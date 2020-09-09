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Киев (24765) Метрополитен (1006) минирование (1442) мост (1018)

Псевдоминера моста Метро в Киеве выпустили из психбольницы: он вменяем

Псевдоминера моста Метро в Киеве выпустили из психбольницы: он вменяем

Днепровский районный суд отправил Виталия Ткаленко, который угрожал взорвать киевский мост Метро, под круглосуточный домашний арест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "5 канал".

Экспертиза в психбольнице установила, что он вменяем, и поэтому оснований содержать его в спецучреждении нет.

Между тем, досудебное расследование находится уже на завершающей стадии и вскоре материалы будут направлены в суд.

Напомним, 1 июня поступило сообщение о заминировании моста Метро в Киеве. Никаких четких требований мужчина не озвучивал. Чтобы его задержать, организовали спецоперацию, в которой принимали участие 300 правоохранителей.

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Мужчину задерживали два часа, а бомба оказалась муляжом из гвоздей и песка. Так называемому минеру грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.
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Невменяемые у нас находятся не в психбольницах а в несколько иных местах ... поэтому так и живём ..
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09.09.2020 14:07 Ответить
Диагноз: вменяем, просто дурак.
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09.09.2020 14:17 Ответить
он вменяемый, пусть будет на воле
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09.09.2020 14:20 Ответить
Вот видите. И волки сыты и овцы целы. И Рюкзаков пропиарился своей суперуспешной операцией и *террорист* на свободе. Ждем дальше отпускание *террориста* захватывавшего автобус.
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09.09.2020 14:22 Ответить
Когда следующее минирование, товарищ Сабаков ? 🤔
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09.09.2020 15:53 Ответить
 
 