Каждый руководитель, принимающий решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль напомнил об уголовной ответственности за нарушение карантинных ограничений. По его словам, действия отдельных представителей местной власти, которые призывают не выполнять требования карантина, часто имеют политическую цель.
Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Отдельно хочу напомнить, что каждый руководитель предприятия или учебного заведения, или другого учреждения, который принимает решение работать вопреки карантинным ограничениям, несет за это персональную уголовную ответственность. Итак, прошу руководителей на местах не подталкивать подчиненных на правонарушения и не подвергать своих земляков эпидемической опасности", - сказал премьер.
Штрафовать за нарушения карантина в Украине могут не только полицейские и санитарные врачи, но и местные органы власти. За нарушения карантина предусмотрены штрафы и тюремные заключения.
Все нарушения карантина караются по статье 325 Уголовного кодекса Украины. Если действия граждан привели к распространению вируса, виновным грозит от 17 тысяч гривен штрафа до трех лет тюрьмы. В случае гибели людей - от 5 до 8 лет заключения. Для должностных лиц штрафы составляют 34-170 тысяч гривен.
Как отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, в стране не предусмотрена ответственность за политические заявления.
"Если лично мэр нарушит правила карантина, то мы лично мэра будем штрафовать. Но за политические заявления у нас нет ответственности. У них у всех выборы, они на этих выборах хотят покрасоваться перед избирателями. Надеюсь, что мэров, которые не занимаются защитой своих граждан от коронавируса, не будут избирать", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Где деньги на борьбу с короновирусом?
Где запланированные поднятие пенсий и зарплат?
Какого хрена опускаешь гривну?
Где твои обещанные новые рабочие места в количестве полмиллиона?
итд.
Не диво що народ забив...
А для исполнительной власти страны, нужно садить в тюрьму за каждую копейку снижения ВВП !
Поэтому все незаконные решения правительства Шмыгаля по карантину, делению Украины на зоны это преступные и незаконные решения, противоречащие главному закону - Конституции Украины.
А значит - Шмыгаль является на сегодня преступником. И его преступные приказы и распоряжения никто не должен выполнять. А кто попытается выполнять приказы и указы преступника Шмыгаля - будет являться соучастником преступления.
Шмыгаль = Азаров = преступники
Смелее, сученок, смелее рассказьівай какую ответственность они понесли