П.Порошенку (25%) и В.Януковичу (26%).
Отметим, что по сравнению с опросом месяцем ранее, уровень доверия к Зеленскому вырос с 38% до 44%. При этом, годом ранее, в сентябре 2019 года, президенту Зеленскому доверяли 76% граждан Украины, и лишь 14% не доверяли.
Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0%. Сроки проведения: 29 августа - 3 сентября 2020 г.
Пожалуйста, подождите...
Уряд ЗЕ виключив Дитячий фонд ООН (UNICEF) з переліку організацій, у яких можна купувати медзасоби за бюджетні кошти в 2020 році.
Яких ще реформ Зеленського вам не вистачає?
Mason Lemberg
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Нагадаю, що з 2015 по 2019 рік державні закупівлі Міністерство охорони здоров'я https://galinfo.com.ua/news/dostup_do_bezoplatnyh_likiv_shcho_zminylosya_u_derzhavnyh_zakupivlyah_314078.html проводило через міжнародні організації. За оцінкою Рахункової палати, міжнародні організації зекономили до 40% бюджету на ліки, а деякі препарати закуповувалися у 26 разів дешевше (!!!), ніж це робив МОЗ до 2015 року.
Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації, в Україні з'явилося 95 нових препаратів - вони зареєстровані і доступні для громадян.Також державні закупівлі через міжнародні організації дозволити закуповувати ті самі ліки значно дешевше, а на заощаджені кошти - купувати ліки додатково.
(ЮНІСЕФ, як неприбуткова гуманітарна організація, ДОПОМАГАЄ нужденним країнам закупити медикаменти зі знижкою порівняно до комерційного ринку. Вони на цьому не заробляють. Це робиться як гуманітарна акція, допомога.)
...Все, ЗЕбіли, лафа закінчилася.
Тепер ліки будуть закуповувати друзі ЗЕленого ублюдка, - і не прозоро та чесно, як було при "баризі", - а так, як треба "потрібним людям" з "Кварталу 95". Готуйтесь до подорожчання ліків)
Наголосували? -- ЖРІ...тє!
И всегда под наркотой
Уровень доверия вырос или упал?
Вот так рейтинг на фоне кризиса и прочего глобального пистеца взял себе и вырос.
Что нужно сделать на следующем витке прихода к власти патриотических сил, так это разогнать все эти продажные конторы типа Ретинга, работающие на олигархат.
https://censor.net/ru/news/3218153/61_oproshennyh_jiteleyi_kieva_nedovolny_deyatelnostyu_zelenskogo_opros_reyitinga_infografika
Зе не балотується на Мери,а Кличко не йде в Президенти...
Лолиботы , як не крути , а все равно у вашего хозяина стабильные 73% антирейтинга
Трішки дурнувата,але стратегія.. )
У Садового,наприклад,СТРАТЕГІЯ -"працювати лише на позитиві"..Підставляючи і скидуючи негатив на інших...
успішна стратегія з якою Андрій Садовий "доля" надіється знову виграти вибори...
Ідіоте, а він яким боком? Мова не про нього, мова про сонцеликого.
Вас зеботи за об'явами набирають?
На сливе им операции с вагнеровцами?
На каждодневных безаказанных обстрелах с жертвами по вине ЗЕлупелло?
На разворованном фонде Коронавируса?
На воровстве в космических масштабах в процессе "большой стройки"?
Напомните, где еще отметился шут-наркоман в последнее время.
https://www.youtube.com/watch?v=QdPjgB9NVaI 10 років тому Тимошенко прямо лягла під Росію, обіцяючи не вести Україну у НАТО - Омельченко
І чому європейці такі самі типові контракти не вважають негативними, а наші дебіли вважають?
. Игорь Бакай: «Если Украина получит цену на газ в $450, это будет «заслуга» Бойко, Фирташа, Лёвочкина, Ющенко» http://from-ua.com/eco/ddf61f6fac73e.html
І ще раз про"кабальні газові угоди"
Поганий газовий контракт підписала ЮВТ - це для кого він поганий?
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"Газпром" розриває всі контракти з "Нафтогазом"
Глава Газпрому Олексій Міллер заявив, що «Газпром» змушений так поступити, бо він категорично проти того, "щоб Україна вирішувала свої проблеми за її рахунок".
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/314212
http://intvua.com/news/article/1520000926-vitonchena-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko-video-.html#_blank http://intvua.com/news/article/1520000926-vitonchena-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko-video-.html
Витончену "демагогію" "від Косатої Бл..ді"..
"Якби не Геніальний контракт Тимошенко з путіним,Україна би не виграла потім би Міжнародний суд"...
Арбітраж постановив виплатити "Нафтогазу" 4,63 млрд дол. За підсумками двох арбітражних проваджень Газпром винен 2,56 млрд дол.
https://censor.net/news/3053144/*******************************************************
Старий КДБшнік Гриня Омєльченко досі у когось викликає довіру? Що там з педофілією в Артеку? Гриня какнув на Батьківщину і заховавсь на декілька років? А це виявилось наклепом на безневинних політиків від Юлі.
І чому європейці такі самі типові контракти не вважають негативними, а наші дебіли вважають?
А ну давай! Поднатиснемо за Шарія! Бойка! Пєцю! Щоб вже довго не страждати.
Юлєчка зараз "в підпіллі"..У Боцка електорат залізобетонно-ватний,але не виріс у кількості...
У Бариги з появою все нових і нових фактів брехні і цинізму -рейтинг падає...
решта "лідерів мишиного рівня" -теж не на висоті...
бэ мэ побачив, побачив 150 раз сказал
https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-ye-nayreytingovishoyu-derzhavnitskoyu-politsiloyu-********-yarosh/ Про це у ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий" заявив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош . Він закликав усі патріотичні сили України до об'єднання зусиль.
"Я виступаю за об'єднання всіх державницьких сил. "Європейська Солідарність" зараз найрейтинговіша структура. Ми це бачимо, безумовно, вже. Всі соціологічні служби це дають, це об'єктивно. Рейтинги із державницьких сил, патріотичних сил найбільші у "Європейської Солідарності". Тому зрозуміло, що ми в контакті з "Європейською Солідарністю", ми говоримо зі "Свободою", ми говоримо з "Національним корпусом", ми говоримо з "Пропозицією" тією ж самою. Бо зупинити те, що відбувається в державі, а я бачу, що це такий контрольований хаос практично, можна тільки об'єднаними силами і альтернативою, позитивною альтернативою цій владі", - заявив Ярош.
Нажаль на сьгодняшній день у нас є патріотичні сили які вдають з себе патріотичні ,але такими не є.
В тому числі до таких сил,я відношу "ЄС"Петра Порошенко.П.Порошенко це фальшивий патріот.
Не може бути патріотом людина - коли вся країна боролась з Януковичем,а він працював в уряді Януковича.
Не може бути патріотом людина яка привела Медведчука в політику.
Яка призначила Медведчука членом трьохстороньої контактної групи і це не моя позиція,це позиція пана Клімкіна.
Який підтвердив це на минулому тижні.
Не може бути патріотом людина,коли весь світ застосовував санкціі проти Януковича
,а він в той час купував канал у сина Януковича і зараз зробив з нього пропангандистску машину.
Не може бути патріотом людина яка одною рукою вводила в Україні військовий стан,а другою торгувала з РФ
Брифінг С.Власенко у Львові https://www.facebook.com/batkivshchyna.lvivshchyna/videos/908998726259475/
От скажіть, пересічні...
Чому ви проголосували за Зе ? На чому тримається ваша довіра ?
Щоби конкретно ви йому довірили ?
Поремонтувати свою автівку ?
Лягли би до нього на стіл оперуватись ?
Вважаєте його фінансовим генієм ?
Військовим експертом ?
НУ ЩО ???
То чому ви вирішили віддати цій посередності КРАЇНУ ? Він вміє нею керувати ? Це так легко робиться ? Прийшов клоун і переміг у війні. Смішно...
и кто это у нас тут чемпион по недоверию?