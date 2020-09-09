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Зеленський (22448) опитування (1853) рейтинг (1622) соціологія (260)

51% громадян не довіряє президенту Зеленському, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

51% громадян не довіряє президенту Зеленському, - опитування

Рівень довіри до Президента України Володимира Зеленського за рік упав із 76% до 44%, а рівень недовіри - зріс із 14% до 51%.

За результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 29 серпня - 3 вересня 2020 методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера), Президент В.Зеленський очолює рейтинг довіри серед ключових національних політиків, повідомляє Цензор.НЕТ.

44% опитаних довіряють главі держави, 51% - не довіряють. Ю.Бойку довіряють 24%, не довіряють - 58%, Ю.Тимошенко довіряють 22%, не довіряють - 74%, П.Порошенку довіряють 22%, не довіряють - 75%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нове падіння рейтингу "Слуги народу" - вже 25,7%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рівень довіри до Президента В.Зеленського (44%) вищий, ніж за аналогічний період каденції до президентів П.Порошенка (25%) і В.Януковича (26%).

Зазначимо, що порівняно з опитуванням місяцем раніше, рівень довіри до Зеленського виріс із 38% до 44%. При цьому, роком раніше, у вересні 2019 року, президентові Зеленському довіряли 76% громадян України, і лише 14% не довіряли.

51% громадян не довіряє президенту Зеленському, - опитування Рейтингу 01
51% громадян не довіряє президенту Зеленському, - опитування Рейтингу 02
51% громадян не довіряє президенту Зеленському, - опитування Рейтингу 03

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 10000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більш як 1,0%. Терміни проведення: 29 серпня - 3 вересня 2020 р.
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Топ коментарі
+29
11:29 112 кг кокаина стоимостью 17 млн долларов обнаружили в прибывшем в Одессу контейнере с бананами

11:42 Уровень доверия к Зеленскому вырос до 44%

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09.09.2020 11:47
+28
У нас опитування проводили. Я сам підійшов і попросив анкету. Мене запитали за кого я голосуватиму, я сказав що за Порошенка. Після чого інтерес до мене ці достойні люди втратили, анкету не дали. Почав наполягати- почали тікати і кричати ;Чого Ви до нас причепилися!;.
Отакі опитування.
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09.09.2020 12:03
+25
Уровень доверия к Зеленскому вырос до 44%, но 51% граждан по-прежнему не доверяют президенту, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6259
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09.09.2020 11:50
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Верные слуги главсвина-мальдивского.
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09.09.2020 12:19 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3265807.html "Ми топчємся на одном мєстє", "Порох нє проводіт рєформи" - говорили у 2019 фани ЗЕленого...

Уряд ЗЕ виключив Дитячий фонд ООН (UNICEF) з переліку організацій, у яких можна купувати медзасоби за бюджетні кошти в 2020 році.
Яких ще реформ Зеленського вам не вистачає?
Mason Lemberg
______________
Нагадаю, що з 2015 по 2019 рік державні закупівлі Міністерство охорони здоров'я https://galinfo.com.ua/news/dostup_do_bezoplatnyh_likiv_shcho_zminylosya_u_derzhavnyh_zakupivlyah_314078.html проводило через міжнародні організації. За оцінкою Рахункової палати, міжнародні організації зекономили до 40% бюджету на ліки, а деякі препарати закуповувалися у 26 разів дешевше (!!!), ніж це робив МОЗ до 2015 року.
Завдяки державним закупівлям через міжнародні організації, в Україні з'явилося 95 нових препаратів - вони зареєстровані і доступні для громадян.Також державні закупівлі через міжнародні організації дозволити закуповувати ті самі ліки значно дешевше, а на заощаджені кошти - купувати ліки додатково.
(ЮНІСЕФ, як неприбуткова гуманітарна організація, ДОПОМАГАЄ нужденним країнам закупити медикаменти зі знижкою порівняно до комерційного ринку. Вони на цьому не заробляють. Це робиться як гуманітарна акція, допомога.)

...Все, ЗЕбіли, лафа закінчилася.
Тепер ліки будуть закуповувати друзі ЗЕленого ублюдка, - і не прозоро та чесно, як було при "баризі", - а так, як треба "потрібним людям" з "Кварталу 95". Готуйтесь до подорожчання ліків)
Наголосували? -- ЖРІ...тє!
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09.09.2020 12:07 Відповісти
Зеленский парень хороший ,но у него клыков нет а без них ничего сделать не получится ...УВЫ...
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09.09.2020 12:07 Відповісти
В общем парень не плохой, только сцится и глухой! ))))
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09.09.2020 12:11 Відповісти
А еще тупой, как пробка
И всегда под наркотой
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09.09.2020 13:02 Відповісти
ему не обязательно брать на клык,можно и в жопу...
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09.09.2020 12:12 Відповісти
Жаль, что никто ему этого не сказал полтора года назад...
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09.09.2020 12:28 Відповісти
Мне интересно почему при растущем рейтинге доверия зезидент боится своего народа, а при растущем рейтинге недоверия бывший Президент свободно общается с людьми??? Как это???
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09.09.2020 12:09 Відповісти
Бывший сначала отсекает гражданских, а после общается.
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09.09.2020 12:13 Відповісти
https://censor.net/ua/user/26006

Рівень довіри до Зеленського виріс до 44%, але 51% громадян, як і раніше, не довіряють президенту, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9479
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09.09.2020 12:20 Відповісти
"Уровень доверия к Зеленскому вырос до 44%, но 51% граждан по-прежнему не доверяют президенту, - опрос "Рейтинга"." - "Уровень доверия к Президенту Украины Владимиру Зеленскому за год упал с 76% до 44%, а уровень недоверия - вырос с 14% до 51%."
Уровень доверия вырос или упал?
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09.09.2020 12:09 Відповісти
либо колумбусы рейтинг обманули и дали им еще лучшее гуано, либо их зеля обманул, отдав свои экскрименты после колумбусов, что отразилось на рейтингах не хуже.
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09.09.2020 12:10 Відповісти
Да, да..
Вот так рейтинг на фоне кризиса и прочего глобального пистеца взял себе и вырос.
Что нужно сделать на следующем витке прихода к власти патриотических сил, так это разогнать все эти продажные конторы типа Ретинга, работающие на олигархат.
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09.09.2020 12:10 Відповісти
Крутять рейтингами, як циган кіньми. Результат залежить від того, яких політиків поставлять у список. У парі Кличко-Зеленський 61% не довіряють блазню.



Рівень довіри до Зеленського виріс до 44%, але 51% громадян, як і раніше, не довіряють президенту, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4032
https://censor.net/ru/news/3218153/61_oproshennyh_jiteleyi_kieva_nedovolny_deyatelnostyu_zelenskogo_opros_reyitinga_infografika
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09.09.2020 12:12 Відповісти
яка на..уй пара Зеленський -Кличко !?

Зе не балотується на Мери,а Кличко не йде в Президенти...
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09.09.2020 12:16 Відповісти
Всі свої претензії до групи Рейтинг. Я говорю про маніпуляції з рейтингами. А чи піде Кличко у президенти, сподіваюсь, дуже скоро дізнаємось.
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09.09.2020 12:26 Відповісти
П.Порошенку доверяют 22%, не доверяют - 75%


Лолиботы , як не крути , а все равно у вашего хозяина стабильные 73% антирейтинга
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09.09.2020 12:12 Відповісти
петики они тупые. Они считают, что если у Зеленского убавится рейтинг, то у Порошка добавится
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09.09.2020 12:14 Відповісти
Та все они прекрасно понимают , шо Петробудка не пройдет . Но Лолита им гроши платит , поэтому как и раньше будут прославлять Сывочолого
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09.09.2020 12:22 Відповісти
це не тупість,це стратегія..

Трішки дурнувата,але стратегія.. )

У Садового,наприклад,СТРАТЕГІЯ -"працювати лише на позитиві"..Підставляючи і скидуючи негатив на інших...
успішна стратегія з якою Андрій Садовий "доля" надіється знову виграти вибори...
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09.09.2020 12:26 Відповісти
Порошенко все сере тобі в штани і не зупиняється. От паскудний.
Ідіоте, а він яким боком? Мова не про нього, мова про сонцеликого.
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09.09.2020 12:18 Відповісти
та ні.. є стистична похибка,за якою антирейтинг Порошенка все-таки не 75,а 67-68 відсотків..
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09.09.2020 12:23 Відповісти
Вау, неук https://censor.net/ua/user/31269, що не вміє грамотно писати, щось торочить про "СТИстична похибка", яка чомусь діє лише щодо голосів за Порошенка і не діє щодо інших...
Вас зеботи за об'явами набирають?
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09.09.2020 12:37 Відповісти
У будь якому суспільстві, розвиненому чи відсталому, 25% - це розумна, культурна, освічена частина - авангард нації. А 75% - це неграмотне, некультурне, обмежене бидло, для якого життєві пріоритети, - побухать, пожрать, посрать.
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09.09.2020 12:35 Відповісти
А 24 значит не жрут, не срут и не бухают. Анисвятыи. А если ипало очередному узнику совести вдруг набьют в кабаке, так это только за мову, тут понимать нужно..
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09.09.2020 13:36 Відповісти
Дурня якась діється. Навіть ті, що рік тому гордо випинали груди, бо вони вибрали найвеличнішого і наймудрішого сьогодні винувато опускають очі, а тут довіра росте. А з яких то, питається. Це де ж такі опитування проводять і за чиє бабло?
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09.09.2020 12:16 Відповісти
Рівень довіри до Зеленського виріс до 44%, але 51% громадян, як і раніше, не довіряють президенту, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8541
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09.09.2020 12:20 Відповісти
точний відсоток упоротих РЕЛІГІЙНИХ ПРИХИЛЬНИКІВ ПОЛІТИКА у графі -"Цілковито довіряю" )))))))

Рівень довіри до Зеленського виріс до 44%, але 51% громадян, як і раніше, не довіряють президенту, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 869
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09.09.2020 12:21 Відповісти
У Ющенка таких зараз 2 відсотки,У Тягнибока,Вітренко,Ляшка,Симоненко -по 1...)))))
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09.09.2020 12:22 Відповісти
А Пеценька то вже з Йолкою ..на рівні ! ..Не даремно з одного кодла .
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09.09.2020 12:22 Відповісти
Это ж на чем мог вырости уровень доверия ЗЕлупелло?

На сливе им операции с вагнеровцами?
На каждодневных безаказанных обстрелах с жертвами по вине ЗЕлупелло?
На разворованном фонде Коронавируса?
На воровстве в космических масштабах в процессе "большой стройки"?

Напомните, где еще отметился шут-наркоман в последнее время.
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09.09.2020 12:22 Відповісти
По 1+1 про таке не розповідають.
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09.09.2020 12:29 Відповісти
Про мелочь забыл - умышленный саботаж Зеленским оборонной программы Украины и сокращение ВСУ во время войны.
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09.09.2020 12:29 Відповісти
Как бы не старался порох, а все равно где-то далеко в ж@пе..
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09.09.2020 13:27 Відповісти
Це було очікуване. Ніколи ще вигравав на виборах завдяки образам виборців, на голоси яких сподіваєшся. Це по-перше. Ну а по-друге - не обіцяй того чого виконати не в змозі. Це аксіома.
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09.09.2020 13:51 Відповісти
Иными словами предательство Зеленским Украины устраивает откровенных ублюдков, потому, что иначе Порошенко.
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09.09.2020 14:18 Відповісти
Если ты называешь окружающих тебя людей ублюдками, за их реализованное право свободного выбора, то ты, тролль, есть враг демократии, а значит и враг Украины.
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09.09.2020 18:26 Відповісти
Реализовали право выбрать кого?Полного профана в политике,слизняка, разваливающего Украину?Огромное спасибо за ваш выбор!
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09.09.2020 19:52 Відповісти
И что он развалил? Какие территории сдал без боя? Сколько миллиардов заработал?Хотите каждую неделю слушать "100% инфу" о полномасштабном вторжении агрессора? Женщина, не несите чушь!
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10.09.2020 03:05 Відповісти
Капець яка каша в головах українців. Зєля тримає біля себе фактично російського шпигуна Єрмака, а на ракетну програму не дав за рік ні копійчини, людей звільняють, і у нього рейтинг зріс. Пєця за Янека працював в його уряді і переплачував за газ по Юліному контракту. Юля сиділа в катівні і ледве не померла там. І в них рейтинг однаковий. Капець каша.
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09.09.2020 12:28 Відповісти
цікаво.. як досі деякі релігійні упороті прихильники юлєчки і далі вважають "газовий контракт" позитивом ((((
https://www.youtube.com/watch?v=QdPjgB9NVaI 10 років тому Тимошенко прямо лягла під Росію, обіцяючи не вести Україну у НАТО - Омельченко
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09.09.2020 12:32 Відповісти
Старий КДБшнік Гриня Омєльченко досі у когось викликає довіру? Що там з педофілією в Артеку? Гриня какнув на Батьківщину і заховавсь на декілька років? А це виявилось наклепом на безневинних політиків від Юлі.
І чому європейці такі самі типові контракти не вважають негативними, а наші дебіли вважають?
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09.09.2020 12:36 Відповісти
А ты кто убогий шо так гонишь за зелепуку
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09.09.2020 12:54 Відповісти
Принаймні не кацапюра, як ти
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09.09.2020 13:12 Відповісти
дудра.
. Игорь Бакай: «Если Украина получит цену на газ в $450, это будет «заслуга» Бойко, Фирташа, Лёвочкина, Ющенко» http://from-ua.com/eco/ddf61f6fac73e.html
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09.09.2020 18:11 Відповісти
дудра.
І ще раз про"кабальні газові угоди"
Поганий газовий контракт підписала ЮВТ - це для кого він поганий?
***
"Газпром" розриває всі контракти з "Нафтогазом"

Глава Газпрому Олексій Міллер заявив, що «Газпром» змушений так поступити, бо він категорично проти того, "щоб Україна вирішувала свої проблеми за її рахунок".
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/314212
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09.09.2020 18:13 Відповісти
дудра.ВИТОНЧЕНА ПАСТКА ДЛЯ "ГАЗПРОМУ" ВІД ТИМОШЕНКО (ВІДЕО)
http://intvua.com/news/article/1520000926-vitonchena-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko-video-.html#_blank http://intvua.com/news/article/1520000926-vitonchena-pastka-dlya-gazpromu-vid-timoshenko-video-.html
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09.09.2020 18:15 Відповісти
знаємо... знаємо..

Витончену "демагогію" "від Косатої Бл..ді"..

"Якби не Геніальний контракт Тимошенко з путіним,Україна би не виграла потім би Міжнародний суд"...
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11.09.2020 08:15 Відповісти
До речі, подумайте, якщо Порошенко офіційно вважає контракт Тимошенко поганим, а харківські угоди - хорошими, то чому ми в суді спиралися саме на пункти "поганого" контракту 2009 року а не на хороші (чомусь засекречені) харківські угоди? Можливо харківські угоди забезпечили б у Стокгольмі ще більш вражаючу перемогу молодому дарованію Коболєву? Якось дивно чого порошенківці не пішли в Стокгольмі з такого жирного козиря?
Арбітраж постановив виплатити "Нафтогазу" 4,63 млрд дол. За підсумками двох арбітражних проваджень Газпром винен 2,56 млрд дол.
https://censor.net/news/3053144/*******************************************************
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09.09.2020 18:16 Відповісти
https://censor.net/ua/user/98956

Старий КДБшнік Гриня Омєльченко досі у когось викликає довіру? Що там з педофілією в Артеку? Гриня какнув на Батьківщину і заховавсь на декілька років? А це виявилось наклепом на безневинних політиків від Юлі.
І чому європейці такі самі типові контракти не вважають негативними, а наші дебіли вважають?
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09.09.2020 18:17 Відповісти
один штабний троль юлєчки посилається на іншого упоротого юлєбота ?)))
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11.09.2020 08:16 Відповісти
Якщо така каша в головах людей, то не дивно, що Україна неухильно рухається вглиб дупи і скоро вже скриється з поверхні світу.
А ну давай! Поднатиснемо за Шарія! Бойка! Пєцю! Щоб вже довго не страждати.
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09.09.2020 12:40 Відповісти
тупое быдло кругом
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15.09.2020 22:36 Відповісти
це суто відносний ріст..

Юлєчка зараз "в підпіллі"..У Боцка електорат залізобетонно-ватний,але не виріс у кількості...
У Бариги з появою все нових і нових фактів брехні і цинізму -рейтинг падає...
решта "лідерів мишиного рівня" -теж не на висоті...
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09.09.2020 12:29 Відповісти
https://youtu.be/hDLpxbRO53I вот ЗЕ-лето прошло
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09.09.2020 12:30 Відповісти
Зебуины,а вы можете назвать хоть одну причину для поднятия вялого рейтинга вашего клоуна? Интересно было бы познакомиться с достижениями вашего бубочки.
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09.09.2020 12:34 Відповісти
Уровень доверия к Зеленскому упал / Прихильники-симпатіки Зеленского должны не сидеть сложа руки а писать комменты на тему Что изменилось за неделю к лучшему.И тем выполнять свой долг. Как это делал Иван Петрович Сидоров в 2015-2017 гг . Пример -коммент https://censor.net/comments/locate/387093/019213ea-ae3d-71db-9fed-020017481acf
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09.09.2020 12:38 Відповісти
давайте сегодняшнее видео уже с Житоимира, где он он про коледж выступал
бэ мэ побачив, побачив 150 раз сказал
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09.09.2020 12:43 Відповісти
вся сила зе в зебаранах
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09.09.2020 12:46 Відповісти
51% громадян не довіряє президенту Зеленському, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 3666
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09.09.2020 12:47 Відповісти
Більше 90% засобів масової інформації, належать проросійським олігархам. І ці "ЗМІ" п"ять років, під час війни, "мочили" Президента. Методи провірені (НЕДОРОГЕНЬКИМИ) на Ющенкові. А тепер вони облизують свою зелену паскуду.
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09.09.2020 13:25 Відповісти
Дурні малюють собі якісь картинки і таблички і в них вірять. Немає довіри до Зеленського, а тим більше до Бойко. Брешіть, може вам від цього полегчає, але кінець рухається і його не зупинити. Різко росте довіра до Порошенко, хоч ви його всі оббрехали і продовжуєте це робити і сьогодні. Добре він вас налякав, особливо ху@ла.
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09.09.2020 13:42 Відповісти
Надеюсь к следующим выборам по анти рейтингу клован догонит слащавого олигарха.До и в начале президенства пел он красиво,но как оказалось под дудку Карабаса Барабаса.
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09.09.2020 13:46 Відповісти
Рівень довіри до Зебобіка - найбільше 5%.
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09.09.2020 15:05 Відповісти
"Європейська Солідарність" є найпопулярнішою державницькою політичною силою в Україні.

https://prm.ua/yevropeyska-solidarnist-ye-nayreytingovishoyu-derzhavnitskoyu-politsiloyu-********-yarosh/ Про це у ток-шоу "Ехо України" на телеканалі "Прямий" заявив командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош . Він закликав усі патріотичні сили України до об'єднання зусиль.

"Я виступаю за об'єднання всіх державницьких сил. "Європейська Солідарність" зараз найрейтинговіша структура. Ми це бачимо, безумовно, вже. Всі соціологічні служби це дають, це об'єктивно. Рейтинги із державницьких сил, патріотичних сил найбільші у "Європейської Солідарності". Тому зрозуміло, що ми в контакті з "Європейською Солідарністю", ми говоримо зі "Свободою", ми говоримо з "Національним корпусом", ми говоримо з "Пропозицією" тією ж самою. Бо зупинити те, що відбувається в державі, а я бачу, що це такий контрольований хаос практично, можна тільки об'єднаними силами і альтернативою, позитивною альтернативою цій владі", - заявив Ярош.
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09.09.2020 15:07 Відповісти
С.Власенко.
Нажаль на сьгодняшній день у нас є патріотичні сили які вдають з себе патріотичні ,але такими не є.
В тому числі до таких сил,я відношу "ЄС"Петра Порошенко.П.Порошенко це фальшивий патріот.
Не може бути патріотом людина - коли вся країна боролась з Януковичем,а він працював в уряді Януковича.
Не може бути патріотом людина яка привела Медведчука в політику.
Яка призначила Медведчука членом трьохстороньої контактної групи і це не моя позиція,це позиція пана Клімкіна.
Який підтвердив це на минулому тижні.
Не може бути патріотом людина,коли весь світ застосовував санкціі проти Януковича
,а він в той час купував канал у сина Януковича і зараз зробив з нього пропангандистску машину.
Не може бути патріотом людина яка одною рукою вводила в Україні військовий стан,а другою торгувала з РФ
Брифінг С.Власенко у Львові https://www.facebook.com/batkivshchyna.lvivshchyna/videos/908998726259475/
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09.09.2020 18:21 Відповісти
Как можно доверять трусливому наркоману клоуну Тока такие же как и он сам
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09.09.2020 15:27 Відповісти
Пфффф...
От скажіть, пересічні...
Чому ви проголосували за Зе ? На чому тримається ваша довіра ?
Щоби конкретно ви йому довірили ?
Поремонтувати свою автівку ?
Лягли би до нього на стіл оперуватись ?
Вважаєте його фінансовим генієм ?
Військовим експертом ?
НУ ЩО ???
То чому ви вирішили віддати цій посередності КРАЇНУ ? Він вміє нею керувати ? Це так легко робиться ? Прийшов клоун і переміг у війні. Смішно...
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09.09.2020 15:52 Відповісти
Хорошая идея... Тре у Васi запитати(моего дружалика)... Вообще-то народ непросвещенный, замученный не только рабским трудом , но и безпросветним бражничеством, а порою и просто простофильего уклада... все еще верит в доброго барина, который придет и рассудит. Пани Ксения, Вы же прекрасно знаете, что цвет думающей нации за годы СэРэСэР был изничтожен. БЫл возлелеян приспособленческий безликий гомосоветикус... БЫстрее всего вопрос к интеллигенции , мол что ты сделала чтобы нация притомною стала.
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10.09.2020 04:36 Відповісти
Ослаблять кормит лохов дутой статистикой
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09.09.2020 15:54 Відповісти
"А ведь вазелин на хлеб не намажешь" - медленно, но верно доходит до населения. Впрочем, самые стойкие мажут между булок и не сдаются. На днях общался с одной дамой, сообщившей, что Зеленский (всё ещё) выдающийся руководитель, порядочный человек и соль земли украинской. Причём у этой еще два высших образования. Обучаемость, однако...
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09.09.2020 16:08 Відповісти
51% громадян не довіряє президенту Зеленському, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1320
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10.09.2020 00:27 Відповісти
то есть, по уровню доверия вдвое больше конкурентов.
и кто это у нас тут чемпион по недоверию?
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10.09.2020 01:04 Відповісти
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