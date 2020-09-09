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Київ (19122) Метрополітен (1398) мінування (1214) міст (1220)

Псевдомінувальника мосту Метро в Києві випустили з психіатричної лікарні: він при здоровому глузді

Псевдомінувальника мосту Метро в Києві випустили з психіатричної лікарні: він при здоровому глузді

Дніпровський районний суд відправив Віталія Ткаленка, який погрожував підірвати київський міст Метро, під цілодобовий домашній арешт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "5 канал".

Експертиза в психлікарні встановила, що він осудний, і тому підстав утримувати його в спецустанові немає.

Тим часом досудове розслідування перебуває вже на завершальній стадії і незабаром матеріали будуть направлені до суду.

Нагадаємо, 1 червня надійшло повідомлення про замінування мосту Метро в Києві. Ніяких чітких вимог чоловік не озвучував. Щоб його затримати, організували спецоперацію, в якій брали участь 300 правоохоронців.

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Чоловіка затримували дві години, а бомба виявилася муляжем із цвяхів і піску. Так званому мінувальникові загрожує від 4 до 8 років в'язниці.
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Невменяемые у нас находятся не в психбольницах а в несколько иных местах ... поэтому так и живём ..
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09.09.2020 14:07 Відповісти
Диагноз: вменяем, просто дурак.
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09.09.2020 14:17 Відповісти
он вменяемый, пусть будет на воле
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09.09.2020 14:20 Відповісти
Вот видите. И волки сыты и овцы целы. И Рюкзаков пропиарился своей суперуспешной операцией и *террорист* на свободе. Ждем дальше отпускание *террориста* захватывавшего автобус.
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09.09.2020 14:22 Відповісти
Когда следующее минирование, товарищ Сабаков ? 🤔
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09.09.2020 15:53 Відповісти
 
 