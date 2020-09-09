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Новости Коронавирус и карантин
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Каждый руководитель, принимающий решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность, - Шмыгаль

Каждый руководитель, принимающий решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантинных ограничений. По его словам, действия отдельных представителей местной власти, которые призывают не выполнять требования карантина, часто имеют политическую цель.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Отдельно хочу напомнить, что каждый руководитель предприятия или учебного заведения, или другого учреждения, который принимает решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность. Итак, прошу руководителей на местах не подталкивать подчиненных на правонарушения и не подвергать своих земляков эпидемической опасности", - сказал премьер.

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Штрафовать за нарушения карантина в Украине могут не только полицейские и санитарные врачи, но и местные органы власти. За нарушения карантина предусмотрены штрафы и тюремные заключения.

Все нарушения карантина караются по статье 325 Уголовного кодекса Украины. Если действия граждан привели к распространению вируса, виновным грозит от 17 тысяч гривен штрафа до трех лет тюрьмы. В случае гибели людей - от 5 до 8 лет заключения. Для должностных лиц штрафы составляют 34-170 тысяч гривен.

Как отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в стране не предусмотрена ответственность за политические заявления.

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"Если лично мэр нарушит правила карантина, то мы лично мэра будем штрафовать. Но за политические заявления у нас нет ответственности. У них у всех выборы, они на этих выборах хотят покрасоваться перед избирателями. Надеюсь, что мэров, которые не занимаются защитой своих граждан от коронавируса, не будут избирать", - сказал он.

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Топ комментарии
+7
коли привозили з-за кордону та розпускали по домівках (навіть без карантину) тисячі потенційно інфікованих - хто з вас, паскуд, покараний? Де "пєрсональная отвєтствєнность" зеленої шмарклі?
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09.09.2020 13:34
+7
Шмыга , ты коллаборант и государственный преступник . После твоих заявлений о водичке в Крым , ты больше не Премьер .
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09.09.2020 13:38
+6
А Шмыгалю еще никто не напомнил о нарушении конституционных прав людей,был введен незаконный карантин за который придется ответить когда повалят иски в суды.
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09.09.2020 13:46
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Правила форума Совет форумчан
як же ж вам кортить всю країну кинути в боргову яму, ******* зелені !!
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09.09.2020 13:32 Ответить
Йди до бісової матері клоун. З якого переляку кримінальна відповідальність...?
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09.09.2020 13:34 Ответить
коли привозили з-за кордону та розпускали по домівках (навіть без карантину) тисячі потенційно інфікованих - хто з вас, паскуд, покараний? Де "пєрсональная отвєтствєнность" зеленої шмарклі?
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09.09.2020 13:34 Ответить
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09.09.2020 13:36 Ответить
З них брали зобов'язання про самоізоляцію, але вони відверто казали, що обмежувати себе не будуть.
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09.09.2020 13:37 Ответить
з самого початку ніхто ні в кого нічого не брав. А був самий розпал у Європі. А потім почали брати підписку, та вже було запізно. Та й сподіватись на свідомість було марно, тре було контролювати. АБО НЕ ПУСКАТИ !
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09.09.2020 13:38 Ответить
Перші 1-2 групи помістили під ізоляцію одразу по прибутті (Нові Санжари, і ще мінімум одне місце було).
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09.09.2020 13:43 Ответить
так, екшн з Санжарами пам"ятає весь світ. Але потім, всі розбіглися та навіть на камери хизувались що не будуть сидіти ні в якому карантині. А імпотентна влада дозволила їм не сидіти, а заражати оточуючих.
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09.09.2020 14:21 Ответить
Я ж про це. Камери по них плачуть. 15 діб "самоізоляції".
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09.09.2020 16:23 Ответить
Так нехай шмигаль ті зобов'язання засуне собі в ... замість штрафів.
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09.09.2020 13:39 Ответить
Шкода, що наша влада та поліція самі себе бояться. За такі заяви давно треба в СІЗО відправити.
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09.09.2020 13:42 Ответить
шмигаля в СІЗО ?
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09.09.2020 14:22 Ответить
Правление клоуна останется в истории только придуманными новыми штрафами,увеличением налогов и полной свободой для взяточников и казнокрадов.
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09.09.2020 13:35 Ответить
А вы кодло , ************** -запроданцев , шапито 🤢🤡💩ублюдков ,ответите за предательство интересов Украины ,,убийство безоружных военных на передовой !!!
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09.09.2020 13:35 Ответить
все, ко нарушает карантин це агенты путена
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09.09.2020 13:35 Ответить
Если мэр отдает распоряжение садикам и школам в своем городе работать, невзирая на распоряжение центра - это уже не просто политическое заявление, а состав преступления.
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09.09.2020 13:35 Ответить
А ты ссученый Шмыгаль не несёшь ни за что ответственность?
Где деньги на борьбу с короновирусом?
Где запланированные поднятие пенсий и зарплат?
Какого хрена опускаешь гривну?
Где твои обещанные новые рабочие места в количестве полмиллиона?
итд.
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09.09.2020 13:36 Ответить
Коли всі виконували карантин ви, гниди, нічого не робили а тупо розікрали виділені гроші.
Не диво що народ забив...
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09.09.2020 13:37 Ответить
Шмыга , ты коллаборант и государственный преступник . После твоих заявлений о водичке в Крым , ты больше не Премьер .
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09.09.2020 13:38 Ответить
А Шмыгалю еще никто не напомнил о нарушении конституционных прав людей,был введен незаконный карантин за который придется ответить когда повалят иски в суды.
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09.09.2020 13:46 Ответить
Это только для местной власти.
А для исполнительной власти страны, нужно садить в тюрьму за каждую копейку снижения ВВП !
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09.09.2020 13:47 Ответить
Хорошее правительство, бизнес не имеет права работать, но платить налоги обязан, хоть свою собственность продавайте.
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09.09.2020 13:48 Ответить
а кто будет нести ответственость за нарушение конституционных прав граждан? и какую ответственость будет нести?!! опять же не я так сказал так сказал КСУ!! или как говорится у кого дубинка и пистолет тот и прав да!!
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09.09.2020 13:49 Ответить
Конституционный суд Украины признал жёсткий карантин и ограничение прав граждан - незаконными.
Поэтому все незаконные решения правительства Шмыгаля по карантину, делению Украины на зоны это преступные и незаконные решения, противоречащие главному закону - Конституции Украины.
А значит - Шмыгаль является на сегодня преступником. И его преступные приказы и распоряжения никто не должен выполнять. А кто попытается выполнять приказы и указы преступника Шмыгаля - будет являться соучастником преступления.
Шмыгаль = Азаров = преступники
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09.09.2020 13:51 Ответить
Не будь во власти в Украине украинцев было бы так же/ Не ходят электрички и пригородные поезда. В общественном транспорте ограничение: не более 20 пассажиров на салон, отчего сотни тысяч людей не могут добраться до работы. Улицы замусорены, везде нагажено из-за закрытых общественных туалетов.Туалеты и душевые на пляжах закрыты. Детские площадки закрыты, по мнению властей сидеть в ресторане - гарантированная чума. Провериться на коронавирус почти нереально. Если вы звоните в поликлинику - объясняют: выпейте цитромон и самоизолируйтесь. Другие болезни игнорируются. Отменены плановые операции . Главное: многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей.
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09.09.2020 13:53 Ответить
Не поздновато ли спохватились ?
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09.09.2020 13:53 Ответить
А ця падла не хоче сказати, як жити без грошей. Пішов нах дебіл.
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09.09.2020 14:28 Ответить
Шмыгаль-мыгаль
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09.09.2020 14:40 Ответить
своим соплеменникам хасидам рассакажи, ублюдок
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09.09.2020 14:41 Ответить
І хозарам теж
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09.09.2020 14:49 Ответить
Ахметовская шавка, а тьі, сученок, не хочешь рассказать какую ооветственность понесли владелец ресторана и его посетители по случайности оказавшиеся во время карантина в ресторане и близкими к СН.

Смелее, сученок, смелее рассказьівай какую ответственность они понесли
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09.09.2020 14:55 Ответить
шмыгалю пойди в суд подай и не гавкай шавка с подворотни. Ни хрена не подаст побоится встречного иска шавка ковидная.
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09.09.2020 15:14 Ответить
 
 